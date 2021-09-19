徐家鵬 紐約地產界的華裔新星

法林頓大廈位於法拉盛市中心。(世紀集團提供)

最近，15層樓高的法林頓大廈(The Farrington)在紐約市 皇后區法拉盛市中心亮相，成為紐約華人社區的一個熱點。世紀集團(Century Development Group)創始人兼總裁徐家鵬透露，這棟建築於2015年10月開建，總建築成本約為8000萬元，建成後該建築價值超過2億元。「這是我從事房地產 開發以來操盤的檔次最高、規模最大的豪華公寓。」

法林頓大廈由世界著名建築師Andres Escobar設計。大廈共分三個部分：商場、酒店和住宅，地下還配有停車場。樓下是商鋪，不過大部分已經出租；2至7樓是福朋喜來登酒店(Four Points by Sheraton Hotel)，有210間客房；8至15層是100套高檔公寓。他自豪地說，雖然剛上市，但大廈已銷售近70%，從銀行借來的貸款 也已經還完。酒店也於8月中正式開業，入住率也非常可觀。由於酒店地理位置臨近美國網球公開賽的場地，近期酒店爆滿。

電腦工程師 改行做地產

30多年前，徐家鵬隨家人移民至美國。「來美國時我16歲，在紐約曼哈頓下東區讀高中。」因為喜歡電腦工程，他在紐約大學電子工程以及電腦科學的學士學位，後來又讀了電腦科學的碩士學位。

他畢業後在聯合電腦(Computer Associates)找到一個工程師的工作，從事軟件開發。「聯合電腦很有名，是著名的美國華人企業家王嘉廉創辦的公司。」他說，他從未想過要改行做房地產，改行完全是受哥哥徐家樹的影響。中學跟大學期間，他跟哥哥一直兼職做油漆、房屋改造的工作。哥哥一開始做水喉批發，後來做一些小型房地產開發項目。「他出資10萬元買下一塊地，再投入10萬元蓋房子，然後賣到40萬元，一棟房子可賺20萬元。」

雖然對於當時的他們來說收入非常可觀，但是他不為所動，仍然做他的軟件工程師的工作，「做了七八年的軟件開發」。不過，他的哥哥也沒有放棄，總是在他耳邊念叨。「哥哥說，給人打工賺不了多少錢，而且沒有自己的事業。」所以在大女兒出生前，他決定改換跑道，從事房地產開發。他說，決定嘗試一下，若行就繼續做，若不行再去做軟件開發。

一開始，他和哥哥合作，一起從事房地產開發。漸漸地，兄弟倆各自成立自己的公司。「哥哥成立了聯合建築公司(United Construction & Development)，我也成立了世紀集團。」

從軟件開發到房地產投資，他面臨眾多的挑戰。「這是一個全新的事業，我沒有一點知識和經驗的儲備。」於是，他就從小型項目開始，不斷學習，總結經驗，無論事情大小都親力親為。

最大挑戰 從銀行拿貸款

徐家鵬說，房地產開發的難點是從銀行獲得貸款。房地產開發的投入不是小錢，一定要與銀行合作，才能成功。但是，銀行發放貸款也很小心。「如果覺得你能夠做成這個項目，才能貸款給你。」

一開始從事房地產開發時，雖然做成的項目不多，銀行也了解了世紀集團。隨著成功的項目逐漸增加，項目逐漸增大，銀行對他也有了信心。他舉例說，2002年，一名猶太人要出售法拉盛的王子街和第35大道之間的一塊地，他從一華資銀行貸款240萬元將其買下。

240萬元在現在不算什麼，但是在20年前就是一筆大錢。一開始他只從華資銀行貸款，隨著成功的項目逐漸增多，他也開始從主流銀行貸款。「要去貸款，銀行首先會問你做過什麼項目，要一個個查看。」如果的確做成許多項目，銀行就會相信借款人。

銀行貸款一旦打通，下一步就是買地。因為地皮的價格不斷上漲，買得越早，價格就會越低。因此，他買的地皮也越來越多，越來越大。多買幾塊地皮，可以使得工作連續進行。「這樣，有的地皮在建，有的樓盤在賣，都不耽誤。」另外，有的地皮的用途需要申請改變，也需要時間。

例如，有的地皮是工廠用地，若要改成住宅用地，就要去紐約市有關部分提出申請，改變地皮的zoning。「有時改zoning需要好幾年，因此地皮都要提前幾年準備。」一旦申請批准下來，他就可以開工。

隨著公司規模的擴大，他的建築工地也從法拉盛走向紐約市其他區域，包括可樂娜、長島市、牙買加、木邊等地。他在長島市買的一塊地，被亞馬遜公司(Amazon)租下。「亞馬遜租地後，把老房子裝修一下，就開始營運。」他說，亞馬遜要求地要大，停車場夠，不在乎房子新不新。

他在買下地皮前，要對地皮做深入的研究，找出地皮的開發潛力。「我們只買那些有開發潛力的地皮。」如果沒有開發潛力，即使地皮便宜也不能買。他對房地產市場獨有的見解、敏銳的洞察力和精準的分析能力。

房地產開發 重在執行力

徐家鵬在1999年進入房地產界，所開發的房產遍及紐約的皇后區和布魯克林區，開發項目包括別墅、住宅、商住兩用房以及酒店，總面積超過百萬平方呎。他的項目從調研、購置、納款、設計、建造、宣傳以及銷售，都親自層層把關，確保每個過程都盡善盡美。

建築涉及到買地、設計、施工、銷售等部門，他每周都要與有關小包開會，了解工程進度，同時還要提供金援。「我們還要去銀行，請他們發錢。」大樓的建築周期比較長，有的是兩三年，有的是四五年。如果工期長，銀行承擔的風險就大。

他的房地產開發的經驗就是「把質量做好」。如果把建築質量做好，後面的銷售就簡單了。而且，買家都想買到貨真價實的房子。「我們在用料上，只用品牌產品。」因此，在開發前，一定要了解市場。他說，長島市靠近曼哈頓中城，其間隔了一個東河，長島市的房價與曼哈頓的房價相差不多，房價達到每平方呎超過1300元。「賣價高，造價一定高。」如果用普通材料，賣不到這個高價。

新冠疫情對紐約市的旅遊業打擊很大。但他認為「疫情只是暫時的，紐約市的酒店需求仍在」。他說，有的酒店與市政府合作，把酒店租給無家可歸者，使得紐約市的酒店數量減少很多。「紐約市的旅遊業在不久的將來一定會恢復到疫情前的情況。」

目前，公司旗下已完工的項目市值超過4億元，待完工項目市值約為4.5億元，預計項目完工後總市值將遠遠超過8億元。此外，他在開發過程中與紐約市、紐約州政府緊密合作，共同解決土地性質，用地規畫、環境保護等方面的問題。

賢內助 幫丈夫事業成功

徐家鵬說，值得他自豪的是，他於2020年獲得愛麗絲島獎，「這是對我努力的肯定」。此前，他還獲得許多榮譽。例如，2017年6月，他榮獲「50位亞裔傑出企業家獎」。他多次受邀擔任大通銀行、紐約亞裔美國律師協會(AABANY)、亞洲地產專家協會(AREPA)、美國亞洲地產協會(AREAA)等多個組織及活動的主講嘉賓。

他曾被許多媒體採訪，如紐約郵報，權威房地產雜誌克萊恩紐約商業周刊(Crain's New York Business)、華爾街傳媒、房地產網站紐約YIMBY、The Deal and Dealmakers房地產周刊等多媒體的專訪報導。此外，他還接受到中文媒體的多次採訪。

多年來，他一直擔任美國紐約華人總商會常務副會長，自2019起開始擔任會長。他說，他始終關注中華的文化發展，支持並推動亞裔參選。他還積極參與社區活動，定期組織和參加當地政治家和老年人中心的籌款活動，並努力不斷地與國內國外的組織機構建立密切合作和緊密的聯繫。

他在採訪中表示，他的成功離不開妻子的幫助。「我不能耽擱太久，因為今天晚上要給太太過生日。」資料介紹，李綺梨是徐家鵬的高中初戀，現在是一名婦科醫生，在紐約法拉盛有私人診所；兩人育有三個可愛的孩子。