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美國房地產到底貴不貴 如何多維度分析？

陳琪錢
過去幾個月，美國房市異常火爆，一房難求。(美聯社)
過去幾個月，美國房市異常火爆，一房難求。(美聯社)

很多投資，報酬率比房地產高。例如，若把錢放進了SP股票或者石油、黃金、比特幣等，收益可能更好。不過，房地產是最好積累財富的方式，主要原因是房地產有三點：租金現金流、稅收優惠及槓桿作用。這是其他的投資沒有的特性優點；因此，華人喜歡購置房產不是沒有道理。

過去幾個月，美國的房地產創下歷史新高。很多人認為，現在房地產太貴了，不能買。美國的房地產到底貴不貴？今天，我想跟大家分享如何多維度來分析房地產的價值。你會發現，如果採取的衡量標準不同，得出的結果就會不同。

如果用黃金來衡量，今天房價只是1970的三分之一。（Getty Images）
如果用黃金來衡量，今天房價只是1970的三分之一。（Getty Images）

★印錢太多 美元衡量容易出錯

人類是喜歡比較的，如比較鄰居的房子，比較他們的汽車，比較他們的伴侶。那麼，用我們知道的方式做比較，現在我們的房產是否處於泡沫，也應該和房屋組成的鋼鐵、木材、銅線、石油產品等比較才客觀。目前，美國印錢很多，如果房價只是用美元為衡量房價，將是不客觀的，有缺陷的，甚至錯誤的。

歷史周期可以幫助我們了解房地產是如何到達今天的價格的，再來預測未來它們可能的走向。尼克森總統1971年將美元與黃金分離，至今已經50年了，今天我們關心美元可以買到什麼，以它作為衡量標準，有可能是一個錯誤。我們思考購買力不能只是對美元，而更應該考慮其他及惡性通貨膨脹。在戰時的德國，德國人認為他們變得富有，但是東西價格也在上漲，最終貨幣變得還不如木材，因此德國人將德國馬克放入壁爐裡作為燃料。

美國歷史上嚴重的房地產崩盤是1989年到1992年，房價下降了大約30%；而在2008年，房價下降了60%。如果你有足夠的現金，且現金流是正的，你不會被迫出售房產；而大多數人們失去房產的原因是，他們沒有現金流或離了婚，在降價的時間被迫出售房產。

在2008年，如果你不是被迫售房，你就會沒事，因為你可以等待房市再起。許多人在當時沒有賣掉房子，結果他們現在的房價已經超過此前的最高點。同時，也有人在低價買到房子。

由於政府大量印鈔，美元貶值嚴重。(美聯社)
由於政府大量印鈔，美元貶值嚴重。(美聯社)

★不同標準 房產價格截然不同

在1970年，美國房價中位數為2萬2600元；今天房價中位數是35萬元。在那時，2萬2600元可以買多少盎司的黃金或石油，今天35萬元可以買多少盎司的黃金或石油？為了簡單說明，我們僅與美國房價中位數進行比較，不分州與州的不同。

以比特幣定價衡量房價，房屋價格更低。(Pexels)
以比特幣定價衡量房價，房屋價格更低。(Pexels)

人們認為，今天住房的房地產價格真的很貴，這說法是以美元購買力評估的。假如我們將美元轉換到黃金、大米、比特幣、油、橙汁等來感受到房地產的價格，將是截然不同的。現在，我們必須要用多維度來衡量房價。

首先以黃金定價衡量房價。1970年，購買一套中位價的房子，約等於646盎司黃金；2000年，購買中位價的房子，約等於610盎司黃金；今天如果你想買中位數價格屋，它將約花費你194盎司黃金。「如果用黃金來衡量房價，現在房子便宜了很多，今天房價只是1970的三分之一。」

以比特幣定價衡量房價，價格更低，不過比特幣回溯不夠遠。2010年，購買一套中位價的房子，相當於77萬3448個比特幣。今天如果你想買一套中位數價格屋，它將只會花費你七個比特幣。「如果用比特幣來衡量的，現在房子便宜太多了。」

若用大米衡量，現在房屋變便宜了。(Pexels)
若用大米衡量，現在房屋變便宜了。(Pexels)

石油是地球最重要的商品，決定運輸和供應鏈，以石油定價衡量房價，房價也較低。1970年，石油是3元一桶，購買一套中位數房約可以買6700桶石油；2010年78元一桶石油，購買一套中位數房約可以買2868桶石油；今天的石油是75元一桶，購買一套中位數房相等於買4600桶石油。現在技術進步，今天油價比1970年便宜。而以石油衡量房價，住房還是比油價更便宜，便宜約三分之一。「美金真的越來越不值錢了。」

以橙汁定價衡量房價，則房價上升了。1970年，購買5萬1000磅橙汁的錢可以買一套中位數房子；今天，約需要購買28萬鎊橙汁的錢才能買一套中位數房。所以，如果用橙汁來衡量，現在房屋變得昂貴了。

下面以世界三分之二人的主食大米定價衡量房價。1970年，購買一套中位價房屋的錢約可以買4萬2000磅大米；2000年，購買一套中位價房屋的錢約可以買3萬1000磅大米；今天，購買一套中位價房屋的錢只能買2萬7000磅大米。「如果用大米來衡量，現在房屋也變便宜了。」

銅是一個超級重要的商品，下面以銅定價衡量房價看看。1970年，購買一套中位價房子，約需要4萬8000磅的銅；今天，購買一套中位價房子，約需要8萬1000磅銅；從銅價來看，今天的一套中位數住房價格不到1970年中位數房價的一半。

S&P 500包括的股票代表72%的美國整體經濟，所以很重要。下面以S&P 500指數定價衡量房價。1970年，一套中位價的房子約會花費243股S&P 500股票；2000年，一套中位價的房子約將花費119股S&P 500股票；今天，只花費80股的S&P 500就能購買一套中位價的房子。「所以，從S&P 500來看，今天買一套中等價位的房子，遠比1970年便宜多了。」

我們也可以美國人中等收入定價衡量房價。具體方法是，如果用現金買房，人們需要工作多久才能能買一套中位數的房子。1970年，中等年收入約為9870元，中等收入的美國人現金購買一套中位數房產約需要工作2.5年；2000年，美國人約需要工作4.1年才能購買一套中位數房子；今天，中位數收入約7萬3000元的美國人約必須工作4.8年才能購買一套中位數房產。「如果用時間來衡量，現在房屋是1970的兩倍了。」人類最重要資產是人們的時間。「1970年，你只花了兩年半的生命就可以買一個中位價的房子，現在要花了你4.8年的生命。」美國政府和中央銀行的撒錢，實際上是在偷走人們生命中最寶貴的時間。

消費者的價格指數(CPI)也稱之為生活成本。1970年的房子需要該指數581股；今天買的房子只需要506股。富人的房子今天已經便宜了一點。如果持有黃金或比特幣，房子會便宜得更多。除了比較橙汁和美國中等收入者的薪水，房子與S&P 500股票、石油、大米、黃金、銅、比特幣相比，都便宜許多。

因為房市火爆，許多經紀到處找房。(美聯社)
因為房市火爆，許多經紀到處找房。(美聯社)

★償還房貸 支付不同結果不同

統計顯示，90%的美國人買房是依靠貸款的，所以貸款數比買價更重要。我們用房價中位數的房屋貸款為例說明。1970年的支付中位數房屋的抵押貸款是142元，今天是1170元，看起來比1970年要高很多。但是，當根據通貨膨脹調整後，今天支付中位數房屋的抵押貸款是169元。「房貸付款已經變得便宜很多。」

如果黃金支付貸款，也是這種情況。1970年，一個月的房屋貸款支付用黃金4.1盎司。2000年，一個月房屋貸款支付用3.5盎司。今天，一個月只要0.7盎司的黃金支付貸款即可。

如果石油支付貸款，則是下列這種情況。1970年，一個月用42桶石油支付房屋貸款。2000年，一個月用36桶支付房屋貸款。今天，一個月只用16桶石油支付貸款。

如果用橙汁還你的抵押貸款，那房屋變得有點貴了。1970年需要319桶橙汁，2000年是1200桶橙汁，今天需要944桶橙汁支付貸款。

如果用S&P 500股票支付貸款，則是這種情況。1970年，1.5股付中位數的房屋貸款。2000年，0.7股付中位數的房屋貸款。今天，0.3股付中位數的房屋貸款。「今天，你只拿還不到1970年一半的S&P 500股票，來支付你的貸款。」

如果用工資收入支付房屋貸款，則是以下的結果。1970年，美國人平均用41小時工資支付貸款；2000年，支付貸款需要69小時工資。「今天，支付房屋貸款僅需要46小時的工資。」

在過去一年裡，聯邦政府花費數兆(萬億)元支撐市場。人們擔心聯準會(Fed)提高利率來收緊貨幣供應，一旦利率上升，就會大大降低住房的負擔能力。目前，華爾街和對沖基金大量購買單戶住宅，基本上都在用印鈔機的錢。這些投資機構擁有數據，看漲房地產價格，並看好房地產租金。「這可能是一個指標，解釋為什麼他們願意支付過高的價錢買房。」

如果房子是自住，即使房價減半，屋主不會輕易賣房。(Pexels)
如果房子是自住，即使房價減半，屋主不會輕易賣房。(Pexels)

★供求關係 會影響房地產價格

當然，房價取決於供求關係。分析房價，也要根據房屋數量和住房需求。根據全國房地產經紀人協會的統計，今天房屋仍然短缺約550萬套。「房地產必須有人口需求，人口有增長或至少穩定很重要。」在未來三、四十年，因為出生率在減少，這種需求會改變的。另外，住房建設也需要建築材料，即使有3D打印房屋的技術，房屋仍然需要混凝土和材料，並且有土地使用限制和建築物的各種問題。「目前，不要擔心很快會有大量房屋供應，影響房價。」

最近，富國銀行想減少信用額度，這是一個警告標誌。在2008年房市崩潰時，每個人的信用額度都被拉低，所以流動性枯竭，信用收縮導致房屋購買受限。但是，限制供應信用，會限制負擔能力，但不會減少的住房需求。「如果人們買不起房子，他們會租房。」

一旦利率上升，缺乏信用都是一樣，讓買房變得更難，每月付款增加，這確實給價格帶來下行壓力。不過，大家還是要住房子。如果不能住在原地，他們只能搬家，沿著經濟階梯向下移動。例如，人們他們會從2500平方呎的大房子裡搬到一個1200平方呎的小房子裡。

美國政府不只在過去14個月創造8兆元的流動性，而且不會停止的。政府基本上能做的就是印錢買選票。人們沒有辦法阻止民主黨的政治家繼續撒幣。老百姓考慮得很簡單，就是在美國買一塊房地產，或者投資，或者自住。

對投資者來講，最重要是獲得租金現金流，因為投資房地產現金流是最重要考量。如果買房是為了自己住，每個月支付固定貸款額是最重要的，即使房價減半，他們仍然願意住在那裡。(作者為註冊會計師)

本專欄由美國地產學校講師合作提供。歡迎讀者去到 https://www.itraining.nyc/events 關注美國地產學校每周Insider小知識課堂並參與免費線上公開課程。

房價 貸款 房地產

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