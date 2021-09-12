貸款利率降低 華人忙買房

從今年3月開始，美國房屋市場開始活躍。(Getty Images)

近日，全美房地產經紀人協會(NAR)發布研究報告，顯示在該協會追踪的183個美國大都會區中，有182個地區的房屋銷售價格中值較上年同期有所上升，其中94%的都會區房價中值較上年同期上漲10%以上。美國著名房地產交易平台Zillow預測，美國房市明年7月將上漲12.1%。

疫苗推出後，郊區房屋緊俏，一房難求。(Getty Images)

紐約蘇富比國際地產部(Sotheby's International Realty)資深經紀人David許說，曼哈頓的房市又紅火起來，他每天都要帶著客人看房子，「業務太忙」。由於買家多，賣家少，房價在上升。統計顯示，在2021年上半年，1000萬元以上豪宅的成交量已經破了紀錄。頂層公寓(penthouse)因為採光好，受到買家歡迎，也變貴了。美國新美貸款銀行(Summit Mortgage Bankers)總經理陳名岷說，美國華人的習慣就是「一有錢就買房」，因此現在房屋貸款市場很好。他說，紐約市 的房產不僅紐約華人買，而且在外州工作的華人也來紐約買。許多華人在外州開餐館，做生意，賺了錢想到紐約市來投資房地產。「紐約市租房市場很好，房租也在漲。」

一些華資銀行提供「不查收入、不查工作，只查資產」貸款，幫助許多華人成功購房。(Getty Images)

高檔住宅 受到富人追捧

David許認為，現在買房的人比較多，有幾個原因。其中一個是通脹率上升了，已經超過5%。「你年初在銀行存進100元，到了年底這個存款已不到95元。」因此，如果有錢，人們不會把錢存在銀行裡，而且去買房。同時，美國的經濟已經開始復甦，許多公司都缺人，工作好找

紐約華人開始對周邊農場感興趣。(何娟提供) 。

房市紅火的另外一個原因是，疫情中搬出去的居民又搬回來了。疫情以前，紐約市共有常住居民820萬人，疫情爆發後約有30萬人搬去郊區避疫。但是，新冠疫苗推出後，控制住疫情。許多商業開門，要求員工上班。同時，紐約市教育局通知，學校秋季開學，學生到校園上課。

與城市相比，郊外的房屋空間較大。(美聯社)

他透露，一位華人花了2950萬元在上東城買了一戶連棟屋(townhouse)。這戶連棟屋有2萬多平方呎，有10個臥室和10個洗手間。另外一名華人在格林威治村(Greenwich)買了一戶連棟屋，面積比上東城的那個小了一半，但呎價比較貴。買房前，他都要檢查客戶的財力。「有了財力，才能帶他們看，不然看了也沒用。」

疫情後，許多人去長島購買獨立屋。(美聯社)

在他的客人中，有華人，也有其他族裔；但是他表示，如果是新的共有公寓(condo)出來，三分之一的買家是亞裔，因為亞裔尤其是華人喜歡買新房子。他表示，售房資料不會註明族裔，他是從其他途徑打聽來的。「我與新樓銷售人員聊天時聽說，另外也聽到銷售新屋的同事說起。」

他說，在過去一年多疫情中，許多公司採取網上辦公，使用遠程開會軟體。有的公司認可這種會議方式，但是也有的公司感到網上交流效率不高，不如面對面的交流；因此，這些公司還是要求員工回到辦公室上班。

許多人買房子是為了投資，是要出租獲得租金。目前，房貸利率低，銀行存款的利率也低，於是，許多人投資房地產，可以獲得2-3%的投資回報率。他本人也在疫情中買了新的房子，然後把過去的房子拿來出租。那套舊房子在曼哈頓的上西城，每月租金3800元。他說，房子放到網上才半天，就有五個人提出申請。他根據申請人的薪水、信用分數和報稅情況，選擇一個拿著高薪的年輕人。他說，此人在谷歌工作，不僅工資高，還有股票。「這個年輕人完全有能力買房，但願意租房。」

他的一位客戶在紐約一所大學擔任教授，姓巴菲特(Buffett)，「我問他與沃倫•巴菲特是什麼關係，他說他是沃倫的孫子。」巴菲特孫子工資不低，同時還有顧問公司和投資公司，他的太太在紐約一家銀行工作；但是，他們選擇租房子，每月付1萬元租金。他說，年輕巴菲特雖然很有錢，但很節儉。例如，他希望房東把窗簾換了，但是房東不肯。於是，他提出房東和房客一人一半，「他的做法與華裔富豪的子女的不同。」

他說，他還遇到一位華裔年輕人來租房。這位年輕人是一位成功的企業家，年薪15萬多元，但是，他要租每月房租7000元的一室一廳公寓。按照規定，租房者年收入要達到月租金額的40倍。這樣，他的年收入要達到28萬元。「年輕人拿出證據顯示，他每年有20萬元的bonus。」

華人開始在紐約上州購買度假屋。(何娟提供)

疫情影響 購買郊外住房

紐約萬榮地產(Winzone Realty)總裁潘小峰說，2021年的地產中介業務「蠻好」。他說，他原來認為，由於新冠疫情影響，紐約地產一定會下跌。「但很奇怪，今年的生意很旺」，人們都要到長島 買房子。他說，有地產公司統計，皇后區房屋銷售不如長島，銷售數量甚至不到長島的一半。

他說，他與長島一家主流地產公司的老闆交談過。「這個老闆透露，一半的買家是亞裔。」過去，華人總是喜歡購買華人社區的房產，把華人社區房產推高；但是，這一次相反，華人開始向長島遷移。總的來說，皇后區的房市價格上漲了2%，而長島的房市上漲了4-5%。「若是全新的房子，長島房價上漲了10%。」

過去，紐約華人喜歡在華人社區置業，如法拉盛、艾姆赫斯特等，主要是圖生活方便，當地有華人超市 和銀行等。但是，長島現在也有許多華人超市和銀行。住在長島，坐火車來法拉盛辦事也方便。由於疫情關係，人們都待在家裡，住長島和住紐約市沒有區別。

地產經紀公司MLS對皇后區和長島的統計顯示，皇后區和長島的房屋交易量都有上升，但是長島的房屋交易量更大。例如，皇后區在5月成交450套，7月成交546套；而長島近紐約市的納蘇郡(Nassau)在5月銷售909套，7月銷售1226套；長島遠端的蘇福克郡(Suffolk)5月銷售1130套，7月銷售1508套。

他說，房子從上市到售出，是房子在市場上的停留期；若是市場好，停留期就短。他說，皇后區的房子的市場停留期是4個月，納蘇郡的房子停留期是2.2至2.6個月；而蘇福克郡的房子停留期則更短，只有1.8個月。其價格的排名是，納蘇郡高於皇后區，皇后區高於蘇福克郡。

過去，華人抱怨長島的地稅太高，因此不願搬去長島。他說，如果按照面積來算，長島地稅要比紐約市便宜。他說，他過去住在新鮮草原，地的面積是4000平方呎；而長島房屋的占地面積是3萬平方呎。「若按照每平方呎計算，皇后區的地稅更高。」萬榮地產目前有房地產經紀1000多人，在長島設立分公司。長島公司的經紀看到當地市場好，就自己買下三、四棟房產，希望裝修後轉賣出去，賺個差價。「他們看好長島的房地產。」

紐約市壹家房地產合夥人楊若若說，她的客人主要是溫州移民、福州移民，廣東移民較少，最近增加了一些北方人。她透露：「溫州籍和福州籍的年輕人開始往長島遷移。」她說，年輕人往長島遷移有幾個原因，因為許多公司允許員工在家辦公，因此住在長島可以不再考慮交通問題。另外，長島的自然環境比較好，還有優質學區，而且後院比較大。「華裔年輕人比較重視生活質量，和他們父輩當年來美打拼的情況完全不同。」

陳名岷表示，華人都是購買性價比高的住宅。疫情以來，去紐約長島買房的華人最多。他們主要是買學區房，有利於孩子讀書。為了躲避疫情，也有人去邊遠的鄉村買房，如在康州買休閒屋。他認為，住在鄉下，雖然人口密度小，但沒有寬帶網路，上網看病不方便。

住房已有 購買第二棟房

美國最大的房地產經紀公司道格拉斯•埃利曼(Douglas Elliman)紐約地產經紀何娟發現，最近在紐約上州購屋度假屋的華人增加了。她說，疫情發生後，許多人搬出曼哈頓，有的去了外州，也有人對紐約上州的房屋產生興趣。她說，紐約上州的這些地方離紐約市不遠，近的開車到曼哈頓只要一兩個小時，遠的也只有三四個小時。

她說，很多華人買下這些房屋，有人自己去度假住，不住的時候將度假屋出租，賺取租金。她說，也有人與親友合夥買，然後分別住，其餘時間向外出租。不過，由於買的人多了，現在的度假屋的價格上去了。過去，一些美國人在曼哈頓有房產，在紐約市周邊買個度假屋，一到周末去度假屋休閒。疫情以來，許多華人也開始往這個方向計畫。這些地方的房屋很便宜，最低的只要十幾萬元；價格高的要幾百萬元，但房子的地皮面積很大，有幾百畝地。

現在，也有華人開始對上州的農場感興趣。她說：「這幾天，我每天都帶人去上州看農場，一天能看好幾個。」上州的農場的用途也很多。有的農場種蔬菜，把蔬菜拿到農夫市場上出售；有的農場種葡萄，自己做葡萄酒；有的農場搞養殖，包括飼養雞、羊、牛等。有的農場飼養上萬隻蛋雞，賣有機雞蛋。「美國有專門收購牛羊的，到農場將這些牛羊買走。」

農場價格根據面積大小不同而不同，有的要50萬元，也有的要200多萬元。她說，有的農場比較大，中間還有湖。因此，有華人計畫買下來做個民宿，讓人們周末來度假，可以划船，也可以釣魚。也有人覺得地的面積太大，用不完。她說，買下後，他們可以把地分成小塊，可以出售，也可以出租。

有人購買度假屋後，利用當地資源創辦農家樂。(何娟提供)

她說，有的農場內設有商業廚房(commercial kitchen)，這些商業廚房配備廚房的所有設施，只要有廚師就能做飯。商業廚房可以向外提供餐飲服務，可以自用，也可以出租。「有的商業廚房只有幾個廚師，卻可以提供一個大party的飯食。」

紐約市壹家房地產合夥人楊若若說，目前，房貸利率仍然處於歷史低位。許多華人開始購買第二棟、第三棟房產。熟悉情況她表示，許多華人都是十幾年前購買的第一棟房產，貸款期限多是15年。現在，他們已經還完第一棟房產的貸款，因此手裡有了一筆積蓄後，開始購買更多的房產。她表示，也有的華人也開始向商業地產轉移。有的溫州移民開始購買倉庫，也有的購買商住樓。一層是商店，二樓和三樓是住家。「屋主就住在樓上，在一樓做生意。」

靈活貸款 支撐華人購房

中國信託商業銀行(CTBC Bank)全美貸款經理張正陽(Danny)說，目前美國房地產的主要問題是，房子少，買家多，因此推高了房價。「我們銀行去年的業務比前年的好，而今年的業務又比去年的好。」他說，美國雖有幾個大型商業銀行，提供貸款業務，但有些些華人申請不到這些銀行的貸款，因為他們的收入不高。

他透露，他們的中國信託設有專門的貸款項目，對申請人「不查收入、不查工作，只查資產」。他說，有的申請人有國外收入，但很難證明。「如果國外銀行出具證明，說申請人在該銀行有資產，我們銀行就可以根據這個證明提供房屋貸款。」他說，這個貸款的利率比美國其他銀行的房貸利率要高一些。該貸款期限有三種，分別為前3年、5年和7年。貸款前幾年為固定利率，以後為浮動利率，而利率根據市場的波動而定。例如，前3年的利率是固定的。3年以後，貸款利率會根據那時的利率進行調整。

這個貸款對身份的要求比較寬鬆。例如，美國國內的客戶不僅是公民可以申請，綠卡、工作簽證(H-1B)和商務簽證(B-1)也可申請。「這與傳統銀行的標準不同。」而且，這類貸款對文件的要求較少。「這個項目是我們銀行自己設計的。」另外，中國信託還提供房利美(Fannie Mae)的貸款，滿足不同客人的需求。

他說，中國信託的房屋貸款客戶中80%的客戶是華人，其餘的是其他族裔。他說，他們的這個項目已經運行多年，效果很好。過去十年中，沒有發生一例倒債的。「這說明，我們的這個貸款項目比較符合華人的實際情況。」疫情爆發後，出乎意料的是貸款業務異常繁忙。他說，2020年一年，由於貸款利率很低，申請重新貸款的人反而多了，而今年申請重新貸款的人雖沒有2020年同期的人多，但是比2019年的人數要多。

中國信託銀行的客戶既有美國國內的，也有美國國外的。國外的客戶包括中國大陸、台灣、香港、越南、印尼等地，也有客戶住在歐洲。「但是，國外客戶還是以大陸客人為主。」疫情發生前，國外貸款客戶的數量與國內貸款客戶的數量是一半一半，但是去年的情況是，國內客戶上升至75%，國外客戶下降至25%。主要原因是國外客戶來不了美國。不過，還是有國外客戶請美國的親友幫助看房買房。

他說，疫情以來美國房價平均上漲了23%。紐約市和洛杉磯兩個城市的房屋銷售增加15-25%，房屋買價也高於開價的10%。現在，一棟房子有十個offer，許多賣家首先接受全現金的offer。他建議，銀行發放的預先批准書(pre-approval)，標明可以購買多少錢的房子，就相當於現金。「如果買家先從貸款銀行獲得預先批准書，就可以與現金買房者競爭。」