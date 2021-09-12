想當房應產投資客 應先做足功課

投資房市前，一定要做深入的研究工作。(Pexels)

紐約財富規畫及房地產(New York Wealth)管理合夥人麥慧琪說，他們投資與開發的房產不在華人社區，而是在主流社區。多年前，他們經過「半年的深入研究」，決定在布魯克林 「貴族化演變中」的社區投資房地產。她透露，他們選擇的投資地正好就是在「紐約市 十大增長區」之內，收益「超過預期」。

華人社區 瘋漲時代已過

麥慧琪說，1990年代初，一些廣東移民移居到布魯克林第八大道，使得當地形成一個華人社區。30年來，當地的房價 漲得厲害。目前，布魯克林的第八大道是紐約市知名的華人社區，聚集了來自廣東和福州的移民。

她說，過去許多人只願意住在和投資在第八大道，導致當地的房價飛漲。她有一個朋友，在1989年在八大道上的50多街街角買了一個三家庭的房子，當時的買價是9萬元。2000年，這棟房子漲到100萬元以上。「疫情前，朋友告訴我，有人出1000萬要買。」過去30年，有些八大道的房價上漲了百倍。

她曾經住過布魯克林，離第八大道社區有段距離，也對這個華人社區很關注。她說，如果是投資房地產，主要有兩個考慮。一是租金回報；二是升值潛力。在第八大道及其附近華人集聚的地區，由於房價已經上漲很多，房價很貴，投資房地產的租金收入一般不高，大約2%或更低。但是，許多投資者主要考慮的是升值潛力，希望房價能夠繼續上漲。

房價繼續上漲的動力來自人口的不斷移入。但自2016年川普擔任總統以後，採取了限制移民的政策。而在新冠疫情爆發後，美國又採取措施，限制疫區的人來到美國。因此，華人移民移入美國已經減少，因此人口的流入傳統華人社區已經穩定。「因此，之前已經飛漲過的房價很難再大幅度攀升。她指出，租房者多數是工薪階層，付不起高昂的租金。因此，在此投資房地產已過了最佳時機。」

麥慧琪的投資地在「紐約市十大增長區」之內。(麥慧琪提供)

她說，皇后區的法拉盛也是這種情況。在過去20多年中，法拉盛的華人人口不斷增長，也導致當地的房價不斷攀升，目前已趨飽和。

主流社區 還有上漲空間

麥慧琪透露，他們公司的房地產業務主要是在布魯克林投資房地產。最近公司開發了一個小型公寓，共有八個單位。「這個建築在今年7月上市，一個月之內就賣出三套，價格超出我們的預期。」因此，在三個已經簽約的買家中，有的是華裔，也有的是其化族裔。「我們主要面向主流，面向年輕人。」

紐約市有五個區，各個區都有自己的特點。從今年初到8月，布魯克林不少社區的房價上漲了20%。疫情後，媒體評出紐約十大最受關注的社區，其中八個在布魯克林。在這十個社區中，房價增長迅猛。MLS網站統計顯示，今年5月，布魯克林的房子賣得最快，房價漲得最高。

地點好，價格合適，房屋銷售就容易。(Getty Images)

她說，從歷史上看，紐約市的房地產也曾經沒落過。在1980年代，紐約市黑幫橫行，導入居民外流，房價也一落千丈。有的人甚至放棄房產搬到外州。朱利安尼(Rudy Giuliani)1981年至1983年擔任紐約南區聯邦副檢察長，1983年至1989年擔任紐約南區聯邦檢察長，他領導了1980年代對紐約市黑手黨老闆的聯邦起訴，將黑幫大佬關進監獄。

麥慧琪投資的房產面向主流年輕人。(麥慧琪提供)

1993年，朱利安尼成功當選紐約市的市長，並於四年後連任，為打擊犯罪提供了一個強硬的平台。當選市長後，他繼續掃除黑幫，提高紐約市的安全。其間，他改革警察部門的管理和警務實踐，他們應用「破窗理論」，如年久失修和故意破壞的房子吸引遊蕩的癮君子、乞丐和妓女，導致嚴重和暴力罪犯。朱利安尼從時報廣場移除乞丐和性俱樂部，恢復該地區的商業、戲劇和藝術；於是紐約市的犯罪率急劇下降，遠低於全國平均水平。

她認為，在朱利安尼成功整治紐約治安後，給紐約市房產帶來較大變化的是紐約市長彭博(Michael R. Bloomberg)。彭博是一名商人，曾在2002年至2013年擔任三屆紐約市市長。作為紐約市長，他重建了城市基礎設施，還對該市大片地區的重新分區，這促進了2001年恐怖攻擊後大規模商業和住宅建設。「彭博市長的這些措施對紐約市的政治、商業和文化產生了深遠的影響。」

布魯克林第八大道房市過去30年呈爆炸性增長。(記者韓傑／攝影)

在彭博擔任市長期間，對擁有大量紐約人情有獨鍾的古典連排褐石屋、文化底蘊深厚的布魯克林進行了大規模的建設，引進了高科技公司和年輕的創業者。她說，隨著年輕科技人員的入住，在街道上出現了新的生活設施，如咖啡館、新鮮超市等。房價也隨著大幅上升。她說，布魯克林在紐約市的五個區中，在過去20年中變化很大，許多地方已經「貴族化了」。