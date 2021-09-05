秋季開學 大學防疫硬仗開打

許多大學採取隔離措施，控制疫情的傳播。(美聯社)

隨著美國 疫情得到控制，不少美國大學打算今年秋季學期開始線下授課。度過了艱難的疫情，熬過了痛苦的網課，學生們終於迎來了好消息。相比去年秋季開學的「手忙腳亂」，今年可以說是萬事俱備，只待學生們歸來。為了保證返校後的安全，多數大學也出台了新冠病毒防疫及疫苗 接種要求。

自拜登政府上台以來，大力管控疫情、儘快讓民眾恢復正常生活，可以說一直都是工作重點之一，為此採取了一系列強制性的防疫措施，並大力推行疫苗接種。2021年7月4日，美國總統拜登在白宮南草坪發表獨立日慶祝活動演講。美國總統拜登稱讚了美國抗擊新冠疫情取得的成就，截至7月4日上午，67%的美國成年人至少接種了一劑新冠疫苗。

根據華爾街日報的最新報導，美國新增新冠病例數在全國範圍內繼續呈現下降趨勢，各州也都逐漸將復工復產提上了日程。在這一全面恢復的進程中，疫苗的普及可以說是起到了相當大的推動作用。而專家表示，理想狀態下，社區應達到至少75%的疫苗接種率，這樣病毒就不太可能在人與人之間傳播。

國際學生到達美國後，可以免費接種美國疫苗。(美聯社)

實體授課是主流 但部分學校觀望

按照目前的速度，想要達到75%的接種率，預計還需要兩個月左右的時間，基本也就是正好卡在美國大學秋季開學的時間點。而根據近日的數據統計，完全接種疫苗後又感染新冠的人數，僅占接種疫苗總人數的0.007%左右，由此可見，疫苗的有效性是足以令人安心的。輔以佩戴口罩 、保持社交距離、避免大規模集會等規定的持續實施，全國各州民眾恢復正常生活可以說是指日可待了。

鑑於疫情的逐步好轉，為了擺脫網課的陰霾、給學生們提供正常的校園生活，美國多所大學都已陸續官宣了秋季線下開學的決定。儘管仍有少部分院校持觀望態度，可能繼續維持網課模式，但堅持100%線上授課的已經是極少數了，秋季重開校園是大勢所趨。

柏克萊加州大學官宣：提前恢復線下授課。在疫情向好的形勢下，美國多州已經計畫全面重開。紐約州、加州等，6月15日已經宣布全面重新開放，意味著取消對商業場所的限制、聚會人數及娛樂活動等防疫措施，讓民眾重新回歸以前正常生活。

柏克萊加州大學5月21日更新了秋季學期政策。它原定於秋季學期開學後先開展一個星期的線上課程，但在最新更新的政策中，這一計畫被取消。但現在，它宣布將在8月25日秋季學期第一天，學校將全面重開，恢復線下授課。

秋季重開校園是大勢所趨。(美聯社)

打疫苗 逾400大學強制

柏克萊加州大學對於這一政策的調整給出的原因是，疫情現狀有所改善、疫苗供應廣泛，以及加州大學系統可能會強制接種疫苗。柏克萊加州大學官員在一份聲明中說：「我們熱切地期待著重返校園，感謝你們所有人為我們柏克來加州大學社區的健康和福祉做出的共同承諾。」

而為了保障學生們重返校園後的健康安全，在強制佩戴口罩、保持社交距離、杜絕大規模課堂與集會、建立完善的核酸檢測機制等措施之外，超過400多所大學不久前陸續宣布了強制秋季返校學生接種疫苗的規定，並直接在校內開設疫苗接種服務。

強制要求學生接種疫苗的院校包括耶魯大學、康乃爾大學、哥倫比亞大學、達特茅斯學院、普林斯頓大學、史丹福(斯坦福)大學、布朗大學、約翰霍普金斯大學、杜克大學、布朗大學、紐約大學、波士頓大學、聖母大學、喬治華盛頓大學、埃默里大學、東北大學、雪城大學、加州大學系統、加州州立大學系統等；而這一隊伍還在持續擴大中。

到了秋季大量學生返校，校方還會更為積極地開展在校學生的疫苗推廣工作。不過，目前絕大多數的學校還是只認可輝瑞、莫德納和強生三款，因此若決定秋季返校，目前是否在國內接種疫苗以及赴美後校方會如何幫助國際留學生接種疫苗，同學們都可以提前與學校溝通好，了解清楚，也可以避免許多不必要的麻煩。

總而言之，按照目前的趨勢來看，美國從政府到校方都保持著友好開放的態度，正在儘快採取措施，歡迎同學們及留學生們在秋季回到校園，並且會盡全力保障學生們的健康安全。徹底戰勝這場疫情、全美民眾生活回到正軌已為期不遠。

部分美國大學放寬口罩限制。(美聯社)

戴口罩 各校要求不同

隨著美國疾病防治中心CDC發布最新防疫建議，完全接種疫苗的人士在絕大多數室內或者室外場合可以酌情不戴口罩，也無需保持目前規定的6呎社交距離。同時，CDC建議完全接種者在機場、地鐵、公車、火車等交通運輸系統以及醫院、養老院和監獄等特定場所應繼續佩戴口罩。

CDC表示，希望新指引能促使部分猶豫不決的民眾接種疫苗。隨後，許多美國大學也跟隨CDC的號召，放寬了口罩限制。

根據校報Stanford Daily的報導，還在5月中旬，史丹福大學宣布不再要求全面疫苗接種的人在戶外戴口罩，除非參加人群密集的戶外活動。不過，史丹福仍然要求員工遵守社交距離。史丹福大學還放寬了旅行限制，從原來的完全限制(restricted)改成部分限制(limited)。

佛羅里達大學將佩戴口罩列為(optional)，不再強制，政策立即生效。但是，這一規定並不適用於校醫院、獸醫醫院、牙科診所等臨床設施場所。另外，對於沒有完全接種疫苗的人，佛羅里達大學建議繼續佩戴口罩。

根據2021年秋季喬治亞大學系統學期最新指南，在課堂上或其他活動中，完全接種疫苗的教職員工和學生將不需要戴口罩，也不需要保持社交距離，但未接種疫苗的人仍需戴口罩進入室內。

萊斯大學(Rice University)5月17日宣布更改口罩政策，繼戶外無需佩戴口罩後，完全接種的人員也無需在室內佩戴口罩了。並且，完全接種的人可以恢復大多數正常社交活動，也無需保持社交距離。

北卡的維里斯頓州立學院將戴口罩列為可選，並且取消活動人數限制和旅行限制。

德州本身對防疫就比較寬鬆，所有商店已經全面開放，同時全面取消口罩令。德州農工大學在5月18日發給全校範圍內的電子郵件中表示，德州農工大學宣布校園內不再需要佩戴口罩。

部分大學強制教師和學生佩戴口罩。(Getty Images)

「還是建議同學戴口罩」

另外，喬治亞州的摩斯大學，還有田納西大學、奧克拉荷馬州立大學等高校根據CDC指引修改了口罩規定。

目前來看，有些大學的「完全接種疫苗者可不戴口罩」政策是立即生效，而有些大學是秋季學期才開始。不過，還是建議同學們仍然能夠保持佩戴口罩的習慣。

不同高校對疫苗有不同的要求。自3月25日新州的羅格斯大學要求返校生接種疫苗起，美國高校紛紛開始出台疫苗政策。目前美國高校的疫苗要求並不是很統一。同一州的公立大學和私立大學常有不同，比如，北卡羅來納州的杜克大學與威克森林大學都要求學生接種疫苗；但北卡羅來納大學系統則無此要求。愛阿華州的格林內爾學院出台了疫苗政策，但該州的公立大學則不會。

而在少數幾個州，大學受到行政命令或立法限制。即使大學希望學生接種疫苗，也不能強制要求。如亞利桑納州、愛阿華州、佛羅里達州、蒙大拿州和德州已經發布行政命令，政府不能要求人們在進出公共場合提供疫苗接種證明。

但不同州的行政命令有不同範圍，具體還是以各州政策為準。因此，也有一些大學正在考慮鼓勵、但不要求接種疫苗的方法。總體來說，很多美國學校在疫苗接種工作中仍然面臨挑戰。

對於已出台政策的高校而言，多數政策的內容是大致相同的：1、所有返校學生都要接種疫苗；2、部分學校將為沒有條件接種疫苗的同學提供疫苗接種服務；3、基於醫療豁免或宗教原因不能接種疫苗的同學，可以向學校提交申請說明情況；4、不管有沒有接種疫苗，在校園內都要保持社交距離，戴口罩、勤洗手、消毒，定期進行核酸檢測；5、學校一般認可FDA與CDC批准的疫苗。部分高校認可WHO緊急授權的疫苗。

美國大學認可FDA批准的三種美國公司生產的疫苗。(美聯社)

美國三款疫苗 各大學認可

美國大學對疫苗的認可範圍大多在美國食品與藥物管理局(FDA)、美國疾病防治中心(CDC)、世界衛生組織(WHO)的授權框架內。這三大機構認可的疫苗分別如下：

輝瑞疫苗(Pfizer)：2020年12月11日在美獲批緊急使用，這也是美國首款獲批使用的新冠疫苗，被允許用於16歲及以上人群，共接種兩劑，間隔21天，疫苗有效性95%。2021年8月，輝瑞疫苗獲得FDA正式認可。

莫德納疫苗(Moderna)：2020年12月18日獲批緊急使用，是在美國最先開展臨床試驗的新冠疫苗，被允許用於18歲及以上人群，共接種兩劑，間隔28天，疫苗有效性94.1%。

嬌生疫苗（強生疫苗，J & J)：2021年2月27日剛獲准在美緊急使用的疫苗，自面世以來因「只打一針」一直被稱為「怕疼者的福音」。但有六例接種後出現了「罕見而嚴重」的血栓，其中一人死亡，一人重病住院，嬌生疫苗在4月13日被喊停。但是CDC和FDA近日發表聲明，表示疫苗血栓形成的風險非常低，建議在美國恢復使用嬌生公司的新冠疫苗，並稱該疫苗對18歲及以上人群的好處大於風險。

據CDC最新報導，在今年1月至4月間完整接種FDA認可疫苗的民眾中，僅有大約0.01%的人染疫。疫苗雖然不能百分之百確保不被感染，但還是有很高的防護性。即便是有很小的概率不幸感染，疫苗也有很大作用能夠保護人免於住院或死亡。

U.S. News Global Education主席、約翰霍普金斯大學教育學院董事會成員Tom Dretler在公開信中寫道：「即便每個大學有不同的規章制度，但我們認為多數大學將會要求學生在參與校內學習之前接種疫苗，這一點值得重視。所有國際學生均有資格在抵達美國時接種疫苗，相關費用可由多數健康保險計畫全額承擔。」

筆者相信，隨著開學的臨近，暫時還未公布疫苗政策的高校也會儘快出台疫苗政策、國際生也有很大概率能夠在抵達美國後接種疫苗。最後要強調的是，為了自己的身體健康，還是需要戴口罩，保持社交距離，千萬不能鬆懈。（作者為美國阿波羅留學中心資深留學升學顧問）