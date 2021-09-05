Delta變種來勢洶洶 孩子返校該如何自保？

面罩不能把口鼻的周圍包住，就不能起到保護作用。(美聯社)

今年9月，全美各州的中小學大都要開學，要求學生到校上課。但是，一些家長還是擔心，孩子上學有被感染的可能。紐約仁德醫生集團(Rendr Group)兒科醫生鐘蔚表示，如果沒有意外，根據紐約市政府和市教育局的安排，今年秋季紐約市的小學和中學都要開學，學生都要到校上課。

12歲以上的學生，都應該接種新冠疫苗。(美聯社)

12歲以上 趕快接種疫苗

她說，目前最有效的預防新冠病毒的方式是「注射新冠疫苗」。現在，12歲以上的孩子可以注射疫苗。因此，如果孩子達到這個年齡，尚未接種疫苗，家長應該帶著孩子趕快去接種。但是，12歲以下的孩子尚未有疫苗可打。她指出，為了預防感染，不管是否接種疫苗，家長應該對孩子進行個人衛生訓練，如戴口罩 、勤洗手、保持身體距離等。「因此，孩子學會預防感染很重要。」

鐘蔚說，目前人類對待病毒尚無有效的治療方法，只能通過疫苗來預防。而細菌則不同，已經開發出許多治療細菌的抗生素。「其實，有的抗生素也有副作用，但是人們已經習慣，對這些副作用並不看重。」

紐約仁德醫生集團由近60家醫生診所組成，屬於大型醫療集團，可以獲得政府的疫苗配額。她說，她的診所也有疫苗可以注射，但是有的孩子不來注射疫苗，也有家長說是「孩子不願意打疫苗」。她說：「這不是孩子的問題，而是家長的問題。」

她說，家長不願孩子接種疫苗的原因很多，但主要原因是他們不相信新冠疫苗，認為這個疫苗開發的時間太短，也可能存在副作用，不願意讓孩子成為「實驗品」。她說，作為一名經過嚴格訓練的衛生工作者，她完全相信新冠疫苗。

近日，輝瑞公司(Pfizer)研發的疫苗已經獲得美國食品與藥物管理局(FDA)批准為「全面使用」，而不是此前批准的緊急使用。她說，美國對疫苗的批准非常嚴格，都是經過實驗證明後才能應用於臨床。「要為12歲以下的兒童申請授權，公司需要提交四到六個月的安全結果。」她說，原來計畫給5至11歲的孩子的疫苗到年底才能出來。疫苗能否上市需要專家評估，評估主要在兩個方面：一是疫苗是否安全；二為劑量是多少。這兩個問題都需要在實驗中解決。

國家廣播公司(NPR)網站8月18日披露，5至11歲的孩子何時有疫苗可打，取決於研究收集必要數據的速度以及監管機構FDA審查的結果。目前，輝瑞公司預計到9月底將獲得足夠的數據，以支持其疫苗在5至11歲兒童中使用的緊急授權。「輝瑞公司計畫招募4500名兒童進行臨床實驗。」

莫德納(Moderna)生產的疫苗也是首批獲得FDA批准緊急使用的新冠疫苗。該公司表示，它預計到今年年底獲得足夠的數據，以便為6至11歲的兒童申請注射疫苗的授權。Moderna最近擴大了其試驗的規模，正在招募1萬2000名兒童進行實驗，以增加發現任何罕見而嚴重的不良事件的可能性。

養成衛生習慣 非常重要

鐘蔚說，美國各州政府自己決定是否開放校園。她估計，各州政府都會根據新冠病毒的發病率、住院率、死亡率決定是否讓孩子入校上課。她在8月23日查看了一下紐約州的資料，發現該州的發病率、住院率和死亡率分別是3.98%、4.75%和0.35%。「這些數字都不高，估計政府還會要求校園開放。」她指出，如果孩子要去學校上課，一定要注意以下幾個方面。

一定要戴口罩、勤洗手。她說，幾歲的小孩子沒有戴口罩的習慣，家長要提前進行訓練，讓孩子早一點適應口罩。家長還要注意，給孩子的口罩要能把口鼻的周圍包住。她說，每個州政府自己決定是否讓州民戴口罩。「有的州長反對州民戴口罩，這是錯誤的。」

她說，有的成人喜歡用手觸摸口罩，兒童也是這樣。從衛生的角度講，口罩是髒的，上面可能存在病毒。如果用手去觸摸口罩，然後再觸摸其他部位或者別人，就可能導致病毒的傳播。「如果經常洗手，就可以把手上的病毒洗掉，預防病毒傳染。」

研究發現，吃飯的時候容易傳播新冠病毒。她說，吃飯時，大家都要把口罩拿下來，坐在一起，也可能要說話，就會互相傳播病毒。因此，如果在課室內吃飯，學生之間一定要保持距離。「過去，CDC要求保持6呎距離，因此學校要合理安排。」

醫生建議，如果覺得不舒服，不要去上學。(美聯社)

「人多的地方不要去」

她說，由於Delta變種病毒開始流行，建議孩子今年都要注射流感疫苗 。「他們9月就可以注射流感疫苗了。」家長要有預防意識，除了去學校上課外，不要讓孩子去人口密集的地方，以防感染。如果孩子感覺不舒服，家長不要送孩子去學校，因為會傳染給別人。即使送去，學校也會馬上請家長把小孩接回家。另外，生病後需要多休息，留在家裡會恢復得快一點。她提醒：「開學前，孩子應該去兒科醫師那裡去做個體檢。」

今年6月以來，Delta變種蔓延至全美，導致感染人數日益增加。美國疾病防治中心2021年8月5日更新已經制定的「K至12學校新冠預防指導方針」。CDC表示，由於學生可以從面授學習中受益，因此2021年秋季恢復面授教學是優先事項。因此，免疫接種是優先的公共衛生預防策略，因為免疫接種有利於面授教學的安全以及課外活動和運動。

CDC建議，所有教師、工作人員、學生和K-12學校的訪客，無論疫苗接種狀況，均應在室內普遍佩戴口罩。除了普遍的室內佩戴口罩措施外，CDC還建議學校教室內的學生保持至少3呎的身體距離，以降低傳播風險。無法維持至少3呎的身體距離時，可採取多層其他預防措施，如篩查檢測 、通風、洗手和呼吸禮儀、生病時待在家裡和接受檢測。清潔和消毒，也是確保學校安全的重要預防措施。下面是CDC阻止傳播策略的幾個主要部分。

CDC建議，所有教職工、符合條件的學生盡快接種疫苗。學生以及教職工和家庭成員接種新冠疫苗是幫助學校安全恢復全面運營的關鍵。越來越多的證據表明，相比未接種人群，新冠病毒全劑量免疫接種者更不可能感染和出現症狀，且新冠病毒的重病和死亡風險大幅降低。

即使被感染Delta變種，也只有小部分的全劑量免疫接種者會感染。此外，免疫接種者中出現感染時，症狀比未免疫接種者輕微。初步證據表明，感染變種的全劑量免疫接種者也可能具有傳染性，且可能將病毒傳播給他人。為了方便學生和家庭，免疫接種後若出現副作用，可以申請事假。

紐約州的小學生在教室已經佩戴口罩。(美聯社)

佩戴口罩 保持安全距離

當教職工和學生持續正確佩戴口罩時，就是保護他人和自己。無法維持身體距離時，在室內和擁擠環境中正確佩戴口罩尤為重要。CDC建議，2歲及以上的人在室內佩戴口罩，無論是否免疫接種。

一般來說，人們無需在室外佩戴口罩。CDC建議，尚未全劑量接種者在擁擠的室外環境或者在涉及與他人持續密切接觸的活動中，應該佩戴口罩。如果全劑量接種者自己或某個家庭成員免疫系統功能降低，則可選擇在擁擠的室外環境中佩戴口罩。

CDC的這個規定適用於所有公共交通工具，包括校車。乘客和司機無論接種狀態如何都必須在校車上佩戴口罩。學校應向需要口罩的學生(包括在校車上)提供口罩，但不應紀律處分未戴口罩的學生。

學校應盡量在其機構內要求學生保持身體距離，但不應為了保持距離而拒絕讓學生參加校園學習。CDC建議，未接種者與非同住的其他人保持至少6呎的身體距離。2020-2021學年的多項研究表明，當學校採取身體距離及多層其他預防策略(如佩戴口罩)時，新冠病毒傳播水平「較低」。

小學生在教室中的物理距離，需要教師進行安排。(美聯社)

篩查檢測確定感染者以採取措施預防進一步傳播。在K至12學校中，篩查檢測有利於快速確定和隔離病例、檢疫隔離可能接觸過新冠病毒而沒有全劑量免疫接種的人，並確定感染人群以降低校園學習的風險。

CDC指出，全劑量接種者如果沒有任何症狀則無需參與篩查檢測，且無需檢疫隔離。增加檢測頻率可以增加效率，但需要考慮在學校中的可行性。篩查檢測應確保對結果進行保密，保護學生和教職工的隱私。根據州法律要求和家庭教育權利和隱私法(FERPA)，K至12學校應獲得未成年學生家長以及學生本人的同意。

改善通風是一項重要的新冠病毒預防策略，可以減少空氣中的病毒顆粒數量。除其他預防策略(包括戴多層口罩)外，將新鮮的室外空氣引入建築物內有助於稀釋病毒顆粒。也可以通過打開多個門窗，使用風扇來提高開窗有效性，並改變空氣過濾系統來實現。

在孩子乘坐交通工具的過程中，如果不構成安全風險，在校車和其他交通工具內打開窗戶或讓窗戶留條縫。「保持窗戶打開幾英吋，可以改善空氣流通。」

在去學校前，家長要對孩子進行個人防護培訓。(美聯社)

正確洗手 注意呼吸禮儀

學生應堅持正確的洗手和呼吸禮儀，如咳嗽和打噴嚏時掩住口鼻，防止感染和傳播包括新冠病毒在內的傳染病。學校可以監督和加強這些行為，並提供足夠的洗手用品。示範並強調用肥皂和水洗手，持續至少20秒。如果無法洗手，請使用至少含60%酒精的免洗消毒液。洗手液應存放好、遠離幼兒，並且只能在成人監督下為6歲以下的兒童使用。

出現傳染病症狀(如流感或新冠病毒)的學生和教職工應待在家裡，並聯繫其醫療服務提供者，無論其接種狀態如何。感染新冠病毒者生病時待在家裡，對於防止新冠病毒進入學校並預防傳播給他人至關重要。

學校應允許帶薪病假政策，鼓勵生病的員工待在家裡而不用擔心扣發工資，並為生病學生提供缺勤許可。如果學校沒有定期篩查計畫，現場進行快速檢測可加快新冠病毒診斷，並提供資訊以確定是否需要進行密切接觸者檢疫隔離和確診隔離。

學校應繼續與州和地方衛生部門合作，在隱私法和其他適用法律允許的條件下，保密地提供確診感染者及新冠病毒接觸者資訊。這樣就可以確定新冠病毒檢測結果呈陽性的學生和教職工應「確診隔離」，密切接觸者應進行「檢疫隔離」。

密切接觸者應接受新冠病毒檢測。如果無症狀，全劑量接種者接觸後無「需居家檢疫隔離」，他們可以繼續參加校園學習和參與其他活動。接觸後14天或者在收到陰性檢測結果前，除了在學校正確佩戴口罩以外，他們應在其他室內公共場所佩戴口罩。未全劑量接種的密切接觸者也應接受新冠病毒檢測。無論檢測結果如何，他們都應在接觸後「居家檢疫隔離14天」。

一般來說，每天清潔一次可以去除表面上可能存在的潛在病毒。使用美國環境保護署新冠病毒列表external icon上的消毒劑，可去除表面上的任何殘留細菌。這將進一步降低傳播感染的風險。如果在過去24小時內有新冠病毒檢測呈陽性的人到過該設施，一定要清潔和消毒空間。

一般來說，全劑量接種者無需在室外佩戴口罩。(美聯社)

課外活動 應有預防策略

工作人員應在準備和提供餐食及休息時始終佩戴口罩，但吃飯或喝水時除外。學生在排隊獲取餐食時應佩戴口罩。在排隊和用餐時(尤其是在室內)應盡量保持身體距離。使用自助餐廳外的額外空間作為進餐座位(如運動館)有助於保持距離。不應為了保持距離要求而拒絕讓學生參加校園學習，包括用餐。

由於從共用物品傳播的風險非常低，因此沒有必要將食品服務方式限定為一次性物品和包裝食品。要清潔經常接觸的表面。與食物接觸的表面應在餐前和餐後清洗、漂洗和消毒。提倡在輪班前後和輪班期間、用餐前後、入廁後、處理垃圾、髒盤或脫下手套後洗手。改善食物準備、服務和座位區的通風。

盡量避免讓孩子去人多的地方，如果要去就要戴口罩。(美聯社)

學校的運動和課外活動為學生提供了豐富學習生活的機會，可以幫助他們學習，並支持其社交、情感和心理健康。由於運動時呼吸增加，有些運動會讓學生、教練和其他人感染和傳播新冠病毒的風險增加。密切接觸的運動和室內運動風險特別高。其他課外活動也可能存在類似風險，如樂隊、合唱團、戲劇社和在室內會面的校園俱樂部。在這些活動中採取預防策略仍然很重要，且應遵守學校日常政策和程序。

如果沒有症狀，全劑量接種者可以在已知接觸後不進行檢疫隔離，可以進行校園學習、運動和課外活動。當學生出現與新冠病毒一致的症狀時應避免參加這些活動，並應接受檢測。強烈鼓勵學校對參與和支持這些活動的未全劑量接種的學生和教練、教師、輔導員進行篩查檢測，以促進安全參與和降低傳播風險。