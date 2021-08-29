別小看職業學校 孩子學習新路 每年學生都增加

由於專業實用，許多學生一畢業就找到工作。(美聯社)

《大西洋雜誌》(Atlantic)網站2019年3月6日刊登一篇報導，題目是〈選擇職業學校的恥辱〉。報導稱，當大學被認為是通往成功的唯一途徑時，受過高等教育的父母可能擔心他們的孩子選擇職業學校。「就業和教育市場的這種轉變可能會讓父母對孩子選擇職業道路感到不解。」實際上，入讀美國 職業學校的學生每年都在增加。

根據美國國家教育統計中心數據，美國傳統大學的入學人數在本世紀有所上升，從2000年的1320萬增加到2016年的1690萬，增長了28%。與此同時，職業學校的入學人數增加更多，從1999年的960萬增加到2014年的1600萬，增加了66.67%。報導認為，缺乏這些行業的知識和誤解會導致父母引導他們的孩子遠離這些項目，而實際上職業培訓可能是獲得穩定工作的更可靠途徑。

技術教育包括電腦和數據處理、工程和通信技術。(美聯社)

職業教育課程 最後一哩

報導稱，現在許多工作都需要專門的技術培訓，而學士學位課程通常過於寬泛而無法解決，因此在完成學位後會出現更多「最後一哩」類的職業教育課程。例如，製造業、基礎設施和運輸領域預計在未來幾年都會增長，但其中許多工作可能不需要四年制學位。

該報導選擇了三個例子來說明這個問題。第一個例子是一名放射科醫師的兒子要做木工。Toren Reesman從小就知道，他和他的兄弟們應該上大學並獲得高級學位。他們的父親是一名放射科醫生，明確表示希望兒子們做什麼：「提高成績，進入一所好大學，獲得一個好學位。」在四個孩子中，僅有一個孩子走上這條道路，去了牙醫學院。

Toren也試圖滿足這一期望。他高中畢業後就上了大學。憑藉良好的成績，他進入了西維吉尼亞大學，但他在大一開始時產生了恐懼。在暑假，他在一家櫥櫃公司打工，希望提高自己的木工技能。讀完大學一年級，他決定不再繼續讀下去，他想做木工，讓他的父親很失望；但他堅持自己的決定，並最終成為了一名木工。

第二個例子是一對家族中第一個上大學的夫婦，他們的兒子要選擇職業學校。Erin Funk是家裡第一個上大學的人，獲得了教育碩士學位，她的丈夫Caleb也是他家的第一代大學畢業生。他首先進入職業學校，並於1997年畢業，於2009年開始攻讀學士學位，並於2016年完成。這對夫婦希望他們的三個孩子有同樣的讀大學的機會。

許多學生在社區學院學習了一技之長。(美聯社)

烹飪也是職業技術專業的一種。(Getty Images)

負面態度誤解 仍然存在

但是，他們的16歲兒子是12年級學生，已經就讀於2019-20年的職業學校。他們最初有疑慮，但在了解了更多有關該計劃的資訊並看到兒子對此感到興奮後，他們支持了他的決定。但並不是每個人都理解這個決定。她最近遇到了一個朋友，提到她的大兒子決定去職業技術學校後，朋友第一反應是：「他的學習有問題嗎？」

第三個例子是一對大學教授的兒子要讀職業學校的磗石匠技藝。Dennis Deslippe和Alison Kibler都是賓州一所大學的教授。他們的兒子John喜歡建造、創造和修復。當兒子高中畢業後選擇參加兩年制的技術學校的磗石匠技藝，學習砌磚，他們在心理上很難接受。

Deslippe的祖父是一名畫家，Kibler的祖父是一名木工，但他們四位父母中的三位是大學畢業生。Kibler說：「下一代上大學並擺脫靠手藝賺錢是家族長期以來的想法。」他們想，傳統方式是先受教育再找工作，難道這個時代有不同作法嗎？

對職業和技術教育的想法做出最初的直覺反應並不只上述家庭。即使面對這些中等技能職業就業市場的積極統計前景，負面態度和誤解仍然存在。聖地牙哥一所社區學院的校長Patricia Hsieh在2017年美國社區學院協會會議上的演講中說：「技術學校被認為是第二選擇。我們需要改變人們對職業和技術教育的看法。」歐洲國家優先為許多學生提供職業培訓，一半的高中生要參加職業課程。

職業教育 聯邦法律規定

美國國會通過的1990年柏金斯法案(1990 Perkins Act)，將職業教育(vocational education)定義為「提供一系列課程的有組織的教育計畫，這些課程與個人在當前或新興職業中的就業準備直接相關，而不需要學士或高級學位」。中等教育和高等教育都提供職業教育，但每個層次的側重點略有不同。

中等職業教育(Secondary Vocational Education)的目標更加多樣化。中等職業課程可分為三類：1. 消費與家政教育；2. 一般勞動力市場準備；3. 特定勞動力市場準備。特定勞動力市場準備課程教授學生進入特定職業領域所需的技能。此類課程可分為以下職業領域：農業、商務和辦公、營銷和分銷、健康、職業家政、貿易和工業(包括建築、機械和維修以及精密生產)、技術和通訊。

中等職業教育主要通過三種類型的公立高中提供：1. 綜合高中；2. 地區職業學校(學生部分時間接受職業培訓)；3、全日制職業高中(提供學術研究但側重於培養學生從事特定職業或行業工作的學校)。後兩種類型統稱為職業學校。國家職業教育評估(NAVE)最近發現，大多數中等職業教育在綜合高中完成，職業學校招收的中學生約占10%。

子女上職業技術學校，讓家長有些擔心。(Pexels)

職業課程 高中生試水溫

高中學生通常不會正式註冊職業課程。相反，他們可能會在一個職業計畫中學習一門或多門課程，或者分散在特定職業課程中的課程。此外，雖然大多數學生在高中期間參加職業課程，但他們這樣做的原因有多種。有些學生參加商業、技術和通信入門課程以獲得電腦實踐經驗，而其他學生則需要由他們的高中完成職業課程才能畢業。只有少數學生完成了連續課程，為他們在特定職業領域的就業做好準備。

中學後職業教育(Postsecondary Vocational Education)是非學士學位高等教育階段的職業教育，側重於提供職業特定的準備。中學後職業課程通常與中學確定的課程平行：農業、商務和辦公、營銷和分銷、健康、家庭經濟、技術教育(包括防護服務、電腦和數據處理、工程和科學技術以及通信技術)、貿易和工業。

雖然高等教育的重點是為學生提供進入特定職業領域所需的技能，但這些技能通常比通過中等職業計畫提供的技能更高級。許多機構提供高中以上職業教育，包括四年制和四年以下的高等教育機構。它們包括六種不同機構類型：公立四年制大學；私立、非營利四年制大學；公立兩年至三年制學院（社區學院）；公共職業技術學院；私立、非營利性不到四年的學校和私立(營利性)教育機構。

中學後職業教育以課程的形式提供，課程組織成項目領域。在少數情況下，學生需要正式註冊職業課程。在其他情況下，學生可能需要在入學時申報專業。社區學院服務於具有不同教育目標的學生群體。有些學生是為了完成學位或證書而入學，而另一些學生則打算只修一門或幾門課程後離開。

讀職業技術學校，成本較低，收入不少。(美聯社)

職業教育 各州情況不同

維基百科介紹，在美國，約有 1萬1000所綜合高中、數百所職業技術高中和大約1400個地區職業技術中心提供職業和技術教育課程。公立中學通常提供一些職業和技術教育課程。大約9400所大專院校提供技術課程，包括社區學院、技術學院、技能中心以及其他公立和私立兩年制和四年制學院。根據美國教育研究與改進辦公室(U.S. Office of Educational Research and Improvement)的數據，2001年，美國有1100萬中等和高等教育職業和技術教育學生。

美國的職業教育因州而異。職業學校是高中後學校(學生通常在高中畢業或獲得GED後入學)，教授幫助學生獲得特定行業工作所需的技能。大多數高等教育職業教育是由私人職業機構提供的，大約30%的教學證書由兩年制社區學院提供，這些學院還提供可轉入四年制大學的課程。

然而，職業學校有國家認證而非地區認證的問題。地區認證的學校主要以學術為導向的非營利機構；國家認可的學校主要以營利為目的，提供職業或技術課程。每個學院都有權制定標準並拒絕接受轉學學分。但是，如果學生就讀於國家認證的學校，隨後申請區域認證的大學，則轉移學分甚至獲得學位的學分可能比較困難。一些地區認證的大學有不接受國家認證學校的學分；也有學校覺得國家認證的學校的學術標準低於他們自己的學校。在國家認證學校學習後計畫轉入地區認證學校的學生，應確保在入學前能夠轉移學分。

在許多州，以前被解雇或前雇主不復存在的工人可以接受職業教育。根據2009年《美國復甦與再投資法案》，此類教學得到了發展。不過，美國勞工部2009年的一項研究表明，受過教育的人和沒有受過教育的人在收入和被重新雇用的機會方面「差異很小」。

職業教育法案於1984年更名為卡爾柏金斯職業技術教育法案。1990 年的修正案創建了技術準備計畫，將教育活動協調成一系列連貫的課程。該法案更名為《2006年卡爾·D·柏金斯職業和技術教育法案》。

不過，最近出現一個新的趨勢。職業和技術教育(CTE) 已經開始出現，以補充或取代職業學校。CTE 提供獲得證書和學位的機會，這些證書和學位教授需要的技能，但為勞動力提供了快速通道。與以前的「職業」課程不同，CTE 課程和學位旨在具有學術性和可疊加性。它們帶有學分，個人可以通過繼續教育在此基礎上再上層樓。

這些課程包括從烹飪藝術和酒店管理到消防科學、電腦科學和護理。但是，所有課程都包括一年制證書或兩年制學位以及高技能的實踐學習經驗。一些地區正在向高中引入CTE替代方案，作為解決學生輟學問題的一種手段。CTE 計畫被證明可以促進那些與傳統教育模式脫節的學生的參與。

探索新路 紐約市 帶頭走

維基百科說，紐約市在這方面處於美國的前列。2008年，紐約市教育局 開始重新思考高中職業教育。時任市長彭博(Michael Bloomberg)在2008年城市狀況演說中說：「傳統上，職業和技術教育已經被視為教育的死胡同。我們將改變這種狀況。大學不適合所有人，但教育適合。在聯邦教育部的工作基礎上，我們將做全國其他公立學校系統所沒有的事情，創建了從高中開始並在我們的社區學院繼續的嚴格的職業和技術計畫。」

紐約市公共教育的標誌是學校選擇，自20世紀初以來，學生可以選擇的唯一學校是職業高中，近年來，紐約市重新打造了幾所新的CTE高中。這種CTE重新配置背後的想法是，職業職位變得越來越複雜，高中學位是不夠的。未來的專業人士將需要更高級的教育。

許多家長對子女選擇職業技術學校持支持態度。(Getty Images)

因此，新的CTE學校除了提供職業課程外，還為學生準備大學課程。新職業高中城市理工高中(City Poly)將允許學生在高中時就讀大學課程。雖然紐約市的許多高中都提供大學課程作為其課程的一部分，但城市理工是第一所提供技術領域課程的學校。學生在五年內畢業，並獲得高中文憑和副學士學位。除此之外，紐約市還有其他幾所職業技術教育(CTE) 學校。

1、布魯克林技術高中(Brooklyn Technical High School)。該校成立於1922年，提供為期兩年的土木、化學、機械和電氣工程以及建築設計和電腦科學專業課程。

2、航空職業與技術教育高中(Aviation Career & Technical Education High School)。該校成立於1925年，以提供全球12%的飛機技術工人而聞名，並為頂尖畢業生輸送到高水平工程項目，如哥倫比亞大學工程與應用科學學院和麻省理工學院。

3、藝術與設計高中(High School of Art and Design)。該校成立於1936年，有許多知名校友。

4、紐約海港學校(New York Harbor School)成立於2003年，是第一個在紐約市港口總督島上設立的非美國軍隊組織。除了提供訓練有素的工人外，這所學校還可將畢業生送到康乃爾大學和其他著名學校。這所學校擁有美國第二個經過認證的SCUBA(潛水)課程。

從長遠來看，職業教育在經濟上通常不如學士學位收入更多，但仍可提供可觀的收入，而且培訓時間和成本要低得多。即使畢業十年後，仍有許多擁有證書或副學士學位的人比擁有學士學位的人掙得更多。