電腦科系提早申請 學校不是要找讀書蟲

許多私立大學，仍然要求SAT或ACT的考試成績。(Getty Images)

FLAG及FIRE是兩個簡單的英文單字，它們看起來平凡，但是在灣區的矽谷 賦予它新的定義及解讀。前者FLAG是代表矽谷著名高科技公司Facebook、LinkedIn、Apple及Google四家公司的縮寫；而FIRE所指的是儘早實現財務自由和退休(Financial Independent and Retire Early)。那麼這二者之間又存在著什麼樣的關係呢？

眾所周知，矽谷是美國電腦及高科技產業掛帥的區域，如果要達到及早完成退休的目標的同時，就非得要考慮學習電腦、電機工程及相關的專業。一旦進入了上述的大公司服務，才有可能達到及早退休及存到人生第一桶金的目標。

電腦專業是熱門專業，工作好找，工資較高。(Pexels)

有鑑於此，在矽谷的高中生對於申請大學專業這件事會甚重考慮讀電腦及相關方面的專業。一般而言，在大學入學的評估過程當中，如果要專攻及申請電腦科系，相對來說入學的門檻也會提高。如果目標訂在加州理工學院(Cal Tech)或是麻省理工學院(MIT)，那麼更是要用高標準來評鑑，因為這些頂尖以電腦及電機工程為主軸的一流大學是要找尋一個諾貝爾獎得主或是臉書的創辦人。

硬軟性指標 入學評估

在大學入學的評估過程中，通常我們會分成硬性入學指標及軟性入學指標。前者指的是學生在學校的平均學業成績(GPA)或是加重計分以後的學業成績(Weighted GPA)，加上SAT或ACT標準化考試成績，及AP考試的成績。如果以全美排名前25名的電腦事業名校，SAT基本上要1550分以上，其滿分是1600。ACT要34分及以上，其滿分是36。

因此，在AP考試部分，最好是考5分，不要4分。在灣區矽谷的公立高中裡，平均申請電腦及電機工程專業的學生大概會拿基本上5門至8門AP課程。如果是私立高中的學生，平均會拿12門至15門的AP課程。整個高中生涯也只有提供24門AP課程，足以見得競爭有多麼激烈。

後者所謂的軟性指標，不外乎是指大學入學申請的文書寫作、夏校、夏令營及相關活動及青少年領導才能的培養。我們指的是個人的人格特質(Personal Quality，簡稱PQ)、智力活動(Intellectual Vitality，簡稱IV)、為了學習而學習及卓越點(Point of Excellence)及個人獨特之處。在這個五項指標中，申請學生表現得越好，就有比較好的機會進入頂尖的名校，但是仍有例外。

學校找適合校風的學生

近年來，學校會找適合他們校風的學生但是這並不表示一定是要找會唸書的孩子。他們要的是比較全面的申請學生，而不僅僅是書獃子或是讀書蟲。再者，性別上的平衡，也是考量的重點，所以申請電腦科系的女性申請人，如果各方面條件不太差，被名校電腦及相關科系青睞的成分也會比較高。

再次就是種族因素的考量，大家都說矽谷是IC的世界。這個指的是Indian加上Chinese。雖然說這有點調侃的味道，但是在現實生活的矽谷就是如此。如果小中男及小印男申請電腦工程師專業，那麼評估他們入學申請的門檻又要更高了。因為在矽谷這樣模版的高中生大多了，看似一個模子出來的。同質化叫入學審核官無所適從，也因此入學的文書、個人自傳及課外活動的內容顯得格外重要，也就型成了人人有希望、個個沒把握的窘境。

參加夏令營可以為自己加分。(本報資料照片)

申請入學 不外乎4方式

在大學入學申請過程中，不外乎有四種申請方式。那就是提早行動(Early Action，簡稱EA)、提早決定(Early Decision，簡稱ED)、常規申請(Regular Decision，RD)以及有條件限制的提早行動(Restrictive Early Action，REA)。另外一個是所謂滾動式的錄取(Rolling Admission，簡稱RA)。

提早行動是每年11月1截止申請，12月15日放榜知道結果。如果申請學生被錄取可以考慮去或是不去。申請大學數量不限制。

提早決定是學生和學校訂的一種契約，申請學生必須要讓父母知道你有用提早決定的方式申報這所大學，而且只能申請一所大學。所以必須經過審慎評估再度做的最後決定，以免目標訂的太高無法成功申請進入學生心目中理想的大學，或者目標訂的太低失去了申報排名更高學校的機率。在ED的選項中，又包括了ED1和ED2，前者申請截止日是11月1日，12月15日知道結果。後者是隔年的1月1日，2月15日知道結果。不論是ED1或ED2申請到該所大學的申請學生一定要去就讀，如果不去就是違約。但是，如果有特殊的原因，可以和學校溝通，看是不是可以取得取消原來的ED1或是ED2的同意，而不去就讀這所大學。

申報學校 留意截止日

而常規申請是最常見的一種申請方式。加州大學的申請截止日期是每年的11月30日，隔年2月底或3月初才能知道結果。在此申請過程中、每個學校有自己的申請截止日期，所以學生在申報的同時，一定要留意自己申報學校的截止日期，以免錯過良機。一般說來，滾動式的錄取方式及學校在第一輪當中沒有辦法招滿學生，所以又開放招生來補足不夠的名額。參與滾動式招生的大學，通常排名不會太高。

每年的《美國新聞及世界報導》所採用的排名方式，在升學 輔導業界是普遍接受及參考的數據。有些學校每年排名的上升非常快，有些學校的排名不進反退。因為在美國大學的入學報到過程中，有牽涉的到所謂的錄取率及報到率。如果學校的錄取率高，報到率也高，學校的排名也就會高。反之，如果學校的錄取率高，而報到率低，學校整體的排名就會降低。所以，提早申請的策略是大多數名校可以維持高排名的原因之一。

進了大型電腦公司，可以儘早實現財務自由及退休。（Pexels）

申請成功 找勝利方程式

下面舉幾個成功的案例，供讀者參考。

案例一，北加州帕拉阿圖市的公立高中華裔 男生J同學，在校成績一般，課外活動普通。在升學顧問的建議之下，J同學採取提早申請ED的方式申請電腦工程專業。經評估之後，聖塔克拉拉大學(Santa Clara University)是他的目標學校。在升學顧問的包裝之下，加上強而有力的文書及個人自傳及完整的申請內容。J同學順利申請到該校的電腦工程學系。該校今年總體排名是全美54名。

A同學是北加州頂級私立高中的華裔男生，也是學校游泳隊的一員，在校成績優秀。A同學非常明確只要申請電腦及電機專業。經升學顧問評估及建議，在11年級的暑假拿了一些社區大學的電腦先修課程及相關的課外活動。雖然早申請的大學沒有被錄取，但是最後放榜仍申請到香檳伊利諾大學(UIUC)、普度大學、UC Santa Barbara的電腦工程專業。在全家人評估及討論後，決定去UIUC。該校的電影腦工程學系全美排名前十名、學校整體排名在全美47名。

以上二個案例說明，華裔男生準備申請大學電腦或是電影機工程專業，一定要擬定申請策略及方向，那些是保底的學校？那些是目標學校？那些又是超目的學校？在仔細評估那些學校的機會大，再和升學顧問交流，釐定出勝利的方程式及配套。

學校為了性別平衡，錄取女生的標準較低。(美聯社)

華裔女申請 成果比男同學好

C同學華裔女生就讀於北加州庫比蒂諾著名公校，成績優秀，但大部分的課程及活動和語言學及教中文有關連，比較少和電腦專業相關的課程及活動，在升學顧問的建議之下，C同學在11年級的暑假去市立大學拿二門電腦課，並且安排了有關電腦方面的暑假實習。在家人和升學顧問的討論及商量之下，C同學決定申請常春藤名校布朗大學(Brown)的提早決定ED，由於提早申請多了4倍機會，而且該大學是開放式的課綱選擇，所以顧問建議雙主修，C同學申請語言學及電腦專業，C同學完成爬藤的夢想，也成功以雙主修的方式拿到布朗大學的入學許可。布朗大學今年排名全美第14。

J同學華裔女生，就讀矽谷庫比蒂諾市著名的公立高中，在校成績非常亮眼，又會彈鋼琴，也從事許多的課外活動，但是和電腦專業有關的課外活動項目不多。父親本身是工程師，有許多的人脈及資源，所以在大學申請前11年級的暑假安排了實習的機會及獨立研究報告的項目(Independent Research Project)給J同學。又在升學顧問的建議之下，C在暑假上了電腦Programming的網路課程，而且清楚明白的釐定申請策略。

因為耽心J同學沒有太多電腦相關的課程及活動，所以和家人及顧問討論之後，J同學申請了近20所大學，包括外州的大學。但她只有做EA沒有考慮RD。在漫長的等候，最後結果是令人滿意。J同學拿到許多外州大學的入學許可申請，也有不少獎助學金的補助，其中比較有名的大學就是馬里蘭大學(University of Maryland at College Park)及柏克萊加大。最後，J同學考慮去柏克萊加大電腦工程學系。今年柏克萊加大的排名是全美第22名。

綜合上面的四個案例，不難發現如果策略及方向正確及可行，通常華裔女同學的申請結果會比華裔男同學來得好。因為畢竟女性的電腦工程師仍不多，所以學校希望在性別上取得平衡。再者，透過顧問的建議及包裝也非常重要。如果沒有規畫及安排得宜，出來的結果可能會失之亳裡，差之千里。

儘早提出申請對錄取有幫助。(美聯社)

私立大學 要求標準考試

在私立大學部分，可以見到的趨勢是標準化考試SAT及ACT仍是選項之一，申請的人數大增也因此創了歷史性的錄取新低。多數學校因為疫情之故，不再強調及著重強而有力的課外活動。學校要看到全面發展的孩子，也就是說申請人在從事義工活動的同時可以體現出領導才能、領袖氣質以及悲天閔人的胸懷。由於上述的種種，也使得提早申請變成主流選項之一。尤其是2021的申請人，不但申請數量上有所增加，而且競爭越來越激烈。要脫穎而出，建議真的要及早規劃、安排及擬定目標及策略。

一般而論，在加州大學的入學趨勢方面，UC傾向找適合他們的學生，所以有時候高端及會唸書的孩子並不見得有一定的優勢。另外，就讀的高中的強弱也有區別，如果學生能夠保持在該屆畢業生的前9%，那麼UC就有比較好的機會，但柏克萊加大、洛杉磯加大及聖地牙哥加大不包括在內。

Facebook等四家公司代表美國的高科技公司。(Getty Images)

進名校門檻 越來越高

選擇比較不具有競爭力的專業也會影響到申請到結果，但是不建議做undecided專業的申請。在Class of 2021年的申請，有許多學生彼被放在等待名單上，但是不一定可以順利進入理想中的加大。

所有的移民家庭都有一個美國夢，那不外乎是在落腳的城市安居樂業，子女可以申請到好的大學及專業進而有好的工作及姻緣。現今的大學申請，尤其是進入名校的門檻越來越高，除了自身的努力、實力及專業選擇之外，畢竟也存在著幾分運氣，沒有百分之百的保證。

不管提早申請或是常規申請，仍然要面對體育特招生、國際學生及名人之後，也只能說跨入名校的大門是一年比一年難，及早規劃及安排，找到合適人選的外援及做對的策略，才能提升自己的競爭力進而有機會申請到全美頂尖名校。(作者為新法教育學院資深華裔市場業務總監)