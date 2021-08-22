封面故事／讀大學好貴 力爭經濟補助

大學博覽會提供財務補助資訊。(美聯社)

家長都期盼著自己的孩子能夠順利地進入理想的大學。而在千頭萬緒的準備過程中，如何最大程度的獲得大學經濟補助成為大多數家庭需要考慮的問題。家長不但要有規畫地積攢教育 基金，而且還要爭取在高中將要畢業時獲得聯邦、州、教育和私人機構給予的經濟補助。

18至25歲男生需兵役登記(Selective Service)後，才能申請聯邦資助。(Getty Images)

我的建議是，他們應該以這樣的順序爭取經濟補助：

1. 不用償還的經濟補助；

2. 獎學金和贈款；

3. 來自大學的經濟補助；

4. 工作－學習計畫；

5. 學生或者家長貸款(這應該是最後的選擇)。這篇文章主要講述一下免費聯邦學生補助和獎學金的問題。

一、免費申請聯邦學生補助

申請任何經濟補助之前，都應該先申請免費申請聯邦學生補助(Free Application for Federal Student Aid，簡稱FAFSA)，這項申請可讓學生同時申請到聯邦政府和州政府的資助。不少大學都會要求學生申請FAFSA，來確定學生是否有資格獲得來自他們的資助。除了申請聯邦學生補助金之外，學生還應該申請州的獎學金。

FAFSA申請表可以登錄網站https://bit.ly/3r5gZmV獲取。一般來講，每位高中的心理輔導老師和高中裡的大學辦公室的輔導老師都會通知12年級的學生上網填表；或者到高中的大學辦公室在電腦上由老師指導填寫。填過之後，如果你需要紙質的，可以從中下載打印件。

紐約市立大學布魯克林學院校園。(美聯社)

填寫FAFSA需要的文件包括社安卡、駕駛執照、學生和家長的退稅表、學生和家長的W-2表格、沒有扣稅的收入紀錄、家長目前的銀行對帳單。

申請FAFSA的基本資格是：1. 美國公民 或綠卡持有者；2. 有需要經濟資助的證明；3. 持有社安卡號碼；4. 18至25歲男學生需註冊兵役登記(Selective Service)；5. 註冊和入讀；6、學位或證書課程；每學期需要半職或全職才有申請某些補助的資格；7. 在大學保持良好的學習成績；8. 簽署FAFSA，證明沒有同時受聯邦學生貸款，沒有欠聯邦的債，而且經濟資助只用在教育上；9. 有高中文憑或同等學歷文憑；或者由聯邦政府認可的在家庭教育完成的高中教育；或者在州認可的職業教育課程入讀並通過Ability-to-benefit的測試用考試成績申請聯邦資金補助。符合以上條件便有資格申請FAFSA，並進修大學教育或者職業教育。

申請任何經濟補助之前，都應該先申請FAFSA。(Getty Images)

在填寫FAFSA的申請表時，首先要分別給學生(孩子)和家長建立FAFSA用戶身分。填寫時要回答FAFSA申請表上的每一個問題。填寫你的孩子希望把資訊送去的大學。你和你的孩子都必須在遞交FAFSA申請表前簽字。按照FAFSA表格的要求，你回答有關家長(親生父母、養父母、或者在特殊情況定為家長的，孩子出生證上的家長)的問題。回答有關你的兩位家長的問題：家長彼此結婚；如果家長沒有結婚而住在一起(不論你的父母是相同性別還是不同性別)。

如果家長是寡婦或者從沒有結婚，就回答有關這位家長的情況。如果兩位家長離婚了或者分居，取決於你的家長是否住在一起。如他們不住在一起，回答有關你在過去12個月內一起住的比較長的那位家長的情況。如果同每一位家長住的時間一樣長，就回答有關在過去12個月內為你提供經濟資助較多的那位家長的情況。

填寫FAFSA的日期及用報稅表的年份：FAFSA表格可以在孩子上大學前一年的10月1日開始提交，也就是上高中12年級時。有些經濟補助計畫是捷足先登，就是說越早提交FAFSA表，越可能受到優先考慮。FAFSA表格需要每年提交。申請表要用入大學前兩年的報稅資訊。譬如說，如果準備在2022年到2023年上大學，就應該從2021年10月1日申請FAFSA，並且用2020年的報稅表。

FAFSA遞交後，你可以在網上查詢你孩子FAFSA 申請的情況。它將顯示以下某種情況：處理中，說明手續正在辦理。成功辦理：說明無需採取進一步措施。缺少簽字：說明需要簽字。需要採取的行動：說明需要採取進一步的措施與高中心理輔導老師聯繫。

孩子的FAFSA申請辦理後，你將接到學生補助報告Student Aid Report(SAR)，這是你所交資訊的總結。如果必要的話，你應查閱並做修正。

在美國一些州，無身分的學生也可通過夢想法案獲得州的經濟補助和獎學金。(Getty Images)

二、各州的經濟補助

在很多情況下，學生符合得到州的經濟補助取決於你在FAFSA表中提供的資訊。比如說： 紐約州 的學費資助計畫Tuition Assistance Program(TAP)。學生若入讀紐約州認可的大學及學院，是美國公民或紐約州的合法居民，上全日制的大學並且達到一定的學習標準，就可以獲得TAP的補助金。根據每人情況，獲得的金額從500元到5165元不等。半日制的TAP補助金也是可以拿到的。可查閱網站https://on.ny.gov/3qR0pH0。

加州的州經濟補助Cal Grants是提供給符合條件的學生的經濟補助。根據每人的具體情況，獲得的金額從576元到1萬2192元不等。競爭性比較強的補助金會贈給學習成績更優秀來自低到中等收入的家庭。可查閱網站https://www.csac.ca.gov/cal-grants。

三、大學獎學金

大學補助金和獎學金都是你無須償還的大學資助類型，來自各種來源。一般來講，補助金往往是以需求為基礎的，而獎學金往往以傑出學習成績和突出的才能或技能而獲得的；但是，這也非絕對。不論家庭經濟情況如何，都可申請獎學金。

獎學金基本上有三種：1. 基於需要的獎學金；2. 基於優秀的獎學金；3. 為特殊人群設置的獎學金。每年有很多獎學金，不勝枚舉，有來自學校、雇主、個人、私人公司、非營利機構、社區、宗教團體、專業和社會組織。

大致共有三類獎學金，分別為基於需要的獎學金、基於優秀的獎學金和為特殊人群設置的獎學金。

評選要考慮的方面：1. 學習成績；2. 在讀學校的課程和評分標準；3. PSAT和SAT 的成績；4. 課外活動和領導能力；5. 學生寫的有關自己的文章；6. 高中校長的推薦信。詳情可查閱網站https://bit.ly/2TOG9ts和https://bit.ly/3jXbJQv。

基於優秀的獎學金還有很多，如National Eagle Scout Association STEM Scholarship, American University National Achievement and National Merit Scholarship, Coca Cola Scholarship Program, CIA Undergraduate Scholarship Program, ACT Scholarships, Community Service Scholarships, Firs Generation Scholarships, Leadership Scholarships, GPA Scholarships, National Merit Scholarships, etc. 詳情可查閱網站：https://bit.ly/3qRIpwh

www.unigo.com/scholarships

https://www.fastweb.com/college-scholarships/articles/scholarships-for-the-class-of-2022

https://www.fastweb.com/college-scholarships/articles/scholarships-for-high-school-seniors

https://studentaid.ed.gov/sa/types/grants-scholarships/finding-scholarships

www.scholarships.com

www.fastweb.com

www.collegeboard.com

https://scholarships360.org/scholarship-search/#results

四、夢想法案（Dream Act）

學生走在維吉尼亞社區大學圖書館。(美聯社)

在美國一些州，非美國公民和在美國沒有永久居留權的學生也可以通過夢想法案獲得州的經濟補助和獎學金。比如在紐約州、加州和德州，這些學生在符合某些條件下可以通過填寫州的經濟補助申請表以當地居民的身分獲得州的經濟補助；這些學生也可以申請來自私人企業和大學的各種獎學金和贈款。詳情可查閱網站：https://bit.ly/36m2wJI和https://www.hesc.ny.gov/dream/。