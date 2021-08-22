封面故事／高收入家庭 如何籌措學費

富裕家庭應儘早為子女存儲大學學費。(Getty Images)

隨著疫情改善和經濟復甦，全美的通貨膨脹率正以5%的速度飆升，數百萬今秋入學的莘莘學子步入校園時，他們未來四年的學費來得更加昂貴。美國大學理事會(College Board)在其2020年報告中稱，2020-2021年四年制公立大學的州內學生預算平均為2萬6820元，州外學生平均預算為4萬3280元，就讀私立大學的學生平均預算為5萬4880元。如再加上食宿，全美私立大學平均學雜費在3萬7650元，公立大學學雜費2萬7020元(州外)。

近20%的家庭使用人壽保險當作大學儲蓄。(Getty Images)

高收入家庭子女多選擇理科、工程、電腦、醫學預科和藝術專業，需要比其他專業支付更高的學費。雖然部分大學在學費上都做出了調整和控制，但是從整體情況看，2021-2022年大學秋季學期的學費仍然繼續上漲。對於高收入家庭來說，高昂的學費也是一筆不小的負擔，而且拜登政府計畫從2022年開始實施一系列對富人家庭增稅的舉措，富人錢袋將大幅縮水。對於中產富裕家庭，應及早儲蓄 ，做好稅務規畫及財產配置，才能為將入或已入大學門的子女打下堅實的財務基礎。

在FAFSA和CSS Profile以及各個學校的申請表中，申請人都必須申報出租房。(Getty Images)

一、年收入40萬美元家庭為富裕家庭

在拜登尚未公布的稅改方案中，40萬元是一道重要的分水嶺。一系列增稅的舉措均圍繞著40萬門檻展開。全美家庭夫妻合報40萬元(單身20萬元)以上的家庭約占人口總數的1.8%(約270萬個)。

1、拜登增稅計畫受衝擊的是富人群體，「富人」定義為年收入超過40萬元的家庭，這類家庭占納稅人的前 1.8%，收入約占全國收入的25%。2020年「綠皮書」(自前總統歐巴馬執政後命名的年度預算書)揭示，從2022年起，計畫對年收入40萬元以上的中產富裕階層(夫妻收入50萬9300元、單身收入達45萬2700元和戶主收入達48萬1000元者)的最高所得稅率從37%提高至39.6%。不僅如此，拜登同時提出對年收入40萬以上的家庭，限制2017年稅改中提出的20%合格商業收入扣減(QBI扣減)，這對於擁有過渡實體(Pass-through Entities)K-1收入的中小企業主來說將會產生嚴重影響。

學生穿行在麻州劍橋的校園建築間。(美聯社)

2、逐項扣減將受到限制，除了QBI扣減受限之外，拜登計畫對年收入40萬元以上家庭的逐項扣減進行限制。今年逐項扣減中的重頭戲應該是恢復對州及地方稅扣減(SALT扣減)。由於前總統川普對SALT設限最高1萬元扣減，使紐約、加州、康州、新州、馬里蘭、伊利諾等藍州的中產逐項扣減幾近淘汰。以桑德斯為首的參院預算委員會已將1200億開支納入2022年SALT扣減，但全部推翻則耗費3850億元。現在，拜登對SALT「翻盤」尚未最後拍板，仍有可能區別對待。即40萬收入元以下的家庭可以全部扣減，40萬元以上家庭採取「分步淘汰」(Phase-out)，對40萬元以上的富裕家庭影響舉足輕重。

史丹福大學著名的長廊。(美聯社)

二、年收入百萬為「極富家庭」

拜登計畫增加的 4 萬億(兆)元收入中的大部分將來自收入超過100萬元的超級收入者。2022年度預算「綠皮書」計畫從2022年將最高所得稅率從37%提高至39.6%，已婚夫婦合計收入達50萬9300元、單身收入達45萬2700元、戶主收入達48萬1000元者都將受到這項加稅計畫的影響。同時大幅度上調收入百萬元以上家庭(不足1%)的資本利得稅，從目前的23.8%(20%+3.8%)躍升為43.4%(39.6%+3.8%)，資本利得稅上調的生效時間最早可回溯到該計畫提出之時，也就是2021年4月28日(retroback calculation)，起徵點為高於44萬5850元的長期資本利得或合格股息(夫妻合報)。

近30年，特別是疫情以來，美國貧富差距進一步擴大，因此「綠皮書」不僅提出終結川普時代「遺產稅」的「高門檻」1180萬元(夫妻2360萬元)降至350萬元(夫妻合報)，同時終結遺產稅計算時對富人極為有利的Stepped-Up Basis(底價跟進)。例如，約翰的父親過世時將手中的2000萬元股票過繼給兒子，這些股票是過去五、六十年內陸續買進的，成本價約200萬元。遺產律師一般會Step-In按200萬元的底價過繼給約翰，其中1800萬元的資本利得延稅(Deferred)。現在拜登計畫廢除這項長久以來偏袒富人的規定，凡是繼承100萬元以上的股票債券財產時，必須按照「市價」(Fair Market Value)計算，因此「父債子還」，約翰要替父交納1800萬元的資本利得稅)。而老約翰還將交納1650萬元(假定無其他遺產，夫妻合報)的遺產稅(2021聯邦40%加紐約州16%)，資本利得稅(聯邦43.3%加紐約州10.9%)加遺產稅超過1800萬元，因此約翰李繼承到手所剩無幾。這個例子說明，對於富裕或極富家庭，省稅策略對於為子女儲蓄大學學費至關重要。

學費補助金額的計算公式是COA減去EFC。如果EFC大於COA，就不需要補助。(Pexels)

三、高收入人士的學費籌備

一般來說，通過合理的財務規畫，即便是高收入家庭也可以拿到助學金。助學金的八字原則是各盡所能、按需分配(need-based)。收入高低都是相對而言，如生活在高成本城市的10萬元至25萬元高薪家庭，但若家中人口多或者資產很低，只要合理規畫，同樣可以申請財務補助。

1、助學金(Financial Aid)：常用的申請表有聯邦學生援助免費申請表(FAFSA)和財政援助申請表(CSS Profile)。FAFSA是所有大學都要求的，CSS Profile並非所有高校都要求，而是近400個高校(私立大學為主)提供非聯邦援助的申請表，目的是為便於大學收集申請人的家庭財務信息。補助金額的計算公式是COA減去EFC。COA(Cost of Attendance)是大學各項費用的總和，包括學費、雜費、住宿費和生活費等，EFC是家庭應付額(Expected Family Contribution)，EFC=父母可動用收入(比例從22%至最高47%)+父母可動用資產的5.64%+學生可動用收入的50%+學生可動用資產的20%。當COA大於EFC，意味著錢不夠，需要資助。如果兩者相等甚至EFC大於COA，就意味著不需要補助。

除了529計畫外，富裕家庭還有其他途徑籌集資金。(Getty Images)

COA是各校既定的，每個大學每年都會公布本校的COA。例如，哈佛法學院官網顯示的2021-2022學年預算，學費6萬7720元，住宿和雜費2萬7923元。EFC的算法則比較複雜，包括家長和子女的應付額、家長和子女的收入和資產、家庭人口、有多少人在上大學等，所以在申請助學金的時候，要在合理合法的範圍內，利用一切降低EFC，即降低家長和子女的收入和資產。

FAFSA和CSS在對收入的處理基本一致，收入是指稅表上的調整後總收入(AGI)，Enhanced AGI是指AGI加上部分不徵稅的收入( Untaxed Income)，不徵稅的收入包括當年放入退休計畫和健康儲蓄計畫(HSA)中的錢，以及離異父母或政府支付子女的撫養費。可以減去的扣除項包括繳納給聯邦和州裡的稅款、雙職工托人照顧孩童津貼(Employment Expense allowance)和家庭生活津貼。這個數據可以在 www.ifap.ed.gov 查到。家庭可動用收入：是父母淨收入(Enhanced AGI-扣除項)的47%和學生淨收入的50% 相加。CSS還會要求報告沒有撫養權(non-custodial)一方的家長收入。

FAFSA和CSS對資產的處理差別較大，總的來說CSS更為嚴苛。1. 退休計畫：當年存入帳戶的供款(Contribution)要加回父母收入，但帳戶原有的資金均不算入EFC(但CSS會計入不合格年金)。如果從退休帳戶取款，所取金額50%計入EFC。退休帳戶包括401(k)、403(b)、IRA各類、Pension、SEP、SIMPLE、Kegoh、Profit Sharing等。2. 自住房淨值(Equity)：淨值是房屋市價減去貸款的價值，FAFSA表上不用填，但CSS 表格上要填。3. 出租房：在FAFSA和CSS Profile以及各個學校的申請表中都必須申報，申報房子買價、目前市價(Market Value)，以及貸款、市價減去剩餘貸款得出房子淨值，算作資產。房租收入減去各項開銷則構成你的淨收入，都需要申報，對申請獎助學金有不利的影響。4. 禮金贈予(UGMA)、轉移帳戶(UTMA)或父母監管的銀行帳戶：作為學生資產，20%計入EFC，帳戶產生的利息、利潤算成學生收入，50%計入EFC。5. 父母家庭生意：如果擁有占股50%以上且公司雇員不超過100個，FAFSA不用報，但CSS要報。6. 股票、基金算成資產，5.64%計入EFC。分紅或生成的利潤則算成收入，後者對EFC影響更大。7. 人壽保險：壽險中現金值無論填FAFSA還是CSS均不用報。8. 529 計畫：529帳戶作為父母資產，5.64%計入EFC。如果帳戶是袓父母或其他第三方設立，從帳戶中取錢付學費，所取金額50%計入EFC。

529大學儲蓄計畫一直作為高收入家庭儲蓄學費的首選工具。(Getty Images)

想要降低EFC，先著手降低家長和子女的AGI收入。在子女上學的前兩年及就讀時期，家長盡量延後確認收入，如推後公司分紅，推後投資 出入的確認，推遲賣出盈利的股票，推遲確認出租收入(若採用收付實現制cash basis)；有自雇生意或出租物業的可以加速費用支出，降低淨收益(Net Gain)，如在當年末提前支付下一年的開支，加速折舊，將未來幾年的費用提前付清；利用優惠類帳戶，雖然當年供款會被加回Enhanced AGI，但帳戶裡的資產不會被計入，因此前期盡可能在退休帳戶、靈活儲蓄帳戶(FSA)、健康儲蓄帳戶(HSA)多放錢；將收入通過慈善方式捐出，不再計入自己的收入，如強制最低取款的退休金不直接給帳戶持有人，而是直接捐給慈善機構，雖不能作為慈善捐贈扣減，但不計入收入，不會增加AGI；盡量避免從退休帳戶裡拿錢，自雇業者或小業主可以通過設立各種退休計畫來減少收入，比如設立DB計畫；家族生意避免給子女開工資(學生收入比家長收入對EFC的影響大)。學生獲得的工資收入(學校提供的work study勤工儉學收入不算)，在計算EFC時算作子女收入。孩子收入和資產對申請學費補助的申請影響相當大，若未事先規畫妥當，反成申請的阻礙。

對於有大量流動資產如銀行存款、共同基金投資的高收入家庭來說，可以轉到無需申報或計算占比很小的地方，如人壽保險和年金。家長避免贈與子女資產，子女資產對EFC影響更大。盡可能減少手頭現金、儲蓄、支票帳戶。例如，在填寫FAFSA表格之前購買就讀後將用到的物品，而不是開學後在購買。在財務狀況允許的情況下，提前償付帳單、信用卡帳單、各類貸款等。將資產轉至可信任且不會在FAFSA和CSS需要申報的親屬(如祖父母)那裡，但需要考慮贈與稅的問題。祖父母可以將錢給孫輩購買學習用品，或者待畢業後償還孫輩申請的學生貸款(如Perkins Loan 、Stafford Loan)債務。如果祖父母直接將錢給孩子當教育 費(如開設529計畫)，那時就會被算作父母出的錢。建議長輩不要直接贈與孩子資產，即便免於贈與稅，但仍被視作子女資產。減少投資淨值，拋售虧損的投資，確認損失，即享減稅利益，同時減少帳面上的投資。學生名下的資產、儲蓄和現金，跟父母名下資產、儲蓄和現金相比，前者會讓學生得到較少的助學金，因此盡量放在父母名下。利用信託、家庭基金會、保險等形式將資產、現金合法合理轉移，提前規畫贈與和遺產。

年輕學生在維吉尼亞灘一家公司半工半讀。(美聯社)

2、學生貸款(Student Loan)：有些富裕家庭願意培養孩子自主自立的意識，也有不想為了儲蓄學費提前將一大筆現金流放在利率較低的地方，想在別的投資工具裡拿到更好的回報，所以也有高收入家庭讓孩子去借學貸。近年來，富裕家庭孩子申請學生貸款的比例年年增加。調查表明，1990年代只有24%的富裕家庭孩子申請學生貸款，但在2010年上升至50%。而華人很少傾向借貸支付學費，更多選擇及早儲蓄。

3、529教育基金計畫：529大學儲蓄計畫長期以來一直作為高收入家庭儲蓄學費的首選工具，他由各州政府及其部門、教育機構發行，通過累計儲蓄，以節省受益人的教育費用為目的而進行投資。529計畫有兩種形式：教育儲蓄計畫(Education Savings Plans，簡稱ESP)和預付學費計畫(Prepaid Tuition Plans，簡稱PTP)。前者開設帳戶存錢並投資，收益部分若用於支付學費相關可享免稅，ESP僅可用於教育用途。後者鎖定本州公立大學學費率，提前一次性或分期購買，用於未來的學費支付，優勢是不用擔心通貨膨脹和學費猛漲。

預付學費計畫中的私立學院529計畫，是唯一不受國家管理的計畫，他提供了最大的自由，允許父母為州外私立大學儲蓄。目前，近300所私立學校參與這項計畫，包括史丹福大學、加州理工學院、芝加哥大學、杜克大學、普林斯頓大學、麻州理工學院、卡內基梅隆大學等。家長可以按照今天的學費購買保證，在將來兌換。當父母開設帳戶時，可以為受益人命名，在學生註冊之前不需要選擇學校。該計畫由參與學校共同擁有，家長直接從參與學校獲得保證，自購買之日起30年內有效。無論學校在父母購買時是否為參與學校，即使學校稍後停止參與該計畫，也具有約束力。

529帳戶是為覆蓋教育費用而設立的，「合格教育費用」只適用於與教育費用相關的消費，包括學費、食宿費、學習用品等，如購買書本、電腦、計算器、軟件都在此範疇。往返學校的交通費、宿舍裡的家具費用、運動或社團娛樂費用均不在合格教育費用的範圍內。529帳戶所在的金融機構會每年發出年度1099-Q表格，記錄取款總額和收益的金額。

529計畫本身較為靈活，無收入限制，可跨州購買。你可以為同個受益人建立多類計畫，也可以更改受益人，或為不同受益人分別開設帳戶。若想更改受益人，新的受益人必須是家庭成員(兄弟姐妹、父母、子女、孩子、侄子侄女、外甥外甥女等)。不同529帳戶之間的轉存(Rollover)每12個月只可進行一次。祖父母可以為孫輩設立529帳戶，直接或間接地為孫子女的教育需求提供有意義的貢獻，通過五年供款，祖父母可以為孫子女作為受益人的529帳戶做出實質性貢獻。

529計畫是對中產及高收入家庭籌集學費的利器。529帳戶的教育基金會降低學生獲得學費補助(Financial Aid)的機會，直接從529帳戶付學雜費也可能讓調整後總收入(MAGI)在單身8萬元以下、夫妻16萬元以下的家庭失去「美國機會」教育退稅(American Opportunity Tax Credit)，因為該項退稅要求家庭至少從非529戶頭支付4000元以上教育費用。

收入超過100萬元的超級收入者，將被多徵稅。(美聯社)

四、其他形式的儲蓄形式：

除了529計畫外，高收入家庭還有其他途徑籌集資金。

1) CollegeSure CD：類似銀行定存，FDIC的保險金額高達25萬元，不收費用。期限可以定制1至22年。其年度百分比收益率(APY)與大學理事會的獨立學院500指數(IC500)掛鉤，期限在三年以下為3.73%，三至五年4.31%，五年及以上4.78%。

2) 教育儲蓄帳戶(Coverdell Education Savings Accounts，簡稱ESA)：與Roth IRA運作方式類似，是專為指定受益人支付合格教育費用的基金或托管帳戶，不僅適用於高等教育費用，也適用於中小學教育費用。家長可以選擇更廣泛的投資選擇(勝於529計畫)，並且可以重新分配投資組合。成立這類帳戶時，指定受益人必須在18歲以下或有特殊需要。ESA供款上限是每個子女每年2000元，家長的個人收入超過9萬5000元(夫妻19萬元)開始限制供款，個人收入超過11萬元(夫妻超過22萬元)不得供款。ESA帳戶的供款不可抵稅，但取款若是收益部分用以支付合格的教育費用，則可享免稅優惠。如果取款額超過受益人的教育開支，超過部分應以收入向受益人課稅。當受益人年滿18歲時，不允許再供款，帳戶剩餘資金必須在指定受益人年滿30歲時進行分配，除非該受益人為有特殊需求的受益人。由於每年只有2000元的低門檻和對帳戶的限制，ESA相比529計畫並不是一個最優的大學儲蓄工具，大多數高收入家庭使用ESA為大學預科(K-12)教育費用提供資金。

3) UGMA、UTMA帳戶：禮金贈予、轉移帳戶並非專門用於大學儲蓄帳戶，主要目的是用於投資，以便在所有資產類別中為未成年人謀福利，並且不限制分配。UGMA帳戶僅限於贈送現金、證券(如股票、債券或共同基金)和保險單，而UTMA帳戶允許幾乎任何類型的資產，包括房地產。帳戶由父母或祖父母設立，需要考慮贈與稅的問題，資產轉讓被視為永久和不可撤銷的。如上文申請助學金部分所述，這類帳戶作為學生資產，20%計入EFC，帳戶產生的利息、利潤算成學生收入，50%計入EFC。UGMA或UTMA帳戶內的投資收入可能需要繳納兒童稅(Kiddie Tax)。家長可以將資金從這兩類帳戶轉移到529計畫，新的529計畫也必須設置為保管帳戶。

4) IRA帳戶：主要用於退休，而非大學儲蓄。建議父母應首先從其他來源，特別是529帳戶中提取資金支付學費。傳統IRA的提款是應稅收入，如果父母在59歲半之前取錢，則被認為是提前提款，通常會受到10%的額外罰款。如果支出是合格的高等教育費用，父母可以免除這種懲罰，但取出的本金和收益是需要上稅的，取款將計入AGI，從而影響申請補助金。如果真的要動用退休金帳戶，建議使用Roth IRA，因為存入的是稅後資金，所以取款的本金和收益都是免稅的，但仍需要在FAFSA表上報告，因為免稅款項將影響補助金資格。高收入家庭向Roth IRA通常需要使用「走後門」(Backdoor IRA)的方法，每年供款額不高，2021年為6000元(年滿50歲)為7000元，不過仍可以作為儲蓄的一種手段。

5) 電子商務債券(EE bond)和儲蓄債券(儲蓄債券(I bond)：前者30年利率在發行時固定，後者可變。儘管利率較低，但儲蓄債券提供低風險和適度的回報，可以節省子女的大學教育費用。債券的利息需要在聯邦上稅，但免徵州和地方所得稅。電子商務債券需要有足夠長的持有時間，短期可購買儲蓄債券。債券是非常安全的投資，由政府擔保，不會因市場變化而損失。

6) 人壽保險：主要是為受益人提供死亡撫恤金，但若遇到破產、意外或災害等特殊情況，難以立即進行學費儲備，可以動用到人壽保險的現金值。據調查，有近20%的家庭使用人壽保險當作大學儲蓄。需要與保險經紀在購買壽險時進行溝通，畢竟在壽險起效的前幾年，需要有長時間和供款克服初始費用和實現最大化現金值。