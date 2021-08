封面故事／學費年年漲 申請獎助學金

為吸引優秀學生,各個大學都設立各種名目的獎學金。(Getty Images)

在美國,大學學費則需要學生家庭自己籌畫,能免學費的大學少之又少。我見過不少家庭,孩子很優秀,申請到常春藤大學,但由於自己負擔的學費超出家庭承受能力,不得不放棄藤校夢想。我曾在紐約布魯克林的一所公立學校任教,學生中有幾個極為出色。我問他們家長,如果他們的孩子有能力申請到美國頂尖大學,學費怎麼樣。好幾個家長都說砸鍋賣鐵也要供孩子上好大學;但是事實是很殘酷的,大學的學費年年漲。很多家庭砸鍋賣鐵還是無力支付孩子的大學學費。

美國大學的學費年年漲。(美聯社)

如果向身邊人解一下便會發現,很多已經工作多年的成年人身上還背著學生貸款 。所以,要從孩子出生就開始為他們籌謀大學學費。家長除了提前存款之外,尋找助學金和獎學金對減輕學費負擔非常重要。

一、大學費用支出

在給孩子籌畫上大學的費用時,首先要清楚:一個大學生需要什麼費用。大學的費用包括以下內容。

1、學費(tuition)。這是學校維持教學運行的費用,通常占大學總費用的一半以上。公立大學對州內學生收取的學費從一年幾千元到2萬元不等。私立大學比較貴,大約是公立大學的一倍以上。

2、食宿(room and board)。這部分是住宿費和伙食費。住學校提供的宿舍通常比在校外租房子會貴一些。很多大學規定本科學生一年級或一、二年級必須要住學校提供的宿舍,二年級三年級後就沒有限制。許多學生在二年級後就忙著在校外租房子住,但也有些大學規定四年都必須住學校宿舍。衛斯理學院(Wellesley College)就是其中之一。

衛斯理學院規定所有學生四年都要住校。(美聯社)

3、活動(academic, school based or social activities)。這一部分的支出因人而異。如果在學校很活躍,參加很多社團運動隊活動,費用自然比不參加的人要高。

4、置裝(clothing)。平時買衣服的費用可以算作日常開支,但有些是特殊場合需要的服裝,比如參加學術會議、演講和宴會典禮等等的置裝費用也不少。

5、日常開支(daily expense)。這是學生日常生活中的零用開支。很多大學生利用課餘打工賺取零用錢,能為家長減輕負擔。

目前,一個大學生一年的費用在5萬到8萬元之間。如果在本州的公立大學就讀會節省很多。以紐約州 為例,紐約州立大學(SUNY)為來自中低收入 家庭的學生提供免費就讀的福利。如果拿不到免費,全年所有費用也只在3萬元左右,紐約市立大學(CUNY)對本地學生的收費就更低了。可是,不少華人家長還是抱有藤校和名校的情結。因此,尋找助學金和獎學金就勢在必行了。

二、經濟資助來源

我們要知道哪裡可以申請到助學金和獎學金,首先要了解助學金和獎學金的來源。經濟資助的兩大來源:無償資助(Gift)和獎學金(Scholarship)。

第一大來源是無償資助。學生如果拿到這部分的資助,是不需要償還的,等於是政府給學生的獎勵性禮物。其中包括助學金和獎學金兩個部分:

1、政府助學金(Grants):政府助學金中又分聯邦政府助學金和州政府助學金(Federal Grants and State Grants)。聯邦政府助學金有兩種:皮爾助學金(Federal Pell Grants)和聯邦輔助教育機會助學金(Federal Supplemental Educational Opportunity Grants ,簡稱FSEOG)。

皮爾助學金設立於1972年,以當時該項目的主要資助人、羅德島參議員克萊邦皮爾(Claiborne Pell)的名字命名,資助對象是本科學生。申請資格屬低收入的公民或永久居民家庭(need-based),根據家庭收入決定發放與否和額度。助學金額度:每年619.5元到6195元不等(2019-2020)。發放年限:4到8學年。申請方法:向學生所在的高中大學辦公室領取申請表。

美國各州都有自己的教育資助計畫。(美聯社)

聯邦輔助教育機會助學金是聯邦政府教育部的經濟資助辦公室向每一個參與該計畫的大學發放的,給來自於極度需要資助(need-based)的貧困家庭的大學生的助學金。要注意的是,並不是每一個大學都參與該助學項目。有需要的家庭在選擇大學時要注意所選學校是否參與FSEOG計畫。同時,申請一定要及時,要在規定的時間內完成申請手續。各個申請大學每年收到的撥款是有限的,發放完了就不能追加。這和皮爾助學金不同。皮爾會確保有需要的學生一定會得到資助。申請FSEOG一定要填寫聯邦政府學生經濟資助免費申請表(Free Application for Federal Student Aid,簡稱FAFSA),並在規定時間內上送給大學理事會(College Board)。

申請資格是公民,在參與該項目的大學全職或半職就學,低收入。助學金額度:每年100元到4000元,沒有具體發放年限,直至學生完成大學本科教育為止。申請方法:向所在高中大學辦公室領取FAFSA表格或在網上填寫,上送至大學董事會。然後,由將要入讀的大學審查資格決定發放與否及額度。

州政府助學金:州政府的助學金有各州自己決定,所以每個州都不一樣。僅以紐約州為例,一共有五種州政府助學金。

紐約市立大學勃魯克學院畢業典禮。(美聯社)

A. 紐約州政府學費資助計畫(TAP:Tuition Assistant Plan)。發放條件:申請者必須是紐約州合法居民,在紐約州居住時間12個月以上。來自低收入家庭,全職學生(半職學生另案申請)。就讀於本州內大學。助學金額度:每年500元5165元(2019-2020),根據家庭收入,學生學習成績(必須保證各科分數不低於C),和所學專業而定。發放年限:4到5年。申請方法:學生向就讀高中的大學辦公室領取申請表。

B. 尋求教育、提升和知識助學金(Search for Education, Elevation and Knowledge,簡稱SEEK)。該助學金於1965年設立,是把紐約州政府學費資助計畫對就讀紐約市立大學有需要學生資助的改良版本。申請資格:入讀紐約市立四年制大學,來自低收入家庭和教育背景低下家庭。助學金額度:相當於10個學期的TAP;其中包括了全額學費;書本及其他學習用具、交通等等相關支出。發放年限:4到5年。申請方法:在遞交入學申請時,在申請表上註明要申請SEEK。

C. 大學發現計畫(The College Discovery(CD)program)。該計畫設立於1964年,與SEEK相同。不同的地方在於,其主要受益對象是就讀紐約市立大學中的兩年制社區大學的學生,發放年限也相應調整為兩年。

D. 紐約州立大學教育機會計畫(The State University of New York's Educational Opportunity Program,簡稱EOP)。這種助學金和前面介紹過的紐約州政府學費資助計畫不同。雖然資助受益對象都是就讀紐約州立大學的低收入家庭的學生,但是EOP的資助對象除了有經濟需求也還有學業上需求。該項目的資助內容包括幫助學生提高其學業水平,學生一旦進入EOP計畫,就可以享受免學費,免費的學習用具、書本及食宿。這和紐約市立大學的SEEK計畫一樣。有需要的學生一定要在申請大學時註明有意申請EOP項目並完成相關的申請手續。

E. 紐約州高等教育機會計畫(Higher Education Opportunity Program,簡稱HEOP)。這是紐約州政府的EOP項目在紐約州內的私立大學的延伸計畫。這個計畫的受益對象為就讀州內私立大學的紐約州低收入居民,對少數族裔優先照顧。這使得那些低收入家庭出身的學生不一定要在州政府的公立大學就讀,也可以選擇入讀州範圍內的私立大學的同時享受州政府的補助。申請方式和EOP相同。

2、獎學金(Scholarship):是學生可以在經濟上得到的無償資助的第二種形式。和助學金不同的是,能獲取獎學金的學生必須在學業上有優異的表現。目前可以申請的獎學金有以下幾種:

A. 美國優秀學生獎學金(National Merit Scholarship)。這是從1955年以來,每年對在學業競賽中勝出的高中學生的獎勵。學生想要參與競賽必須要在11年級時參加PSAT的考試並達到一定的分數線(Preliminary SAT/National Merit Scholarship Qualifying Test(PSAT/NMSQT))。申請資格:美國公民或永久居民,就讀美國境內或境外的高中或在家自讀,高中11年級前考PSAT成績達到參加全國範圍學業競賽的分數線。

要想獲得美國優秀學生獎學金,就要參加PSAT考試。(Getty Images)

獎學金包括三個部分:第一部分是一次性額度為2500元獎金頒給勝出的選手;第二部分是來自於贊助商頒給勝出的公司員工子女,或有志於某種特定專業的勝出選手。金額不等,沒有特定期限;第三部分是參與贊助的大學根據選手的成績和選手入讀該校的意願頒發的獎學金。額度根據特例來決定,主要是希望吸引這些學術優異的學生入讀他們的大學,發放年限不等。

挑選方法:先選出各州PSAT成績在前3.3%左右的選手(約5萬名),然後在其中選出1萬6000名成績在前1.1%的半決賽選手(Semifinalists),其餘的學生成為表揚學生(commended students),再從1萬6000名半決賽選手中選出成績在前1%的1萬5000名決賽選手(Finalists)。最後,從決賽選手中選出成績在前0.57%的8200名美國優秀學者(National Merit Scholars)。

各地常有不同名目的獎學金,學生要多方打聽,踴躍申請。(美聯社)

B. 各個大學為吸引優秀學生而設立各種名目的獎學金。大致有:a,根據家庭收入決定的獎學金(Need-based)。這種獎學金所有常春籐大學都有;b、根據成績決定的獎學金(Merit-based)。大家可以在申請心儀的大學時關注該校所有的獎學金。各大學通常會在發錄取通知書時附上所提供的的獎學金及其可提供的額度。

大紐約區華人教育基金會提供獎學金,資助學生讀大學。(本報資料照片)

C. 各種私人機構的獎學金。這種獎學金有好幾千種之多,頒發對象各不相同。申請起來很麻煩,需要在幾千項獎學金中找到符合條件申請獎學金,在一個一個按照他們的要求完成申請程序。大多數會要求寫申請文章、找推薦人、面試。

1990年代,我在紐約一所公立高中任教並任職學生學業顧問,幫助一些學生成功申請到獎學金。可見,各種私人機構的獎學金擁有非常豐富的獎金資源,猶如一座金礦。申請雖然麻煩,但值得大家有耐心在這座金礦好好挖掘。詳情可以查詢網站Fastwebscholarshipsearch。

D. 退伍軍人子女獎學金(Veterans' Children Scholarship)。發放條件:公民、低收入、全職或半職的大學、護士學校、技工學校,政府備案的兩年制大學就讀,退伍軍人子女。獎學金金額: 每年4000元。發放年限:4到5年。申請方法:向州教育廳領取申請表。

E. 非全日制學生經濟資助計畫(The Aid for Part-time Study Program)。發放條件:由學校發放,紐約州居民,學生每周上課時間多於6小時但少於12小時。獎學金額度:每年2000元,如果學費低於2000元則付全額學費。申請方法:向有該資助項目的大學提出申請。

F. 保羅道格拉斯教師獎學金(Paul Douglas Teacher Scholarship)。申請資格:紐約居民,高中畢業成績前10名,就讀州立大學,主修急需教師的專業和有學位課程,承諾每獲一年獎學金畢業後就要在教師短缺的科系任教兩年。獎學金額度:每年5000元(會根據具體情況進行調整)。發放年限:四年。申請方法:向就讀高中大學辦公室領取申請表。

紐約州向已去世警察、消防員等子女頒發的紀念獎學金。(Getty Images)

G. 紐約州向已去世警察、消防員、矯正員、義務消防員、維和官員及緊急醫療服務員工的子女頒發的紀念獎學金(NYS Memorial Scholarship for Families of Deceased Firefighters, Volunteer Firefighters, Police Officers, Peace Officers, and Emergency Medical Service Workers)。申請資格:紐約州已去世警察、消防員、監所員工、義務消防員、維和官員及緊急醫療服務員工的子女。獎學金額度:住校學生每年2萬4880元;走讀學生每年1萬5890元。發放年限:4到5年。申請方法:向州高教廳領取申請表。

第二大來源是有償資助。這部分資助是需要償還的,但會有利率和償還期限的優惠。主要的有下面幾種。

A. 聯邦史塔佛貸款(Stafford Loan)。這是有補助的聯邦貸款。申請資格:公民,半日或全日學生。償還方式:在學期間由政府支付利息,畢業之後六個月開始分期償還。浮動利率但有封頂。貸款額度:不等。

B. 聯邦非補助貸款(Unsubsidized Loan)。申請資格:提供給不夠資格申請聯邦補助貸款的學生。貸款特點:政府不會付學生在學期間的利息。償還方式:可以選擇畢業後償還,但滾動複合利息會很可觀。

C. 聯邦直接貸款(Federal Direct Loan Program),和Stafford Loan一樣。

D. 聯邦博金斯貸款(Federal Perkins Loan)。由大學決定發放對象。貸款特點:低息;償還方式:自貸款日起9個月開始分期償還;貸款期限:10年。

E. 聯邦父母貸款(PLUS:Federal Parent Loan for Undergrad Student)。申請資格:符合公民條件;至少半職就讀;經濟依靠父母。貸款額度:教育費用總額減去學生預計可獲得的其他助學金額。償還方式:利率不等,但不超過10%,貸款後60天開始還本利。申請方法:各高中大學辦公室有申請表。

F. 聯邦大學勤工儉學計畫(Work Study)。申請資格:各大學本科生和研究生。助學金額度:不等。申請方法:向校內助學金辦公室申請。

三、申請注意事項

1、填寫聯邦政府學生經濟資助免費申請表(FAFSA)是美國高中生申請大學助學金非常重要的一個環節。通常在高中12年級的10月1日開始填寫。申請提前錄取(ED和EA)的學生要在12月之前送出。申請網站:https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa。建議所有家庭都要填好送出,不要以為不夠資格而不填寫。遞交後3至5天,收到政府估計你要承擔的大學費用(EFC:Expected Family Contribution)的電子郵件,可以上自己的FAFSA帳戶查看SAR(School Aid Report)中政府估計你要承擔的大學費用EFC。FAFSA可以反覆修改,多次發送。以最後一次收到的為準。

2、填寫大學理事會的CSS/財務援助資料(Financial Aid Profile)。CSS只能發送一次,所以要特別謹慎。遞交後,發現錯誤要及時通知每個大學的大學資助申請辦公室,逐項改正。填寫CSS中「家長計畫承擔多少費用」一項時,可參考遞交FAFSA後政府給你的政府估計你要承擔的大學費用(EFC Expected Family Contribution)。

3、紐約州居民還需要填寫州政府的資助申請(Tuition Assistance Program,TAP)。

4、確定申請截止日期。

5、確保填寫的資料沒有差錯。及時通知助學金審核人員關於家庭的變化。如果家庭經濟收入主要支撐者遭遇裁員、生病或災難等,要及時向大學的獎助學金辦公室遞交相關的證明文件。