封面故事／疫情改變招生標準 多所名校不採SAT、ACT

直奔名校是許多家長和學生的升學目標。(美聯社)

2021年春季全美爆發新冠疫情，打亂人們的生活步伐，美國大學採行近百年的標準化入學考試SAT 、以及有60多年歷史的ACT 考試也被迫取消，驅使常春藤 名校及若干大學2021年秋季班調整入學申請政策，並展延到2022學年度，全美大學招生政策走向正產生微妙變化。

這波變化充滿不確定性，2021年秋季班申請審核出現前所未有的混亂，2022年秋季班申請大約從今年8月開始受理，莘莘學子務必要比過去更密切留意各校招生政策聲明及實際例子，從中摸索準備方向。

常春藤盟校布朗大學。(美聯社)

SAT(Scholastic Aptitude Test,始於1926年)、ACT(American College Test，始於1959年)這兩類考試向來被各大專院校用來衡量申請者實力，也是核發獎學金的重要依據，是學生們進入美國大學的必備籌碼。

據CNBC報導，這兩項被華人並稱為「美國高考」的標準化考試因疫情取消後，許多大學去年6月宣布暫時「不要求」學生提交標準化考試成績，其中包括大多數的常春藤名校，另外還有加州大學系統(UC college system)、威廉姆斯學院(Williams College)、加州理工學院(Caltech)等等。

常春藤盟校康乃爾大學。(美聯社)

常春藤盟校和加大系統等知名高等學府帶頭改變標準化考試至上的要求後，大學申請數量大增。

福布斯雜誌(Forbes)報導，截至2021年3月1日為止，提供大學申請服務的Common Application共處理606萬37位大學新生入學申請，較去年同期增加11%； Common App 提供標準化申請，被全球 900 所學院和大學接受。

常春藤盟校耶魯大學。(美聯社)

名校申請人數更明顯暴增。據華盛頓郵報(The Washington Post)和福布斯雜誌，哈佛大學(Harvard University)申請量大增42%、哥倫比亞大學(Columbia University)大增51%；而且申請者趨多元化，據洛杉磯時報(Los Angeles Times)，加州大學(University of California)體系2021學年度完全不採納標準化考試成績，申請量增加16%。

常春藤免標準化測試

許多華裔莘莘學子以進常春藤名校為目標。常春藤盟校(Ivy League)共有八所大學，包括布朗大學(Brown)、哈佛大學、康乃爾大學(Cornell)、普林斯頓大學(Princeton)、達特茅斯學院(Dartmouth)、耶魯大學(Yale)、哥倫比亞大學和賓州大學(University of Pennsylvania)；去年各校發表招生政策聲明，僅位於新澤西州的普林斯頓大學堅持傳統，要求學生提供SAT 與ACT成績。

如何擠進名校，是許多學生和家長的難題。圖為常春藤盟校哥倫比亞大學。(美聯社)

多數學校今年2月宣布將免標準化測試的措施展延一年。致力推動學生考試正確公平的教育機構FairTest今年2月在網站貼文，全美超過一半的四年制學院和大學2022年秋季入學申請採用ACT/SAT可選模式，不要求提供考試成績。

雖說「不要求」SAT/ACT成績，常春藤名校新錄取政策不盡相同，多數學校未完全捨棄這兩大標準化考試成績，有的學校錄取依據大翻新。

SAT/ACT仍列入參考

SAT、ACT考試2020年疫情爆發後被迫取消，2021年恢復，學生仍可參加考試，所以，許多大學採行「自願考試」(test-optional)策略，不硬性要求學生提交考試成績，卻仍納入參考；只有採行「盲試」(test blind)的相對少數學校，才完全不考慮這兩項標測成績，就算學生提交成績，也不影響錄取。

常春藤盟校普林斯頓大學。(美聯社)

各家藤校去年6月紛紛發表錄取政策聲明，多半採行test-optional策略，表示學生不提交SAT/ACT成績不會受到不利影響，卻又預留伏筆，歡迎學生提交這標考成績。

以布朗大學為例，去年6月12日發表聲明，提到因疫情而無法提交SAT /ACT成績的學生如果描述測試計畫如何被打亂、讓錄取委員會充分考量，並不會有不利影響；但又說，學生若提交成績，校方將繼續審查，納入考慮，而且那是展現申請者做好準備的多種方式之一。

康乃爾大學也表示，許多2020年間有機會參加ACT/SAT考試的學生會提交成績，這些成績可一如以往證明他們為大學課程做好準備。

針對SAT/ACT分數依據的拿捏，校務人員還在摸索。華爾街日報(Wall Street Journal)3月中旬報導，達特茅斯學院負責招生的副教務長兼財務補助主任科芬(Lee Coffin)說，今年免除標準化考試成績依據，申請量增加33%，他對自願考試策略感到矛盾、為難。

常春藤盟校哈佛大學。(美聯社)

科芬提到，疫情前，達特茅斯學院一直將標準化考試成績視為與高中平均成績、申請文和班級排名同等重要的依據，每當審核團隊看到標測高分，就會對學生格外有信心，認為這樣的學生在常春藤盟校會順利、有良好表現，他坦言，「我不想讓求學過程會掙扎的學生入學。」

所以，坊間大學申請服務機構、網路媒體、部落格談及大學申請議題時，都不敢淡化SAT/ACT考試的重要性。

大學申請顧問業者Spark Admissions以「常春藤名校和其他頂尖大學仍想看到考試成績」為題貼文，文中提到，假如沒有ACT或SAT成績，這些精英學校的招生人員將更重視在校成績、活動、服務、領導力、推薦信和申請文，但很可能覺得這些項目很難好到足以彌補標測成績的欠缺。

專門提供大學申請資訊的CollegeData仍強力建議高中生報考SAT/ACT，不要因名校宣布採行「自願考試」政策就斷然捨去這兩項考試。

SAT主辦單位美國大學理事會(College Board)已明列今、明年考試日期，2021年有8月28日、 10月2日、 11月6日、12月4日，2022年有3月12日、5月7日、6月4日；ACT也排定全國測試日期，今年9月到明年7月共有七場，另外還有學區測試、州測試、大學校園測試。

老師推薦信更受重視

常春藤盟校今年3月初發出正規申請者的錄取通知，華爾街日報隨即於3月中旬報導，由於許多學校對2025年應屆學生(2021年秋季入學、2025年畢業)入學申請不要求SAT和ACT成績，導致申請量空前激增，該文以「二次世界大戰後美國高等教育最混亂選拔」形容審核入學申請的複雜局面。

常春藤盟校賓夕法尼亞大學。(美聯社)

在多數藤校採行「自願考試」的第一年，負責招生的校務人員都付出最大努力，以最快速度做出歷來最艱難的判斷。

大量研究發現，標準化考試成績與家庭財富息息相關，標考成績列為可選依據，可能讓資源匱乏高中的低收入學生有更多錄取機會。

接受華爾街日報採訪的大學招生校務人員說，少了SAT或ACT成績，將更重視老師推薦信、以及足以顯示學生求知欲的相關依據，並根據申請者所處環境作判斷。

新生背景更加多元化

根據紐約時報(New York Times)報導，一波疫情過後，全美各大名校招來比過去更多元化的新生。

許多精英大學2021學年度錄取的新生背景結構明顯改變，傳統上極不具代表性學生的比率上升，包括黑人、西班牙裔、低收入族群、或者家族裡接受大學教育的第一代。

這似乎顯現出1960年代後期以來從未見過的民族種族和社會意識覺醒，驅使大學重視多樣性，也讓學生在大學生涯中擴大視野。

常春藤盟校達特茅斯學院。(美聯社)

哈佛校方報紙哈佛公報(Harvard Gazette)2021年4月6日刊文稱，哈佛學院2025年屆申請人數大增，共錄取1968人。招生和財務補助主任菲茨西蒙斯(William R. Fitzsimmons)說， 過去一年，這些申請者面臨並克服前所未有的挑戰，他們的申請和個人故事展現出適應力、求知欲及對家庭、學校和社區的積極貢獻，真的很鼓舞人心。

據高等教育黑人期刊jbhe.com，由於申請人數大增，哈佛2025年屆新生錄取率降至3.43% ，創史上最低大學錄取率，低於一年前的4.92%。其中，非裔美籍或黑人學生佔18%，明顯高於前一年的14.8%；真正註冊的一年級黑人新生比率通常略低於被錄取比率。

菲茨西蒙斯說，今年哈佛有史上最多元化的班級，無論是經濟方面或種族方面， 這群新生的經歷不同於哈佛或高等教育史上的任何經歷。

許多學生一口氣申請很多學校，各校新生入學局面潛藏變數。例如，彭博通訊社(Bloomberg)4月初報導，學生萊本格魯布(Nori Leybengrub) 已被常春藤名校賓州大學提前錄取，卻還在考量其他幾所學校錄取通知書，包括天普大學(Temple University)、馬里蘭大學(University of Maryland)、李海大學(Lehigh University)和喬治華盛頓大學(George Washington University)；這位17歲優秀女孩是花式滑冰運動員，在巴爾地摩為中小學生授課，雖然被那麼多名校錄取，她最希望讀西北大學(Northwestern University)，當時還在候補。

超群實力是錄取關鍵

新冠疫情趨使全美多數大學不要求申請者提供標考成績，讓有些準備申請大學的高中生感覺鬆了一口氣，媒體報導也提到，財富等資源相對欠缺的學生有機會擠入常春藤窄門，進常春藤名校的夢想不再遙不可及。

表面上常春藤申請要求降低，申請者暴增，招生名額卻沒變，想進常春藤名校難上加難。

提供大學入學考試預備課程的Powerful Prep今年初針對常春藤盟校錄取依據作了一番剖析，最終結論是，藤校招生對象必是精英份子，包括有精英級的成績、有精英級的才藝(例如頂級運動員、出版作家和兒童演員等)、有精英級的人脈(世界領導人、豐厚遺產或富有捐助者的後代)。

擠進常春藤盟校是許多家長和學生的夢想。(美聯社)

精英級人脈泰半天註定，比較不容易靠自己努力得到。除此之外，很多項目可努力增強籌碼。

以下列舉常春藤名校幾項足可研判申請者實力的招生依據：

1. 在校成績(CPA)

高中時修讀的課程越難、分數越高，被錄取的機會越大。換句話說，申請者要有高GPA，還要修很多大學預修課程AP、國際文憑組織IB課程、美國大學開設的榮譽課程(Honors classes)。

常春藤盟校錄取學生的GPA平均為4.0，其中，康乃爾大學最高，達4.19，其次是哥倫比亞大學 4.13，哈佛大學 4.10。

2. SAT/ACT 標準化考試成績

多數學校聲稱採行「測試可選」政策，但如果提交「良好」的 SAT 和 ACT 成績，被常春藤大學錄取的勝算大幅提高。所謂「良好」，意味著近乎完美，SAT 不低於 1400 、 ACT 不低於 30。假如分數不夠好，恐怕會被拒絕。

3. 整合性、持續性、意義與重要性

整合性就是將課外活動融入學生生涯；例如修政治學課程、為評審期刊撰寫文章、參加模擬聯合國營隊等，將擁有整合性的課外足跡。持續性是指長期參與一項活動，足可顯示熱情、興趣。至於意義與重要性，是參與課外活動最重要的環節，也是最能在申請時脫穎而出的重點，例如長期擔任志願工作者、為社區服務，可提高被常春藤盟校錄取的機會。

4. 靠自己建立的人脈

如果沒辦法依賴家人、長輩的人脈，可靠自己建立人脈，重點是要儘早開始。好比說， 讀高中時便與大學教授一起工作，儘早與教授和教育工作者建立關係，申請常春藤盟校時可得到有力的推薦。

5. 出眾的申請短文

申請短文要贏得審批人注意，必須把握幾個關鍵，包括真實、彬彬有禮，以及寫一些沒有在其他申請材料裡出現的內容。

及早申請提高錄取率

藤校2021年秋季入學班申請大增、導致錄取率全面下降，排名越前面、錄取率越低。根據學術諮詢機構Shemmassian Consulting，錄取率依序是哈佛3.4%、哥倫比亞3.7%、普林斯頓4%、耶魯4.6%、布朗5.4%、賓州大學5.7%、達特茅斯6.2%、康乃爾8.6%，較前一年低了1.5%到2.6%不等。

藤校與許多大學一樣，有及早申請(early application)和常規申請(regular application)兩類；及早申請的收件截止日通常在11月間，常規申請截止日是隔年1月，及早申請的人必須比別人更早備齊所有申請文件，錄取率明顯較高。例如布朗大學，早申錄取率高達16%、達特茅斯21.2%、賓大15%、耶魯大學10.5%。

早申錄取率高，但少了考試及其他準備時間；如何抉擇，端視個人規畫。