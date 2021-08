封面故事／加大：SAT/ACT成績採取「盲試」 依法行事

由於疫情關係,標準化學測被暫時取消。(美聯社)

新冠疫情似乎吹起全美大學申請免標準化測試的風潮,此風剛起,各校還在適應、摸索,充滿各種可能性;唯加州大學 系統(UC college system)招生政策十分明確,今年5月宣布,即使學生申請入學或助學金時提交這兩項標測成績,校方也不納入考量。

常春藤盟校2021學年度招生時聲明「不要求」申請者提交SAT /ACT 成績,但也不拒收,有很大彈性;藤校與加大系統同為名校,政策不盡然相同。

洛杉磯加大是公立學校的頂尖學府。(美聯社)

加州大學與常春藤盟校都是華裔學子努力的入學目標。加州大學的大學部有九個校區,每年新生錄取人數達10餘萬人,常春藤聯盟八所名校總錄取數僅2萬多人,對立志進名校的學生來說,進入加州大學的機率大一些,幾乎都會把加州大學放入申請名單,華裔學生更是如此,不論住在加州或東岸,都有很多人希望進加大。

USNews最新一份大學入學申請人數排行榜去年10月 27日公布,前十名裡,加州大學就佔了六所,一至五名依序是洛杉磯(Los Angeles)、聖地牙哥(San Diego)、爾灣(Irvine)、聖塔芭芭拉(Santa Barbara)、柏克萊(Berkeley),另一入榜的是戴維斯(Davis)加大,排名第七。

加州理工學院孕育出許多諾貝爾獎得主。(美聯社)

加州大學招生政策具指標意義,對全美約5300所大專院校未來如何決定錄取學生具有影響力。

加大不考慮SAT/ACT

紐約時報(The New York Times)今年5月15日報導,加州大學與控告該校的學生達成和解,旗下所有分校自此審核入學或獎學金申請時,都不將SAT/ACT標測分數納入考慮。

加大對於SAT/ACT成績採取「盲試」 (blind test)策略,是依法行事,若不遵從便是犯法,不像藤校等很多學校採「自願考試」(test-optional)那樣有彈性。

要不要採用標準化學測成績,成為許多大學的選項。(美聯社)

加大這起學生控告學校的官司糾纏二年。

2019年,加大學生、倡導團體以及黑人與西語裔為主的康普頓聯合學區(Compton Unified School District)集體訴訟,稱大學入學考試對黑人和西班牙裔為主的貧困學生不公平,讓這些人居於劣勢,依考試決定是否錄取,等於非法歧視某些申請人。

學測一向是大學評估學生的主要標準。(美聯社)

就在興訟期間,新冠疫情蔓延,加大去年跟許多大學一樣,將SAT/ACT 分數列為入學申請的可選依據;但提訴學生未善罷干休,原告律師在法庭上爭辯,自願提交分數仍不公平,尤其對疫情期間無法參加考試的殘疾學生造成傷害。

於是,阿拉米達高等法院(Alameda Superior Court)法官塞利格曼(Brad Seligman)發布初步禁令,禁止柏克萊加大接受標準化測試成績,該校後來上訴,聲稱將探討最適切的解決方案。

這起官司最後以和解收場,加大董事會5月14日正式批准和解協議,不再採用SAT/ACT成績,並向原告律師支付120多萬元費用。

和解協議提到,加州大學未來招生若選用其他替代考試,設計和實施考試時必須為殘疾學生提供便利。

華裔學生優勢受衝擊

ACT和SAT批評者認為,這些考試讓不富裕的學生居劣勢;數十年來數據顯示,考試獨厚富裕白人和亞裔學生,他們可拿出數千元補習、準備考試。

華裔學生很擅長考試。美國國家教育統計中心(National Center for Education Statistics)新近公布2019年各族裔SAT成績表,全美平均SAT分數為1059分,包括許多華人的亞裔分數最高,平均達1223分,其次是白人1114分。

西岸高等學府的龍頭之一柏克萊加大。(美聯社)

加州大學這場官司目的就是推翻白人與亞裔學生優勢、讓其他學生有較多機會;加州大學最終和解,對西語裔和非裔有好處,華裔學生的優勢則隨之而去,難怪許多華裔父母十分懊惱。

錄取族裔結構埋變數

加州大學2021年秋季班入學申請及錄取結果已因疫情不要求標考成績而出現變化。該校今年1月28日公布,本科申請量創歷史新高,包括轉學生和首次申請在內共計24萬9855人,較前一年成長16.1%;其中,非裔和奇卡諾(墨西哥裔)/拉丁裔學生申請量激增,年增率各21.8%、12.2%。

至於錄取生結構,在採行標測成績可選之前,加大便順應全美趨勢,力求種族多元化;去年7月公布最新資料,旗下九所大學部本科校區2020年秋季班拉丁裔新生創新高,是最大族群,所佔比例達36%,高於去年的34%。低收入和加州社區學院轉學生數量也增加。

相較之下,包含華裔在內的亞裔比例受擠壓;近二年亞裔錄取比率約31%。

通過有系統學習可以提高學測成績。(美聯社)

鑑於申請人數大增,加州立法者努力為州內學生爭取權益,正考慮採行一項計劃,削減加州大學外州和國際學生名額,為更多州內學生騰出入學機會。

州參院已公布提案,希望2022年開始的未來十年內,將加州大學非本州新生比率從目前平均19%降至10%,並補償外州高學費收入損失。

一旦提案通過,加大每年的本州新生人數將增加近4600人,洛杉磯、柏克萊和聖地牙哥加大增幅最大,這些校區目前非本州比例超過加大全系統平均值,達四分之一。加州大學正在反擊,認為這麼做將限制財務靈活性、削弱學生地域多元化的好處。

學生不考標測?難抉擇

全美一線大學裡,很多學校對SAT/ACT成績採可選模式,不要求學生提供、卻又語帶暗示鼓勵,偏偏加大明確表態要依法放棄這兩類成績依據,讓標準測試應考的必要性糢糊不清、難拿捏。

接下來申請大學,究竟要不要準備SAT、ACT?明朗化之前,學生泰半有二個方向,其一,以申請加州大學等完全不看標測成績的學校為目標,索性不考;其二,放棄加大,轉而申請可選標測的大學。

西岸名校史丹福大學。(美聯社)

如果選擇考標測、而且想進頂尖學校,必須全力以赴考高分,提交成績才有加分效果,考了標測卻成績平平,想進名校並不容易。

加州大學不採納標準測試成績,但家住加州的學生如果報考SAT、ACT,仍可在州內找到考場。以SAT為例,考試日期2021年8月28日的加州考場多達92處,ACT目前網上可查詢到的加州考場也有82處。

重點在於心態。一旦決定報考SAT 、ACT,就不要太在意標測充滿變數的發展趨勢,眼前全力準備就是,千萬別因眾說紛云而難專注或失去準備動力。

美國公共廣播電台(NPR)4月19日播出聖塔芭芭拉加大招生辦主任普澤科普(Lisa Przekop)訪談,揭露2021秋季班入學申請的審核過程。

普澤科普提到,因為除去SAT、ACT成績這道門檻,申請量大增,而且校方必須在欠缺這兩類考試分數前提下用一套新方法審核、遴選新生,挑戰超乎想像,決策過程拉長。

以往有標測成績和高中學科平均成績GPA為依據,很明確,2021學年度申請文件不看標測成績,原有的GPA也簡化為及格或不及格,審核申請件時必須高度倚賴學生申請文的內容,試著從字裡行間對申請者勾勒全貌。

除了加大,加州其他極受歡迎的知名大學多半採用test-optional,就跟常春藤盟校一樣,「不要求」提供考試成績,但也不拒收成績。

全方位衡量學生資格

加州一些極受歡迎的大學表示,除去SAT、ACT分數障礙後,今年秋季新生班將更多元化。招生人員未來衡量學生資格的依據勢必更全方位。

「全方位」定義似乎無邊無際,難以一言道盡。加州大學為網站列出入學申請審核的13項依據,極具參考,分述如下:

1. 所有已完成 A-G 課程(歷史、英語、數學、科學、外語、視覺及表演、大學預備選修課)學科平均成績(GPA),須包括加大認證的榮譽課程(Honors classes)附加分數。

2. 超出 A-G基本要求的學術課程數量、內容和成績。

3. 加大認可的榮譽及大學預修課程(AP)、國際文憑高級課程(International Baccalaureate Higher Level)和可轉換的大學課程數量和成績。

4. 經加大認定在高中第三年(junior)成績全校排名前9%。

5. 高中第四年(senior)課程的質量。(依進行中或計畫中的學術課程類型和數量衡量)

6. 與高中教育相關的學業成就。

7. 在單一或多個特定學科領域有傑出表現。

8. 在任何學術領域的單一或多個特殊項目表現出色。

9. 最近學業成績明顯提高。依學科成績GPA和已完成或進行中課程證明。

10. 有特別才藝、能力和表現。

1)在視覺和表演藝術、傳播或體育活動等特定領域有天份、成就和得獎紀錄

2)有特殊技能,諸如其他語言的書面和口頭表達能力。

3)有特殊興趣,例如深入研究和探索其他文化。

4)展現非凡領導力的實例,例如重要的社區服務或大量參與學生會。

5)其他重要的經歷或成就,彰顯學生對校園貢獻的承諾。

11. 完成高中課程範圍內、或者與特殊學校活動、項目、計畫相關的特殊項目。

12. 根據個人生活經歷和特殊情況取得學術成就,這些特殊情況包括殘疾、低家庭收入、第一代上大學、需要工作、不利的社會或教育環境、困難的個人和家庭情況或難民身份、退伍軍人身分等。

13. 中學和住所的所在位置。

加州理工學院(Caltech)本科招生辦公室也在學校網站更新招生要求,強調將更關注課程和學術準備,而不是考試成績。

各校或自訂考核依據

加大根據和解協議決定入學申請不再採納SAT、ACT分數,該協議提到,日後如果自訂入學考試需照顧殘疾生。

和解內容這項但書衍生出加大自訂考試的廣泛討論。

很多亞裔學生在學測前參加補習。(美聯社)

大學申請資訊網站edsource.org今年1月刊文稱,加大委員會Board of Regents of University of California主張,取消SAT和ACT成績後,加大不應自行制訂標準化考試、或改用任何其他標準考試為依據。

委員會認為,加大應考慮讓學生提交11年級智能平衡(Smarter Balanced)成績,那是加州的年度標準考試;智能平衡考試的評估依據與加州公立學校教學標準和其他加州大學入學要求一致,比 SAT、ACT 客觀完善。

全美最難進大學之一的密涅瓦KGI學校(Minerva Schools at KGI)也不看SAT成績,自訂一套免費線上評估機制,考察學生的知識和分析能力,讓學生展示自己是誰(Who You Are)、如何思考)How You Think)、達成什麼成就(What You Have Achieved),深入了解自己的能力,熱情和興趣。

新冠疫情改寫人們工作、住房、購物、學習型態,對大學申請與錄取的影響也很大,充滿變數、挑戰,卻潛藏各種機會。