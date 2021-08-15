封面故事／沒有標準考試成績 學生如何展現能力？

作者建議，準備申請大學者還是應該參加SAT或ACT的考試。(歐新社)

自2020年3月世界衛生組織(WHO)宣布把新冠疫情定為「全球公共衛生危機」以來，在過去近一年半的時間裡，美國的所有公共場所都相繼被迫關閉，學校及考試場所也不例外。與申請大學有關的ACT和SAT等考試幾乎全被取消，甚至與紐約州高中畢業息息相關的年度統考，即Regents考試都被免除了。高中2021和2022兩屆畢業生中的絕大多數學生沒有機會參加標準化考試。

除紐約市 等大城市及其近郊的學生有個別考試機會外，其他稍微偏遠一點地方的學生幾乎都沒有申請大學所的標準化考試的機會，也就沒有這個申請大學的必備成績。鑒於這個現實，各大學，包括所有常春藤學校都取消了對學生標準化考試成績的要求。在招生 過程中，有些大學讓學生自己選擇是否提交考試成績(Test-Optional)， 而其他大學選擇免用考試成績(Test-Free或Test-Blind)的政策。還有一些大學甚至把這個不考政策延續至2024 年，如加州大學系統。

對於這個突如其來的招生新政策，我們這些負責輔導高中生升學 工作的人員總體持歡迎的態度。經驗告訴我們，標準化考試成績僅僅代表一個學生學業成績的一個側面。高分數只反應一個學生具有紮實的閱讀及初級數學兩個基本技能，但這套分數不能完全說明一個學生的進取心、鑽研能力、學習的目的性……等等。而這幾項特質卻是常春藤大學和其他私立名校在審查申請人時特別留意的特質。一個缺少標準化考試成績的申請僅僅缺了一個並非極其重要的側面。但面對這個新政策，家長和學生，特別是標準化考試成績突出的學生們，感到有點茫然，甚至有「被忽略」了的感覺。

那麼在缺少了SAT和ACT考試成績的年份裡，一個學生應該通過什麼方式利用哪些材料才能使自己的申請更加出眾, 並最終如願以償進入自己夢想的大學？在回答這個問題時，我們必須先了解在美國申請大學時，一個學生需要提供哪些文件才算提供了一套完整的申請材料。

硬實力和軟實力

在美國，無論是私立名校還是各州的州立大學，都把自己的招生理念解釋為「全面衡量」(Holistic Review)申請人。這個所謂「全面衡量」即除學生的申請表格之外，招生人員不僅審查學生「硬實力」，也深入了解他們的「軟實力」。

硬實力包括以數字為代表的信息，並傳達一個學生的學業水平和能力。他主要文件包括學生的高中總成績單(GPA)和SAT和ACT考試成績，還有某些非必要但很能證明一個學生的學業能力的成績，如AP、AMC、AMIE 等考試成績。對國際學生來說，托福(TOEFL)之類的英語能力考試成績也是硬實力之一。我們也可以把硬實力稱之為客觀信息；硬實力是一個學生申請大學的基礎。

一個學生的軟實力主要指其在學業方面的主動性、鑽研精神、天賦與專長、性格特點等等。表現軟實力的文件包括學生的申請短文、課餘活動、對補充問題的回答、補充短文、課堂老師的推薦信以及輔導教師的推薦信。大多數公立大學的申請材料不包括補充問題等後四項文件。軟實力的展示以語言描述方式為主，所以學生展示與大學了解「軟實力」的過程夾帶著很多主觀因素。我們也可以把軟實力稱之為主觀信息。為了招收到最「合適」的學生，私立名校特別重視審查每個學生的軟實力。

除上述文件外，每個高中每年都會更新自己的「高中簡介」(High School Profile)。這份文件中的信息會為各大學招生人員提供該學校的教學大綱和所有課程之類的背景資料。 這類資料會幫助招生人員了解一個學生是否在本校所開設的課程中選擇了具有挑戰性的課程。

申請前準備工作

了解了什麼是完整的申請材料之後，我們還應該更進一步了解一下在遞交申請及附屬資料之前一個學生到底可以做些什麼使申請資料把自己展現得淋漓盡致；我們同樣可以從硬實力和軟實力兩方面著手。一個學生的硬實力：高中總成績單、標準考試分數是已經成了型的文件。無論滿意與否，一個學生無法隨意改動自己的成績，故我們沒有必要再多談硬實力。而對軟實力當中的每個文件，一個學生是可以影響或控制的。

例如，課堂老師的推薦信，我建議我的學生請兩位11年級或12年級最了解最欣賞自己課堂老師為其寫推薦信。為什麼需要兩位？因為幾乎所有私立名校都要求有兩位課堂老師的推薦信。這個學生雖然無法控制老師推薦信的形式和內容，但可以主動為老師提供其在課堂上的表現和對該學科上表現出來的熱情和能力。在紐約市最優秀的公立高中做輔導教師，我的一項重要工作就是為學生寫升學推薦信。所以，我非常了解學生們為我提供的個人信息對我如何完成這封推薦信起著至關重要的作用。

展現一個學生軟實力的另外兩個更為重要的方面是：一是表現自己寫作能力、性格特點、思想深度等等的申請短文；二是該學生通過補充問題和補充作文表現其對某大學的認識與了解， 從而告訴這個大學是自己的最佳人選。

申請大學的過程其實是一個學生展示自己的過程。這個充分展示自己的能力是建立在充分了解自己的基礎之上的。對於一個十七、八歲的青年人來說，這可不是一件容易的事。我建議我的學生們在申請大學前的夏季一定要花足夠的時間和精力認真思考自己的成長軌跡和所參與的活動，安安靜靜地重新或進一步認識一下自己。例如，為什麼要把大量時間和精力傾注到某個或某些學生俱樂部，而從中又收穫了什麼……等等。學生們只有了解自己，才能把自己最核心、最精彩的一面通過申請短文展示在自己申請當中。所以，寫作申請短文的過程是一個比較漫長和進一步認識自己的積累過程，而不是用一兩個不眠之夜就可以完成的。另外，寫短文需要就題發揮，所以動筆前的審題，短文內容扣題就成了兩個關鍵點。

我建議所有認真準備申請大學的學生利用這個難得的、沒有任何課堂考試又無需完成老師布置的功課的暑期，認真仔細地寫完申請短文。秋季開學後，學生可以利用老師、家人、同學和朋友的建議，對自己的短文進行加工、 潤色並提高。

參加校園活動可以豐富自己的申請內容。(本報資料照片)

凡是打算申請私立名校的學生，都應做好回答這些大學補充問題和寫補充短文的準備。所有八所常春藤大學及其他特別具有競爭力的私立大學，如史丹福、杜克、麻州理工等名校，都會要求申請學生回答額外補充問題和補充短文。這些問題和短文一般圍繞幾大主題：一、你對我校的了解程度或我校為什麼適合你；二、為什麼在我校選學某個專業；三、發揮你的創造力，即你的思維開闊程度。

很顯然，這些私立名校要求學生對他們有足夠的了解，而非僅僅聽過他們的大名或知道他們所處的地方。同為私立名校，每所名校都有其明顯的特徵。除其地理位置和學生人數有所不同之外，他們的教育理念、大綱設計、畢業要求、學業環境、社交氛圍、師生關係、甚至給學生資助的政策也不完全一樣。

課餘活動的內容應該放在申請文件中。圖為一申請者在疫情中照顧家中老人和馬匹。(美聯社)

查找這些大學的信息其實非常容易。許多公共網站，如與大學理事會相關的

https://bigfuture.collegeboard.org/；含在Common App 網站中的 https://www.commonapp.org/explore/；還有「國家高校升學咨詢協會」(NACAC)網站中的https://www.nacacnet.org/knowledgecenter/knowledge-center-search/等等。

如果學生就讀的高中使用Naviance儲存和組織該校學生的升學資料，該學生可隨時登錄本校的Naviance系統，查找到大量有關各大學的信息。你還可以到任何一個公立圖書館閱讀有關大學信息的書籍，如每年都更新的Fiske Guide to Colleges，2021版的The Best 386 Colleges 等等。另外，別忘了在各大學網站上查找有關他們招生的最新信息。每年暑期開始之前，各私立名校都會在其網站上公布當年申請該校的補充問題和補充作文題。比如2021 年3月19日史丹福(斯坦福)大學便在其網站上公布了本招生年所用的補充問題和短文題目：https://admission.stanford.edu/apply/freshman/apply.html。

登錄Naviance系統可以找到大量有關各大學的信息。(美聯社)

了解這些信息不僅可以幫助學生回答各個大學的補充問題，而更重要的是，學生可以了解哪些大學更適合自己、並有的放矢地申請適合自己的大學。

申請大學是學生展示自己的過程。(Getty Images)

我們做足了準備工作，充分展示了自己並不意味著我們可以做到百發百中，因為美國的私立名校的招生過程夾帶著許多主觀因素。私立名校招生的過程絕非完美，也非公平公正。有時，私立名校所尋求的學生不是我們可以通過自身的努力而能做到的。就像家長們常常對自己的孩子所說的話：「你是否獲得滿分不重要，只要你盡到了自己的努力才是關鍵。」我希望每個學生都朝著這個方向努力， 並祝他們成功！(作者為紐約市湯森哈里斯高中輔導教師，即升學輔導員)