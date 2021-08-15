封面故事／全能發展 申請名校有利

學生更應該選擇適合自己的學校。（美聯社）

我現就讀於洛杉磯加大（UCLA，全美排名第一公立大學）的生物工程專業（Bioengineering Major），將來希望成為一位優秀的醫務工作者或是生物工程師。鑽研學術，卻又熱愛生活，全面發展的學習生活是我的追求。下面是我對申請大學的看法。

申請到名列前茅的大學和前途似錦的熱門專業，相信是所有學生和家長的期望。進入名校意味著收穫優秀的教學品質、強大的師資力量、優越的教學環境和學習資源；而一個熱門的專業將允許學生們在畢業後擁有更好的就職機會和提升空間。所以，這些院校和專業的申請難度可以說是首屈一指。老話說得好，「機會是留給有準備的人」，那麼為了得到這些優秀的教育資源，有什麼準備是學生們可以做的呢？

成績優秀 名校敲門磚

優秀的成績是打開名校之門的鑰匙。優秀的大學對於升學 生的成績要求非常苛刻，所以高中生們應該從九年級就開始保持一個高且穩定的績點。許多名牌大學，比如哥倫比亞大學和史丹福大學，他們錄取的新生績點都在4.0（滿分）左右。但如果高中的打分制度十分嚴格導致績點並沒有達到滿分也沒有關係，大學在審閱申請者成績時會把每個申請者與同學校的學生做對比，而不是和所有其他的申請者做對比。所以，成績的數字不重要，重要的是GPA要在本年級學生中排名靠前，前1%-5%(Top1%-5%)最為理想。

GPA要在本年級學生中前1%-5%最為理想。（Getty Images）

除了學校的成績點，SAT、ACT的考試成績也是大學參考的一部分。不過，疫情以來，包括各大UC（加州大學體系院校）在內的很多名校，漸漸開始不把標準化考試成績列入錄取參考，而其他名校也因為疫情把標準化考試成績非必須化(optional)。儘管如此，還是建議有條件的學生們參加SAT、ACT考試，畢竟優秀的標化成績是可以進一步說明學生學習能力的。為了優秀的成績，高中生們可以從十年級時便始準備標化考試。細水長流，充足的準備時間讓學生們有不斷練習和進步的機會，這對於想要考取好成績的學生來說至關重要。

選擇專業 多探索興趣

在申請大學院校的漫漫長路上，選擇專業是第一步也是決定性的一步。每個學校專業的分類會有很大的不同，所以一般學生在開始申請時需要決定一個大的學術專業領域，如生物、商科或者建築工程，當選好學校後再在學校的專業列表中選擇詳細的匹配專業，如細胞生物學、經濟心理學等。一些名校申請者早在九年級，甚至初中就已經決定了想要學習的領域，甚至專業。但是對於大多數學生來說，要面臨專業選擇的時候，還是會有不少的迷茫，眾多熱門的專業中，不知道選哪個好。這個時候應該深度探索自己的興趣所在，多去了解各類學科所要學習的專業知識和對口的職業，根據自身需求和興趣再去選擇，不要盲目跟風。

選好了專業，接下來就是選校了。很多學生和家長選擇報名院校時只參考學校的排名，這是非常片面的。比起選擇名聲大的學校，學生更應該選擇適合自己的學校。學生可以通過了解學校的歷史、辦學理念和教學氛圍來判斷一所院校是否適合自己，自己又是否適合這所院校。經驗豐富的招生 官是可以通過學生的文筆、活動、生活愛好和言語風格來看出學生的特質和性格的，而招生官只會選擇和自己院校「畫風」一致的學生。所以，要是選錯了學校有可能就要變成「砲灰」了。

參與活動 履歷更豐富

熱門的專業，如商科和電腦科學（CS），從來不缺申請者。所以想要從數不勝數的對於熱門專業的申請者中脫穎而出可不是一件容易的事，而最重要的就是用真心打動招生官。富有經驗的招生官們在選擇學生時，最看重的就是學生對於專業發自內心的熱愛，渾水摸魚的申請者在名校招生官手裡是沒有通過的可能的。那怎麼樣證明學生對於專業的熱愛呢？答案是通過你的課程選擇和活動列表。

在高中選課時有三點很重要，一個是不能偏科，文科和理科都要儘量上到榮譽課（Honor）甚至AP課；第二，一定要挑有挑戰性卻又有把握的課程，要讓招生官看到學生有挑戰自己不斷進取的精神，同時也要保持好優異的績點；第三，專業相關的課程一定要精通，用高難度的課程和優秀的成績證明自己的專業能力和熱愛。

除了在學校裡上對課程，積極參加校內的活動也是讓履歷豐富起來的好辦法。參加校內的社團、競選學生會成員或是成為學校的義工，都是學生在學校裡有能力和負責任的體現。其他與專業有關的校內活動，如學商的在學校裡賣東西籌集善款或學科學的和老師做研究做演講，都是體現專業熱情和豐富學術知識的好機會。我在高中學校學習時，就擔任了中國學生社團的社長，同時還建立了生物比賽和天文學的社團。

競賽獲獎 更有說服力

高中的資源必然是有限的，學生可以自行在課餘時間尋找其他的活動機會來豐富自己的活動列表。這些活動不僅能展示學生的能力，還能體現出學生自律、敢於挑戰、勇於探索的精神。其中，首當其衝便是參加學術比賽，沒有什麼事比參加一個權威的學術比賽並獲獎更有說服力的活動了。

專業為生物工程學的我在11-12年級期間參加了許多生物相關的學術比賽，譬如British Biology Olympiad（英國生物奧賽）、USA Biology Olympiad（美國 生物奧賽）和International Genetically Engineered Machine Competition（國際遺傳工程設計競賽），並且取得了優異的成績。專業領域的認可和突出的表現能讓學生更容易得到招生官的青睞。除了比賽，各類科研實踐或是實習相關的活動對學生的幫助也是很大的，在增長知識和鍛煉自己的同時在活動列表上表達出自己鑽研學術的毅力和熱情，還有可能拿到權威導師的推薦信，這是申請過程中可遇不可求的好機會。

在11-12年級期間，可以參加與專業相關的學術比賽。（Getty Images）

學生暑假期間是發展各種活動的好時機。沒有學校作業的壓力，學生可以全身心投入到另一方面的學習中來。所以，在9至11年級的暑期參加各大名校的夏校也是個很不錯的活動選擇。參加夏校可以讓學生提前體驗大學中獨自生活和學習的感覺。在學習新知識的同時，更深入地了解大學和自己的專業，增加大學對自己的好感。和參加由導師帶領的科研實踐活動一樣，參加夏校也能給學生提供拿到教授的推薦信的機會。

最後，學術之外，社會義工也是申請者必不可缺的活動。無論是幫助社區圖書館或是在養老院和教會提供無償的義工服務，都能展現出學生的愛心、耐心和社會責任心，讓招生官看到學生將來的社會影響潛力。

申請文書 要耳目一新

名校錄取的學生從來不會是興趣單一、只會讀書的「書獃子」。有一個學術外的特長愛好也是抓住招生官眼球的關鍵。上了高中後，可以選擇進入學校的運動隊或是樂團等，留下參加比賽或是演出的紀錄，這些也是可以寫入活動列表的。獲了獎的愛好、有突出體育特長或是藝術特長的學生更容易被名校錄取。就算特長不算突出也沒關係，寫到申請或是簡歷上也能證明學生是一個熱愛生活、注重全面發展的學生。

除了傳統的體育藝術，一些具有個性的個人愛好也能讓學生在申請中變得「特別」，比如寫詩、創作散文、寫影評、發博客，甚至烹飪。這些活動都可以以作品集或是網站鏈接的方式寫到學生的申請當中，使申請內容更加豐富和吸睛。我個人在申請中就把我對文學、藝術的興趣與我烘焙的愛好相結合，提交了一份以藝術作品為背景設計的烘焙作品集。

具有個性的個人愛好也能讓學生在申請中變得「特別」。（美聯社）

成績好了，活動豐富了，申請的最後一個重要組成部分的文書，也不能落下。在看遍了成千上萬篇申請文書的招生官面前，申請者的文書首先是要內容真實，且寫出真情實感。內容既要合適，不要輕易討論太過主觀的政治、歷史或是社會問題，又不能太老套，要有新穎的視角和觀點。每個人的經歷可能會有相似之處，但是文書的重點就是體現學生在生活中很有思想，能從同看到不同，並提出讓人眼前一亮的分析和觀點，看到他人所未見，學到他人所未學。

在寫每個學校不同的小文書時也要一樣， 要緊扣題目不要跑題，要突出自己的特點，讓學校感受到你的優點和優勢。需要注意的一點是，大學文書的黃金法則：「Show. Don't tell!」（要展示，不要講述！）自己身上的優點，要用故事或者經歷亦或是自己的思考來展現出來，而不是直白的自誇，這是大忌。

寫推薦信 人選有學問

最後講講大學申請必須要有的推薦信。幾乎所有的大學都要求申請者提供至少三份來自老師的推薦信：一封來自學校的升學顧問，另外兩封來自學生的授課老師。一些名校還會允許學生提交除了學校老師以外其他導師的推薦信。那麼這些來自任課老師的推薦信應該找誰寫呢？

大學大都要求申請者提供至少三份來自老師的推薦信。（美聯社）

最好的選擇是挑選一位理科和一位文科的老師來寫，而且兩位老師最好是主要學科或是專業相關學科的任課老師。這兩位老師要對學生熟悉，了解學生的能力和性格，且會給學生做出準確、細緻和正面的評價。如果想要老師對自己的評價更全面，學生可以選擇遞交一份包括了活動獎經歷和成績的簡歷給老師。有參加課外實驗實踐活動或是夏校、比賽的學生，大可向自己的活動導師或是教授詢問是否可以為自己寫推薦信。來自有強大學術背景的導師的推薦信是很有影響力的。

大學申請的道路上有重重關卡，學生們為了自己的夢想和前程重重突圍。這個突圍的過程讓學生們學習、成長，這無疑也是在為即將到來的大學生活做準備。在探索和反省中找到自己的熱愛和價值，鼓勵自己不斷成長不斷創新，這才是各大名校希望從學生身上看到的。用心熱愛，奮力向前，最好的總會到來。（美國阿波羅留學中心推薦）