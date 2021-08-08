抗擊Delta變種 接種疫苗才是硬道理

面對新冠病毒，接種疫苗是現下唯一自保方式。(美聯社)

美國 疾病防治中心(CDC)網站2021年7月8日發布消息指出，美國有幸擁有適用於12歲及以上人群的高效新冠疫苗，完全接種疫苗的人可以免受疾病和死亡的威脅，包括目前流行的Delta變種；而未接種疫苗的人群仍然處於危險之中，因為幾乎所有住院和死亡新冠病例均為未接種疫苗者。「我們鼓勵大家盡快接種疫苗，以保護自己和社區。」

紐約市 家庭醫生魯兵說，根據紐約市衛生局的統計，亞裔的疫苗接種率要高於60%，而西語裔和非裔的接種率只有30%。他指出，將近40%的亞裔尚未接種新冠疫苗，主要原因是擔心副作用和抱有僥倖心理。加州聖地牙哥夏普醫院傳染科主任邵海醫生說，拒絕接種疫苗的原因有許多，如宗教信仰、政治觀點等。統計發現，在美國，藍州民眾接種疫苗的比例較高，而紅州接種疫苗的比例較低。

完全接種後，人們公共場所還應該戴口罩，保持社交距離。(美聯社)

接種疫苗 保護易感染人群

紐約恆康診所醫生魯兵說，今年初，疫苗供應緊張，一般診所很難獲得疫苗。於是，他的診所就積極向政府提出申請。「我們的理由是，診所所在的日落公園地區是華人移民居住地，由於語言和交通不便，他們很難外出注射疫苗。」結果，他的診所很早就獲得新冠疫苗，2月4日開始注射。截至6月30日，診所「接種人數接近4000人」。

按照流行病學的概念，如果人群中70%的人注射了疫苗，那麼就可以達到群體免疫的效果。這就是說，新冠病毒感染在這個群體中就會逐漸減低、停止。他說，如果接種率達到80%，那麼群體免疫的效率就會大大提高。「如果全部成人打完，就可以保護群體中的易感人群。」這樣，Delta變種也不會出現，即使出現了也不會流行。但是，還是有民眾不願接種疫苗。他分析，其原因主要是以下幾種：

一、有人患有多種基礎病，擔心自己身體弱，抵抗不了疫苗的衝擊。他說，從這些擔憂中可以看出，這些病人對疫苗和免疫的基礎知識不太了解。他說，如果患上幾種基礎病，更要先打疫苗。他說，基礎病包括以下幾類疾病：心臟、肝臟、肺臟和腎臟的慢性病，另外加上三高(血壓高、血糖高及血脂高)、肥胖、吸菸和喝酒。「這些都屬於基礎病的內容。」

他指出，這些人如果不打疫苗，一旦染上Delta變種病毒更容易變成重症，死亡機率更高。因此，聯邦政府在制定注射疫苗的順序時，都是把患有基礎病的老人放在首位，如70歲以上者先行接種，然後接種年齡逐漸下降。「我們診所也是70歲以上的先打。」

二、有人錯誤地認為，這幾種疫苗都是臨時性的，短期內可行，但長期副作用不知道，因為「疫苗開發太快」。他表示，疫苗短期的副作用已經知道，如注射部位痛、發燒、頭痛等。但是，這些副作用在一兩天後就會自動消失，而且持續的機會不大，沒有長期副作用。嚴格地講，長期副作用不完全知道。「不過，從理論上講它沒有長期副作用的理由。」現在的疫苗都是信使核糖核酸(mRNA)。而人的每個細胞裡存在大量的mRNA，注射進去的少量mRNA不會對人體產生多大的影響。「就算有影響，疫苗也是有利大大勝過有害。」

他說，mRNA的疫苗技術並不是一個新的技術，而是在實驗室裡已經使用20多年。過去，研究人員研發這種技術是為了治療癌症。這是第一次作為新冠疫苗進入臨床。「可以說，這種疫苗的技術是劃時代的進步。」這種疫苗生產的工藝簡單，將來會取代其他的疫苗技術。「業內人士認為，科學家不認為它長期會對人體產生不良後果。」

三、有人認為，大家都打了疫苗，達到群體免疫，自己不打也沒事。也有人認為，在美國，打不打疫苗是個人的自由，人們可以打，也可以不打。他經常遇到這樣的華人家長，他們送孩子去打疫苗，因為孩子要上學，但他們自己不打新冠疫苗。他說，注射疫苗是為了預防新冠病毒。如果家庭裡有一人感染，也會影響整個家人的健康。「這些家長沒有把家庭的整體健康放在一起考慮。」

由於信仰等原因，有的美國人堅持不戴口罩，不打疫苗。(美聯社)

25%美國人 堅決拒接種

紐約王嘉廉社區醫療中心醫務副總監金曉星(Hyoseong Nuna Kim)醫生負責唐人街和法拉盛的疫苗接種計畫。她透露，截至目前，該中心注射的疫苗已超過5萬劑，接種者人數達到2.7萬人。她說，中心最初只提供莫德納疫苗(Moderna)，後來加上了輝瑞疫苗(Pfizer)及嬌生疫苗(J&J)。

她說，前來中心接種疫苗的人，有的是中心的就診者，也有社區人士。她說，有人要求注射輝瑞疫苗，認為這個疫苗最有效，也有人要求注射嬌生疫苗，因為這個疫苗只需要注射一次，免去兩次的麻煩。但是，有些人不願意注射疫苗，可能有以下幾個原因：有人不相信專家，認為疫苗不安全。有人上網查閱資料後發現，有的文章「說疫苗不好」，於是就不敢注射。也有人擔心疫苗有副作用，故讓孩子「再等一下」。她的建議是，人們應該盡快接種疫苗，因為注射疫苗會預防感染及保障健康。

Delta變種病毒已在紐約市傳播。她估計，這個變種病毒將會使更多人感染，有報導稱現在住院病人中90%的人感染的是Delta變種病毒。她說，許多研究已經發現，Delta變種病毒比以往新冠病毒更有毒性。不過，現在聯邦食品與藥物管理局(FDA)批准上市的三種疫苗對已接種者都有保護作用。「如果已經注射疫苗，被感染的症狀較輕，也不需要住院」。

國家公共電台(NPR)網站2021年4月7日發文稱，NPR/Marist最近的一項民意調查發現，四分之一的美國人表示，如果讓他們接種疫苗，他們會直接拒絕。另有5%的人表示「未決定」。NPR的民意調查顯示，美國人有各種各樣的不願接種理由。有些群體確實更容易拒絕：共和黨男性、農村居民和45歲以下的美國人。

49歲克蘭納(Joyce Ann Kraner)渴望生活恢復正常，但表示她沒有接種疫苗的計畫，「我覺得我很健康」。盡管數百萬人安全接種了疫苗，但她相信有些人對疫苗有「危及生命的反應」，但是媒體沒有報導。而且她很擔心，因為它太新了：「我不知道長期影響。我不知道它會做什麼。」

部分美國人不願注射疫苗。圖為休士頓民眾反對醫院解雇拒絕接種疫苗的員工。(美聯社)

錯誤信息 影響打針意願

華盛頓大學疫苗錯誤信息(vaccine misinformation)研究人員科爾泰(Kolina Koltai) 表示：現在錯誤資訊正在激增，而且針對不同群體量身定制不同的內容。「我們都容易受到反疫苗言論的影響，這些言論以超出接種社區的範圍進行宣傳。」

紐約西奈山醫學院兒科副教授林錦說，目前，美國抗疫專家都號召民眾接種疫苗，「這有個前提，就是疫苗有效」。統計來看，美國、英國、中國生產的疫苗都有效，都能降低重症發病率和死亡率。世界衛生組織都推薦了這些疫苗。他說：「美國的專業機制完善和透明，值得民眾信賴。」

他說，打疫苗不是百分百的保險，也有可能出現副作用，出現的機率大約有萬分之一。但是，如果與感染新冠病毒相比，感染新冠病毒給人們帶來的危害更大。「如果感染，可能會患上重症，甚至死亡。」他說，也有人就是不打新冠疫苗，抱有僥倖心理，認為自己不會感染新冠病毒。但是，民眾應該比較風險和利益，「兩害相權取其輕」。過去，每到秋季，老人和醫生都要注射流感疫苗 。他說，今年冬天，人們可能在注射流感疫苗的同時，也要注射新冠疫苗。

邵海說，最近有人發表文章稱，注射新冠疫苗可能會導致將來出現生育問題。他說，這只是作者根據實驗的某些數據得出的片面結論。例如，接種疫苗後，某些部位較活躍，就推測會導致生育問題，「是非常不嚴肅的說法」。他說，美國食品與藥物管理局(FDA)對藥物的安全性要求很嚴。但是，專家對多年後的事情無法判斷，因為這需要時間去驗證。「如果要求FDA對20年以後的事情負責，也不公平。」

他說，還有人擔心接種疫苗的持續時間不夠長。有人認為，疫苗幾個月就失效了，不如等到最緊急的時候再注射。他說，有研究報告出來說，最早的注射輝瑞疫苗已經超過一年，目前仍有作用。嬌生疫苗到目前為止，「免疫效果強勁」。「科學研究要依靠數據，不是僅憑某些現象的推測。」他說，製藥公司仍然在追蹤接種疫苗的結果。一旦發現問題，就會立即叫停。「藥物和疫苗都是這樣一步步發展起來的。」

疫苗導致不孕？專家駁斥

馬里蘭州的生物科技公司達冕生物(RNAimmune)主要開發mRNA的功能和應用。公司創始人兼總裁沈棟博士說，美國目前對抗Delta變種的唯一辦法就是注射疫苗。現有的疫苗雖然保護率下降，但是仍然有效。他透露，他的全家人都「完全接種」。

這位畢業於約翰霍普金斯大學的醫學博士指出，許多人擔心RNA疫苗不安全。他說，美國科研人員對DNA、RNA的研究已經進行了半個世紀，始終都在備戰。在薩斯(SARS)和莫斯(MERS)出現時，已經準備開發疫苗。但由於這兩種冠狀病毒立刻被控制，研究成果沒有用上。「新冠病毒疫情的爆發，終於讓多年的科研成果落地。」

打疫苗與不打疫苗，差別很大。如果不幸染上新冠病毒，上了呼吸機，死亡率達到60%。大學就讀於上海交通大學的他表示，他們的校友網上刊登了一個不幸的消息，一位校友在古巴做實驗時染上新冠，因為病重進入ICU，兩周後去世。「他的年紀很輕，突然去世讓校友們不知所措。」

他說，許多人擔心注射疫苗會產生副作用。他說，他的親友都注射了疫苗，沒有一個人出現副作用。也有人在網上發布文章稱，注射疫苗可以導致不孕不育。他說，注射疫苗的人群中，有許多是育齡婦女，生了二胎三胎，但是沒有聽說過誰會因為注射疫苗而導致流產。

CDC是美國的醫療資訊中心，如果出現異常情況，定會向業界公布。「截至目前，我沒有看到任何官方的統計資料。」他指出，接種疫苗可以導致不孕不育可能是自媒體所為，沒有任何的科學依據。他建議，儘管已經完全接種，但還應該戴口罩，保持社交距離。