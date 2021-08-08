世紀大疫來襲 疫苗研製 全球競技

輝瑞公司宣布將於8月對Delta變種疫苗進行臨床實驗。(美聯社)

率先研製出新冠疫苗 的輝瑞製藥(Pfizer)2021年7月8日宣布，它正在開發一種針對Delta變種病毒的疫苗版本，預計將於8月開始進入臨床試驗。馬里蘭州的生物科技公司達冕生物(RNAimmune)主要開發mRNA的功能和應用。公司創始人兼總裁沈棟博士表示，目前對人類健康最大的威脅就是新冠病毒的變種。

目前，許多製藥公司和生物科技公司都在開發針對變種的新冠疫苗。他說，其中使用三代技術的公司在世界上大約有二、三十家，「我們是其中的一家」。各公司都在向聯邦食品與藥物管理局(FDA)提出臨床申報，不久將會出現新的新冠疫苗。

政府砸大錢 疫苗研製開快車

沈棟說，2003年，薩斯(SARS)在中國出現過一次，中國政府很快控制住疫情 。當時，製藥公司也在開發疫苗，但是疫情很快消失，也就沒有必要開發，因此研究停止。2010年，莫斯(MERS)在中東出現，因為死亡率達到50%，傳染範圍有限。「疫苗使用前，患者已經死了。」而這次新冠病毒死亡率達到2%，無症狀感染者多，疫情時間長，給製藥公司和生物科技公司一個機會，能夠有時間研發生產疫苗。「過去17年，科研人員一直在研究，這次終於派上用場。」

他說，這次新冠疫苗之所以開發速度這麼快，是因為聯邦政府大力支持，「政府撥款24億元」，許多廠家都是研發和生產同時進行。這次是聯邦政府承擔風險，組織運輸分發，並與軍隊合作，全部是「國家埋單」。

在Delta變種出現前，英國的疫苗接種率相當高，但仍然無法阻止Delta變種傳播。以色列實現全民接種輝瑞疫苗，但是發現保護率從90%以上降到64-65%。他說，Delta變種的傳播速度很快，讓美國 人心惶惶。「現在許多人對Delta變種感到恐怖。」他說，英國發現，Delta變種的感染率、住院率、重症率都很高，病死率低於0.3%，「與大號的流感差不多」。現在，英國99%的感染者都是Delta變種毒株。

他說，Delta變種病毒傳播力強大，與患者接觸幾秒鐘就能被感染。因此，Delta變種能夠在印度大爆發。目前，這種變種已經廣泛傳播。它從印度傳播到東南亞，通過緬甸進入中國雲南的瑞麗。澳洲雪梨(Sydney)也受到傳染。「雪梨本來已經解禁了，但是現在又恢復繼續隔離。」Delta變種也進入歐洲和美洲。

拜登總統上台伊始就宣布，計畫在7月4日國慶時接種率(至少一針)達到70%，但是國慶當天只達到67%。美國的疫苗接種也是兩極分化。在美國，藍州的接種率較高，像紐約州已經達到60%以上。但是，紅州的接種率偏低，如密蘇里的接種率只有31%，位於美國最低水平。因此，美國著名的傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)說，「現在有兩個美國」。世界衛生組織(WHO)估計，等到世界接種率達到70%以上，即明年7月才能結束疫情。

新冠疫情的爆發和持續給疫苗研發者提供了機會。(Getty Images)

接種率低地區 病毒乘虛而入

紐約市家庭醫生魯兵說，從流行病角度講，Delta變種病毒的傳染性增強。他分析，這可能是美國各州的接種疫苗進度不一。最近幾個州出現Delta變種，就是接種率較低的幾個州。這時，如果人們早點戴口罩，保持社交距離，就會阻止它的傳播。

魯兵說，新冠病毒和流感病毒一樣，都是RNA病毒，基因突變的情況很常見。相比之下，DNA病毒的變異則較少。他說，RNA病毒的流行較廣泛，時間較長，傳染力也更強。此後，人群的抵抗力增加，病毒的流行機會下降，易感人群最後減少。

曾經做過多年病毒研究的魯兵表示，在病毒剛剛流行時，因為沒有抵抗力，人人都是易感人群。但是，到了後期，有人感染過病毒，有了抗體；有人注射了疫苗，也產生抗體，因此病毒不能流行了。因此，為了生存，RNA病毒一定要突變，才能生存下去。

RNA病毒基因突變就是表面抗原發生突變，也就是突刺蛋白(spike protein)發生突變。他說，病毒突變會產生幾種結果，有的突變導致病毒功能喪失，病毒消失了。有的突變產生了新的功能，逃逸人群中已有抗體的保護力。「這種病毒具有新型感染力，也有了新的生存機會。」這是一個被選擇出來的毒株，逐漸占據上風，形成新的變種，如新冠病毒的Delta變種。

他說，Delta變種不一定是最後的一種流行的突變株。「如果剛開始時就打斷它的傳播途徑，就把這個毒株扼殺在搖籃裡，病毒的傳播和突變才會終止。」但是，如果原來的抵抗力因病毒的突變而變得沒有用，病毒還會流行下去。「這是由於病毒的基因特點決定的，必須不斷感染。」

中國採取行政手段控制新冠疫情。圖為檢疫人員在檢測體溫。(Getty Images)

病毒變種再變種 專家憂心

南卡的克蘭生大學(Clemson University)公共衛生科學系副教授史律博士認為，值得關注的不是Delta變種，而是新DeltaPlus變種。這個新型病毒變種最近出現在美國南部州，並包含南非病毒的內容，有免疫逃逸。「雖然人數比較少，但是能夠逃過免疫追殺，結果難以預料。」

沈棟也認為，病毒在傳播過程中，還會出現新的變異，再產生新的毒株。實際上，秘魯Lambda變種傳染力恐衝破疫苗。Lambda變種於去年8月在秘魯出現，現在秘魯是全球大流行死亡率最高的國家。這個變種已經蔓延到大約30個國家，其中大部分在拉丁美洲，但也開始蔓延到英國，英國報告了至少八起病例。

沈棟說，經過過去一年半的實踐，人們已經發現，美國不可能採取中國那種行政手段強制抗疫，如連夜篩查幾百萬人，封鎖出入境口岸等。多數美國人都有宗教信仰，認為生來就是贖罪，不懼死亡，死亡反而是解脫。因此，中國的方法雖好，但在美國不適用。美國只能採取美國方式來控制，即注射疫苗。

最先上市的輝瑞疫苗和莫德納疫苗有效性都達到95%，而且也相當安全，但有一個重要的缺陷，即都必須在超低溫保存。「我們公司設計的疫苗，就要克服這個缺陷，一般冰箱都能保存。」

他說，達冕生物於2020年2月成立，但母公司已有16年歷史。目前，公司共有13名全職員工，包括華裔、白人、印度裔和韓裔，還在招聘新的員工。公司現在的主攻方向是「研發針對Delta變種病毒的疫苗」，預防變種的新冠病毒和癌症治療疫苗。

研發疫苗需要投入大量的資金。去年8月，他的公司已經完成230萬元的種子輪投資，今年4月又完成1000萬元的Pre-A輪投資。他說，公司的研發資金都是「公司的自有資金」，但不拿政府的錢，因為「計畫將來上市」。「我們用自己的錢搞研發，為抗擊新冠疫情做貢獻。」