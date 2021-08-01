封面故事／故事高手項文婕 推動校內反歧視仇恨

成長過程，項文婕一步步尋回身為亞裔的自信。(項文婕提供)

居住在明尼蘇達州費爾蒙市(Fairmont)的項文婕(Morgan Hoong)，因華裔 背景從小遭遇各種歧視，她沒有因此懦弱、自卑，反而帶領全校少數族裔團結起來，進行大量反歧視活動，並受到學校師生的認可；在大紐約華人教育基金會的支持下，她將進入柏克萊加州大學，希望繼續讓更多人重視，歧視與仇恨對華裔的傷害。

項文婕和家人合影。(項文婕提供)

項文婕生長的費爾蒙市，僅有4%為有色人種，除項文婕一家，僅有另外一戶華裔家庭，她從小沒少遭遇「異樣的眼光」；八歲那年，因在學校用粵語和家人打了一通電話，老師竟然在一旁說「ching chang chong」，當時她不懂什麼意思，等長大後才明白其中的歧視含義；「老師原本應教育學生什麼是正確的，這句話從老師口中說出來，要嚴重得多。」

同學用手壓住眼皮嘲笑亞洲人小眼睛，被詢問是不是吃貓、狗，她從一開始的不明白、感到尷尬與羞辱，隨著年齡的增長和對種族歧視 的了解，終於學會反擊，「我會直接跟他們說不，告訴他們這是歧視，是錯誤的。」

兩年前，項文婕在學校以自己遭遇歧視的故事演講，觸動很多人的心，不少老師和學生開始審視以往的不當行為；隨後越來越多少數族裔學生加入她，展開各種反歧視活動、演講，「一些老師也願意和我們討論，學習如何改善。」

在她和夥伴的努力下，學校的氛圍越來越好，類似的不當行為和語言也減少，「我對此很自豪，遺憾的是父母遭遇的歧視並沒有因此減少。」

父母分別來自廣東和廣西，雖然在美國 經營餐館30多年，英文流利，但仍常成為種族份子嘲笑的對象；項文婕說，常有人打電話到餐館罵「中國佬」(Chink)，或故意學華裔口音點餐，新冠疫期變得更糟，甚至有人當著父母的面說「你們中國人就是這樣髒」。

項文婕和家人於畢業典禮合影。(項文婕提供)

項文婕說父母在她心中一直是勤勞、堅強和無私，不應因華裔背景被歧視，「他們全年無休，直到不久前父親才完成過去20多年第一次旅行，我知道他們只是為了給我們更好的未來」。有勇氣向歧視與仇恨說不，項文婕說全靠母親的教誨，「她總是告訴我要堅強，如果遭遇不公平對待，不要傷害他人，但一定要反抗」。

項文婕大學計畫主修經濟與社會學，希望日後能更好的反對種族主義在國家尤其是學校蔓延，「只要一起努力，就能讓學校成為孩子學習和成長的安全場所，讓種族歧視與仇恨在美國沒有容身之處。」