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封面故事／勇敢女孩黃薏琦 想用1支筆改善社會

記者和釗宇
關心社會現象，黃薏琦立志當記者。(黃薏琦提供)
關心社會現象，黃薏琦立志當記者。(黃薏琦提供)

看到紐約市新冠疫情期間的種族歧視和社會問題，黃薏琦立志做一名記者；已經被耶魯大學比較文學系錄取的她表示，希望未來用自己的文章改善種族歧視、亞裔仇恨犯罪等社會問題。

黃薏琦(左二)與家人於畢業典禮合影。(黃薏琦提供)
黃薏琦(左二)與家人於畢業典禮合影。(黃薏琦提供)

黃薏琦(右)參加社區活動。(黃薏琦提供)
黃薏琦(右)參加社區活動。(黃薏琦提供)

黃薏琦的父母1998年東南亞金融危機時，從馬來西亞移民來美，一直在服務行業工作，但新冠疫情讓父母雙雙失業；她說，本次獲得每年1000元的大紐約區華人教育基金會優秀學生獎學金(Merit Scholars of 2021 Chinese Dollars)，「不僅能支持我上大學，也讓我認識很多優秀的獲獎生。」

黃薏琦畢業於皇后區知名的湯森哈里斯高中(Townsend Harris HS)，她表示，「父母很重視教育，他們平日工作辛苦，也希望我在學校刻苦努力，做到最好。」她不負所望，高中平均分高達100.32；黃薏琦說，自己最喜歡的是文學等各類人文學科，「因為這類課上能閱讀大量文章，也有很多小組討論，大家提出許多有趣的觀點交流，我也非常喜歡討論文學方面的議題。」

上高中後經過不同磨練，黃薏琦擺脫羞澀。(黃薏琦提供)
上高中後經過不同磨練，黃薏琦擺脫羞澀。(黃薏琦提供)

黃薏琦(中)獲得大紐約區華人教育基金會優秀學生獎學金。(黃薏琦提供)
黃薏琦(中)獲得大紐約區華人教育基金會優秀學生獎學金。(黃薏琦提供)

黃薏琦不僅成績優秀，而且課外活動豐富，不但是湯森哈里斯高中校報主編，也是國際高中生學生組織Key Club在該校的主席；但她表示，剛上高中時，她還是一個不敢在公眾面前開口講話的羞澀女孩，「但是上了高中以後很多課程都要演講、討論，在Key Club也參加很多志願者活動，這些都增強我的人際交往能力，敢在公眾演講。」

她說，要提高公眾演講能力，最重要的是放下恐懼，「不要害羞，否則永遠無法發現自己的潛力；同時，也應該積極向身邊的人尋求支持，不要萬事不求人。」

黃薏琦不但對文學感興趣，她對攝影也很有熱情，這讓她將目光投向新聞行業；她說，加入校報，不僅是因為對攝影和文學的興趣，「做記者還能讓我接觸更多人、了解報社如何運作，還能通過採訪接觸更多人，了解各種有意思的事情，提高人際交往能力。」

黃薏琦(左三)參加課外活動。(黃薏琦提供)
黃薏琦(左三)參加課外活動。(黃薏琦提供)

不過，黃薏琦對記者生涯還有更大的期許；她說，新冠疫情以來，紐約市發生很多社會問題，尤其是針對非洲裔和亞裔的種族歧視，許多亞裔也遭遇仇恨暴力犯罪；「雖然我自己沒有遇到具體的歧視，但是走在街上很明顯能感受到歧視；我在校報上寫過很多有關種族歧視的文章，在Key Club志願活動也關注各種社會問題。進入耶魯後，我也計畫輔修『族裔與移民』，繼續關注這個問題，希望能用我的筆服務社區、改善社區。」

種族歧視 紐約市 亞裔

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