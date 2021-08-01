封面故事／環保尖兵陳美帆 喜歡寫作跟著時事走

陳美帆畢業典禮與家人合影。(陳美帆提供)。

「我看了一部紀錄片，女主角在工廠內為環境正義而戰，我們不能在不提供解決辦法的情況下，直接令人停止破壞環境，所以我認為，提倡環保，得從政策改變」；對社會正義與環保議題有強烈興趣的陳美帆(Georgia Chen)，即將到華府的喬治城大學(Georgetown University)主修政治經濟和環境研究，希望透過自身力量，改變社會及並為保護環境帶來進步。

對社會正義與環境保護議題有強烈興趣，陳美帆即將到喬治城大學主修政治經濟和環境研究。(陳美帆提供)

陳美帆從小就關心社會正義與環境保護，受到在《紐約時報 》工作的父親影響，喜歡寫作的她，寫了不少關心氣候變遷 的文章；她關心時事，在去年「黑人的命也是命」(BLM)運動期間，也積極發表想法。

陳美帆(左)由於母親跟團購，意外對西洋劍產生興趣。(陳美帆提供)

陳美帆與家人合影。(陳美帆提供)

提起環保，陳美帆說，看過一部電影，女主角以「小蝦米對抗大鯨魚」的姿態，隻身對抗工廠，尋求環境正義，「但是沒有解決方法，要如何說服人們停止破壞環境？」陳美帆說，華府是美國政治中心，如果能從政治去改變，未來將可以更務實的方式，保護環境與對抗氣候變遷。

陳美帆(右)與姊姊陳怡帆，均為大紐約區華人教育基金會獎學金得主。(陳美帆提供)

充滿正義感，除在重大議題發揮寫作長才，她也關心自己居住的社區；住在新澤西州亞裔 人口僅4%的多元社區，陳美帆說，朋友聚會都只想吃美式連鎖餐廳，「但社區有這麼多不同的食物、餐館，為什麼不能敞開心胸，嘗試其他食物與文化呢？」

她與當地報社合作，協助撰寫專欄，以《好用的20元》(Huge 20 Bucks)為題，介紹並評論社區價廉的美食，如今已為報社撰稿兩年多；新冠疫期，餐館被迫關閉，陳美帆也打電話給曾經採訪過的餐館詢問進況，發現不少餐館由於難獲得政府補助，已經永久關門，她也撰文呼籲重視此情況。

高中課餘，陳美帆對舞蹈及西洋劍也有興趣，去年她擔任學校西洋劍社的社長；陳美帆說，接觸西洋劍完全是因為母親參加團購「Groupon」，她也沒多想就答應了，後來才發現西洋劍充滿競爭力，運動員也非常友善，自此開啟西洋劍之路。

身為社區中的少數亞裔，陳美帆表示，以自己的文化背景驕傲，也會與身邊朋友分享亞洲文化；不會說中文的她，希望明年疫情好轉之後，能到台灣學習中文，增強語言能力。

獲得2021年大紐約區華人教育基金會獎學金，陳美帆說，姐姐陳怡帆(Amy Chen)是2018年得主，在知道每年獲獎學生彼此都會互相交流、幫助，能夠成為其中一員，她感到非常榮幸；「所有人都很友善，參加頒獎活動後，我也跟很多人成為好友，大家已經約好上大學前再一起出來玩，我覺得很開心也很驕傲，未來希望能發揮長才、幫助社區。」