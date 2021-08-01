封面故事／林恩文理雙全 矢志送資源進低收入區

林恩參加國際科學營。(林恩提供)

現居波士頓 的林恩將在秋季入讀哈佛大學，自高中以來，他到研究所參與項目，目標是將知識和資源帶到低收入 社區；文理雙全的林恩也對寫作展露興趣，時常蒐集並撰寫有關新移民 的故事，希望吸引主流對少數群體的關注，促進族裔多元化。

林恩在「福賽斯郡研究所」擔任研究員。(林恩提供)

林恩父母是福州移民，他在四歲時從中國回美生活，成長過程，很長一段時間在密蘇里州幫雙親打理餐館；後來為有更好的教育，林恩和妹妹跟隨著母親移居到波士頓。

上高中期間，林恩便是「福賽斯郡研究所」(Forsyth Institute)的研究生，在一次項目中，他利用生物知識，研發出無需支付昂貴費用就能提升牙齒健康的方法，給低收入、缺乏醫療資源的社區帶來幫助；另當他發現學校的科學研究小組缺乏資源時，立即寫信向校方申請，成功為該小組爭取一筆經費。

林恩(右二)以及家人。(林恩提供)

林恩說，科學人員需要不同族裔和文化背景的人，研究才能反映現實社會的各個層面。無關收入水平、教育程度，大眾也應具備一定的科學知識，在任何時候都能對生命有所幫助。作為家中第一個上大學的人，他希望少數族裔、新移民學生都能獲得同等的學習機會，鼓勵他們涉足科學領域，有朝一日能貢獻社區。

林恩年少時在餐館打工，因父母不諳英文，他有了更多與顧客溝通的機會，「作為收銀員，我就像坐在車內的前排座位，要直接應對餐館裡發生的大小事」；無論顧客分享美好的用餐體驗、或是不滿意，林恩學會聆聽和解決，因為這段特殊的經歷，後來啟發他開始文字創作。

林恩在波士頓療養院當義工。(林恩提供)

他會聆聽父母的移民奮鬥史，並從身邊的人蒐集題材，文章很多刊登在發行於大波士頓地區的報紙，他希望能引起美國主流關注，報導更多有關少數族裔群體的故事。

「很開心在餐館的那段時間培養的社交能力，這是身邊很多朋友未經歷過的」，他的打交道功夫也發揮在療養院當義工，陪伴老人家說話、教他們使用手機與人視頻通話等。

新冠疫情爆發期間，雖居家避疫暫停義工和學術工作，他仍繼續為社會解決難題；他發現很多人不知如何查詢到附近的檢測站，於是和一群朋友通過電腦編程，將全美8500個網站的數據結合，打造成全面、一鍵式搜索網站。

林恩有意主修歷史和科學專業，但未來會朝醫學發展；他認為結合科學和人文，能對人類帶來更多幫助，也希望自己能在這個領域，貢獻社會。