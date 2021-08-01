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封面故事／體育健將鄭瀟逸 著迷編程進耶魯深造

記者金春香
鄭瀟逸(左一)與越野田徑隊隊友。(鄭瀟逸提供)
鄭瀟逸(左一)與越野田徑隊隊友。(鄭瀟逸提供)

即將入讀耶魯大學攻讀電腦科學的鄭瀟逸(Ronald Cheng)是本屆大紐約區華人教育基金會2020年雲吞食品成就獎學金(Wonton Foods Achievement Scholarships)獲得者之一，對機器學習、人工智能、數據分析和編碼等學科都有濃厚興趣的他，也同樣喜愛社會科學學科，並熱愛越野賽等戶外活動，他希望能將多領域知識結合，通過電腦科學為社會發展、環境保護和人類生活做出更多研究貢獻。

鄭瀟逸與家人。(鄭瀟逸提供)
鄭瀟逸與家人。(鄭瀟逸提供)

鄭瀟逸今年從長島平原貝思佩奇约翰甘迺迪高中(Plainview-Old Bethpage John F. Kennedy HS)畢業，在校時期他是編程俱樂部主席，不僅自己熟練掌握，還經常志願教授有需要和興趣的同學，他還關心國際事務和社會問題，通過參加模擬聯合國活動來提升自己分析國際形勢、辯論和演講能力。

鄭瀟逸希望到耶魯大學後申請進人性實驗室(Human Nature Lab)擔任研究員，並進一步系統學習數據分析和編程，計畫加入耶魯的Code Haven俱樂部，幫助更多人學習編程。

鄭瀟逸參加半程馬拉松。(鄭瀟逸提供)
鄭瀟逸參加半程馬拉松。(鄭瀟逸提供)

除了學習成績優異外，鄭瀟逸還熱愛體育運動，是高中越野比賽的主力，跑過半程馬拉松，到大學後他希望繼續挑戰自己，訓練三項全能運動後參賽。

鄭瀟逸的父母來自福州，早年都從事餐館工作，父親後來轉行至房屋管理方面工作，但也經常在下班後幫經營餐廳的妻子接單送外賣等，家中還有兩名讀大學的姊姊和一個在上小學的妹妹，鄭瀟逸在沒有太多華裔的社區長大，早年對自己的華裔身分並沒有高度的認同感。

鄭瀟逸(左)參加畢業舞會。(鄭瀟逸提供)
鄭瀟逸(左)參加畢業舞會。(鄭瀟逸提供)

不過隨著年齡的增加，以及疫情期間與父母更多的相處，他意識到中華文化和傳統的寶貴，也逐漸從父母身上學習到感恩和回報的重要性，「我的父母歷經很多困難來到這裡，靠自己的雙手打拚，雖然他們不像其他同學的家長一樣是醫生、律師，但他們的故事告訴我，要為自己的努力和拚搏驕傲，我更為自己的華裔血統驕傲。」

鄭瀟逸(左二)參加學術匯報。(鄭瀟逸提供)
鄭瀟逸(左二)參加學術匯報。(鄭瀟逸提供)

家境不富裕，他也牢記母親的囑咐，珍惜工作賺來的每一分錢，不亂花錢。此外，只能在家和父母講中文而不會讀寫的他，希望到耶魯後系統學習中文這門博大精深的語言。

耶魯大學 華裔 長島

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