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封面故事／音樂才女徐子琪 熱愛研究自創俱樂部

記者張筠
熱愛研究的徐子琪在校創立「Ridge研究俱樂部」，滿足自身研究興趣，也提供喜愛研究的學子更多機會。(徐子琪提供)
熱愛研究的徐子琪在校創立「Ridge研究俱樂部」，滿足自身研究興趣，也提供喜愛研究的學子更多機會。(徐子琪提供)

「很多人認為做研究至少要是大學生，說我太年輕所以無法給機會，我於是自創研究俱樂部，讓更多熱愛研究的學生有資源和機會」。以第一名成績畢業於新澤西Ridge高中的徐子琪，今年即將到麻省理工學院(MIT)攻讀生物工程(bio-engineering)，熱愛用知識解決問題的她，期待到大學認識更多志同道合的朋友，同時也希望通過學術、社工、音樂等方面的經歷鼓勵更多年輕學子。

以第一名成績畢業於新澤西Ridge高中的徐子琪，今年即將到麻省理工學院攻讀生物工...
以第一名成績畢業於新澤西Ridge高中的徐子琪，今年即將到麻省理工學院攻讀生物工程。(徐子琪提供)

徐子琪的父母來自江蘇，目前從事與工程、科技相關的工作；身為獨生女，徐子琪表示爸媽從小培養她良好習慣，並帶她嘗試多種樂器和體育活動，給她不同選擇機會；身為2021年「大紐約區華人教育基金會」獲獎生，徐子琪表示「父母很替我高興，但他們也以身作則教導我要時刻謙虛，踏實前進。」

徐子琪從幼稚園學習小提琴，曾赴俄羅斯參加樂團表演，充實學術、社工之餘的生活，也通...
徐子琪從幼稚園學習小提琴，曾赴俄羅斯參加樂團表演，充實學術、社工之餘的生活，也通過音樂交到許多朋友。(徐子琪提供)

「申請獎學金主要想為家庭分擔壓力，也期待自己變得更獨立，另一方面想把成長故事分享給更多人」；徐子琪從小對STEM學科感興趣，「物理、化學、生物與生活緊密相連，很多知識能應用到生活中」，她享受解決問題的過程，也喜歡將實踐研究。

她在9年級結束後創立「Ridge研究俱樂部」，「當時想找實習，但教授們都說我太年輕，缺少經驗，所以不能提供機會」，徐子琪沒有因此放棄，反而決定自創俱樂部，既滿足研究愛好，又能讓更多高中生獲得資源。

從無到有的過程並非易事，但找人合作、聯絡導師等挑戰都沒有讓她打退堂鼓，「我在高中以前性格比較獨立，但建立俱樂部培養我社交、溝通、管理等技能」，因為擔任不同角色和工作，她也更敢於走出舒適圈。

通過研究俱樂部，徐子琪與普林斯頓大學的多名研究員和優秀學子建立聯繫，也幫助很多高中生獲得研究輔導，俱樂部有近20名學生，研究內容包括生物、電腦科學、心理學等，「不同學科的研究相互補充，就像拼圖一樣，知識融合在一起解決問題，我們的視野也變得更開闊。」

除了學術，徐子琪也投入社區工作，高中期間每周末到當地醫院服務，積累實踐經驗的同時，她也聽到很多關於兒童領養的故事，並從中發現醫療體系的問題：很多最基本的醫療資源對某些家庭來說都難以負擔，她於是萌生籌款的想法，發起Miracle Network社工運動，通過音樂、故事分享等方式來提高社區對此問題的關注，她在過程中也與許多家庭和兒童產生感情，「被他們的故事感動，服務也更有動力，有如相互鼓勵。」

從幼稚園開始學小提琴，徐子琪也曾赴俄羅斯表演，「音樂無國界，就算語言、文化背景不同，在音樂上也能有合作」；多才多藝的徐子琪除了以父母為榜樣，也將麻省理工校友、現任超微半導體CEO蘇姿豐(Lisa Su)視為模範，期待自己能像蘇姿豐一樣在STEM領域不斷攀升，並展現女性領導力。

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