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封面故事／熱門播客王恩誠 期待哈佛豐富人生

記者張晨
王恩誠以滿分GPA畢業於新澤西州霍爾姆德爾高中。(王恩誠提供)
王恩誠以滿分GPA畢業於新澤西州霍爾姆德爾高中。(王恩誠提供)

「父母從小就教育和我哥哥只要有機會就要積極嘗試，放棄或視若無睹從來都不是選項。」王恩誠以滿分GPA畢業於新澤西州霍爾姆德爾高中(Holmdel High School)，18歲已成為熱門播客主持人三年；8月他將進入哈佛大學主修社會與經濟學。獲得大紐約華人教育基金會獎學金，他表示有機會和往屆獲獎者以及同級新生進行交流，不但拓展了人脈，也為大學生活增添新色彩。

王恩誠高中畢業照。(王恩誠提供)
王恩誠高中畢業照。(王恩誠提供)

打開Imagine all the People播客，王恩誠寫道，你是否曾經走過一條繁忙的街道，注意到街上形形色色的人，背後都有不同的故事，在同一個時間和地點彼此碰撞；他採訪的人從波士頓馬拉松爆炸案倖存者，到器官捐獻人，再到被時代周刊評為「改變世界的30歲以下年輕人」的「紐約人」(Humans of New York)創辦者史坦頓(Brandon Stanton)。

「所有這些不同的人，每個人都有不同的希望、遺憾、渴望和經歷，你永遠不知道哪個故事能感動人心，哪個故事能給人上寶貴的一課，又是哪個故事讓我們更了解生活。」王恩誠說，父母給了他對待事物的豁達心態，在自己的節目中，他試圖從平凡人身上找到那些不平凡的故事。

王恩誠的父母來自中國山西，努力為孩子創造良好教育環境。(王恩誠提供)
王恩誠的父母來自中國山西，努力為孩子創造良好教育環境。(王恩誠提供)

王恩誠和哥哥。(王恩誠提供)
王恩誠和哥哥。(王恩誠提供)

王恩誠出生在新州一個以白人為主的社區，成長時也曾有過身分認同危機，「試圖解決時，也就是試著更了解自己，努力和自己和解」，父母提醒他，不要以很像西方人而驕傲，更不要因為身為少數族裔而羞怯。

王恩誠的父母來自山西，1990年代末來美留學，均為網路工程師；「和所有的父母一樣，為我和哥哥創造良好教育環境，成為首要任務。」父親常說：如果看到機會，一定要盡力逐個嘗試，失敗成功不重要，但放棄或視若無睹的態度絕不可取。

王恩誠和哥哥。(王恩誠提供)
王恩誠和哥哥。(王恩誠提供)

成長中他看到父母雖在美接受高等教育，仍因爲是移民而受束縛，但從來不曾抱怨；「我想父母傳遞給我最好的觀念，是時刻保持批判性思維。」

王恩誠得知大紐約區華人教育基金會獎學金，緣起於一名往屆的獲獎者，她分享得獎後的經歷，認為以華裔社區為基礎的獎項，讓這些優秀學子們的聯繫更加緊密。

「我和多名學長學姐以及同級新生碰面交流，他們給了很多寶貴建議，而亞裔的背景也更容易得到認同。」他表示，讓大學生活轉型更加順暢，也更加期待開學。

教育 紐約 華人

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