封面故事／熱門播客王恩誠 期待哈佛豐富人生

「父母從小就教育 和我哥哥只要有機會就要積極嘗試,放棄或視若無睹從來都不是選項。」王恩誠以滿分GPA畢業於新澤西州霍爾姆德爾高中(Holmdel High School),18歲已成為熱門播客主持人三年;8月他將進入哈佛大學主修社會與經濟學。獲得大紐約 區華人 教育基金會獎學金,他表示有機會和往屆獲獎者以及同級新生進行交流,不但拓展了人脈,也為大學生活增添新色彩。

打開Imagine all the People播客,王恩誠寫道,你是否曾經走過一條繁忙的街道,注意到街上形形色色的人,背後都有不同的故事,在同一個時間和地點彼此碰撞;他採訪的人從波士頓馬拉松爆炸案倖存者,到器官捐獻人,再到被時代周刊評為「改變世界的30歲以下年輕人」的「紐約人」(Humans of New York)創辦者史坦頓(Brandon Stanton)。

「所有這些不同的人,每個人都有不同的希望、遺憾、渴望和經歷,你永遠不知道哪個故事能感動人心,哪個故事能給人上寶貴的一課,又是哪個故事讓我們更了解生活。」王恩誠說,父母給了他對待事物的豁達心態,在自己的節目中,他試圖從平凡人身上找到那些不平凡的故事。

王恩誠出生在新州一個以白人為主的社區,成長時也曾有過身分認同危機,「試圖解決時,也就是試著更了解自己,努力和自己和解」,父母提醒他,不要以很像西方人而驕傲,更不要因為身為少數族裔而羞怯。

王恩誠的父母來自山西,1990年代末來美留學,均為網路工程師;「和所有的父母一樣,為我和哥哥創造良好教育環境,成為首要任務。」父親常說:如果看到機會,一定要盡力逐個嘗試,失敗成功不重要,但放棄或視若無睹的態度絕不可取。

成長中他看到父母雖在美接受高等教育,仍因爲是移民而受束縛,但從來不曾抱怨;「我想父母傳遞給我最好的觀念,是時刻保持批判性思維。」

王恩誠得知大紐約區華人教育基金會獎學金,緣起於一名往屆的獲獎者,她分享得獎後的經歷,認為以華裔社區為基礎的獎項,讓這些優秀學子們的聯繫更加緊密。

「我和多名學長學姐以及同級新生碰面交流,他們給了很多寶貴建議,而亞裔的背景也更容易得到認同。」他表示,讓大學生活轉型更加順暢,也更加期待開學。