封面故事／熱血義工羅美婷 克服罕病立志從醫

羅美婷曾是全國寫作比賽InvestWrite的紐約賽區第一名、全美賽區第二。(羅美婷提供)

「我對堅持不懈的理解，源於父母在移民 美國這一路上展現的力量與堅韌。」今年大紐約 區華人教育 基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)的優秀學生獎學金得主羅美婷(Rieko Luo)，立志要做醫生，並為移民和弱勢群體提供平等、無障礙健康護理。

在紐約布魯克林(布碌崙)長大的羅美婷，出生即患有罕見的皮膚肥大細胞增生症(cutaneous mastocytosis)，影響了她的成長經歷，儘管身形與一般人無異，她還是花了許多時間接受自己的皮膚狀況，以及獨特的外貌。

羅美婷立志要當醫生，為弱勢群體及移民社區提供平等、文化洞察的醫療服務。(羅美婷提供)

父母的堅韌給了她力量，羅美婷說，父母出生在廣州的客家農村，沒受過多少教育，兩人在青少年時期就勇闖美國，當時僅背著一個做工粗糙、還把Adidas拼成Adibas的仿版背包，身上只有一小信封的現金；也因此，父母非常注重教育、奉獻和努力工作，懷揣這些價值觀，辛苦養大了四名子女，其中兩人已是藥劑師和護士。

羅美婷說，父母深知一個人需在不同領域全面發展的重要，因此她在史泰登島科技高中(Staten Island Technical High School)學習期間，除了參與課後備考補習，也彈鋼琴、游泳，她是英國皇家音樂學院聯合委員會(ABRSM)認證的鋼琴好手，也是本地游泳隊的健將；此外，她曾獲國際教育交流委員會(CIEE)的「國際領航學者」(Global Navigator Scholar)獎學金，赴南韓留學並做義工；她也擅長寫作，曾獲全美寫作比賽InvestWrite的紐約賽區冠軍和全美亞軍。

羅美婷畢業於史泰登島科技高中，圖為畢業時與父母合影。(羅美婷提供)

高中期間，她共同創辦了該校首支「愛滋病關注小隊」(HIV/AIDS Awareness Team)，以幫助史泰登島抗擊愛滋病例高發及高死亡率的問題，她負責籌劃並組織相關籌款活動，並和團隊一起製作演示文檔，向同輩學生介紹愛滋病的傳播與預防，消除該病毒的禁忌污名，並透過籌款活動，向聯合國兒童基金會(UNICEF)的愛滋病項目，以及愛滋病研究基金會捐款逾2000元。

「8大道是我的第二個家，我喜歡稱為『布碌崙的中國城』。」在當地街頭巷尾，全年都能看到羅美婷做義工的身影，她會在周末的晨間幫忙打包捐贈的食物，再分發給日落公園社區的年長居民及低收入家庭；也會利用暑假時間做義工助教，幫助年幼的中國新移民，學習英文、數學和音樂。

羅美婷說，因為是移民之女，以及患有皮膚病的成長經歷，她希望攻讀醫學專業，著重為移民和未獲得充分服務(underserved)的群體提供平等、無障礙的健康護理。

圖為羅美婷在海外學習並當義工期間，參觀南韓首爾的景福宮。(羅美婷提供)

今年秋季，她將入讀康乃爾大學，以醫學預科(Pre-Medicine)主修人體生物學、健康及社會專業，深入研究健康與疾病背後的生物與人體組成，同時也能從文化、社會、經濟、心理及政治層面挖掘；羅美婷立志做一名兼具文化能力與敏銳洞察力的醫護專業人士，這一多維度專業則是她在這條路上繼續深耕並實現理想的重要踏腳石。

此次獲得獎學金，她表示，經過嚴格評選才有幸獲獎學金，令父母備感驕傲，她也因能為父母減輕負擔感到自豪；獎學金為她提供的經濟支持，將助她自信追逐夢想。

大紐約區華人教育基金會是美國唯一針對華人學生的主要獎學金，羅美婷也很高興藉此機會看到許多和她一樣、有著相似文化成長背景的華人，受到支持和鼓勵能繼續深造；羅美婷說，對於父母而言，此次獎學金的經歷，也讓他們更堅定，當初為給兒女更好未來，而踏上來美征途是值得的。