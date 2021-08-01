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封面故事／用樹木DNA 抓到野火元兇

林育正
植物與人類一樣，各擁有獨特的DNA。（美聯社）
植物與人類一樣，各擁有獨特的DNA。（美聯社）

聯邦刑事起訴中史上第一次，採用樹木的DNA為兩名自聯邦政府土地盜伐珍貴樹木，再轉售給當地工廠的男子定罪。

2018年華盛頓州奧林匹克國家森林（Olympic National Forest）發生大火，延燒3300英畝土地，燒毀大量的大葉楓。大葉楓為高經濟價值的木材來源，通常被用來做成要價不菲的木吉他。當地官員在事發地發現，在被鋸斷的木頭附近發現腳印，因此懷疑大火可能是盜伐者造成。

農業部森林服務處的基因學家克隆恩（Richard Cronn），透過DNA分析指出，威爾克（Justin Andrew Wilke）販賣給當地工廠的木材與在國家森林中的大葉楓基因相符，而非如同被告所辯，木材來自私人土地上的合法伐木行為。西華盛頓檢察官辦公室聲明指出：「DNA分析極為準確，原本發現盜伐的可能性微乎其微。」

因此威爾克被判犯下密謀、竊取公共財產、破壞公共財產、非法交易盜伐木材、企圖運送盜伐木材。他在去年10月遭判刑，最多將在監獄待上10年。

代理檢察官泰莎.戈爾曼（Tessa Gorman）透過聲明表示：「當有人從公共土上盜伐樹木，他們等同從我們和未來世代的子孫手中，偷中美麗和不可取代的資源。盜伐以及伴隨而來的森林大火，必定將遭受聯邦刑事起訴。我要求森林服務處努力的同仁們積極調查，向被告追究責任。」

為撲滅這場大火，華盛頓州耗費420萬元。但值得注意的是，陪審團當下並未宣判威爾克，共犯威廉斯（Shawn Edward Williams），以及兩名姓名未在法院文件中公布的同夥有罪。

根據有關當局調查，威爾克指出他與同夥在2018年8月一天晚上，因在盜伐的楓樹旁發現蜂巢，因此決定生火。當下一行人先使用噴霧但不管用，因此才將汽油潑上蜂巢點火。

在聲明中，威爾克的律師墨菲（Gregory Murphy）告訴華盛頓郵報記者佩瑟（Jaclyn Peiser），他的客戶並沒有否認，他與其他並未遭起訴的同夥，進行非法砍伐以及取得不法獲利。但威爾克始終表示，他並未引起森林大火。

另一方面，威廉斯作證時表示，當時由威爾克親手點火。最終，陪審團未能就他點火造成龐大損失的行為宣判有罪，僅能仰賴證詞。不過證人雖然表示看見威爾克站在火的一旁，但因為晚上視線不佳，並未親眼看見他點火的動作。

科學家與植物學家建立植物的基因庫。（美聯社）
科學家與植物學家建立植物的基因庫。（美聯社）

DNA 威廉 華盛頓州

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