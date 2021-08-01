封面故事／DNA分析辦案 法院驗軟體

傳統的DNA檢驗技術，已受到電腦技術的挑戰。（歐新社）

不少法院採納的先進DNA 分析軟體受到刑案被告挑戰，廠商首度答應接受被告委派的專家檢驗軟體設計的來源碼，但提出保護商業秘密等條件。

全球資訊網基因公司（Cybergenetics）研發的基因痕跡概率分析軟體（probabilistic genotyping software）能夠從嫌犯摸過的衣服上查出犯案人的身分，2009年起開始受到法庭採用，創辦人鄱林（Mark Perlin）說至少10家犯罪證據實驗室租用這套名為TrueAllele的軟體，他的公司也受聘幫忙處理將近1000個訟案。

鄱林說，將近30個法院認為這套軟體分析出來的證據可以接受，全美國 也有40個犯罪證據實驗室同意不需檢視來源碼，就可認定檢軟體分析結果。

TrueAllelle的功效是分辨嫌犯皮膚摸過的槍枝、駕駛盤、衣服留下的痕跡，是否含有嫌犯的DNA。這比常用的檢驗精子、血液才能斷定嫌犯身分的DNA分析技術，當然先進、高明。

根據法院檔案，2014年11月30日在賓州Fairfax郡一家加油站搶了475元的嫌犯瓦特森（Clark Watson）在店員衣領上留下的DNA痕跡，經TrueAllelle斷定，來自瓦特森的可能性，比來自任何其他非裔美國人的可能性大180 quadrillion倍（一個quadrillion是百萬的四次方，1後面加24個零）。

這套軟體的強項就是確認證物上DNA痕跡，和非相關來源的DNA痕跡比較，屬於誰的「概率」。

北德州大學基因學副教授柯波（Michael Coble）說，基因痕跡概率分析軟體是DNA檢測技術的新秀，對許多暴力案件、性侵案件等產生重大效果，這些案件的證據，都是過去大家認為「太複雜，太難解釋」的。

鄱林說，TrueAllelle的科學效率屢經驗證為可靠，不但幫忙抓到嫌犯，也幫忙被誤告的人脫罪。

但是，瓦特森案的辯護律師甘迺迪（Bryan Kennedy）質疑「人造軟體」的可靠性，紐約一名法官也認為有必要讓被告委任的專家檢驗這套軟體的原始碼，確認運作無誤，以確保被告的憲法權利以及程序正義獲得保障。

Cybergenetics說，這套軟體含17萬行設計碼，每一行都有一大堆數學方程式，要逐行檢驗，可能要八年半才能玩成。甘迺迪要檢驗，需先簽署保密協議。

此外，軟體公司也要瓦特森付出1萬5000元費用，買好100萬元保險，檢驗人自行到匹茲堡公司總部，只能手寫筆記。幾經協商，廠商同意甘迺迪用iPad檢驗TrueAlelle，委任專家因病疫仍嚴峻，還要過一段時間才能前去公司總部。

瓦特森案主審法官巴格（Dontae L. Bugg）裁定，全球資訊網基因公司8月前交出軟體的原始碼，不得附帶任何條件，也規定原始碼不得公開。本案審判庭預定2022年2月舉行。

今年1月，賓州審理非法擁有槍枝重罪案的聯邦法庭，下令該公司交出原始碼給被告的辯護團隊。新澤西州 法庭也針對一件謀殺案，裁定TrueAllelle的原始碼必須接受檢驗，但檢方後來決定撤回經該軟體認定的證據，繼續打官司。

新澤西謀殺案的主審法官要求檢驗軟體原始碼，理由是，人造的程式可能含有病毒、錯誤和缺失，不經過詳細檢視，不能保證它執行的是科學，因此也不能完全採信它找出來的結果。

鄱林說，找軟體的錯誤，不如拿證據的樣本直接測試軟體，看看結果，歡迎被告來測試軟體。「車子的剎車系統，我們沒有軟體原始碼呀，直接測試剎車就好了，」他說。

電腦專家認為，複雜的軟體，發行前需不斷掃毒，即使掃乾淨了，實際應用時，仍可能會刺激「始料未及的問題」產生。