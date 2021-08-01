封面故事／尋達文西後代 探訪天才基因

科學家追溯500年的家譜，找到14名達文西的後代。（Getty Images）

義大利 文藝復興時期天才藝術家、科學家和工程師達文西（Leonardo da Vinci）的後人找到了。

一項歷經十年家譜追溯研究結果，確認14位現在生活在義大利的達文西後代身分。歷史學家期盼能藉此重建達文西的基因組，透過科學探索達文西的天才根源、獨特的感官「聯覺」、無與倫比的才華與遠見，以及左撇子和過早衰老等特徵。

這項研究是由義大利達文西理想博物館 （Museo Ideale Leonardo Da Vinci in Italy）歷史學家維佐西 （Alessandro Vezzosi）和達文西遺產協會（Leonardo Da Vinci Heritage Association）主席薩巴托（Agnese Sabato）7月4日在《人類進化》（Human Evolution）雜誌上共同發表。

維佐西和薩巴托追溯達文西家譜和歷史文獻，自1331年從達文西的曾曾曾祖父米歇爾（Michele）至今，時間橫跨690年、21代；透過達文西父親皮耶羅（Ser Piero）和同父異母兄弟多梅尼科（Domenico）的完整父系血統，繪製出五個主要家譜分支，確定目前仍在世的14位達文西後代。

維佐西向義大利媒體表示，「這14位達文西後代年齡從1歲到85歲不等，分別住在文西（Vinci）附近的城市，有的遠至維西利亞（Versilia），他們從事普通的工作如文書人員、測量員、工匠等。」有些人仍保留相同姓氏。

以《最後的晚餐》和《蒙娜麗莎》名畫聞名於世的達文西生於1452年4月15日，非婚生子，他終身未婚、沒有直系子嗣，但他的血親包括22個同父異母的兄弟姐妹。

達文西最出名的傑作之一《蒙娜麗莎的微笑》。（路透）

研究報告指出，歷史學家計畫針對（傳給男性後代的）Y染色體在世親屬進行基因分析，他們的Y染色體具有「達文西個人和家庭身分不可磨滅的特徵」，此特殊男性傳承線不曾間斷，因此Y染色體可能保持不變。

除了揭開達文西性格和健康的新見解外，達文西理想博物館、達文西遺產協會和位於加州的克雷格文特爾研究所（J. Craig Venter Institute，JCVI）研究人員，還將進行一項「達文西DNA 計畫」新研究，目的是驗證達文西遺體、為他的DNA測序。達文西於1519年去世，據信被埋葬在法國昂布瓦茲（Amboise），但具體地點不詳。

天才藝術家達文西關於人類的素描。（Getty Images）

研究中提到的14名達文西後代，只有一人之前知道自己與這位曠世天才有關連。2016年曾有研究認定35位達文西在世親屬，其中包括電影導演和歌劇設計師澤菲雷利（Franco Zeffirelli）在內。7月發表的最新研究，是使用父系家譜建構追踪出14名達文西後人。

新確定的後代之一、62歲的藝術家喬瓦尼．文西（Geovanni Vinci）向媒體表示，他認為自己「與達文西沒有任何共同點」；他開玩笑說：「也許我的某些作品讓達文西在墳墓裡別過身去，至於其他作品我希望他感到驕傲。」