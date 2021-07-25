梁衛寧 法拉盛的健康衛士

梁衛寧醫生（中）與診所工作團隊。（寧欣綜合診所提供）

寧欣綜合診所位於紐約市法拉盛。寧欣診所梁衛寧醫生說，他在2002年創辦了這家診所業，至今將近20年了。他說，診所開業之初，法拉盛的醫療診所不多。目前，法拉盛已經發展成紐約最大的華人 社區，醫生診所也隨之增加很多。

他說，寧欣綜合診所能夠在法拉盛立足，並發展成兩家診所，根本原因是寧欣綜合診所具有三個優勢：使用中文服務、七天開門和綜合診所。目前，他共有兩家診所，其中一家診所在法拉盛，另一家診所位於長島。

周末看診 滿足移民需要

寧欣診所提供中文服務，給華裔病人提供了方便。2001年9月11日，恐怖分子襲擊了曼哈頓的世界貿易中心大樓，而距離世貿中心大樓的唐人街也受到影響。於是，居住在唐人街的華人移民紛紛向皇后區的法拉盛和布魯克林的第八大道轉移。法拉盛的華人日益增多，而他在第二年開設了他的第一家診所，正好滿足了華人移民的需要。

同時，寧欣診所每周七天開門。華人移民平時工作忙，只有周末才能有空出來看病。「周末開門給工作忙碌的華人提供了看病的機會。」同時，寧欣診所還提供移民體檢服務。由於梁衛寧是移民局 指定的體檢醫生，因此需要做移民體檢的華人就來診所體檢。他說，移民體檢的醫生責任重大。他說，移民體檢醫生認真負責，實事求是，不能作假，移民局才能相信，這也是對體檢者負責。

他表示，他的寧欣綜合診所另外一個優勢是它是綜合診所。寧欣綜合診所包括內科、專科、超聲波等醫療團隊，還提供內外婦兒、全身體檢、各種預防針、靜脈滴注、手術外傷等醫療服務。病人在一個診所可以看好幾種疾病。

此外，寧欣綜合診所還提供相關的診療服務，包括高血壓、糖尿病、膽固醇、哮喘、花粉症、心臟病、頭暈、骨質疏鬆、關結炎、腸胃肝病、性病、皮膚病、婦科檢驗、婦科病、更年期綜合症、包皮手術、外傷縫合、司機和學生體檢、各種預防針等。華人移民的常見病都可以在綜合診所裡解決。」

除了提供醫療服務外，他還參與社會活動。例如，在2003年至2013年十年間，他還擔任美國國會眾議院的醫學顧問。醫學顧問共有100人，一個州選出2人。「我是紐約州的兩人之一。」他說，歐巴馬擔任總統期間，曾經推動美國的醫療保險 改革，成果就是歐記健保（Obamacare）。「作為顧問，我要提出專業意見。」

醫保改革 他給專業意見

他說，對於這個醫療保險改革法案，他列出一個建議清單。清單有保險公司要提供便宜藥物。他說，許多藥物雖然便宜，但是很有效，對病人好。但是，因為不賺錢，製藥公司不願意生產，於是就改頭換面，藉以提高藥費。例如，有的降壓藥一個月只要二、三十元。「我建議把這些藥物保留下來。」

他提出的另外一個建議是，醫療保險公司出版英文和中文的雙語小冊子，發給病人。「這樣，新移民不懂英文，也能看懂保險條文。」他說，他只是提供專業意見供國會參考，國會議員決定是否採用。從效果來看，他的建議估計產生了作用。

他說，在2020年初市議員舉辦的春節活動中，他發現有民眾剛剛從中國大陸回來。因為中國武漢已經出現病毒，他就建議民眾戴口罩，預防感染。新冠病毒在紐約市蔓延後，華人也受到嚴重的影響。有人需要前往中國辦事，要進行登機前24小時做新冠肺炎核酸、抗體雙陰檢測。「寧欣診所也開展這類服務，方便華人移民。」

梁衛寧為民眾提供醫療服務及熱心服務大眾，受到有關部門的關注。2011年，他獲得第25屆艾麗絲島傑出移民獎，並當選美國國會醫生顧問委員會榮譽主席及全美最佳醫生。