陳作舟 華埠的轉型推手

華裔少女在紐約華埠內載歌載舞。（華埠共同發展機構提供）

紐約華埠 共同發展機構（Chinatown Partership）行政總裁陳作舟說，新冠病毒對紐約華埠的打擊非常嚴重。疫情期間，由於紐約市 是新冠疫情的重災區，市政府於2020年3月中旬就嚴格關閉非必要行業。後來，雖然逐步放鬆關閉，但是災害已經形成，紐約華埠至今未能恢復到2019年的狀況。

他表示，將來華埠的轉機要靠完成第二大道一條地鐵線。該地鐵線計畫在華埠中心林則徐廣場處開一個地鐵站。若能在這裡通上地鐵，那麼從華埠去華爾街、曼哈頓中上城都很方便。法拉盛 就是一個例子；法拉盛1932年通了地鐵，帶動當地大發展。「這是兵家必爭之地，關鍵看你能否守得住。」

新冠疫情 重創紐約華埠

陳作舟說，新冠疫情改變了紐約社會。新冠疫情之前，紐約市每年的遊客總是在6700萬至6900萬人之間。現在，2021年已經過去一半，「有人預測今年紐約市的遊客能夠達到3000萬」。如果能夠達到這個數字，仍然比過去少了3000多萬人。

他說，交通是衡量一個城市是否繁榮的一個指標。過去，紐約市每天的地鐵乘客是550萬人，但現在每天只有250萬乘客，與過去相比還差300萬人。華埠位於曼哈頓下東城，過去，下城有工作人員30萬人，但是現在只有5萬人。「這些都造成唐人街人流大幅減少，商家生意銳減。」

紐約華埠的經營模式是「薄利多銷」。「華埠主要是價格便宜吸引遊客，靠的是人多。」疫情之前，華埠是紐約市的一個旅遊景點，遊客來華埠主要是購物和吃飯。但是，現在人減少了，商家入不敷出，要提高收費，因為食品、人工成本高了，另外還要加上口罩等防疫設施、室外結構等費用。

他說，現在華埠最主要的困難是，沒有國際遊客，本地遊客也減少了。疫情期間，紐約市搬走幾十萬人，而且都是富人。同時，由於擔心疫情，政府限制餐館堂吃，故許多中餐館受到影響。在疫情前，華埠中西餐館有300多家，現在只有200多家。因此，華埠的餐飲業尚未恢復。

在疫情高峰期，美國民眾大都改為網上訂餐，但華埠許多店家僅收現金，在疫情期間導致生意銳減，想要做線上生意，卻不熟悉。他與團隊每日掃街，調查有開的店家資訊和可訂餐平台等，每日在網上更新，想為商家覓一條生路。

建築老舊 亟需更新改善

陳作舟說，華埠的另一問題是房屋老舊，新蓋的房子很少。他舉例說，在堅尼路和勿街華埠中心之間，過去50年沒有蓋過一棟住宅樓房。現存的老樓沒有電梯和現代的防火梯。因此，許多居民搬至外地，尋找新的生活。

在1990年代，紐約華埠異常繁榮，許多華人移民一到紐約，就會來到華埠。那時候，華埠的租金很高，一位難求。「東百老匯成為福州移民的聚集地，被稱為福州街。」許多溫州移民在堅尼路上做生意。「但是，現在他們都慢慢搬走了，搬去皇后區的法拉盛和布魯克林區的第八大道。」

他說，華人搬離華埠的原因很多，其中也有生活不便的原因。例如，房子老舊，到處漏水，冬天暖氣不足，夏天空調不夠。「許多樓房都是100多年前蓋的。」他舉例說，他的機構中以前有個員工，常常因為無法洗熱水、等修理暖氣而推遲上班。

有人雖然出生於華埠，但是長大後都會搬出華埠。「華埠一定要轉型，才能走出困境。」他舉例說，當年的法拉盛就是這種情況。在華人聚居法拉盛前，當地居民並不看好法拉盛，紛紛搬離法拉盛。「有人甚至說，誰最後一個走，請把燈關上。」

他說，北美共有17個老式的華埠。「像紐約市的華埠一樣，其他16個華埠都面臨這樣的困境。」他說，如果紐約華埠找到出路，就會給其他華埠帶來啟示。

保護華埠 政府提上日程

陳作舟指出，紐約市政府從交通入手，可能就是一個契機。如果華埠中心通了地鐵，也會像法拉盛一樣。「法拉盛地鐵站周圍的房子，都是通了地鐵後建的。」現在，法拉盛地區有40萬亞裔，是曼哈頓華埠的十倍，他說，關鍵是要改變環境，環境好了，適合居住，人們就會前來。「我對此不悲觀，而是充滿信心。」

他說，20年前九一一恐襲發生後，華埠深受九一一事件的影響，損失了幾萬個工作，占全市損失工作的10%，也是全市失去工作人口的1%；一半的華埠衣廠倒閉。在九一一後的三個月內，華埠的250家餐館損失了30-70%的營業額。由於街道被封閉以及禁止通行，華埠旅遊業進入癱瘓狀態；而不懂英文的小商業老闆，對於各種援助政策也摸不著頭腦，也求助無門。

當時，不斷有人討論有重建下城，但占下城居民總數超過一半的華埠，卻極少在討論範圍之內。他說，各團體開始透過重建華埠方案，進行各種調查和研究，了解華埠最急切的需要，並把這些資料遞交政府最高部門，以納入重建下城計畫當中。

他說，後來紐約州和紐約市重視紐約華埠的發展。2005年，曼哈頓下城發展公司成立了華埠共同發展機構，目的是重建和改善華埠。華埠共同發展機構的董事局董事包括社區居民、商人、非營利組織和政府機構的代表，非常多元和富有代表性。

陳作舟在2006年接手擔任行政總監，他認為，一個地區要繁榮，除了治安良好之外，更要有自己的文化與特點。上任後，陳作舟推動清潔華埠的衛生、改善華埠過去給人的髒亂形象，還建立華埠的特色、增加社區吸引力。在他的領導下，華埠共同發展機構致力推動華埠成為更強大的商業、文化和旅遊中心。

過渡時期 更要把握機會

陳作舟透露，現在有人開始收購華埠產業。「你如果拋出，會有人買下。」他說，在這個時候，人們不要放棄，因為現在正是一個過渡階段。他說，社區就像股市一樣，不可能一直上升，總會升升跌跌。「如果在這時對華埠進行改造，將來就有機會。」

他從6月底開始在無線電台上做廣告，推薦華埠的美食。他說，現在人們不敢坐公車，盡量開車。因此，開車人聽到這個廣告，就會在他們的頭腦裡留下印象，等返回紐約時就會來華埠。他認為，推薦華埠並不是短期的工作，而是一個長期的任務。

他認為，目前華埠的最大挑戰有三：被孤立，優勢不再，面臨轉型。他說，下一步要從基礎建設做起。華埠共同發展機構準備申請把唐人街列為特殊區域(special district)，研究看看要不要像時代廣場那樣，可以做大顯示牌，從中獲取贊助收入。「堅尼路有3000萬部汽車通過，街道兩邊都是掛顯示牌的地方，可以打造成香港、東京那樣，招牌林立。」

陳作舟出生於台灣，在新加坡、香港和巴西長大。1970年代，19歲的他隨著母親移民美國。他就讀紐約市立大學建築專業，畢業之後為著名建築師貝聿銘工作，他表示，貝聿銘的建築理念不是「革命」(revolution)，而是「進化」(evolution)，而這樣的建築哲學也影響到他之後為法拉盛和華埠服務的信念。

即使已經到了可以退休年齡，他卻沒有退休打算，仍要帶領著華埠「突破」。他堅信「華埠不會消亡」。紐約華埠每個大路口都有銀行，華人在這些銀行有超過100億元存款，這些錢可以用來帶動華埠的經濟增長。「我們已經走了一半，不能就此放棄。」