逆境勇者高穎紅：我只能用學習證明自己

高穎紅(右)盼望日後通過努力，為家人提供安定的生活環境。(高穎紅提供)

一年多前隨父母從廣州至紐約依親的高穎紅，尚未適應校園環境，就遇新冠疫情 ，父母失去收入，家中沒有經濟來源，她也被迫透過網路上課；她說，這一年靠著「厚臉皮」不懂就問，最終獲得麻州的本特利大學(Bentley University)錄取，並獲大紐約華人教育基金會2021年新移民 獎學金。

高穎紅出生在廣東省江門市的新會區，從小家境不好，她立下決心要用知識改變命運，努力學習考進江門市的中學，從全班倒數第一的入學成績，奮起直追，進入全班前十，「同學比補習班、比旅遊，我只能用學習證明自己」。

高穎紅(左一)出生在中國普通家庭，通過自己的努力，考入重點中學。(高穎紅提供)

父母曾申請親屬移民，2019年底、她將進入11年級時，一家四口等到「久候」的綠卡，舉家移民紐約布碌崙(布魯克林)的羊頭灣；她表示，因爺爺奶奶較早移民當地，一家人來美後有一「瓦遮頭」，她則進入家附近的John Dewey高中就讀。

由於學生人數較多，高穎紅說，她入校通過英語測驗後，沒有再接受英語第二語言的課程培訓，就與其他學生一同上課，沒受過任何「特殊」對待；更讓她擔憂的是，新冠疫情在2020年初爆發，實體課程都改為遠程教學，更缺少與老師與同學交流的機會，很大程度讓她錯過了學習英文與其他課程的機會，「新的環境，新的同學，心裡很孤單」。受疫情影響，從事裝修的父親與在工廠工作的母親，雙雙失業，家中突然失去經濟來源，「全家都怕撐不下去」。

高穎紅(右)與老師同學合影。(高穎紅提供)

即使如此，高穎紅表示，為了申請大學，不「浪費」一年，她只能「厚臉皮」不懂就問老師，留在家中學習高中課程；期間，不想給父母增添負擔，她還擔任網路家教，給其他地區的學生補習SAT考試，「一小時大概12元，我有五、六個學生」。

高穎紅表示，今年6月，父親申請的失業金獲批，緩解了家中的經濟負擔，她也收到麻州本特利大學錄取通知，並獲得第大紐約區華人教育基金會每年1000元的新移民學生獎學金，一家人熬過了最艱難的時刻。

高穎紅(右二)出生在中國普通家庭，移民美國後，在學業與家中生計的雙重壓力下，申請進入本特利大學。(高穎紅提供)

作為家中第一個大學生，高穎紅說，她的父母雖然連高中都沒畢業，但教會她堅持不放棄的精神；對於未來規畫，她選擇金融與經濟專業，目前通過紐約市 的「暑期工讀計畫」(Summer Youth Employment Program)，在一家房地產公司實習，提高英文水平，積累人脈與工作經驗。

高穎紅盼望日後通過努力，為家人提供安定的生活環境，取得成就後，幫助像自己的一樣的新移民學生，獲得更好的教育，改變她們的人生。