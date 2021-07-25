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愛心天使鄭雅雯 困境不忘弱勢

記者金春香
鄭雅雯(右)高中畢業，家人參加畢業典禮。(鄭雅雯提供)
鄭雅雯(右)高中畢業，家人參加畢業典禮。(鄭雅雯提供)

即將入讀賓州大學主修經濟和金融的鄭雅雯(Athena Zheng)是本屆大紐約華人教育基金會優秀學生獎學金(Merit Scholars)獲獎生之一。疫情期間，從事中餐館生意的家人雖然也受到嚴重影響，但她仍不忘通過在學校籌款購買餐食送給當地的食物銀行，給需要幫助的人。有感父母數十年如一日的辛勤工作，立志未來用自己的努力幫助父母過更好生活。

鄭雅雯希望用自己的努力讓父母過更好生活，圖為童年時與家人合影。(鄭雅雯提供)
鄭雅雯希望用自己的努力讓父母過更好生活，圖為童年時與家人合影。(鄭雅雯提供)

鄭雅雯的父母來自福州，移民工作艱辛，她出生後不久就被送回福州由祖父母照顧，五歲回到美國，父母除在新州經營一家中餐館外，還在另外一家餐廳打工，努力給鄭雅雯和弟弟提供更多生活保障。她說，父親從剛來美國時一無所有到組建家庭，為子女提供充足的物質支持，令她感動；她也欽佩父親的勇氣，且總能安排好生活大小事，希望早日學有所成，報答雙親。

鄭雅雯說，去年1月開始，父母的中餐館因新冠病毒在中國傳播而受影響，顧客數量明顯下降，之後疫情期間也無奈關店三個月。當去年5月中旬終於重開時，她驚喜地發現周圍民眾都記掛著他們的餐廳，紛紛祝賀他們重開，有些還送上啤酒和糖果等，令人感動，也促使她與同伴一起為當地食物銀行送上200多份餐食，幫助那些疫情期間吃不飽飯的人。

鄭雅雯愛好戲劇編寫與表演。(鄭雅雯提供)
鄭雅雯愛好戲劇編寫與表演。(鄭雅雯提供)

鄭雅雯在新州Union County Vocational-Technical School讀高中期間，是多元文化俱樂部主席，也是該校高中榮譽生會(National Honor Society)主席。她參加各種商業和研究型比賽，也同樣熱愛藝術和音樂，疫情期間她遠程教授老人中心的藝術課，還編寫和表演戲劇。

樂於助人的她，還參加幫助難民融入美國生活的服務活動，與多名來自剛果、敘利亞等國的青少年難民做朋友，為他們提供力所能及的生活和學業上的幫助；在近月來仇恨亞裔浪潮下，她也積極發聲，與同學一同在學校社交平台上製作發布反對仇恨亞裔內容。

對於未來，鄭雅雯希望將大學中所學應用到工作中，進入金融或地產領域，之後她可能會考慮參選地方政府職位，因為她希望用自己的經濟知識幫助小商家發展，「小商家是美國經濟的基石」。她也不排除有朝一日回歸校園成為教育者，傳播知識和人生經歷。

美國 疫情 中餐館

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