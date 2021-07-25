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衛星寶寶胡弘毅 甩霸凌進哈佛

記者黃伊奕
胡弘毅獲多所名校錄取。(胡弘毅提供)
胡弘毅獲多所名校錄取。(胡弘毅提供)

祖籍福建的17歲胡弘毅(Micheal Hu)，出生後不久就被忙於工作的父母送回中國由親友照顧，成為「衛星寶寶」，返回美國後因不會英文、文化差異等在校園遭遇霸凌，但他並未因此放棄，也理解父母的無奈，保持著優異的學習成績，還常幫父母分擔工作；一舉獲得哈佛、耶魯、康乃爾三所名校的錄取，即將帶著家人的期待，展開全新的人生。

和很多福州新移民一樣， 胡弘毅的父母因生活壓力，不得不將出生不久的兒子送回中國，交給親人照顧，直到五歲才接回來，這類被稱為衛星寶寶的孩子，因幼時與父母關係不親密，成長中非常容易出現叛逆、缺少自信等問題。

胡弘毅和父母在維吉尼亞州生活，因周圍少有華裔，不會英文的他只能和家人溝通；「在中國時我也是被寵壞的小孩，回來美國後明顯有很多不適應，但我一直能理解，父母將我送回國是因生活所迫。」

記憶中他是當時學校裡唯一的華裔，雖然學習成績一直非常優秀，但因族裔遭遇多次霸凌，「他們會故意問我是不是喜歡吃貓、狗，在父母餐館是否天天炸老鼠，我雖然很難過，但因生活很忙，放了學就去餐館幫忙，也無暇顧及。」

七年級時胡弘毅隨著父母搬至紐約，也第一次聽說特殊高中和SHSAT(特殊高中入學考試)，郊區到城市導致的生活變化，讓他花了長時間適應，也因準備不足，在SHSAT考試沒完整作答，「當時以為肯定沒希望了，結果成績竟然是全班第二名，順利進入史岱文森高中。」

在高中除了成績一直名列前茅，他也非常喜歡藝術、劇院類活動，在學校校報擔任編輯，還多次參加博物館實習項目；他說「學校生活一直都充滿驚喜，也總是喜歡不斷的嘗試和挑戰自己，只有帶著興趣學習，才能保持專注並輕鬆的獲得好成績。」

在SAT測驗得到滿分，獲得哈佛、耶魯、康乃爾三校錄取，這對於連高中都沒讀完的父母而言，是最大的肯定和榮耀。

他獲得本屆大紐約區華人教育基金會獎學金，並將進入哈佛大學，「大學對我來說是一個嶄新的起點，相信在那裡我會遇到更多優秀的人，學到更多的東西，再決定以何種方式回饋社區。」

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