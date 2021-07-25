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雙語青年李嘉彬 樂當文化橋梁

記者顏潔恩
李嘉彬和姊姊。(李嘉彬提供)
李嘉彬和姊姊。(李嘉彬提供)

李嘉彬七歲時從中國福州移民來美，很長時間自學中文，現在能發揮雙語優勢幫助身邊人；他讀高中時就利用課餘時間到補習班教課，不僅教新移民小孩英文，還會以「過來人」的身分分享經驗和知識，幫助這些孩子更快融入美國生活。

李嘉彬剛從布碌崙(布魯克林)科技高中畢業，在校也是西洋棋、羽毛球校隊，尤其西洋棋，經常代表學校到各處比賽獲獎；在校外也積極參與玩西洋棋的組織，幫助籌辦國內外的比賽，「每周六在外面參與這些活動，能和來自不同社區的人打交道，特別開心」。

另外在校選修金融課的李嘉彬，去年新冠疫情爆發時，與朋友創立了「金融俱樂部」(Finance Club)，邀請有興趣的學生加入，每周會通過Zoom視訊交流，並用網站學習股票的買賣操作等，也有金錢管理、了解美國大學費用等實用資訊。

李嘉彬（右五）高中時期是學校的西洋棋校隊。(李嘉彬提供)
李嘉彬（右五）高中時期是學校的西洋棋校隊。(李嘉彬提供)

他自九年級起就到補習班教華人學生英文、數學，給予課業上的幫助，能傳授知識給他人，他很享受教課的過程；課堂有許多跟他最初來美時年紀相仿的新移民學生，也從他們身上看到從前的影子，像是家長很難協助課業、不會說英文、需適應新環境等，更能感同身受，鼓勵他人。

李嘉彬說直到初中，生活上仍有不適，但高中終於意識到，自己就是「中國和美國文化的共同體」，此後就不再感到迷惘；他說以前不理解這個想法，總覺得擁抱其中一個身分就得摒棄另一個，「但其實我可以在家說中文，在外說英文，生活中都加入這兩個文化背景」。

很長一段時間，他靠著多聽多說、看中文劇學中文，一直到上高中後有系統地學習，現在不僅說得一口流利中文，還會寫中國字；「一開始就覺得學中文對以後有很大的幫助，結果也確是如此，讓我成為老一輩人和美國主流文化間的橋梁。」

他說之前去打疫苗時，遇見一名不諳英文的華裔老翁求助，當下就發揮語言優勢幫他翻譯；另一次在路邊遇到一對非洲裔夫婦問路，詢問他附近哪裡有好吃的「dim sum(點心)」，他也能立即指路，每次這樣的時刻，都讓他感覺，只有同時具備美國和中華文化背景的人能做得到。

李嘉彬今年秋季將進入卡內基梅隆大學，雖然還未正式選主修，但他對數據科學(data science)展露興趣；他說沒想到高中一眨眼便過去，一定會更好把握大學時期，做很多豐富人生、造福社會的事。

美國 中國 移民

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