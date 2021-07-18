雲吞食品人資經理陳少明：雲吞獎學金 助華生追夢

陳少明表示，雲吞食品公司希望華裔子弟未來能夠實現自己所有的夢想，且有一天也能幫助其他人實現他們的夢想。（陳少明提供）

雲吞食品公司創始人黃青新（Ching Sun Wong）是《世界日報》的忠實讀者，2016年在報紙上看到關於大紐約區華人教育 基金會（Greater NY Chinese Dollars for Scholars）獎學金的文章後，立刻聯繫基金會會長─世界日報執行董事李德怡（Tina Lee）了解更多詳情，並被該項目所深深打動，2017年開始贊助設立專門面向餐館業者華裔 子弟的「雲吞食品成就獎學金」（Wonton Foods Achievement Scholarships），截至今年已是第五個年頭。

作為一家有著40多年歷史、廣受社區認可的食品供應廠商，雲吞食品公司的成功與亞洲餐飲行業的支持密不可分。很多華裔移民都在餐館做工，工時長、壓力大、非常辛苦，但為了能給孩子提供更好的生活，再苦再累也堅持。我們設立「雲吞食品成就獎學金」，就是想要認可和感謝這些辛勤勞作的家庭，同時也是回饋這麼多年始終支持我們發展壯大的餐飲行業，希望能幫父母做餐館工的華裔子弟獲得更多資源和機會追求夢想、走向成功。

我們的執行長（CEO）、也是創始人黃青新的兒子黃Norman就指出，能有機會到大學裡接受高等教育，是他從父母那裡獲得的最好的禮物之一。大學鼓勵創新和思考，給了他很多美好的體驗，也讓他感受到這世界充滿了無限的可能性。大學能讓人離夢想更近，並為未來的生活做好準備。

我們也始終堅信教育在一個人的成長和發展中發揮著關鍵的作用，每個孩子都應該有機會去看看這個世界，並在這世界中無拘無束地創造、想像，充分展現自己的才華和能力。所以我們不斷強調教育的重要性，並身體力行地幫學生掃除經濟上的困難，努力讓他們有勇氣和自信去追尋和實現各自的夢。

這些申請獎學金的學生都特別優秀，不僅是各個學校的尖子生，SAT成績近乎完美，還讓我印象深刻的是，他們非常理解和感激父母為了能幫兒女打造一個更好的未來而努力工作、奉獻犧牲。雖然家庭條件受限，但並沒有因此怠惰，反倒更加努力、成為父母的驕傲。他們也無懼疫情 這一年多帶來的挑戰，充分利用現有資源不斷提升、實現自己的目標。

大紐約區華人教育基金會與雲吞食品公司攜手為餐館工的孩子提供獎學金。（本報資料照片）

過去一年，雖然我們的生意受到疫情的影響，需要通過各種方式開源節流，但執行長黃Norman還是決定繼續提供獎學金，因為越在艱難時刻，餐飲行業的華裔子弟也越需要我們的幫助，而我們更是高興能在助力學生接受高等教育上發揮積極的作用。

我們希望這些學生未來能夠實現自己所有的夢想，且有一天也能幫助其他人實現他們的夢想，成績好固然是好事，但追求好成績不應是唯一的目標，還要積極參與活動、服務改善社區。另外也想跟孩子們分享，就像疫情一樣，生活中總是會出現一些讓自己感到猝不及防的、意料之外的事，記得永保積極樂觀的心態，不要害怕、而應敢於面對變化，因為這些變化也在提供給我們進一步了解和發現自己、並變得更強大的機會。