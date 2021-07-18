世界日報執行董事李德怡：不懼疫情 學生更出色
大紐約區華人教育基金會（Greater NY Chinese Dollars for Scholars）的獎學金項目，每年都吸引眾多優秀華裔學生申請，他們不僅學習成績優異，而且積極參與學校、社團和社區活動，方方面面的表現都令人印象深刻。
今年的申請相較往年有兩個明顯的特點：一是面向全國開放申請的「雲吞食品成就獎學金」（Wonton Foods Achievement Scholarships），今年迎來的申請人來自許多不同的州，範圍比往年廣得多。二是不少申請人都想朝著藝術方向發展深造，包括媒體、表演、創作、建築等。
華裔家長的傳統思想是希望孩子能走醫生或者律師等穩妥之路，我記得就有學生在申請作文中，分享了自己想要學習表演，但家人不太理解、雙方觀點發生碰撞的故事。也有想當記者的學生，高中期間就參與了校報或者校刊的工作，不僅報導備受關注的學校和社會議題，還在選修新聞寫作相關的課程，學習和實踐新聞的公平公正。
除此之外，申請人都極具服務社區、幫助他人的熱情，特別是在疫情期間，有的學生家裡本身就開餐館，於是成立非營利機構，與Food Pantry合作為需要的人捐贈新鮮的餐食。有的學生自己做播客（podcast），除了定期訪問名人之外，疫情期間還與Spotify合作，推出播客教學手冊，吸引幾萬人下載。
雖然疫情嚴重衝擊了大家的工作和生活，但這些學生卻勤於思考、積極應對，反而變得更加堅強，也得以更好的應變能力面對進入大學後可能遇到的挑戰。像是有的學生因為父母疫情期間雙雙失業，全家壓力很大，但並沒被困難嚇倒，而是想盡辦法利用現有資源幫助別人。有的一家六口需要蝸居在同一個房間裡避疫，怎樣去調節和適應，大有學問。
還有學生提到，疫情爆發之前，父母因為忙於工作，全家人鮮有時間相處和接觸。疫情爆發之後，則每天在家面對面，雖然多了很多溝通和交流的機會，但因為和父母的觀念不同，也發生了不少爭執。在這樣的過程中，學生從過去不善於聽取別人的意見，變成懂得傾聽、更加了解和包容對方的想法，反而成長和學習到很多。
像往年一樣，今年多位獎學金得主都是家裡的第一個大學生，通過這筆經濟支持，我們希望他們順利完成學業、勇敢追尋夢想。我們也相信「三百六十行、行行出狀元」，希望學生都能找個各自真正的熱情所在，有了熱情、才能有更大的發揮，日後在各行各業做出不同的貢獻。學生們也都非常懂得感恩，在申請作文中提及父母為自己做的巨大犧牲，希望未來能回報父母、讓他們不必再如此辛苦。
在發放獎學金的同時，我們也致力於以包括導師（Mentor）項目等在內的多種渠道幫助學生，全方位關心他們的學業、工作和生活，希望他們綜合性地發展進步。過去一年多來，雖有疫情發生，我們從線下轉線上，豐富多彩的活動從未停止過。
我們剛剛舉辦了畢業生分享會，由學長學姐來和新生分享經驗。由於居家避疫限制了大家的社交，我們舉辦快速建立人際網絡（speed networking）的活動，供學生來互相認識。我們推出瑜伽教學，幫大家學習如何有效紓解壓力、過健康的生活。我們也辦職業發展講座，教大家探索發現適合自己的工作和行業、尋找未來的發展方向，以及怎樣和學校或職場裡的導師良性互動、助力自己的成長和發展。7月底我們還要推出反亞裔仇恨的討論會，向大家介紹專業的應對方式和可以使用的社區資源。
除了任大紐約區華人教育基金會的會長之外，我也是美國最大的非營利教育機構「美國獎學金」（Scholarship America）的董事會主席，該項目同樣長期致力於以多種方式幫學生獲得高等教育機會。這其中，由世界日報捐款的「世界日報華裔學生獎學金」（World Journal Award for Chinese American Students）專為華裔學生而設，篩選學生時在經濟需求和克服困難上的門檻更高，近年來的多位得主都曾是大紐約區華人教育基金會獎學金的得主。一方面反映了學生從未停止努力，一直勇於面對挑戰、實現個人目標，另一方面體現了基金會選出的學生非常優秀，而這離不開全體理事和贊助商們長期不懈的付出。
今年邁入第16年的大紐約區華人教育基金會獎學金，已經成為備受社區認可的品牌。過去一年多來，雖然各行各業都受到了疫情的嚴重衝擊，但贊助商還是在艱難的狀況下堅持伸出援手，哪怕因為疫情削減了預算，預算一恢復也第一時間聯繫我們、繼續為學生提供幫助，在此要向他們表達誠摯的感謝。我們也歡迎更多善心人士加入，通過提供獎學金、參與導師項目等多種方式，凝聚更大的力量支持學生，為他們的成長和發展助力。更多資訊請登錄基金會官網http://www.greaternychinese.dollarsforscholars.org/查閱。
眼看又有一批學生即將於秋季開啟大學生活、掀開人生的新篇章，就像學長學姐分享經驗時所提到的，希望他們在進入大學之後，不要害怕嘗試新的東西，更不要害怕在需要幫助時尋求幫助。不管是同學、老師，還是基金會的學長學姐、理事，都是他們的堅實後盾，在他們取得成功時慶祝，在他們需要幫助時伸援手。
這也正是基金會與眾不同的地方，作為永遠都在的溫暖的大家庭，我們不光給學生開張支票、付掉學費就算，還構建出一個以學生為本的社群，始終保持聯絡、密切關注，幫助他們在未來有更好的發展，取得成功、回饋社區。我們樂見學長學姐都已成長為我們期待中的樣子，他們曾經接受過幫助、總心懷感恩，不吝分享各自的經驗，將所學運用到服務社區中，通過這種良性循環表達謝意、幫助他人，相信學弟學妹也會不負期待。
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