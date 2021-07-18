世界日報執行董事李德怡：不懼疫情 學生更出色

李德怡感謝理事和贊助商的奉獻，希望能有更多善心人士共襄盛舉。（本報資料照片）

大紐約 區華人教育 基金會（Greater NY Chinese Dollars for Scholars）的獎學金項目，每年都吸引眾多優秀華裔學生申請，他們不僅學習成績優異，而且積極參與學校、社團和社區活動，方方面面的表現都令人印象深刻。

今年的申請相較往年有兩個明顯的特點：一是面向全國開放申請的「雲吞食品成就獎學金」（Wonton Foods Achievement Scholarships），今年迎來的申請人來自許多不同的州，範圍比往年廣得多。二是不少申請人都想朝著藝術方向發展深造，包括媒體、表演、創作、建築等。

華裔家長的傳統思想是希望孩子能走醫生或者律師等穩妥之路，我記得就有學生在申請作文中，分享了自己想要學習表演，但家人不太理解、雙方觀點發生碰撞的故事。也有想當記者的學生，高中期間就參與了校報或者校刊的工作，不僅報導備受關注的學校和社會議題，還在選修新聞寫作相關的課程，學習和實踐新聞的公平公正。

大紐約區華人教育基金會每年頒發獎學金，並通過舉辦各種活動幫助和支持學生成長發展，右一是李德怡。（本報資料照片）

除此之外，申請人都極具服務社區、幫助他人的熱情，特別是在疫情 期間，有的學生家裡本身就開餐館，於是成立非營利機構，與Food Pantry合作為需要的人捐贈新鮮的餐食。有的學生自己做播客（podcast），除了定期訪問名人之外，疫情期間還與Spotify合作，推出播客教學手冊，吸引幾萬人下載。

雖然疫情嚴重衝擊了大家的工作和生活，但這些學生卻勤於思考、積極應對，反而變得更加堅強，也得以更好的應變能力面對進入大學後可能遇到的挑戰。像是有的學生因為父母疫情期間雙雙失業，全家壓力很大，但並沒被困難嚇倒，而是想盡辦法利用現有資源幫助別人。有的一家六口需要蝸居在同一個房間裡避疫，怎樣去調節和適應，大有學問。

還有學生提到，疫情爆發之前，父母因為忙於工作，全家人鮮有時間相處和接觸。疫情爆發之後，則每天在家面對面，雖然多了很多溝通和交流的機會，但因為和父母的觀念不同，也發生了不少爭執。在這樣的過程中，學生從過去不善於聽取別人的意見，變成懂得傾聽、更加了解和包容對方的想法，反而成長和學習到很多。

大紐約區華人教育基金會長期致力於以多種方式幫助學生接受高等教育、更好地成長和發展。（本報資料照片）

像往年一樣，今年多位獎學金得主都是家裡的第一個大學生，通過這筆經濟支持，我們希望他們順利完成學業、勇敢追尋夢想。我們也相信「三百六十行、行行出狀元」，希望學生都能找個各自真正的熱情所在，有了熱情、才能有更大的發揮，日後在各行各業做出不同的貢獻。學生們也都非常懂得感恩，在申請作文中提及父母為自己做的巨大犧牲，希望未來能回報父母、讓他們不必再如此辛苦。

在發放獎學金的同時，我們也致力於以包括導師（Mentor）項目等在內的多種渠道幫助學生，全方位關心他們的學業、工作和生活，希望他們綜合性地發展進步。過去一年多來，雖有疫情發生，我們從線下轉線上，豐富多彩的活動從未停止過。

我們剛剛舉辦了畢業生分享會，由學長學姐來和新生分享經驗。由於居家避疫限制了大家的社交，我們舉辦快速建立人際網絡（speed networking）的活動，供學生來互相認識。我們推出瑜伽教學，幫大家學習如何有效紓解壓力、過健康的生活。我們也辦職業發展講座，教大家探索發現適合自己的工作和行業、尋找未來的發展方向，以及怎樣和學校或職場裡的導師良性互動、助力自己的成長和發展。7月底我們還要推出反亞裔仇恨的討論會，向大家介紹專業的應對方式和可以使用的社區資源。

除了任大紐約區華人教育基金會的會長之外，我也是美國最大的非營利教育機構「美國獎學金」（Scholarship America）的董事會主席，該項目同樣長期致力於以多種方式幫學生獲得高等教育機會。這其中，由世界日報捐款的「世界日報華裔學生獎學金」（World Journal Award for Chinese American Students）專為華裔學生而設，篩選學生時在經濟需求和克服困難上的門檻更高，近年來的多位得主都曾是大紐約區華人教育基金會獎學金的得主。一方面反映了學生從未停止努力，一直勇於面對挑戰、實現個人目標，另一方面體現了基金會選出的學生非常優秀，而這離不開全體理事和贊助商們長期不懈的付出。

今年邁入第16年的大紐約區華人教育基金會獎學金，已經成為備受社區認可的品牌。過去一年多來，雖然各行各業都受到了疫情的嚴重衝擊，但贊助商還是在艱難的狀況下堅持伸出援手，哪怕因為疫情削減了預算，預算一恢復也第一時間聯繫我們、繼續為學生提供幫助，在此要向他們表達誠摯的感謝。我們也歡迎更多善心人士加入，通過提供獎學金、參與導師項目等多種方式，凝聚更大的力量支持學生，為他們的成長和發展助力。更多資訊請登錄基金會官網http://www.greaternychinese.dollarsforscholars.org/查閱。

眼看又有一批學生即將於秋季開啟大學生活、掀開人生的新篇章，就像學長學姐分享經驗時所提到的，希望他們在進入大學之後，不要害怕嘗試新的東西，更不要害怕在需要幫助時尋求幫助。不管是同學、老師，還是基金會的學長學姐、理事，都是他們的堅實後盾，在他們取得成功時慶祝，在他們需要幫助時伸援手。

這也正是基金會與眾不同的地方，作為永遠都在的溫暖的大家庭，我們不光給學生開張支票、付掉學費就算，還構建出一個以學生為本的社群，始終保持聯絡、密切關注，幫助他們在未來有更好的發展，取得成功、回饋社區。我們樂見學長學姐都已成長為我們期待中的樣子，他們曾經接受過幫助、總心懷感恩，不吝分享各自的經驗，將所學運用到服務社區中，通過這種良性循環表達謝意、幫助他人，相信學弟學妹也會不負期待。