世報紐約社長張漢昇：教育議題 最核心報導

張漢昇說，世界日報作為美國最大的華文報紙，深知教育信息的重要，也一直將教育作為最核心的報導題材。（本報資料照片）

華人 一向注重教育 ，不僅關心子女的受教，對社會上的教育議題也特別關注。世界日報 作為美國最大的華文報紙，深知教育信息的重要，也一直將教育作為最核心的報導題材，從創刊以來，投入大量時間和精力、篇幅和內容，為華人家庭提供優質的教育資源，持續不斷教育下一代、也延續中華文化。

既然來到美國生活，華人就需融入新的文化和制度中，移民家庭顯然在適應文化、語言等問題上，要承受的東西更多。正因如此，我們更深感教育資訊對華人社區的意義，無論是社區的、還是全美的，特別是和華人相關的教育新聞，都為世界日報所重視，長期堅持以教育為中心的報導方向。

大紐約區華人教育基金會的理事和贊助商，常年傾注心血、堅持奉獻，抱持共同的理念為學生提供各種各樣的幫助。（本報資料照片）

不管是針對低年級的《育才專刊》，還是面向高年級的《教育特刊》，抑或助力學生接受高等教育的《大紐約區華人教育基金會專刊》，都是世界日報的招牌教育刊物，每年定期出版、已在社區有口皆碑，方便華人學生和家長了解最新的教育信息，並以此為參考做好求學規畫。

獲得大紐約區華人教育基金會獎學金的學生，在疫情下更是表現出色、值得肯定。（本報資料照片）

除此之外，世界日報每年還舉辦多種多樣的教育講座、展覽等活動，邀請業界人士走進社區分享教育資訊。過去一年，由於疫情突然打亂大家正常的工作和生活，實體活動難以展開，我們便把線下的變成線上的，繼續為華人家庭提供可靠、有效的信息，並專門針對疫情中教育政策的調整和改變做重點說明。我們也感謝社區和家長對世界日報的信賴和認可，對教育的支持我們永遠不會停止，對學生的關心我們也永遠不會停歇。

世界日報會一如既往支持大紐約區華人教育基金會的工作，左為張漢昇，右為李德怡。（本報資料照片）

正因這一年多大家都過得不容易，才更說明今年獲得大紐約區華人教育基金會（Greater NY Chinese Dollars for Scholars）獎學金的學生，是多麼值得肯定、又有多麼出色的表現。但疫情所帶來的求學、就業、以及社會大環境上的變化，特別是針對亞裔的誤解、偏見和不友好，也勢必給他們接下來的人生階段帶來更大的挑戰。不過，我相信他們有能力、情商和頭腦應對，在力有所及的範圍內增進主流社會和華人之間的互相了解，並能分享自己的經驗，幫助華人社區和下一代更好地建立在美國生活所需的心態和觀念。

感謝大紐約區華人教育基金會會長、世界日報執行董事李德怡（Tina Lee），以及基金會的理事和贊助商，這麼多年傾注心血、堅持奉獻，抱持共同的理念為學生提供各種各樣的幫助，堅持發放獎學金的同時，還舉辦豐富多彩的講座等活動，在升學、求職、生活等個人發展的方方面面，長期與學生互動，這種精神令人欽佩。

世界日報會一如既往支持大紐約區華人教育基金會的工作，也呼籲各界人士未來能參與其中、共襄盛舉，眾人拾柴火焰高，提供更多的獎學金名額和機會給華人的下一代。尤其是在疫情給很多華人家庭造成嚴重衝擊之後，清寒子弟更需大家伸出援手、奉獻愛心，讓優秀的他們能有接受高等教育、實現人生價值的機會。也希望華裔學生能充分利用大紐約區華人教育基金會所提供的獎學金等優質資源，不斷完善自身、學有所成，未來回饋父母和社區。