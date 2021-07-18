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大紐約區華人教育基金會 頒16華生獎學金

記者牟蘭
大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮，獲獎生與主辦單位及貴賓合影。（記者牟蘭／攝影）
大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮，獲獎生與主辦單位及貴賓合影。（記者牟蘭／攝影）

第16屆大紐約區華人教育基金會獎學金去年在線上舉行頒獎，今年由於疫情趨緩，頒獎從線上回歸實體，16名優秀華裔學子在紐約市法拉盛舉行的典禮上獲頒獎學金。

李德怡表示，今年大紐約區華人教育基金會多位獎學金得主都是家中的首位大學生，這筆獎...
李德怡表示，今年大紐約區華人教育基金會多位獎學金得主都是家中的首位大學生，這筆獎學金將為他們提供經濟支持。（記者牟蘭／攝影）

大紐約區華人教育基金會會長、世界日報執行董事李德怡表示，今年多名獲獎者都是家中的首位大學生，期盼他們日後完成學業，回饋社區，她感謝世界日報的捐款，並表示相關專題報導會在世界周刊陸續登出。

第16屆大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮，邀請本屆的畢業生與2017年獎學金...
第16屆大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮，邀請本屆的畢業生與2017年獎學金得主參與。（記者牟蘭／攝影）

今年有有五名學生各獲得每年1000元優秀學生獎學金，一人獲得每年1000元麥鳳娟...
今年有有五名學生各獲得每年1000元優秀學生獎學金，一人獲得每年1000元麥鳳娟紀念獎學金。（記者牟蘭／攝影）

李嘉彬（右）與胡弘毅（中）各獲每年2500元的紐約人壽獎學金。（記者牟蘭／攝影）
李嘉彬（右）與胡弘毅（中）各獲每年2500元的紐約人壽獎學金。（記者牟蘭／攝影）

16名獲獎學生中，有5人各獲得每年1000元優秀學生獎學金（Merit Scholars of 2021 Chinese Dollars），一人獲得每年1000元麥鳳娟紀念獎學金（2021 Salina Mai Memorial Scholarship），兩人各獲得每年2500元的紐約人壽獎學金（New York Life Scholarship），六人各獲得每年2500元的雲吞食品成就獎學金（Wonton Foods Achievement Scholarship）；獎學金將在學生就讀大學期間逐年捐助。

今年有六名學生獲得雲吞食品成就獎學金。（記者牟蘭／攝影）
今年有六名學生獲得雲吞食品成就獎學金。（記者牟蘭／攝影）

獲獎學生均已被各大名校錄取，包括將入讀哈佛大學的林恩、胡弘毅、蔡穎培與王恩誠、耶魯大學的林玲、鄭瀟逸與黃薏琪、哥倫比亞大學的朱泳勤、康乃爾大學的羅美婷、麻省理工學院的徐子琪、卡內基梅隆大學的李嘉彬、柏克萊加大的項文婕、賓州大學華頓商學院鄭雅雯、喬治城大學陳美帆、本特利大學（Bentley University）的高穎紅。

大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮，16名優秀華裔學子獲頒獎學金，13名學生到...
大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮，16名優秀華裔學子獲頒獎學金，13名學生到現場領獎。（記者牟蘭／攝影）

去年被史丹福大學錄取的楊義盛，因疫情影響，申請休學一年（Gap Year），今年開始他的大學生活，當日他也與其他學生一同領獎。

晚會還邀請多位2017年獲獎同學在線上為本屆得獎者送上祝福，國會眾議員孟昭文也通過視訊鼓勵致賀。

紐約市 疫情 教育

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世界日報執行董事李德怡：不懼疫情 學生更出色

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