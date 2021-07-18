成立25周年… 紐約中醫學院 培養針灸師搖籃

畢業生合影。（紐約中醫學院提供）

紐約中醫學院院長陳業孟博士說，紐約中醫學院創立於1996年，至今已經25周年了。他說，創辦學院之初，教職員工只有五、六人，第一批學生僅有五人。經過25年的發展，現有教職工28人，在校學生200多人。當時，學校規模僅有一個教室兼診所，現今擁有長島總部三個樓面加地下資料儲存室共2萬平方呎校園。

他說，截至目前，紐約中醫學院共培養出1000多名畢業生，現在分布全美各地，從事針灸師的工作。他自豪地表示，學院為在美國中醫針灸事業增加了不少生力軍，其中不乏開業成功的佼佼者。「紐約中醫學院已經成為美國的執照針灸師的搖籃。」

學生進臨床實習前舉行白袍儀式。臨床部主任Mona Lee-Yuan（左一）領誓，陳業孟院長（左二）監誓。（紐約中醫學院提供）

★保持特色 以培養中醫人才

陳業孟說，目前，紐約中醫學院以師資雄厚、教學嚴謹而享譽美國針灸教育界。25年來，學院保持「原汁原味」的特色，秉持「汲取中華醫學精髓、躋身美國健保體系」的教育方向。校訓為「仁愛、傳承、融匯、啟新」。「學院是以中國傳統中醫針灸為特色的高等學府，也是東岸唯一冠名中國傳統醫學（Traditional Chinese Medicine）的學校。」

他說，在中醫學院的學生中，華裔占40%多，韓裔約占20%，其餘為其他族裔。他說，中醫學院的老師多畢業於中國中醫學院，部分基礎課的教員畢業於美國大學。他說，中醫學院所用的語言是英語。「我們是美國的中醫學院，面向主流社會，只能用英語。」

目前，紐約中醫學院設有三年制針灸碩士與四年制針灸與中醫藥學碩士課程（同時頒發健康科學專業學士文憑），並得到聯邦教育部 認可的針灸與東方醫學認證委員會（ACAOM）鑑定。其文憑在全國範圍獲得認可，畢業生有資格申請紐約、華盛頓特區及其他45州針灸執照。他說，如果要在美國做針灸師，一定要參加全國統考，並到準備行醫的所在州申請執照。「2020年，我們學院畢業生的統考通過率是85%。」同時，學院針對執照針灸師還開設中醫藥學證書班。

學院的入學條件為已具備大學60個學分學歷（包括9個學分生物醫學課程如生物學、解剖學、醫用生化），有一定英語基礎（或具有美國大學副學士以上學歷、或擁有健康衛生專業執照）。學校還接受退伍軍人，並可享受相關福利。如為美國公民 或永久居民，可申請聯邦學生低息貸款；如為紐約州 低收入居民，還可申請州助學金（TAP）。

學校圖書館藏書豐富，擁有數千冊英文的中醫針灸書刊，同時還有許多英語的中醫針灸教學軟件，讓學生更易理解掌握中醫針灸知識。學生還可利用圖書館的電子數據庫（NOVEL/EBSCO Research Database、Thomason Gale Databases、與TMRDE）查閱有關補充替代醫學方面的論文。學校又購置了中文萬方數據庫瀏覽權，可查詢92種中文中醫期刊，還包括學位論文等各種資料。

他說，學院半數以上教師擁有博士學位，中醫針灸教師多半畢業於中國大陸，臨床帶教老師的平均執業時間超過25年，這在全國51家針灸院校（系）中是絕無僅有的。許多教師均師從中醫大師，如院長陳業孟是上海非物質文化遺產方氏針灸傳人，學院中醫總顧問張禮邦教授為原上海中醫學院院長王玉潤教授高足，趙少廉博士為廣州中醫藥大學、以「靳三針」聞名的針灸大師靳瑞教授弟子，程珮珠醫師則師承中西醫結合前輩祝諶予教授（曾為北京中醫學院第一任教務長），貝永順醫師曾任福建中醫學院針灸推拿系副主任，張燕醫師曾師從傷寒名家陳瑞春並翻譯出版英文《傷寒論》臨床應用書籍，黃敏芝博士是四代中醫針灸世家傳人，真可謂人才濟濟。

目前，學院在積極籌畫針灸博士課程，待紐約州教育廳批准後，將正式招生。有關碩士後專科博士課程已確定以鎮痛、腫瘤治療與術後支持干預、不孕不育為主要臨床研究方向，預計在不久的將來紐約中醫學院將培養一批高級臨床專用人才。

★新聞介紹 導致中醫熱出現

新澤西中醫師李永明博士考證，早在尼克森總統1972年訪問中國前，紐約時報記者雷斯頓（James Reston）1971年7月就受邀訪問中國大陸，當時罹患急性闌尾炎接受手術，術後中醫師給予針灸減疼治療，雷斯頓寫了相關報導，刊登於1971年7月26日的紐約時報頭版，引起廣大迴響，也讓許多美國人對針灸產生興趣。

陳業孟說，香港中醫師蘇天祐於1973年應邀訪問美國，並在洛杉磯加大醫學院講授針灸課程。「這是美國歷史上首次在醫學院校介紹針灸。」第二年，他來到波士頓，在一家圖書館對一些美國學生介紹中國針灸，產生了創辦正規針灸學校的念頭，在美國學生與友人的幫助下，他在1975年成立了針灸學校，並在1976年在麻州正式註冊並更名為「新英格蘭針灸學校」。

此後，針灸學校在美國如雨後春筍般出現，但創辦者多是當地美國人；華人創辦中醫學院的不多，而紐約中醫學院就是其中之一。「它由華人中醫教育家周杞醫生在其68歲時創立。」陳業孟也被邀請參加籌辦，擔任學院的教務長。周院長2006年退休後，陳業孟接任院長一職。

陳業孟畢業於上海中醫藥大學，後來又在北京中醫藥大學獲得博士學位，曾擔任紐約州教育廳針灸委員會副主席與統管全國50多家針灸院校教學質量的「全美針灸與東方醫學院校鑑定委員會」(ACAOM）主席，現在仍兼任全美華裔中醫藥總會會長、世界傳統醫學論壇副主席、英文「補充醫學與替代醫療雜誌」主編、多家中醫藥大學客座教授，出版或參與編寫書籍21本，發表論文達60餘篇。

★治療有效 進入美健康領域

陳業孟說，美國46個州加上首都華盛頓允許針灸師執業，許多醫院設立針灸科，雇用針灸師。2018年1月，許多醫院要求不靠鎮痛藥物且止痛效果良好的針灸進入美國醫院。

他說，2019年，聯邦政府嚴厲打擊鴉片類藥物的濫用，要求使用非藥物類止痛法鎮痛，因此「針灸止痛成為一個重要的療法」。2019年，美國老年保險（Medicare）同意將針灸治療腰痛列入支付範圍。因此，針灸師可以去老人院提供針灸服務。

該校在長島本校設有大型教學門診部，並與紐約州立大學法明岱爾校區（SUNY Farmingdale）康健中心、紐約下城高雲尼醫院合作設立針灸教學基地。學生可以到該醫院實習並開展針灸醫療，但因新冠疫情爆發實施延遲。

他說，學院可以直接招收國際學生，並可以簽發I-20錄取通知書，被錄取者可以憑此申請赴美簽證。不過，國際學生的TOEFL（iBT）成績要在61分以上（其中口語20分以上、聽力17分以上），或雅思（IELTS）成績6分以上（其中口語6.5分以上、聽力6分以上）。

★獨立發展 與中國中醫不同

陳業孟說，美國是中港台以外中醫教育最系統、最規範的地區。針灸學校入學條件為大學60個學分的學歷、英語成績達到托福（iBT）成績61分以上水平，畢業可以獲得碩士學位。如果有醫學背景，許多西醫的課程學分還可以抵免。

老師在帶教。（紐約中醫學院提供）

中美的中醫教學方式不同。在中國，中醫學院上基礎課都是大課堂，100多人一起上課，而美國這邊是小課堂，被稱為菁英教育。「現在由於疫情，一個課堂只有12名學生。」在美國，臨床帶教的學生不能超過六個。

學院的中藥房。（紐約中醫學院提供）

他說，紐約中醫學院在教育中採納最新教育理念，在課堂與臨床教學中採用「批判性思維」、「反思性實踐」、「學習檔案」等互動式、啟發式教學，增加學生動手機會。例如，在講解頭皮針時，要求學生自製頭皮針刺激區模型，在病案分析時讓學生自己提供實習時遇到的病例，課堂上盡可能安排學生分組討論。學院借用先進的教學支持軟件，使得針灸醫術以形象面貌展現於現代人面前。例如，針灸教學軟件在每個穴位的頁面點擊後，可呈現體表、骨骼、肌肉、神經、血管等不同畫面。如今，學院通過網課並利用「谷歌教室」許多功能，開啟了教學無紙化時代。

教室寬敞明亮。（紐約中醫學院提供）

目前，美國針灸教育已經走向成熟，各種英語教材應有盡有，中醫基礎、針灸、中藥方劑等相當全備，而且圖文並茂，現在更有手機版，隨身攜帶學習。這些英語教材完全用中醫的術語與語言，引經據典。參考書籍也相當多，多達數百種，包括經典《黃帝內經》、《難經》、《傷寒論》、《金匱要略》、金元四大家以至清代王清任的著作，都已被翻譯成英語。

學生們在上課。（紐約中醫學院提供）

他說，美國的中醫學都是按照美國教學大綱編寫的，西方人編寫的中醫教材比較適合教學，書中配有圖表，很適合學生學習，以英國人編寫的英文教材最好。他說，中國的中醫教材大多不太適應外國的情況。但是《中國針灸學》一書是個例外，被稱為「針灸聖經」，至今已經是第四版了。

中藥展示櫃。（紐約中醫學院提供）

近年來，針灸業是美國衛生健保業中發展較快的一個行業，相當一部分西醫院校中也設有針灸課程。目前，全美擁有針灸執照者近3萬人，而在校針灸學生約2萬。針灸是非藥物鎮痛療法中重要手段，整合醫療已成為一種趨勢，「因此，針灸與中醫藥學在美國有很大發展空間。」