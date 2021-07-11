15年補教人生 甘苦交集

現在全世界50個國家都有Kumon補習中心。（取材自Kumon網站）

那是2018年1月19號，一個雪後陽光明媚的中午，剛剛離開Kumon芝加哥 的辦公室，第一時間給在加州的先生打電話說，賣公文數學語文補習中心的手續一切順利。先生在電話那頭說：「恭喜妳啊，終於把這個猴子從妳的背上拿下來了。」（Eventually the monkey is off your back，終於卸下這個包袱了)。我無語。從2016年1月份這個公文學校掛牌賣到現在，整整兩年，終於把它賣出去了。這是自己15年前白手起家的生意，現在屬於別人的了，百感交集。

開業前作者在當地報紙登廣告。（圖為作者提供）

從1974年不到17歲出道至今44年，工作求學，每個階段都不超過七年，這Kumon幹到七年時，七年之癢的症狀頻發，過後，居然歲月靜好，一年又一年慣性地往前走，不覺就快15年了。

公司大裁員 輪到我了

那是2001年，新世紀新氣象，就業市場紅紅火火，互聯網、通訊市場蓬勃發展，各家公司求才若渴，朗訊（Lucent）還在明目張膽地來我們公司（Marconi Communication）的停車場拉人跳槽，大家都對經濟信心滿滿。天有不測風雲，發生了個九一一，加上.com泡沫破滅，公司大裁員，辦公室每天鬼哭狼嚎，終於有一天也輪到我了。

有言是，如果你的鄰居失業是經濟衰退（recession），如果是你自己失業是經濟蕭條（depression）。我們家毫無準備地就要經歷經濟蕭條，兩個孩子還小，想找工作也有限制，孩子要人帶，不找工作也不行，經濟上會挺不住，更何況先生的工作也是岌岌可危。

搞教育 適合我 門怎麼進

要找工作，小孩小不自由，於是就萌生了幹點小生意的想法，想過開花店、修車行、洗衣店，實地考察後都打了退堂鼓。

這期間好友說她兩個女兒都送補習學校，「妳可以開補習學校啊，搞教育好。」我在洛杉磯的朋友也說搞教育好，他兩個兒子都送補習學校，但他們都沒有告訴我送什麼補習學校。我知道搞教育適合我，這個門怎麼進呢，是個問題。

Kumon補習學校招收從幼兒到高中學生。（Getty Images）

生命低潮 貴人正確引路

先生發現附近有家bagel店出售，實地考察後，給bagel店的經紀人打電話。他問我原來是幹什麼的，我說是機械博士，失業前是主任工程師（principal engineer），以前在大學教書近七年。他說：「為什麼不去大學裡找個職位呢？」我說：「孩子小，不想去拚終身教授，想找點小生意來幹幹，這樣可以帶小孩。」「那妳就開一家Kumon吧，你看bagel店隔壁那家Kumon，一周才開兩個下午，開門時學生和家長像蜜蜂一樣進進出出，生意多好啊，我幫妳申請吧！」我說別急，讓我先上網看看。

生命中總得有個貴人，才不會令人失去希望。這位經紀人就是我的貴人，我與他雖素未謀面，但他的建議改變了我的人生軌跡，讓我找到自己喜歡幹的事情，而且能夠工作家庭兩不誤。

這家bagel店隔壁的Kumon是公司用來培訓新的instructor和試驗公司新主意的場所。我開Kumon第一年去那裡培訓，發現隔壁的bagel店不見了，原來是Kumon擴張到隔壁去了。心裡非常的觸動，感歎貴人在正確的時間，正確的地點，為我指出了正確的方向。

上網看了一下，原來Kumon是日本一位姓Kumon的老先生，在1958年創立的一套數學學習方法和材料，課程是從幼稚園數數1,2,3,4，循序漸進一直到大學微積分。後來又如法炮製，推出日文英文中文教程，旨在通過練習再練習，做題再做題，熟能生巧，觸類旁通，基礎打好了，做題速度快了，自學能力強了，學習成績就上去。跟著這個課程走，每天堅持練習，就可以學到比學校超前幾年的東西，就可以把每個孩子的潛能給挖掘出來，這樣孩子就更有信心，也更有自尊了。現在全世界50個國家都有Kumon補習中心。

帶著孩子走路去附近一家Kumon，回家後跟先生說，我要開Kumon。先生懷疑：「給小孩補習，有錢賺嗎？」「我喜歡幹這個，適合我，幹下去錢就來了，我有信心。而且我以前的教育背景和在大學的教學工作經驗有用武之地，有競爭性有價值，如果開其它店，我的競爭性就沒有這麼強了。」

得獎的孩子們開心坐在台上。（圖為作者提供）

加盟Kumon 入行門檻不高

事不宜遲，在網上做了一些功課，瞭解其基本要求：Kumon的instructor應有四年制大學本科學位。這家連鎖店入行的資金門檻比較低，2003年時加盟費是1000元，培訓時交200元，如果通過培訓，這200元算是交加盟費，簽合同時再交800元就可以了。

培訓在芝加哥進行，如果通不過，Kumon會把200元退回，開張後頭半年，Kumon有2000元的廣告費用支持，基本是我花2元做廣告，Kumon就會給1元；上限是花4000元做廣告，Kumon就會給我2000元。

開張後，頭一年每個月有700元租金補助。店面上的招牌也是Kumon出錢，只要有一些錢去搞裝修，買些桌子、凳子、椅子、檔櫃、電腦、書架，Kumon要求的一套故事書，做廣告的錢和最初幾個月，如果沒有學生，收入是零（廣東人叫吃白果）的話，能有資金維持房租，水電等開銷就可以。總的來說，在15年前Kumon要求的資金準備是4萬到7萬元，包括現金和不動產。我最喜歡的是它的生意模式，一個禮拜才開兩個半天，其它時間關門，這樣我就不被困住，而有較大自由。

莎士比亞悲喜劇 也要學

在網上填表申請，很快，負責招攬人才加盟的Steve給我打電話，問了一些問題，安排我去他在芝加哥的北美培訓中心辦公室，面試了幾個問題後，給我一份英文試題和一份數學試題，不難，通過了。接下來填表同意對我做背景調查和資金調查。沒多久，Steve打電話來，接受我到Kumon培訓，時間是2003年1月。

新人要經歷總共三期培訓，每一期都是非常非常的高強度。Kumon的數學教程是從幼兒園數數1234到大學一年級的微積分，第一級標識為7A，最後一級標識為O，共21級，每一級有200頁（如果數雙面則是400頁），語文是從幼稚園學字母ABC到高中文學評論共24級，莎士比亞的悲喜劇都要學。

第一期培訓數學要我們做到七年級一元一次方程，語文也是做到七年級的內容。雖然低年級的材料不難，但是這麼多頁紙要做，很花時間。通過做題與培訓，我們作為老師就會明白學生在做這些題的時候有什麼需求，有什麼需要幫助。又要學習每個學生的課程安排管理軟體（CMS2），還要學習Kumon的經營模式，如何向家長介紹這個課程，如何幫助學生，如何做市場調查做廣告，制定三年商業計畫，繪製補習中心的平面佈置圖等等。

Kumon補習學校是全球性企業。（美聯社）

英文有口音 被懷疑能力

在自己沒有任何做生意的經驗的情況下，加盟連鎖店有這樣的好處，受過有針對性的高強度的培訓後，開張時雖然還有很多很多東西要學，要積累經驗，但是不至於因為沒有經驗而不知所措。加上連鎖店已經是名聲在外，開張後做廣告，人們知道這裡有一家分店，就會有學生來報名。加盟連鎖店不好的一面呢，做了快15年，體會甚深了，且慢慢道來。

培訓是順利通過了，因為我提問多了點，負責培訓的人有點惱火，說我的英文有口音，懷疑我能否做得好，並把這個看法反映到總經理那裡，力阻給我發臨時執照（temporary license），這時，面試我的Steve出面力撐，芝加哥的部門經理Steve也看好我，但為了擺平培訓負責人，總部想出折中的辦法，叫我寫保證書，向總經理和培訓負責人保證要雇一個英文是母語的人，做主要助手。

先生覺得他們的要求可能有道理，也建議我去雇一個英文是母語的人做助手，負責接電話和向家長解答關於課程、還有孩子進步情況等有關問題。我不同意，因為我堅信在我的補習中心，只有我對課程最瞭解，對每一個孩子和家庭的情況最熟悉，也最用心。雖然英文有口音，但是我還得要面對學生和家長，所以不依賴別人。我的地方我做主，為了應付Kumon，我雇用了當時讀高中10年級的大兒子Jerry做我的助手，一切問題迎刃而解。

作者（中）和她的助手們。（圖為作者提供）

拿到臨時執照 開始找店面

臨時執照拿到後，就要找個店面。Kumon要求把補習中心開在購物中心裡頭，這樣客流多，有助知名度，而且也方便家長送學生來補習時，順便購物；但是購物中心的店面租金都不低。很幸運，我在一個購物中心找到一間1300多平方英尺的店面，租金也合理，公司來看過也認可，就趕快簽了租約。

下一步是裝修，要把一個大通鋪分成三部分：等候室、大教室和小教室。原來的洗手間沒有牆，要加兩堵牆把洗手間圍起來。根據鎮政府的要求，裝修前要把建築平面圖布置圖（floorplan）等圖紙送去審批，通過後，裝修工人必須要有執照和保險才能雇用。

我對建築設計圖施工圖和電路圖等絕對是外行。當時正好同一個購物中心要開一家超市，正在搞裝修，超市老闆告訴我可以自己畫圖紙，只要設計符合要求（meet the codes），你自己簽字就好了。我手頭沒有畫圖的軟體，只好用三角板和鉛筆在紙上一筆一畫地畫圖。為了不浪費時間，畫了一層圖後，掃描存到電腦裡，再繼續畫，這樣不斷地畫，不斷地掃描。如果畫錯了，就列印上一層的圖，在那個基礎上繼續畫。圖畫完後，在每張圖上瀟灑地簽上自己的大名，後面還跟著博士的稱號。把圖分別送去鎮政府的建築部門和消防部門等審批，建築部門的負責人看到我的圖後，連說：非常專業！很順利就通過了。

大學時學了一年的機械製圖，這次總算有機會把以前學過的知識應用一番，還省了不少錢。當時有人在另一個鎮上要開一家Kumon，要請建築師來設計和畫圖，收費是5000元，施工過程中來看一次就收500元。得知大學時學的知識幫我省了幾千美元，心裡真高興。

學生和家長更感興趣的，是多些應用題練習。（取材自Kumon網站）

教室設施 先生帶2兒DIY

木工要求我買材料，他只出人工，我只好親力親為去Home Depot和Menards買木頭，買石灰板，買門買窗買油漆；學了不少東西。

小生意是美國 經濟的脊樑骨，小生意中更多的是家庭生意（Family business）。顧名思義，就是每一個家庭成員都要參與，都要幫忙的生意。由於要靠這個生意來吃飯和家用，所以每個家庭成員在付出了以後，也享受到了從這個生意所獲得的利益。

我家先生的動手能力超強，一切硬體設施，由他帶著兩個兒子，一點一點地弄好。當時剛剛滿六歲的小兒子Terry，也是天生的動手能力超強，幫忙安裝了好多小凳子和桌子椅子。先生每天下班就在後院做書架，基本上是用纖維板，把書架的每一層分成21個小格，這樣每一層就可以放一個級別的材料。他做了好多個這樣的書架，用起來特別方便。

「讓所有孩子 都熱愛李老師」

一切都按計劃進行，是要大張旗鼓地做廣告時候了。先生開玩笑地說：「我們要讓所有的人都知道李老師，讓所有的孩子都熱愛李老師。」我想起在廣東工學院做老師的時候，很多男生女生來答疑時，都考考我：「李老師，妳知道我們為什麼要選妳的課嗎？」我說我不知道。他們說：「因為我們想一個禮拜看妳三次。」我聽了哈哈大笑，我還居然這麼有魅力呀。於是，就把那個時候照的一寸照翻出來印在廣告上。後來真的有個小男孩在等候室對他媽媽說，他最愛李老師，長大了要跟李老師結婚。小兒子剛好也在那裡，聽到了吃醋好一陣子，因為他早就說長大了以後要跟我結婚。

廣告在當地的報紙上連登12個月。為了讓更多的家庭知道補習中心開張的消息，在網上找到出售人口資料的公司，根據家庭收入、小孩年齡、離我的中心方圓五英里等條件，買了4151個聯繫地址。一家人起早摸黑，摺廣告，入信封，封信口，打地址，蓋郵戳，送到郵局寄出去。先生還開車去那個鎮上讓兩個兒子各家各戶去發廣告，又到學校門口發廣告。我自己則是去鎮上的商會和每個周末到鎮上的農夫市場，擺一個攤位，向大家介紹補習中心的課程。

補習中心開張 臉紅收錢

補習中心如期在2003年7月22號開張。由於我和先生都不是善於交際和張羅的人，所以沒有做隆重開業典禮的活動。開張大吉，瞬間我就得了一個學生，是自己的小兒子，在電腦上規規矩矩的給小兒子報了名，考了試，做了課程安排，給他上了課。

第二天有一個叫做Andrew的七年級的學生來報名學數學，這是我真正的第一個學生，給他一個考試，發現他不會乘法表，做加減法，還要一個一個手指頭數，才能得到答案。我非常吃驚，難道美國學生的數學能力，真是這麼差？最後我讓他從一年級的加減法開始做起。當她媽媽從口袋裡掏出帶著體溫的90元放到我的手上，我感覺就像小時候在外婆家看到母雞下蛋後，第一時間撿起來，那個雞蛋在手心還發燙的感覺，又歡喜又緊張。從來沒有在人家面前收過錢，臉紅耳熱，手發抖，不好意思當著她的面把錢數清楚，只是回過頭把錢塞到包包裡頭。

第三天來了一個四歲的，叫做Karl的菲律賓裔的小男孩，要學英文。Karl的媽媽說，他們剛剛從菲律賓來，在菲律賓的時候聽說這個補習課程，Karl的表兄在菲律賓也去Kumon學習。我覺得好了不起，他們竟然是從菲律賓知道Kumon的。

Kumon是算有多少個科目（subject），而不是按人頭收費。數學是一個科目，語文是一個科目。有學生只做數學，每個月交一個科目的錢；有學生只做語文，每個月交一個科目的錢；有學生數學和語文都做，每個月交兩個科目的錢。第一個月下來，收了16個科目的學費。

家長陪同子女出席頒獎會。（圖為作者提供）

加盟第二個月 收支快打平

剛開業時Kumon只發臨時執照，等滿足一定的條件後，才會換發正式執照；持有臨時執照，每個月的加盟使用費要多交一些。除去每個月要從每個科目學費裡固定交給Kumon幾十元加盟使用費，剩下部分加上租金補貼700元，還不夠房租、水電煤氣人工廣告費。第二個月，收了38個科目學費，交了加盟使用費，收到700元的租金補貼，差不多能打平，心中覺得很踏實。

按照Kumon當時的要求（這十多年來，Kumon不斷地改變要求），必須要做滿一年後（一年經驗），有30個數學科目和20個語文科目，就可以去考試，數學和語文都要考四個級。數學從七年級的初等代數考到十年級的高等代數，語文也是從七年級考到十年級。

先生客串補教 學生愛戴

我學生的人數早就超過了要求，剛滿一年我就去考，數學在2004年的8月份通過，拿到正式執照，數學這門課每個科目給Kumon的加盟使用費馬上降低；2004年的9月份也通過了語文的四個級別考試，拿到正式執照，語文每個科目的加盟使用費也馬上降低。我算是趕上末班車，開Kumon後有幾年的黃金日子。其它品牌的補習學校競爭沒有那麼多，Kumon也沒有到處設點。到2007年6月份，我就有近340個subject，可以養家糊口了。大兒子2006年讀大學，讀的是Johns Hopkins University，頂級私立大學學費不菲，靠Kumon的收入，也可以解決他學費的問題。

2007年3月，先生工作的公司失業。他回芝加哥後沒有繼續找工作，每次上課他都從後門輕輕的進來，教學生，到快下課學生不多時，他就從後門輕輕的離開，工學博士客串補習，學生都很喜歡他。

再開1家Kumon 過程波折

先生老想找點事情幹，也想去開一家Kumon，他申請了面試了考試了，對他來說都是小兒科。我原來是不想做兩家的，Kumon當時的要求是如果你想開第二家，你必須在北美（Kumon North America）是銀牌以上的instructor才有資格，我那年是金牌instructor（當時只有5%的人達到這個標準），絕對有資格開第二家。（Kumon當時規定一個人最多只能開兩家；現在你想開兩家就很難得到Kumon的批准了，因為Kumon認為，每個人開一家才能夠有精力把它做好。我認為是市場供求關係的變化，現在想開的人多了，Kumon就要作限制了）

於是我就出面申請開第二家，我跟先生分析由我出面開的好處，我已經是有正式執照，不用從臨時執照做起，每個月的加盟使用費不用多交，而且每年只要去Kumon芝加哥辦公室開會學習四次就可以維持我的正式執照。反正我開一家也是去四次，開兩家也是去四次，沒有區別。如果是臨時執照，就要一年去開會學習九次，沒有自由，每個月還要多交加盟使用費。

我們又如法炮製，找地方，設計畫圖審批裝修做廣告，這次裝修的過程就沒有那麼順利，而且花費也比上次多。本來是計畫在2008年7月份開張，結果一直拖到12月份。

兩個補習中心的裝修擺設都一模一樣，我的助手有時候到另外一個中心幫忙就熟門熟路，根本沒感覺是去到另外一個中心。有時候一個中心的學生需要額外的説明，就在上課的時候，去到另外一個中心來找我們幫助，也是很熟悉舒服自然。

學生3到18歲 怎樣教孩子的？

很多人問我，妳一個教室這麼多孩子，而且從3歲到18歲（我是從2歲半就開始收，只要小孩能夠坐下來10分鐘，聽老師講我就收。還有大學一年級二年級的學生），妳是怎樣教孩子的？

我的工作就像醫生一樣，根據每一個學生的具體情況、家庭情況、家庭的支援程度，每一級的課程、每一頁紙的難易程度，每一個禮拜給學生開一次處方，也就是安排他們每天做什麼功課。處方開好後，助手就把所有的處方統一列印出來，根據每個學生的處方，來準備他們一個禮拜的功課。

大多數學生每個禮拜來一次，有的來兩次，不管每個禮拜來一次還是兩次，他們只是交換一次作業，把上一個禮拜的作業還回來，再領一個禮拜的作業回家做，其中有一天或兩天在中心做，做完後，我的助手就要改學生的課堂作業，如果學生做錯了，學生要改錯，直到把所有的錯誤都改正才回家。助手就會把他們的成績輸入到電腦裡頭，對於成績差的學生，助手要跟我溝通，這樣我就清楚每個學生的情況。我也經常在教室裡走動，以便觀察和幫助學生。

課閒忙排課 與家長溝通

不上課的時候，我的工作主要是給每個學生排課，與家長溝通，給新家長介紹這個課程，給新學生報名，收學費，給助手做工資單發工資等等。也免不了經常要學習提高自己，以跟上形勢。這看來很簡單，但是我也早已為這些學生操碎了心，熬白了頭。

我的理念是要給學生提供一個良好開心有愛的學習環境，這樣學生在我的補習中心裡學習進步，就像樹木在春天的花園裡自然生長一樣。我們總是給學生提供額外的幫助，比如他們學校的功課需要幫助，我們會免費給他們幫助，哪怕是推遲回家的時間；如果他們在家裡有作業不會做，甚至學校的作業不會做，打電話來求助，我們就通過FaceTime或者Skype去幫助他們。我這裡說的我們，在2016年先生去加州前，凡是下課以後的時間，不管是在中心還是在家裡幫助學生，都是自己一家人在幫忙。

作者開的補習學校。（圖為作者提供）

「教書育人」理念 奉為圭臬

有個住在Minnesota的Jens是個典型的白人學生，數學基礎不夠扎實，但他很努力，雖然從乘除法做起，一點也不氣餒，一直跟了我六年，用通訊的方式學習，從三年級的課程學到微積分。他在大學讀電腦專業，上大學前與父親一同專門來到中心，感謝我們對他的幫助，我們對他的成長也十分的開心。讀大學以後，他已經不是我的學生了，還經常找我先生通過FaceTime免費教他大學微積分（Calculus II）。

有不少高中生經常找我們免費幫助他們學校的數學作業，尤其是考試前，會email我一大堆的複習題，我會把每一道題都詳細地做一遍，然後用FaceTime教他們。

「教書育人」這個中國的教育理念，我奉為圭臬，在美國也身體力行。對於有些青少年學生，由於處於反叛期，家長沒辦法逼他們做作業，我就跟他們談心，談人生，談理想，幫助他們設定目標，並把目標落實到每一天的行動，就是每一天要自覺做Kumon的作業。我甚至還提供打電話服務，督促學生，有的學生在家裡不好好做作業，那我就每天等學校下課後打電話去學生家裡問他功課做了沒有，需不需要幫助。

我的本性不懂得跟人家爭辯。如果有家長來反映孩子在學校做得不好，我總會在自己的身上找原因，覺得是自己的責任，總會想辦法能夠給學生提供多些幫助。想想在國內讀高中的時候，每天晚上所有的老師都跟我們一起晚自習，我們在教室裡晚自習，他們在辦公室裡頭備課，改作業。他們都是的我的楷模。「春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾」，那個年代的老師讓我深深地敬仰，我覺得自己怎麼多做都比不上他們。

美國、歐洲、印度、巴基斯坦、菲律賓、南美洲等等國家的教育系統，基本源自於英國的系統，所以數學解題方法有別於中國、日本、新加坡等亞洲國家用的方法。我通過對比認為這些亞洲國家的方法更好，使學生的運算能力更強，運算速度更快，由於美國的學生不熟悉這些方法，我們在教學生之前，先教家長，或者乾脆叫家長在家裡不要教孩子，如果孩子不懂，就帶來中心讓我們教，以免大家教的方法不一樣，讓學生糊塗。

附近有不少學校的老師向學生要我的講義，在學校把我的講義發給學生，用我們的方法去教學生，說明他們還是很欣賞我們的方法。有一次一個印度人家長讀了我的講義後特意來對我道謝，我提出疑問：「我知道你們印度人數學很好，但為什麼也是用Kumon的方法呢？」他說：「當然了，印度被英國殖民150年（百度說是190年），所以我們在印度受的教育基本上是英國的系統。」我恍然大悟。

優秀老助手 培訓新助手

14年半來，每當Kumon的工作人員問我：「妳的強項是什麼？」我的回答永遠是助手。這麼多年來得益於助手的幫助，使我能夠幫助到這麼多的學生。我的助手基本上是高中生（有幾個是大學生，還曾雇用過兩個小學老師，一個高中數學老師），在我這裡幹兩年左右就去讀大學，所以我每年的夏天都要招新人。

在多年管理中，我逐步觀察思考，針對小生意的特點，完善我們的培訓系統，由老助手培訓新助手，不用我費太多心。制定了制度讓他們自我管理，一切有條有理。他們每次下課離開中心之前，一切都處理好了，清潔搞好了，下次課的材料也準備好了，一開門就可以上課，力求有序高效。

我的理念是如果助手幹得不好，錯在我身上，要多給助手培訓，多跟助手溝通。大多數助手都非常優秀，我想這些高中生，很多人在這裡是他們人生的第一份工作，所以如果哪個助手不好好幹，就要多指導，多溝通，多給他們機會，多表揚，多鼓勵，從來都不訓他們，一般都不會輕易開除他們。這麼多年，只是開除過一個助手。

教過1612個學生 感受民族包容

至於我自己，除了自己所受的教育和以前在大學的教學經驗，還有不斷學習提高以外，作為兩個孩子的媽媽，把兩個兒子養大這個寶貴經驗，也是非常非常的重要。每當助手遇到各種不容易教的孩子來找我幫助時，就會很自然的想出好方法來教這些學生。

14年半來，總共教過有1612個學生（按人頭數），來自周圍170多個學校，幾乎是所有的公立學校和私立學校。來自中國家庭的學生總共有20個。感受到同一族裔的不同特點，我也調整與家長的打交道方式，有的可以談理念談前景，有的只能講當下講速成。做Kumon這麼多年，接觸到不少的民族與家庭，對文化的多元化與包容性感受深切。

這近15年來，美國的中小學教育也發生了不少變革。首先是在2002年1月由當時的布希總統簽署了一個叫做No Child Left Behind（NCLB）的法案，到2003年的時候當地很多學校都採取行動。這個法案的基本精神是不要讓任何一個孩子掉隊。當每一個族裔的孩子在學校都通過標準，尤其是拉美裔非裔等的貧困生都通過標準，這個學校作為一個整體才通過標準。所有的學校因為這個法案，也拿到了一些經費來幫助這些學生。Kumon也要趕上形勢，告知我們甚至可以在學校放學後去到學校給孩子做Kumon，我收了一個黑人女孩，她來我的中心補習，與其他的學生沒任何區別，但是她的學費是由學校給她交，可是這個經費不多，只夠她在我這個中心補習一個學期。

美國的中小學教育，特別是貧困生的教育，有多年積累下來的問題，也是一種社會問題的反映，可謂積重難返。No Child Left Behind這個法案後來不了了之，也沒有什麼效果。

幾年前這個國家又推出了Common Core，基於美國教育系統自由度大的現狀，同一個校區不同的學校標準不一樣，教材不一樣，同一個學校，不同的老師也不一樣。所以學校與學校之間，這個州與那個州之間的教育標準都不一樣。Common Core就是要解決這個問題，全國統一標準。

Kumon應用題太少 跟不上形勢

Common Core在數學方面最顯著的改變，是比以前多了很多文字題應用題。Kumon又行動起來，數學列了一大張表，英文也列了一大張表，總結了Kumon與Common Core的關係。Kumon的應用題太少，在Common Core這場變革之中是一個致命的弱點。記得我在2003年剛加盟時，就提意見要多加應用題，其他很多的instructor也都提意見，多加文字題應用題。十多年過去了，Kumon對於它的數學課程修改了13個層級，拿掉了好多以前的好東西，把課程的材料變得比以前簡單一些，也拿掉了不少應用題，這樣一來文字應用題就更少了。

學生和家長更感興趣的，是多些應用題練習，在學校就會成績好。從教育的角度，多些應用題去滿足學生和家長的要求，並跟上教育改革的步伐，我們的生意才會更好，因而也會能夠幫助更多的學生。Kumon如果跟不上形勢，會與教育的發展脫節。

我兩個補習中心最多的時候有500學生，助手有16個。2008年經濟危機後，很多人失業。由於開一個補習中心，初始投資不算多，結果一下子如雨後春筍般，在我的中心周圍冒出了很多個品牌，主要是XX人開的補習中心。這個中心的XX人用比我低很多的學費把學生挖到他們那裡去，在很短的時間裡，差不多有80個subject都轉到那裡去了；我也只好把學費降到跟那個中心一樣。但這種自相殘殺的做法對我中心造成的損害是不可彌補的，因為新的學生和家庭根本不知道誰好誰不好，哪裡便宜就去哪裡，我腹背受敵，艱難維持。

另一家補習中心在同一個購物中心開張，收費低廉，包括數學英文和通用常識，還教打算盤。他們收費這麼低，自然也吸引了一些學生，但由於他們這個課程的效果並不是很好，有的孩子走了，有的走了又回來。我到今天都不明白，收費那麼低是怎樣生存並提供優質的教育服務。

Kumon又開又倒 傷害形象

就連離我不遠的另一家Kumon，開了三年後，在2015年春天關門大吉。Kumon的中心又開又倒閉，對自己的品牌造成極其負面的影響。

我的兩個補習中心就像下圍棋一樣，讓其它的棋子把我的兩個中心從東南西北方向給緊緊包圍起來了。他們都有一個共同的想法，只要在做得好的Kumon旁邊開它一家，把Kumon一半的學生拿過來就有飯吃了。由於自殘與競爭，Kumon在芝加哥的表現也不好，補習中心是比以前開多了好多家，但是它的學生總額比以前少了好多。

那幾年Kumon North America面對對手的競爭也慌了手腳，一年換一個總裁，政策也是一年一變，每換一個總裁，新總裁就會來芝加哥辦公室給我們開大會，來貫徹新的政策。今年這個總裁說，每一個學生每天要做10頁紙的作業，這樣他們可以進步的更快；明年新總裁說每個學生每天給他一頁紙的作業就好了，我的兒子也是Kumon的學生，10頁太多了，一天給他一頁正好。

幾年前的瘋狂擴張的苦果現在顯露出來了，不少的中心在出售，賣不出的關門大吉。很多Kumon的instructor聚在一起談起總公司的策略都十分心塞。

同業削價競爭 比10年前收費還低

最糟糕的是附近的Kumon中心收很低的學費，比我10年前收的學費還要低。要知道這十多年來一切費用都在漲，加盟使用費也漲了，今年8月還要漲。更有甚者的是，當我把其中一個補習中心賣給一個XX人時，他接手後就馬上把每個月的學費降價。我無語，因為這與自己的理念完全背道而馳。

加盟連鎖店，好處是在沒有經驗的時候，可以借助連鎖店的名氣和他們的方法與支持，不好的地方就是你會失去自由發展的空間。你如果有企業家精神，希望做大做強的話，終會發現你是被困在籠子裡。我被這麼多補習中心包圍著，真是像一頭困獸一樣，深深地感覺到加盟連鎖店，與作繭自縛沒有什麼兩樣。尤其是當有學生雖然很喜歡我這裡，但是由於Kumon的文字題應用題不夠，也沒有寫作文的訓練，所以要轉去其他補習班時，我真是覺得自己非常非常的無能為力。

我這頭困獸，多年來渴望努力衝出一條路，但是加盟連鎖店時簽的合同就像一個賣身契，有無數條規定，不能做這不能做那，配偶也不能做這不能做那。比如說我每個禮拜才開兩個半天，共七個半小時，其餘時間關門，多浪費資源，如果我能夠利用其它的時間幫助學生補習SAT，ACT，幫助高年級的學生補習他們學校的功課，比如數學、物理、生物、化學等功課。與其他人合作，開音樂班美術班武術班老年班幼兒班，什麼都可以想啊。

不過也不能怪Kumon，它要保護它的利益。不是你控制我，就是我控制你，這就是遊戲規則。

「你們好好玩吧，我不陪了」

最終悟出來了，拿得起也要放得下，退一步海闊天空。

2015年1月，我把一家補習中心賣給一個XX人。他在XX拿到機械的本科學位，買我的Kumon補習中心前在開7-Eleven的連鎖店。2018年1月份，又把另一家補習中心賣給另外一個XX人。這個XX人在XX有數學的碩士學位，開Kumon前，她在離我的中心半個小時的一家Kumon補習中心當了14年的助手。這一帶的補習中心基本上都是XX人開的了，你們自己好好玩吧，我不陪了。

我兩個中心的買家都對我說，現在Kumon很多的instructor都滿足於有100多個subject。想想也是，有100多個subject，也有飯吃了，每個禮拜才去兩個半天，在中心跟孩子玩也是很好的。只不過是我原來想將自己的教育理念做到極致，讓我放棄理念，不如解放自己。

一個連鎖店好不好，不光是看它的產品好不好，有沒有市場，支援如何，成本如何，最重要的還是要容易進也容易出（easy in easy out）。開Kumon，進不容易，出也不容易。尤其賣我的第二家補習中心整整花了兩年時間。首先要向Kumon申請賣補習中心，填很多張表，所有的條件都滿足要求後才允許我賣，但這個對我來說不成問題。我找到買家後，這個買家從第一次跟我接觸，再完成面試考試，背景調查，資金調查，被接受培訓後，要通過前後五個月共三期的培訓，一切順利，到交割的時候九個月已經過去。

人生翻頁 去北加州創業

好事多磨，經過兩年的努力，最後還是賣出去了。交接期間Kumon芝加哥辦公室的工作人員過來視察檢查，驚訝地對我說：「妳的中心怎麼運行的這麼有效率，沒見妳指手畫腳，助手就把所有教學，聯繫家長，衛生清潔等都做了，下次課的材料也準備好了。我視察了很多中心，他們的運作都沒有如此行雲流水，每一個助手也是各人幹各人的活，幹完自己的活後離開中心回家；而妳中心的助手卻是一起幹完活，再一起離開中心回家，妳是怎樣做到的呢？」我淡淡的遞過一份清單給她：「都在這！」對於我來說，非常感謝Kumon給我的經歷，經歷我帶走，其它的我都留下給買家。

一切已經成為過去。現在的我已經是蟲蛹化蝶，將要飛去北加州，享受北加州的陽光和自由的空氣。沒有一絲一毫的遺憾，把我人生中Kumon的篇章，輕輕地合上。在北加州，我與先生有約，再次創業。（註：作者夫婦在北加州開墾了自己的棗園）