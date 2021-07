15年補教人生 甘苦交集

現在全世界50個國家都有Kumon補習中心。(取材自Kumon網站)

那是2018年1月19號,一個雪後陽光明媚的中午,剛剛離開Kumon芝加哥 的辦公室,第一時間給在加州的先生打電話說,賣公文數學語文補習中心的手續一切順利。先生在電話那頭說:「恭喜妳啊,終於把這個猴子從妳的背上拿下來了。」(Eventually the monkey is off your back,終於卸下這個包袱了)。我無語。從2016年1月份這個公文學校掛牌賣到現在,整整兩年,終於把它賣出去了。這是自己15年前白手起家的生意,現在屬於別人的了,百感交集。

開業前作者在當地報紙登廣告。(圖為作者提供)

從1974年不到17歲出道至今44年,工作求學,每個階段都不超過七年,這Kumon幹到七年時,七年之癢的症狀頻發,過後,居然歲月靜好,一年又一年慣性地往前走,不覺就快15年了。

公司大裁員 輪到我了

那是2001年,新世紀新氣象,就業市場紅紅火火,互聯網、通訊市場蓬勃發展,各家公司求才若渴,朗訊(Lucent)還在明目張膽地來我們公司(Marconi Communication)的停車場拉人跳槽,大家都對經濟信心滿滿。天有不測風雲,發生了個九一一,加上.com泡沫破滅,公司大裁員,辦公室每天鬼哭狼嚎,終於有一天也輪到我了。

有言是,如果你的鄰居失業是經濟衰退(recession),如果是你自己失業是經濟蕭條(depression)。我們家毫無準備地就要經歷經濟蕭條,兩個孩子還小,想找工作也有限制,孩子要人帶,不找工作也不行,經濟上會挺不住,更何況先生的工作也是岌岌可危。

搞教育 適合我 門怎麼進

要找工作,小孩小不自由,於是就萌生了幹點小生意的想法,想過開花店、修車行、洗衣店,實地考察後都打了退堂鼓。

這期間好友說她兩個女兒都送補習學校,「妳可以開補習學校啊,搞教育好。」我在洛杉磯的朋友也說搞教育好,他兩個兒子都送補習學校,但他們都沒有告訴我送什麼補習學校。我知道搞教育適合我,這個門怎麼進呢,是個問題。

Kumon補習學校招收從幼兒到高中學生。(Getty Images)

生命低潮 貴人正確引路

先生發現附近有家bagel店出售,實地考察後,給bagel店的經紀人打電話。他問我原來是幹什麼的,我說是機械博士,失業前是主任工程師(principal engineer),以前在大學教書近七年。他說:「為什麼不去大學裡找個職位呢?」我說:「孩子小,不想去拚終身教授,想找點小生意來幹幹,這樣可以帶小孩。」「那妳就開一家Kumon吧,你看bagel店隔壁那家Kumon,一周才開兩個下午,開門時學生和家長像蜜蜂一樣進進出出,生意多好啊,我幫妳申請吧!」我說別急,讓我先上網看看。

生命中總得有個貴人,才不會令人失去希望。這位經紀人就是我的貴人,我與他雖素未謀面,但他的建議改變了我的人生軌跡,讓我找到自己喜歡幹的事情,而且能夠工作家庭兩不誤。

這家bagel店隔壁的Kumon是公司用來培訓新的instructor和試驗公司新主意的場所。我開Kumon第一年去那裡培訓,發現隔壁的bagel店不見了,原來是Kumon擴張到隔壁去了。心裡非常的觸動,感歎貴人在正確的時間,正確的地點,為我指出了正確的方向。

上網看了一下,原來Kumon是日本一位姓Kumon的老先生,在1958年創立的一套數學學習方法和材料,課程是從幼稚園數數1,2,3,4,循序漸進一直到大學微積分。後來又如法炮製,推出日文英文中文教程,旨在通過練習再練習,做題再做題,熟能生巧,觸類旁通,基礎打好了,做題速度快了,自學能力強了,學習成績就上去。跟著這個課程走,每天堅持練習,就可以學到比學校超前幾年的東西,就可以把每個孩子的潛能給挖掘出來,這樣孩子就更有信心,也更有自尊了。現在全世界50個國家都有Kumon補習中心。

帶著孩子走路去附近一家Kumon,回家後跟先生說,我要開Kumon。先生懷疑:「給小孩補習,有錢賺嗎?」「我喜歡幹這個,適合我,幹下去錢就來了,我有信心。而且我以前的教育背景和在大學的教學工作經驗有用武之地,有競爭性有價值,如果開其它店,我的競爭性就沒有這麼強了。」

得獎的孩子們開心坐在台上。(圖為作者提供)

加盟Kumon 入行門檻不高

事不宜遲,在網上做了一些功課,瞭解其基本要求:Kumon的instructor應有四年制大學本科學位。這家連鎖店入行的資金門檻比較低,2003年時加盟費是1000元,培訓時交200元,如果通過培訓,這200元算是交加盟費,簽合同時再交800元就可以了。

培訓在芝加哥進行,如果通不過,Kumon會把200元退回,開張後頭半年,Kumon有2000元的廣告費用支持,基本是我花2元做廣告,Kumon就會給1元;上限是花4000元做廣告,Kumon就會給我2000元。

開張後,頭一年每個月有700元租金補助。店面上的招牌也是Kumon出錢,只要有一些錢去搞裝修,買些桌子、凳子、椅子、檔櫃、電腦、書架,Kumon要求的一套故事書,做廣告的錢和最初幾個月,如果沒有學生,收入是零(廣東人叫吃白果)的話,能有資金維持房租,水電等開銷就可以。總的來說,在15年前Kumon要求的資金準備是4萬到7萬元,包括現金和不動產。我最喜歡的是它的生意模式,一個禮拜才開兩個半天,其它時間關門,這樣我就不被困住,而有較大自由。

莎士比亞悲喜劇 也要學

在網上填表申請,很快,負責招攬人才加盟的Steve給我打電話,問了一些問題,安排我去他在芝加哥的北美培訓中心辦公室,面試了幾個問題後,給我一份英文試題和一份數學試題,不難,通過了。接下來填表同意對我做背景調查和資金調查。沒多久,Steve打電話來,接受我到Kumon培訓,時間是2003年1月。

新人要經歷總共三期培訓,每一期都是非常非常的高強度。Kumon的數學教程是從幼兒園數數1234到大學一年級的微積分,第一級標識為7A,最後一級標識為O,共21級,每一級有200頁(如果數雙面則是400頁),語文是從幼稚園學字母ABC到高中文學評論共24級,莎士比亞的悲喜劇都要學。

第一期培訓數學要我們做到七年級一元一次方程,語文也是做到七年級的內容。雖然低年級的材料不難,但是這麼多頁紙要做,很花時間。通過做題與培訓,我們作為老師就會明白學生在做這些題的時候有什麼需求,有什麼需要幫助。又要學習每個學生的課程安排管理軟體(CMS2),還要學習Kumon的經營模式,如何向家長介紹這個課程,如何幫助學生,如何做市場調查做廣告,制定三年商業計畫,繪製補習中心的平面佈置圖等等。

Kumon補習學校是全球性企業。(美聯社)

英文有口音 被懷疑能力

在自己沒有任何做生意的經驗的情況下,加盟連鎖店有這樣的好處,受過有針對性的高強度的培訓後,開張時雖然還有很多很多東西要學,要積累經驗,但是不至於因為沒有經驗而不知所措。加上連鎖店已經是名聲在外,開張後做廣告,人們知道這裡有一家分店,就會有學生來報名。加盟連鎖店不好的一面呢,做了快15年,體會甚深了,且慢慢道來。

培訓是順利通過了,因為我提問多了點,負責培訓的人有點惱火,說我的英文有口音,懷疑我能否做得好,並把這個看法反映到總經理那裡,力阻給我發臨時執照(temporary license),這時,面試我的Steve出面力撐,芝加哥的部門經理Steve也看好我,但為了擺平培訓負責人,總部想出折中的辦法,叫我寫保證書,向總經理和培訓負責人保證要雇一個英文是母語的人,做主要助手。

先生覺得他們的要求可能有道理,也建議我去雇一個英文是母語的人做助手,負責接電話和向家長解答關於課程、還有孩子進步情況等有關問題。我不同意,因為我堅信在我的補習中心,只有我對課程最瞭解,對每一個孩子和家庭的情況最熟悉,也最用心。雖然英文有口音,但是我還得要面對學生和家長,所以不依賴別人。我的地方我做主,為了應付Kumon,我雇用了當時讀高中10年級的大兒子Jerry做我的助手,一切問題迎刃而解。

作者(中)和她的助手們。(圖為作者提供)

拿到臨時執照 開始找店面

臨時執照拿到後,就要找個店面。Kumon要求把補習中心開在購物中心裡頭,這樣客流多,有助知名度,而且也方便家長送學生來補習時,順便購物;但是購物中心的店面租金都不低。很幸運,我在一個購物中心找到一間1300多平方英尺的店面,租金也合理,公司來看過也認可,就趕快簽了租約。

下一步是裝修,要把一個大通鋪分成三部分:等候室、大教室和小教室。原來的洗手間沒有牆,要加兩堵牆把洗手間圍起來。根據鎮政府的要求,裝修前要把建築平面圖布置圖(floorplan)等圖紙送去審批,通過後,裝修工人必須要有執照和保險才能雇用。

我對建築設計圖施工圖和電路圖等絕對是外行。當時正好同一個購物中心要開一家超市,正在搞裝修,超市老闆告訴我可以自己畫圖紙,只要設計符合要求(meet the codes),你自己簽字就好了。我手頭沒有畫圖的軟體,只好用三角板和鉛筆在紙上一筆一畫地畫圖。為了不浪費時間,畫了一層圖後,掃描存到電腦裡,再繼續畫,這樣不斷地畫,不斷地掃描。如果畫錯了,就列印上一層的圖,在那個基礎上繼續畫。圖畫完後,在每張圖上瀟灑地簽上自己的大名,後面還跟著博士的稱號。把圖分別送去鎮政府的建築部門和消防部門等審批,建築部門的負責人看到我的圖後,連說:非常專業!很順利就通過了。

大學時學了一年的機械製圖,這次總算有機會把以前學過的知識應用一番,還省了不少錢。當時有人在另一個鎮上要開一家Kumon,要請建築師來設計和畫圖,收費是5000元,施工過程中來看一次就收500元。得知大學時學的知識幫我省了幾千美元,心裡真高興。

學生和家長更感興趣的,是多些應用題練習。(取材自Kumon網站)

教室設施 先生帶2兒DIY

木工要求我買材料,他只出人工,我只好親力親為去Home Depot和Menards買木頭,買石灰板,買門買窗買油漆;學了不少東西。

小生意是美國 經濟的脊樑骨,小生意中更多的是家庭生意(Family business)。顧名思義,就是每一個家庭成員都要參與,都要幫忙的生意。由於要靠這個生意來吃飯和家用,所以每個家庭成員在付出了以後,也享受到了從這個生意所獲得的利益。

我家先生的動手能力超強,一切硬體設施,由他帶著兩個兒子,一點一點地弄好。當時剛剛滿六歲的小兒子Terry,也是天生的動手能力超強,幫忙安裝了好多小凳子和桌子椅子。先生每天下班就在後院做書架,基本上是用纖維板,把書架的每一層分成21個小格,這樣每一層就可以放一個級別的材料。他做了好多個這樣的書架,用起來特別方便。

「讓所有孩子 都熱愛李老師」

一切都按計劃進行,是要大張旗鼓地做廣告時候了。先生開玩笑地說:「我們要讓所有的人都知道李老師,讓所有的孩子都熱愛李老師。」我想起在廣東工學院做老師的時候,很多男生女生來答疑時,都考考我:「李老師,妳知道我們為什麼要選妳的課嗎?」我說我不知道。他們說:「因為我們想一個禮拜看妳三次。」我聽了哈哈大笑,我還居然這麼有魅力呀。於是,就把那個時候照的一寸照翻出來印在廣告上。後來真的有個小男孩在等候室對他媽媽說,他最愛李老師,長大了要跟李老師結婚。小兒子剛好也在那裡,聽到了吃醋好一陣子,因為他早就說長大了以後要跟我結婚。

廣告在當地的報紙上連登12個月。為了讓更多的家庭知道補習中心開張的消息,在網上找到出售人口資料的公司,根據家庭收入、小孩年齡、離我的中心方圓五英里等條件,買了4151個聯繫地址。一家人起早摸黑,摺廣告,入信封,封信口,打地址,蓋郵戳,送到郵局寄出去。先生還開車去那個鎮上讓兩個兒子各家各戶去發廣告,又到學校門口發廣告。我自己則是去鎮上的商會和每個周末到鎮上的農夫市場,擺一個攤位,向大家介紹補習中心的課程。

補習中心開張 臉紅收錢

補習中心如期在2003年7月22號開張。由於我和先生都不是善於交際和張羅的人,所以沒有做隆重開業典禮的活動。開張大吉,瞬間我就得了一個學生,是自己的小兒子,在電腦上規規矩矩的給小兒子報了名,考了試,做了課程安排,給他上了課。

第二天有一個叫做Andrew的七年級的學生來報名學數學,這是我真正的第一個學生,給他一個考試,發現他不會乘法表,做加減法,還要一個一個手指頭數,才能得到答案。我非常吃驚,難道美國學生的數學能力,真是這麼差?最後我讓他從一年級的加減法開始做起。當她媽媽從口袋裡掏出帶著體溫的90元放到我的手上,我感覺就像小時候在外婆家看到母雞下蛋後,第一時間撿起來,那個雞蛋在手心還發燙的感覺,又歡喜又緊張。從來沒有在人家面前收過錢,臉紅耳熱,手發抖,不好意思當著她的面把錢數清楚,只是回過頭把錢塞到包包裡頭。

第三天來了一個四歲的,叫做Karl的菲律賓裔的小男孩,要學英文。Karl的媽媽說,他們剛剛從菲律賓來,在菲律賓的時候聽說這個補習課程,Karl的表兄在菲律賓也去Kumon學習。我覺得好了不起,他們竟然是從菲律賓知道Kumon的。

Kumon是算有多少個科目(subject),而不是按人頭收費。數學是一個科目,語文是一個科目。有學生只做數學,每個月交一個科目的錢;有學生只做語文,每個月交一個科目的錢;有學生數學和語文都做,每個月交兩個科目的錢。第一個月下來,收了16個科目的學費。

家長陪同子女出席頒獎會。(圖為作者提供)

加盟第二個月 收支快打平

剛開業時Kumon只發臨時執照,等滿足一定的條件後,才會換發正式執照;持有臨時執照,每個月的加盟使用費要多交一些。除去每個月要從每個科目學費裡固定交給Kumon幾十元加盟使用費,剩下部分加上租金補貼700元,還不夠房租、水電煤氣人工廣告費。第二個月,收了38個科目學費,交了加盟使用費,收到700元的租金補貼,差不多能打平,心中覺得很踏實。

按照Kumon當時的要求(這十多年來,Kumon不斷地改變要求),必須要做滿一年後(一年經驗),有30個數學科目和20個語文科目,就可以去考試,數學和語文都要考四個級。數學從七年級的初等代數考到十年級的高等代數,語文也是從七年級考到十年級。

先生客串補教 學生愛戴

我學生的人數早就超過了要求,剛滿一年我就去考,數學在2004年的8月份通過,拿到正式執照,數學這門課每個科目給Kumon的加盟使用費馬上降低;2004年的9月份也通過了語文的四個級別考試,拿到正式執照,語文每個科目的加盟使用費也馬上降低。我算是趕上末班車,開Kumon後有幾年的黃金日子。其它品牌的補習學校競爭沒有那麼多,Kumon也沒有到處設點。到2007年6月份,我就有近340個subject,可以養家糊口了。大兒子2006年讀大學,讀的是Johns Hopkins University,頂級私立大學學費不菲,靠Kumon的收入,也可以解決他學費的問題。

2007年3月,先生工作的公司失業。他回芝加哥後沒有繼續找工作,每次上課他都從後門輕輕的進來,教學生,到快下課學生不多時,他就從後門輕輕的離開,工學博士客串補習,學生都很喜歡他。

再開1家Kumon 過程波折

先生老想找點事情幹,也想去開一家Kumon,他申請了面試了考試了,對他來說都是小兒科。我原來是不想做兩家的,Kumon當時的要求是如果你想開第二家,你必須在北美(Kumon North America)是銀牌以上的instructor才有資格,我那年是金牌instructor(當時只有5%的人達到這個標準),絕對有資格開第二家。(Kumon當時規定一個人最多只能開兩家;現在你想開兩家就很難得到Kumon的批准了,因為Kumon認為,每個人開一家才能夠有精力把它做好。我認為是市場供求關係的變化,現在想開的人多了,Kumon就要作限制了)

於是我就出面申請開第二家,我跟先生分析由我出面開的好處,我已經是有正式執照,不用從臨時執照做起,每個月的加盟使用費不用多交,而且每年只要去Kumon芝加哥辦公室開會學習四次就可以維持我的正式執照。反正我開一家也是去四次,開兩家也是去四次,沒有區別。如果是臨時執照,就要一年去開會學習九次,沒有自由,每個月還要多交加盟使用費。

我們又如法炮製,找地方,設計畫圖審批裝修做廣告,這次裝修的過程就沒有那麼順利,而且花費也比上次多。本來是計畫在2008年7月份開張,結果一直拖到12月份。

兩個補習中心的裝修擺設都一模一樣,我的助手有時候到另外一個中心幫忙就熟門熟路,根本沒感覺是去到另外一個中心。有時候一個中心的學生需要額外的説明,就在上課的時候,去到另外一個中心來找我們幫助,也是很熟悉舒服自然。

學生3到18歲 怎樣教孩子的?

很多人問我,妳一個教室這麼多孩子,而且從3歲到18歲(我是從2歲半就開始收,只要小孩能夠坐下來10分鐘,聽老師講我就收。還有大學一年級二年級的學生),妳是怎樣教孩子的?

我的工作就像醫生一樣,根據每一個學生的具體情況、家庭情況、家庭的支援程度,每一級的課程、每一頁紙的難易程度,每一個禮拜給學生開一次處方,也就是安排他們每天做什麼功課。處方開好後,助手就把所有的處方統一列印出來,根據每個學生的處方,來準備他們一個禮拜的功課。

大多數學生每個禮拜來一次,有的來兩次,不管每個禮拜來一次還是兩次,他們只是交換一次作業,把上一個禮拜的作業還回來,再領一個禮拜的作業回家做,其中有一天或兩天在中心做,做完後,我的助手就要改學生的課堂作業,如果學生做錯了,學生要改錯,直到把所有的錯誤都改正才回家。助手就會把他們的成績輸入到電腦裡頭,對於成績差的學生,助手要跟我溝通,這樣我就清楚每個學生的情況。我也經常在教室裡走動,以便觀察和幫助學生。

課閒忙排課 與家長溝通

不上課的時候,我的工作主要是給每個學生排課,與家長溝通,給新家長介紹這個課程,給新學生報名,收學費,給助手做工資單發工資等等。也免不了經常要學習提高自己,以跟上形勢。這看來很簡單,但是我也早已為這些學生操碎了心,熬白了頭。

我的理念是要給學生提供一個良好開心有愛的學習環境,這樣學生在我的補習中心裡學習進步,就像樹木在春天的花園裡自然生長一樣。我們總是給學生提供額外的幫助,比如他們學校的功課需要幫助,我們會免費給他們幫助,哪怕是推遲回家的時間;如果他們在家裡有作業不會做,甚至學校的作業不會做,打電話來求助,我們就通過FaceTime或者Skype去幫助他們。我這裡說的我們,在2016年先生去加州前,凡是下課以後的時間,不管是在中心還是在家裡幫助學生,都是自己一家人在幫忙。

作者開的補習學校。(圖為作者提供)

「教書育人」理念 奉為圭臬

有個住在Minnesota的Jens是個典型的白人學生,數學基礎不夠扎實,但他很努力,雖然從乘除法做起,一點也不氣餒,一直跟了我六年,用通訊的方式學習,從三年級的課程學到微積分。他在大學讀電腦專業,上大學前與父親一同專門來到中心,感謝我們對他的幫助,我們對他的成長也十分的開心。讀大學以後,他已經不是我的學生了,還經常找我先生通過FaceTime免費教他大學微積分(Calculus II)。

有不少高中生經常找我們免費幫助他們學校的數學作業,尤其是考試前,會email我一大堆的複習題,我會把每一道題都詳細地做一遍,然後用FaceTime教他們。

「教書育人」這個中國的教育理念,我奉為圭臬,在美國也身體力行。對於有些青少年學生,由於處於反叛期,家長沒辦法逼他們做作業,我就跟他們談心,談人生,談理想,幫助他們設定目標,並把目標落實到每一天的行動,就是每一天要自覺做Kumon的作業。我甚至還提供打電話服務,督促學生,有的學生在家裡不好好做作業,那我就每天等學校下課後打電話去學生家裡問他功課做了沒有,需不需要幫助。

我的本性不懂得跟人家爭辯。如果有家長來反映孩子在學校做得不好,我總會在自己的身上找原因,覺得是自己的責任,總會想辦法能夠給學生提供多些幫助。想想在國內讀高中的時候,每天晚上所有的老師都跟我們一起晚自習,我們在教室裡晚自習,他們在辦公室裡頭備課,改作業。他們都是的我的楷模。「春蠶到死絲方盡,蠟炬成灰淚始乾」,那個年代的老師讓我深深地敬仰,我覺得自己怎麼多做都比不上他們。

美國、歐洲、印度、巴基斯坦、菲律賓、南美洲等等國家的教育系統,基本源自於英國的系統,所以數學解題方法有別於中國、日本、新加坡等亞洲國家用的方法。我通過對比認為這些亞洲國家的方法更好,使學生的運算能力更強,運算速度更快,由於美國的學生不熟悉這些方法,我們在教學生之前,先教家長,或者乾脆叫家長在家裡不要教孩子,如果孩子不懂,就帶來中心讓我們教,以免大家教的方法不一樣,讓學生糊塗。

附近有不少學校的老師向學生要我的講義,在學校把我的講義發給學生,用我們的方法去教學生,說明他們還是很欣賞我們的方法。有一次一個印度人家長讀了我的講義後特意來對我道謝,我提出疑問:「我知道你們印度人數學很好,但為什麼也是用Kumon的方法呢?」他說:「當然了,印度被英國殖民150年(百度說是190年),所以我們在印度受的教育基本上是英國的系統。」我恍然大悟。

優秀老助手 培訓新助手

14年半來,每當Kumon的工作人員問我:「妳的強項是什麼?」我的回答永遠是助手。這麼多年來得益於助手的幫助,使我能夠幫助到這麼多的學生。我的助手基本上是高中生(有幾個是大學生,還曾雇用過兩個小學老師,一個高中數學老師),在我這裡幹兩年左右就去讀大學,所以我每年的夏天都要招新人。

在多年管理中,我逐步觀察思考,針對小生意的特點,完善我們的培訓系統,由老助手培訓新助手,不用我費太多心。制定了制度讓他們自我管理,一切有條有理。他們每次下課離開中心之前,一切都處理好了,清潔搞好了,下次課的材料也準備好了,一開門就可以上課,力求有序高效。

我的理念是如果助手幹得不好,錯在我身上,要多給助手培訓,多跟助手溝通。大多數助手都非常優秀,我想這些高中生,很多人在這裡是他們人生的第一份工作,所以如果哪個助手不好好幹,就要多指導,多溝通,多給他們機會,多表揚,多鼓勵,從來都不訓他們,一般都不會輕易開除他們。這麼多年,只是開除過一個助手。

教過1612個學生 感受民族包容

至於我自己,除了自己所受的教育和以前在大學的教學經驗,還有不斷學習提高以外,作為兩個孩子的媽媽,把兩個兒子養大這個寶貴經驗,也是非常非常的重要。每當助手遇到各種不容易教的孩子來找我幫助時,就會很自然的想出好方法來教這些學生。

14年半來,總共教過有1612個學生(按人頭數),來自周圍170多個學校,幾乎是所有的公立學校和私立學校。來自中國家庭的學生總共有20個。感受到同一族裔的不同特點,我也調整與家長的打交道方式,有的可以談理念談前景,有的只能講當下講速成。做Kumon這麼多年,接觸到不少的民族與家庭,對文化的多元化與包容性感受深切。

這近15年來,美國的中小學教育也發生了不少變革。首先是在2002年1月由當時的布希總統簽署了一個叫做No Child Left Behind(NCLB)的法案,到2003年的時候當地很多學校都採取行動。這個法案的基本精神是不要讓任何一個孩子掉隊。當每一個族裔的孩子在學校都通過標準,尤其是拉美裔非裔等的貧困生都通過標準,這個學校作為一個整體才通過標準。所有的學校因為這個法案,也拿到了一些經費來幫助這些學生。Kumon也要趕上形勢,告知我們甚至可以在學校放學後去到學校給孩子做Kumon,我收了一個黑人女孩,她來我的中心補習,與其他的學生沒任何區別,但是她的學費是由學校給她交,可是這個經費不多,只夠她在我這個中心補習一個學期。

美國的中小學教育,特別是貧困生的教育,有多年積累下來的問題,也是一種社會問題的反映,可謂積重難返。No Child Left Behind這個法案後來不了了之,也沒有什麼效果。

幾年前這個國家又推出了Common Core,基於美國教育系統自由度大的現狀,同一個校區不同的學校標準不一樣,教材不一樣,同一個學校,不同的老師也不一樣。所以學校與學校之間,這個州與那個州之間的教育標準都不一樣。Common Core就是要解決這個問題,全國統一標準。

Kumon應用題太少 跟不上形勢

Common Core在數學方面最顯著的改變,是比以前多了很多文字題應用題。Kumon又行動起來,數學列了一大張表,英文也列了一大張表,總結了Kumon與Common Core的關係。Kumon的應用題太少,在Common Core這場變革之中是一個致命的弱點。記得我在2003年剛加盟時,就提意見要多加應用題,其他很多的instructor也都提意見,多加文字題應用題。十多年過去了,Kumon對於它的數學課程修改了13個層級,拿掉了好多以前的好東西,把課程的材料變得比以前簡單一些,也拿掉了不少應用題,這樣一來文字應用題就更少了。

學生和家長更感興趣的,是多些應用題練習,在學校就會成績好。從教育的角度,多些應用題去滿足學生和家長的要求,並跟上教育改革的步伐,我們的生意才會更好,因而也會能夠幫助更多的學生。Kumon如果跟不上形勢,會與教育的發展脫節。

我兩個補習中心最多的時候有500學生,助手有16個。2008年經濟危機後,很多人失業。由於開一個補習中心,初始投資不算多,結果一下子如雨後春筍般,在我的中心周圍冒出了很多個品牌,主要是XX人開的補習中心。這個中心的XX人用比我低很多的學費把學生挖到他們那裡去,在很短的時間裡,差不多有80個subject都轉到那裡去了;我也只好把學費降到跟那個中心一樣。但這種自相殘殺的做法對我中心造成的損害是不可彌補的,因為新的學生和家庭根本不知道誰好誰不好,哪裡便宜就去哪裡,我腹背受敵,艱難維持。

另一家補習中心在同一個購物中心開張,收費低廉,包括數學英文和通用常識,還教打算盤。他們收費這麼低,自然也吸引了一些學生,但由於他們這個課程的效果並不是很好,有的孩子走了,有的走了又回來。我到今天都不明白,收費那麼低是怎樣生存並提供優質的教育服務。

Kumon又開又倒 傷害形象

就連離我不遠的另一家Kumon,開了三年後,在2015年春天關門大吉。Kumon的中心又開又倒閉,對自己的品牌造成極其負面的影響。

我的兩個補習中心就像下圍棋一樣,讓其它的棋子把我的兩個中心從東南西北方向給緊緊包圍起來了。他們都有一個共同的想法,只要在做得好的Kumon旁邊開它一家,把Kumon一半的學生拿過來就有飯吃了。由於自殘與競爭,Kumon在芝加哥的表現也不好,補習中心是比以前開多了好多家,但是它的學生總額比以前少了好多。

那幾年Kumon North America面對對手的競爭也慌了手腳,一年換一個總裁,政策也是一年一變,每換一個總裁,新總裁就會來芝加哥辦公室給我們開大會,來貫徹新的政策。今年這個總裁說,每一個學生每天要做10頁紙的作業,這樣他們可以進步的更快;明年新總裁說每個學生每天給他一頁紙的作業就好了,我的兒子也是Kumon的學生,10頁太多了,一天給他一頁正好。

幾年前的瘋狂擴張的苦果現在顯露出來了,不少的中心在出售,賣不出的關門大吉。很多Kumon的instructor聚在一起談起總公司的策略都十分心塞。

同業削價競爭 比10年前收費還低

最糟糕的是附近的Kumon中心收很低的學費,比我10年前收的學費還要低。要知道這十多年來一切費用都在漲,加盟使用費也漲了,今年8月還要漲。更有甚者的是,當我把其中一個補習中心賣給一個XX人時,他接手後就馬上把每個月的學費降價。我無語,因為這與自己的理念完全背道而馳。

加盟連鎖店,好處是在沒有經驗的時候,可以借助連鎖店的名氣和他們的方法與支持,不好的地方就是你會失去自由發展的空間。你如果有企業家精神,希望做大做強的話,終會發現你是被困在籠子裡。我被這麼多補習中心包圍著,真是像一頭困獸一樣,深深地感覺到加盟連鎖店,與作繭自縛沒有什麼兩樣。尤其是當有學生雖然很喜歡我這裡,但是由於Kumon的文字題應用題不夠,也沒有寫作文的訓練,所以要轉去其他補習班時,我真是覺得自己非常非常的無能為力。

我這頭困獸,多年來渴望努力衝出一條路,但是加盟連鎖店時簽的合同就像一個賣身契,有無數條規定,不能做這不能做那,配偶也不能做這不能做那。比如說我每個禮拜才開兩個半天,共七個半小時,其餘時間關門,多浪費資源,如果我能夠利用其它的時間幫助學生補習SAT,ACT,幫助高年級的學生補習他們學校的功課,比如數學、物理、生物、化學等功課。與其他人合作,開音樂班美術班武術班老年班幼兒班,什麼都可以想啊。

不過也不能怪Kumon,它要保護它的利益。不是你控制我,就是我控制你,這就是遊戲規則。

「你們好好玩吧,我不陪了」

最終悟出來了,拿得起也要放得下,退一步海闊天空。

2015年1月,我把一家補習中心賣給一個XX人。他在XX拿到機械的本科學位,買我的Kumon補習中心前在開7-Eleven的連鎖店。2018年1月份,又把另一家補習中心賣給另外一個XX人。這個XX人在XX有數學的碩士學位,開Kumon前,她在離我的中心半個小時的一家Kumon補習中心當了14年的助手。這一帶的補習中心基本上都是XX人開的了,你們自己好好玩吧,我不陪了。

我兩個中心的買家都對我說,現在Kumon很多的instructor都滿足於有100多個subject。想想也是,有100多個subject,也有飯吃了,每個禮拜才去兩個半天,在中心跟孩子玩也是很好的。只不過是我原來想將自己的教育理念做到極致,讓我放棄理念,不如解放自己。

一個連鎖店好不好,不光是看它的產品好不好,有沒有市場,支援如何,成本如何,最重要的還是要容易進也容易出(easy in easy out)。開Kumon,進不容易,出也不容易。尤其賣我的第二家補習中心整整花了兩年時間。首先要向Kumon申請賣補習中心,填很多張表,所有的條件都滿足要求後才允許我賣,但這個對我來說不成問題。我找到買家後,這個買家從第一次跟我接觸,再完成面試考試,背景調查,資金調查,被接受培訓後,要通過前後五個月共三期的培訓,一切順利,到交割的時候九個月已經過去。

人生翻頁 去北加州創業

好事多磨,經過兩年的努力,最後還是賣出去了。交接期間Kumon芝加哥辦公室的工作人員過來視察檢查,驚訝地對我說:「妳的中心怎麼運行的這麼有效率,沒見妳指手畫腳,助手就把所有教學,聯繫家長,衛生清潔等都做了,下次課的材料也準備好了。我視察了很多中心,他們的運作都沒有如此行雲流水,每一個助手也是各人幹各人的活,幹完自己的活後離開中心回家;而妳中心的助手卻是一起幹完活,再一起離開中心回家,妳是怎樣做到的呢?」我淡淡的遞過一份清單給她:「都在這!」對於我來說,非常感謝Kumon給我的經歷,經歷我帶走,其它的我都留下給買家。

一切已經成為過去。現在的我已經是蟲蛹化蝶,將要飛去北加州,享受北加州的陽光和自由的空氣。沒有一絲一毫的遺憾,把我人生中Kumon的篇章,輕輕地合上。在北加州,我與先生有約,再次創業。(註:作者夫婦在北加州開墾了自己的棗園)