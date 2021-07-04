我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

新冠疫情解封 生活回歸正常？恐懼始終在

記者劉大琪
當疫情相關的大部分限制終於鬆綁，不少人驚覺解封後回歸疫情前的正常生活沒那麼容易。（Getty Images）
當疫情相關的大部分限制終於鬆綁，不少人驚覺解封後回歸疫情前的正常生活沒那麼容易。（Getty Images）

從2020年初延續至今的新冠肺炎疫情，迫使每一個人開始了一段前所未有的經歷，生活形態、工作學習、人際關係、方方面面被迫改變，「恢復正常」、「回歸到疫情前」成為大家過去一年多來分分秒秒的渴望。然而隨著疫苗開打、各地陸續解封，當關於疫情的大部分限制終於鬆綁、一直期盼的「自由」終於到來，不少人卻驚覺回歸和恢復完全沒有想象中容易——有了自由，卻又不敢享受自由。

★解封後難適應 無所適從

疫情前很自然的行為習慣，現在竟然讓人緊張起來：大家下意識地擔心去擁擠的地方、和陌生人接觸，除家之外的室內場所進去總要戴口罩，任何地方需要排隊總想與人拉開距離，但凡身邊人多一點總是焦慮不安；依然不敢坐到電影院、抱著爆米花看電影，也依然因為不想搭乘人擠人的飛機而放棄旅遊，甚至在街上偶遇朋友或熟人，依然不知道該不該擁抱、握手、還是繼續擊肘碰脚、或者僅口頭問個好。

疫情後，不少人都對再坐進電影院、抱著爆米花看電影感到猶豫。（Getty Imag...
疫情後，不少人都對再坐進電影院、抱著爆米花看電影感到猶豫。（Getty Images）

「如果你有這些感受，不用擔心，你並不是一個人。」紐約兒童中心（The Child Center of NY）社工督導（clinical supervisor）黃峰滔就注意到，近期各年齡層都出現了很多在解封後難以適應、無所適從的人。「最常見的是不知道自己的安全感和底線在哪裡了，只要進到一個環境，就覺得很不舒服，總是擔心別人是否離自己太近、任何接觸是否安全。」

實際上，這都是人在不停和身邊的環境做交流、並在過程中不斷調整自己的正常表現，「剛開始時有不適完全沒關係」。可以慢慢進行、循序漸進，通過制定一些具體的計畫，增加和外界的「接觸」（exposure，又稱曝光度），在以個人舒適度為前提的情況下，與外界接觸得越多、越容易適應，再逐漸改變自己。

心理諮詢師劉佳表示，人們之所以會焦慮，還有一個原因在於，過去一年多的疫情，讓大家不得不以一種很罕見的方式，比過去更深刻地認識到人是有多脆弱。「疫情爆發後，身體一直在提醒你保持警惕，這麼長、這麼久的緊張感，在疫情前很少有。」所以現在開始回歸所謂的疫情前的正常生活時，仍有很多感受和情緒「還建立在疫情帶來的恐懼上」，這種恐懼始終都在，並未隨著解封消失，「只是很多人沒有意識到、或者意識到了也不願意承認」。

家長可趁這個夏天安排出行，帶孩子放鬆調整一下。（Getty Images）
家長可趁這個夏天安排出行，帶孩子放鬆調整一下。（Getty Images）

★走出封閉環境 並不容易

每天都需要從紐約長島驅車到皇后區上班的楊凡，自階段性復工開始至今，焦慮指數不斷上升，特別是最近全面解封後，夏天也到來、越來越適合出行，「肉眼可見人流車流明顯增加，堵車的時間越來越長，和外界的互動越來越多，我除了上班，也要規畫孩子們的暑期生活，感到壓力很大」。

作為兩個孩子的媽媽，楊凡過去每到暑假都會安排一些旅遊，既能幫孩子開闊視野、豐富體驗，也是全家人放鬆休閒的好機會。然而過去一年學生都在上網課，「老師教學很辛苦、卻也很受限，孩子的學習效果不理想，特別矛盾要不要趁這個暑假讓他們補補課，但又覺得孩子能熬過疫情的這一年不容易，少了很多戶外活動的機會，這個夏天更不能浪費」。

雖然解封了，但病毒仍在，依然有人因為不想搭乘人擠人的飛機而放棄旅遊。（Getty...
雖然解封了，但病毒仍在，依然有人因為不想搭乘人擠人的飛機而放棄旅遊。（Getty Images）

以前去旅遊，楊凡說，從沒想過連坐飛機還能有風險、或者搭一次飛機可能會得病，「我們沒少出去玩，考慮的多是走出去之後、到了目的地，怎麼吃好、喝好、休息好」。現在卻大不同，「連走出去這一步都很難，要考慮坐飛機需要飛多久、會冒多大的風險，看問題的角度全改變」，猶猶豫豫中，至今都未選定一個目的地，「沒想到一直期盼的出去玩，竟然也變得這麼難」。

心理學家John Duffy表示，早在去年初疫情剛爆發時，大家不得不居家避疫，調整工作、學習和生活模式，那種一瞬間的巨變驟降，很多人都沒做好面對的準備，過去這一年多，甚至可能成為他們一生中壓力最大、不確定性最強的階段。走進封閉的環境難，走出封閉的環境也是如此。

★別給自己壓力 先慢慢來

雖然目前疫情尚未結束，但大家對新冠病毒的了解和認識越來越多，疫苗也開打，一年多來的緊張、焦慮、疲憊，是時候在這個夏天好好釋放一下，再充電重啟，對自己和家人都有好處。不過，也沒必要從過度收緊變成過度放鬆，如果發現自己很難回到疫情前的常規上，就慢慢來、不著急，別給自己施加壓力。

黃峰滔建議先從「關注自己」開始，把重點放在自己可以控制的事情上，「比如今天願意出門走幾步、走多遠？願意做什麼事？願意與其他人分享哪些想法和感受？」有的人喜歡控制別人，「總想說服家人朋友出門逛逛，或者總在鼓勵身邊的人去打疫苗，覺得我都打針了、你們怎麼還不打？我都出門了、你們怎麼還不出門？」殊不知這些強迫別人的言行，既會讓別人緊張焦慮，也是自己緊張焦慮的體現。人一旦過度關注自己不可控的事情，只會讓自己更難受。

恢復社交以個人的舒適度為先，不需勉強自己參加人多的集體活動。（Getty Ima...
恢復社交以個人的舒適度為先，不需勉強自己參加人多的集體活動。（Getty Images）

再就是注重個人的舒適度，「有意識去做一些在自己舒適度上限左右的事情」。有的人性格本身就不太容易適應變化，「比如天生內向的人，居家辦公免去很多社交活動，就會覺得非常舒服，現在要回辦公室上班，反而感到很難適應」。因為每個人的舒適度上限都不一樣，所以應先界定自己的，明確做什麼事能讓自己放鬆和平靜下來。「如果自己的上限只能是和一兩個朋友在室外喝個咖啡，就不要勉強自己去參加朋友們的大party、或者人很多的BBQ，否則反而變得更焦慮。」

提前讓自己適應秋季的生活節奏也很重要。「有的人上午9時上班，居家辦公期間可能8時50分起床都行，但秋天很多公司都要求員工返崗，應該利用夏天提前適應。」可以按照正常的上班和出門時間，到家附近的地鐵站走一走，買杯咖啡、或只是走一走再回家，都能幫自己一點點找回疫情前的感覺。

於此同時，檢視一下過去一年多的生活，盡量利用這段時間保持良好作息、三餐正常飲食，而不是晚起、熬夜、或者有一餐沒一餐地亂吃。另外要多運動，在家避疫活動範圍受限，現在天氣好了、也解封了，就可以多進行些戶外的運動，既能增強體力、又能提升免疫力。

劉佳強調，除了吃喝、運動之外，睡眠也不容忽視，很多人疫情期間都有失眠的問題，難以入睡、輾轉反側、多夢易醒等。作為人最原始的生理需求之一，睡眠也在敏銳反映著情緒。「睡眠和心態互相影響、密切相關，心態好、睡眠就會好，睡眠好了、也自然容易有好心態。」關注睡眠質量、科學管理睡眠，可以幫大家打造良好的心理狀態和樂觀的生活態度。

每周能留一個晚上出去玩，不管是去「汽車影院」、還是去聽音樂會，都是很好的自我調整...
每周能留一個晚上出去玩，不管是去「汽車影院」、還是去聽音樂會，都是很好的自我調整的開始。（Getty Images）

Duffy建議這個夏天每個家庭都能安排一些活動，而不是繼續待在家裡。活動不需要多花哨、或者多複雜，外出旅遊、走親訪友固然是選項之一，但不出遠門的話，每周能留一個晚上出去玩，不管是去「汽車影院」（drive-in movie）、還是去聽音樂會，都是很好的內容和開始。

家長可以在小範圍內多給孩子增加社交的機會，幫他們提前適應回校園後的群體學習生活。...
家長可以在小範圍內多給孩子增加社交的機會，幫他們提前適應回校園後的群體學習生活。（Getty Images）

★孩子情緒變化 須常關注

有的家長凡事要求孩子完美，希望學期末能有好成績、考高分，表現不理想，就想讓孩子趁假期去補課，然而這個夏天，其實應把重點從學習上移開。「過去這一年太特殊，想想孩子們都經歷了些什麼，線上和線下學習不斷切換，能夠堅持到現在已經是很大的成功，他們也需要休整，也需要被允許不做尖子生。」

「9月學校都要求學生返校，不再提供上網課的選項，所以這個夏天更應幫他們提前做調整。」黃峰滔說，不管是從家庭內部的親戚開始，還是從教會成員、或者運動隊成員開始，家長都是時候多給孩子安排一些社交的活動了。讓孩子保持生活的規律性非常重要，尤其是注意力不容易集中的小孩，一下改變學習環境會非常難適應，家長應趁這幾個月給子女設定出包括學習、運動、社交在內的時間表，像疫情前上學日的安排一樣，提前做準備。

另外要多關注孩子情緒上的變化，識別他們緊張焦慮的線索。「有的小孩很願意上補習班、和小夥伴多接觸，自然可以鼓勵」，但如果只是為了補上過去一年落下的功課而上補習班，則完全沒必要。「畢竟孩子的心理調整才最重要，疫情本身就給很多小孩帶來心理上的創傷，這種創傷應先修復」，因材施教、靈活安排孩子們的暑期生活。家長可以「多和子女交談，也要尋找他們的上限在哪，鼓勵他們做一些有挑戰性的、但不是完全做不到的事」。

★長者日常生活 可多豐富

除了孩子之外，年紀較大的長者也需重點關注。黃峰滔表示，很多老人一輩子都在工作，心態也很年輕，但疫情讓他們丟掉了工作，兩、三年之內再就業的機會也有限，「明明有工作能力，卻被迫退休，很容易對未來有不少的憂慮」。特別是沒身分的老人，親朋好友不在身邊、又無法享受社會福利，壓力自然隨之而來。

長者可到老人中心和人交流互動，自我休整。（Getty Images）
長者可到老人中心和人交流互動，自我休整。（Getty Images）

這些長者應盡可能多去增加和豐富日常的生活內容，老人中心如今已經陸續開放，可以到那裡和人交流，參加電腦班等培訓，學習新技能，老人中心還有餐食提供，哪怕只是單純地去那裡跳跳舞、唱唱歌，也是很好的充電和自我休整的機會。「現在的老人中心都還專門提供心理諮詢的社工，如果遇到任何問題和困惑，可以隨時尋求專業幫助。」

有的老人的焦慮是來自看到、聽到的一些假新聞，「比如第幾波疫情又要來了，或者又可能有多少人感染、得病、甚至死亡，老人特別容易因此感到難受和害怕」。所以需要特別強調的是，「長者一定不要被道聽途說的東西影響，而應遠離消息來源不實的新聞和視頻，這樣能減少很多的焦慮感」。兒女也應幫父母篩檢消息來源，並盡量為父母提供多一些關懷。

劉佳表示，疫情固然帶給大家很多的刺激，讓人變得敏感、猶豫，習慣了封閉後，如今回歸正常生活，需要重新恢復社交能力。但其實沒有絕對的「正常」或「不正常」，從「不正常」中也可以打造新的自己和新的「正常」生活。「疫情讓我們更懂得感恩，懂得關懷身邊的人，也錘鍊了心理上的韌勁，從艱難困苦中迅速復原」，這些都有助於增強人的心理資本（psychological capital）、激發心理潛能，讓自己的心變得更強大，從而進一步發展和成長。

疫情 老人中心 疫苗

上一則

波士頓文學之旅

下一則

新冠病毒變種 傳染力仍很高！解封別太急

延伸閱讀

記者在現場／中共百年採訪開跑 封閉管理、防疫升級

記者在現場／中共百年採訪開跑 封閉管理、防疫升級
任安慎整型美容迎夏大酬賓所有手術項目原價優惠減$1000

任安慎整型美容迎夏大酬賓所有手術項目原價優惠減$1000
孟加拉、大馬、泰國擴大封鎖 英難如期解封

孟加拉、大馬、泰國擴大封鎖 英難如期解封
同是疫苗接種前段班 塞席爾再祭封鎖 冰島全面解封

同是疫苗接種前段班 塞席爾再祭封鎖 冰島全面解封

熱門新聞

蔡秉燚因發明N95口罩進入學校的名人堂。（取自田納西大學網站）

對抗新冠華人英雄／蔡秉燚 發明N95口罩過濾材料

2021-06-27 02:05
王年爽發明的S-2P技術為新冠疫苗的開發鋪平道路。（取自德州大學網站）

對抗新冠華人英雄／王年爽 創S-2P技術為疫苗鋪路

2021-06-27 02:03
顧悠揚說，中國傳統文化幫助他取得了今天的成就。（顧悠揚提供）

對抗新冠華人英雄／顧悠揚 設計預測疫情最準模型

2021-06-27 02:04
陳希是耶魯大學第一位被採訪的公共衛生專家。（陳希提供）

對抗新冠華人英雄／陳希 17個月受訪450次評估疫情

2021-06-27 13:42
百般黃紫鬥芳菲。（圖皆為作者提供）

北桌山​野花秀 美如蜀錦

2021-06-27 02:00
中國博士生董恩盛設計的儀表板成為冠狀病毒數字和趨勢的最權威來源之一。（取自約翰霍普金斯大學網站）

對抗新冠華人英雄／華裔青年 走在追蹤疫情最前線

2021-06-27 12:11

精彩推薦

超人氣

更多 >
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校
影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤