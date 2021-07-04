新冠疫情解封 生活回歸正常？恐懼始終在

當疫情相關的大部分限制終於鬆綁，不少人驚覺解封後回歸疫情前的正常生活沒那麼容易。（Getty Images）

從2020年初延續至今的新冠肺炎疫情 ，迫使每一個人開始了一段前所未有的經歷，生活形態、工作學習、人際關係、方方面面被迫改變，「恢復正常」、「回歸到疫情前」成為大家過去一年多來分分秒秒的渴望。然而隨著疫苗 開打、各地陸續解封，當關於疫情的大部分限制終於鬆綁、一直期盼的「自由」終於到來，不少人卻驚覺回歸和恢復完全沒有想象中容易——有了自由，卻又不敢享受自由。

★解封後難適應 無所適從

疫情前很自然的行為習慣，現在竟然讓人緊張起來：大家下意識地擔心去擁擠的地方、和陌生人接觸，除家之外的室內場所進去總要戴口罩，任何地方需要排隊總想與人拉開距離，但凡身邊人多一點總是焦慮不安；依然不敢坐到電影院、抱著爆米花看電影，也依然因為不想搭乘人擠人的飛機而放棄旅遊，甚至在街上偶遇朋友或熟人，依然不知道該不該擁抱、握手、還是繼續擊肘碰脚、或者僅口頭問個好。

疫情後，不少人都對再坐進電影院、抱著爆米花看電影感到猶豫。（Getty Images）

「如果你有這些感受，不用擔心，你並不是一個人。」紐約兒童中心（The Child Center of NY）社工督導（clinical supervisor）黃峰滔就注意到，近期各年齡層都出現了很多在解封後難以適應、無所適從的人。「最常見的是不知道自己的安全感和底線在哪裡了，只要進到一個環境，就覺得很不舒服，總是擔心別人是否離自己太近、任何接觸是否安全。」

實際上，這都是人在不停和身邊的環境做交流、並在過程中不斷調整自己的正常表現，「剛開始時有不適完全沒關係」。可以慢慢進行、循序漸進，通過制定一些具體的計畫，增加和外界的「接觸」（exposure，又稱曝光度），在以個人舒適度為前提的情況下，與外界接觸得越多、越容易適應，再逐漸改變自己。

心理諮詢師劉佳表示，人們之所以會焦慮，還有一個原因在於，過去一年多的疫情，讓大家不得不以一種很罕見的方式，比過去更深刻地認識到人是有多脆弱。「疫情爆發後，身體一直在提醒你保持警惕，這麼長、這麼久的緊張感，在疫情前很少有。」所以現在開始回歸所謂的疫情前的正常生活時，仍有很多感受和情緒「還建立在疫情帶來的恐懼上」，這種恐懼始終都在，並未隨著解封消失，「只是很多人沒有意識到、或者意識到了也不願意承認」。

家長可趁這個夏天安排出行，帶孩子放鬆調整一下。（Getty Images）

★走出封閉環境 並不容易

每天都需要從紐約長島驅車到皇后區上班的楊凡，自階段性復工開始至今，焦慮指數不斷上升，特別是最近全面解封後，夏天也到來、越來越適合出行，「肉眼可見人流車流明顯增加，堵車的時間越來越長，和外界的互動越來越多，我除了上班，也要規畫孩子們的暑期生活，感到壓力很大」。

作為兩個孩子的媽媽，楊凡過去每到暑假都會安排一些旅遊，既能幫孩子開闊視野、豐富體驗，也是全家人放鬆休閒的好機會。然而過去一年學生都在上網課，「老師教學很辛苦、卻也很受限，孩子的學習效果不理想，特別矛盾要不要趁這個暑假讓他們補補課，但又覺得孩子能熬過疫情的這一年不容易，少了很多戶外活動的機會，這個夏天更不能浪費」。

雖然解封了，但病毒仍在，依然有人因為不想搭乘人擠人的飛機而放棄旅遊。（Getty Images）

以前去旅遊，楊凡說，從沒想過連坐飛機還能有風險、或者搭一次飛機可能會得病，「我們沒少出去玩，考慮的多是走出去之後、到了目的地，怎麼吃好、喝好、休息好」。現在卻大不同，「連走出去這一步都很難，要考慮坐飛機需要飛多久、會冒多大的風險，看問題的角度全改變」，猶猶豫豫中，至今都未選定一個目的地，「沒想到一直期盼的出去玩，竟然也變得這麼難」。

心理學家John Duffy表示，早在去年初疫情剛爆發時，大家不得不居家避疫，調整工作、學習和生活模式，那種一瞬間的巨變驟降，很多人都沒做好面對的準備，過去這一年多，甚至可能成為他們一生中壓力最大、不確定性最強的階段。走進封閉的環境難，走出封閉的環境也是如此。

★別給自己壓力 先慢慢來

雖然目前疫情尚未結束，但大家對新冠病毒的了解和認識越來越多，疫苗也開打，一年多來的緊張、焦慮、疲憊，是時候在這個夏天好好釋放一下，再充電重啟，對自己和家人都有好處。不過，也沒必要從過度收緊變成過度放鬆，如果發現自己很難回到疫情前的常規上，就慢慢來、不著急，別給自己施加壓力。

黃峰滔建議先從「關注自己」開始，把重點放在自己可以控制的事情上，「比如今天願意出門走幾步、走多遠？願意做什麼事？願意與其他人分享哪些想法和感受？」有的人喜歡控制別人，「總想說服家人朋友出門逛逛，或者總在鼓勵身邊的人去打疫苗，覺得我都打針了、你們怎麼還不打？我都出門了、你們怎麼還不出門？」殊不知這些強迫別人的言行，既會讓別人緊張焦慮，也是自己緊張焦慮的體現。人一旦過度關注自己不可控的事情，只會讓自己更難受。

恢復社交以個人的舒適度為先，不需勉強自己參加人多的集體活動。（Getty Images）

再就是注重個人的舒適度，「有意識去做一些在自己舒適度上限左右的事情」。有的人性格本身就不太容易適應變化，「比如天生內向的人，居家辦公免去很多社交活動，就會覺得非常舒服，現在要回辦公室上班，反而感到很難適應」。因為每個人的舒適度上限都不一樣，所以應先界定自己的，明確做什麼事能讓自己放鬆和平靜下來。「如果自己的上限只能是和一兩個朋友在室外喝個咖啡，就不要勉強自己去參加朋友們的大party、或者人很多的BBQ，否則反而變得更焦慮。」

提前讓自己適應秋季的生活節奏也很重要。「有的人上午9時上班，居家辦公期間可能8時50分起床都行，但秋天很多公司都要求員工返崗，應該利用夏天提前適應。」可以按照正常的上班和出門時間，到家附近的地鐵站走一走，買杯咖啡、或只是走一走再回家，都能幫自己一點點找回疫情前的感覺。

於此同時，檢視一下過去一年多的生活，盡量利用這段時間保持良好作息、三餐正常飲食，而不是晚起、熬夜、或者有一餐沒一餐地亂吃。另外要多運動，在家避疫活動範圍受限，現在天氣好了、也解封了，就可以多進行些戶外的運動，既能增強體力、又能提升免疫力。

劉佳強調，除了吃喝、運動之外，睡眠也不容忽視，很多人疫情期間都有失眠的問題，難以入睡、輾轉反側、多夢易醒等。作為人最原始的生理需求之一，睡眠也在敏銳反映著情緒。「睡眠和心態互相影響、密切相關，心態好、睡眠就會好，睡眠好了、也自然容易有好心態。」關注睡眠質量、科學管理睡眠，可以幫大家打造良好的心理狀態和樂觀的生活態度。

每周能留一個晚上出去玩，不管是去「汽車影院」、還是去聽音樂會，都是很好的自我調整的開始。（Getty Images）

Duffy建議這個夏天每個家庭都能安排一些活動，而不是繼續待在家裡。活動不需要多花哨、或者多複雜，外出旅遊、走親訪友固然是選項之一，但不出遠門的話，每周能留一個晚上出去玩，不管是去「汽車影院」（drive-in movie）、還是去聽音樂會，都是很好的內容和開始。

家長可以在小範圍內多給孩子增加社交的機會，幫他們提前適應回校園後的群體學習生活。（Getty Images）

★孩子情緒變化 須常關注

有的家長凡事要求孩子完美，希望學期末能有好成績、考高分，表現不理想，就想讓孩子趁假期去補課，然而這個夏天，其實應把重點從學習上移開。「過去這一年太特殊，想想孩子們都經歷了些什麼，線上和線下學習不斷切換，能夠堅持到現在已經是很大的成功，他們也需要休整，也需要被允許不做尖子生。」

「9月學校都要求學生返校，不再提供上網課的選項，所以這個夏天更應幫他們提前做調整。」黃峰滔說，不管是從家庭內部的親戚開始，還是從教會成員、或者運動隊成員開始，家長都是時候多給孩子安排一些社交的活動了。讓孩子保持生活的規律性非常重要，尤其是注意力不容易集中的小孩，一下改變學習環境會非常難適應，家長應趁這幾個月給子女設定出包括學習、運動、社交在內的時間表，像疫情前上學日的安排一樣，提前做準備。

另外要多關注孩子情緒上的變化，識別他們緊張焦慮的線索。「有的小孩很願意上補習班、和小夥伴多接觸，自然可以鼓勵」，但如果只是為了補上過去一年落下的功課而上補習班，則完全沒必要。「畢竟孩子的心理調整才最重要，疫情本身就給很多小孩帶來心理上的創傷，這種創傷應先修復」，因材施教、靈活安排孩子們的暑期生活。家長可以「多和子女交談，也要尋找他們的上限在哪，鼓勵他們做一些有挑戰性的、但不是完全做不到的事」。

★長者日常生活 可多豐富

除了孩子之外，年紀較大的長者也需重點關注。黃峰滔表示，很多老人一輩子都在工作，心態也很年輕，但疫情讓他們丟掉了工作，兩、三年之內再就業的機會也有限，「明明有工作能力，卻被迫退休，很容易對未來有不少的憂慮」。特別是沒身分的老人，親朋好友不在身邊、又無法享受社會福利，壓力自然隨之而來。

長者可到老人中心和人交流互動，自我休整。（Getty Images）

這些長者應盡可能多去增加和豐富日常的生活內容，老人中心 如今已經陸續開放，可以到那裡和人交流，參加電腦班等培訓，學習新技能，老人中心還有餐食提供，哪怕只是單純地去那裡跳跳舞、唱唱歌，也是很好的充電和自我休整的機會。「現在的老人中心都還專門提供心理諮詢的社工，如果遇到任何問題和困惑，可以隨時尋求專業幫助。」

有的老人的焦慮是來自看到、聽到的一些假新聞，「比如第幾波疫情又要來了，或者又可能有多少人感染、得病、甚至死亡，老人特別容易因此感到難受和害怕」。所以需要特別強調的是，「長者一定不要被道聽途說的東西影響，而應遠離消息來源不實的新聞和視頻，這樣能減少很多的焦慮感」。兒女也應幫父母篩檢消息來源，並盡量為父母提供多一些關懷。

劉佳表示，疫情固然帶給大家很多的刺激，讓人變得敏感、猶豫，習慣了封閉後，如今回歸正常生活，需要重新恢復社交能力。但其實沒有絕對的「正常」或「不正常」，從「不正常」中也可以打造新的自己和新的「正常」生活。「疫情讓我們更懂得感恩，懂得關懷身邊的人，也錘鍊了心理上的韌勁，從艱難困苦中迅速復原」，這些都有助於增強人的心理資本（psychological capital）、激發心理潛能，讓自己的心變得更強大，從而進一步發展和成長。