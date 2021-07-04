新冠病毒變種 傳染力仍很高！解封別太急

夏天來臨，正是一年中外出度假的好時機，解封讓大家更迫不及待想要回歸疫情前的正常生活。（美聯社）

隨著全美各州陸續取消與新冠肺炎疫情 相關的大部分限制，不再硬性要求戴口罩 和保持社交距離，再加上解封後的第一個夏天來臨，正是一年中外出休閒娛樂、旅遊度假的好時機，讓大家更迫不及待想要回歸疫情前的正常生活，餐館、超市、商場、酒吧等各類公共場所的人最近都猛增。

★83%民眾 要走親訪友

儘管如此，仍有相當數量的民眾認為，解封還是來得太早，除了「解封」二字確實能夠帶給自己心理上的放鬆和精神上的愉悅之外，日常的行為卻並未從「防疫」中走出，依然繼續著疫情間培養的衛生和安全習慣，不會完全放鬆警惕。

旅遊是很多人解封後迫切想做的事。（美聯社）

去年初疫情爆發後，每個人的日常生活都在一瞬間被改變。為了降低染疫風險，各地政府都頒布了居家避疫令，大家不得不每天待在家中工作或學習，非必要行業（essential business）的機構悉數關閉，公共場所的休閒娛樂活動全部叫停。戴口罩和保持社交距離，成為民眾倘若外出必須遵守的頭號要求。

越來越多的人走出家門，到酒吧、餐館聚會。（美聯社）

隨著防疫工作不斷推進、疫苗 陸續開打，政府開始放寬限制，社會重啟、經濟復甦，人們也逐漸從疫情的陰影中走出。根據美聯社公共事務研究中心（The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）的最新調查，大多數美國人表示，在防疫了一年多後，自己已經恢復了疫情前的生活內容和模式，包括到餐館堂食、旅遊、走親訪友、看電影、看現場演出、看球賽等。

解封後，購物中心的人流大增。（Getty Images）

83%的人表示，接下來將很快開始走親訪友，81%的人要外出購物，63%的人要去餐館或酒吧，46%的人要旅遊。35%的人表示，未來幾周會去看電影和聽音樂會，34%的人會去教堂，23%的人會到健身房運動，21%的人會到現場看體育比賽。不過，民眾仍對使用大眾交通有顧慮，僅13%的人表示，會搭乘地鐵或公車，疫情前每個月都要使用大眾交通的人中，這一比率也只恢復到43%。

不少人仍保持疫情期間的行為習慣，堅持戴口罩、保持社交距離。（Getty Images）

眼看接種疫苗的人越來越多，民眾擔心自己或家人染疫的程度逐漸降低。僅21%的人非常擔心會感染新冠病毒，是疫情爆發以來的最低值，46%的人略有擔心。另有25%的人非常擔心取消防疫限制，會讓更多的人面臨染疫風險。34%的人認為解封得太快，但也有27%的人認為應該更早解封，40%的人則表示恢復的速度基本正常。

★不敢鬆懈 照樣戴口罩

雖然美國疾病防治中心（The Centers for Disease Control and Prevention, CDC）近期已經宣布，接種過疫苗的人大多數情況下無需再戴口罩，但不少民眾並未鬆懈，仍在堅持戴口罩和保持社交距離，且打了疫苗的人比沒打疫苗的人更願意這樣做。

民眾仍對使用大眾交通有顧慮。（美聯社）

根據調查結果，56%的人表示，在外出時，如果身邊有其他的陌生人，自己會把口罩戴起來，打了疫苗和沒打疫苗的人願意這樣做的比率分別為63%和43%。40%的人表示，參加室內活動會戴口罩。28%的人表示，只在外出時才戴。57%的人選擇盡量避開人多的場所，打了疫苗和沒打疫苗的人願意這樣做的比率分別為66%和43%。

紐約居民于欣和友人專門到牛排館慶祝解封。（于欣提供）

★心理好受 行為未改變

「我覺得宣布解封只能讓民眾的心理上感到好受些，但日常行為上幾乎沒有任何改變，就像我自己和身邊的親友都還是繼續戴口罩，我看好多人也堅持這樣做。」上班族于欣日前在紐約州全面解封後，第一次約了多位好朋友到牛排館吃飯，「太久沒有享受聚會的感覺，也太久沒勇氣坐進餐館裡，好好吃頓牛排」。

然而到了牛排館後，于欣和朋友才被告知，餐館仍然不接受沒預約就進店（walk-in）的食客，必須都到室外等待，再用手機登錄餐館的網站排隊（waitlist），等到有空位時，餐館會發信息提醒客人入內，等待時間約為一個小時。

終於輪到于欣和朋友時，每個人已經是饑腸轆轆，「隨到隨吃的自由很明顯並沒有實現，坐進餐館後，盡情享受、大快朵頤的感覺也打了折」。于欣說，原本被帶位到角落的位置還是很開心的，「覺得來來回回經過的人會比較少」，結果被安排在他們旁邊、走道對面的一組食客，因為人數較多，不得不在原有的桌子旁多加了一張兩人座的小桌，「我一下就覺得離我也太近！」

于欣表示，那一瞬間，雖然她和走道對面的客人之間仍有距離，但精神上明顯警惕了起來，「過去一年多，一直被告知要保持社交距離，養成習慣後，突然有陌生人坐在旁邊、又要較長時間進食，覺得像是自己的安全區被陌生人闖入，馬上開始緊張」。好在那組食客也對座位和空間不太滿意，換到了更大的桌子上，于欣這才鬆了一口氣。

「所以說，全面解封了、紐約回來了這些說辭，很大程度上只是會讓人心情好，也是政府重振經濟的必要舉措，但對於普通民眾來說，這一年來怎麼做的，接下來的相當時間內還會繼續那麼做。」就像于欣每天到了辦公室以後，依然是先打開窗戶，再用酒精濕巾把桌子、電腦鍵盤和鼠標等頻繁使用的物體表面都擦一遍，才正式開始工作，「已經成為習慣」。

眾多商店仍然規定入內必須要戴口罩。（美聯社）

雖然解封後的國慶日放煙花等慶祝活動層出不窮，于欣卻一個都沒有去，「人太多，沒必要冒那個風險」。到電影院看電影等室內休閒娛樂，也不在她的計畫內，「畢竟還是密閉空間」。她甚至很高興在美國疾病防治中心宣布免戴口罩之後，仍有眾多商店規定入內必須要戴口罩，「這樣至少還能比較放心地去購物和逛街，如果很快連進商店也不再戴口罩了，那就真的不敢去了」。

★專家直言 解封得太早

不少醫學專業人士都直言解封得太早，哥倫比亞大學公共衛生學院（Mailman School of Public Health）流行病學教授Wafaa El-Sadr就「感到很緊張」。她認為，以紐約州來說，最好要等到70%至80%的人都打完兩針疫苗、基本實現群體免疫後再解封，可現在還有相當多的人沒有打疫苗。

她表示，疫苗才是抵抗新冠病毒最強有力的盾牌，擔心解封會給一些人釋放出錯誤的信息，讓他們誤以為疫情已經結束，實際上卻遠沒有結束。如果大家都放鬆警惕，「覺得不危險了、沒什麼事了，自己也不需要打疫苗了」，恐將瓦解掉現今為提高疫苗接種率所做的一切努力。

俄勒岡州立大學全球衛生中心主任紀駿輝（Chunhuei Chi）說，他對全面解封持「謹慎的樂觀」態度，雖然鼓勵，但速度不能太快。主要的考量是出現了具有高傳染力的變種病毒，目前雖未大幅出現，卻可能在疫苗接種率較低的地區增加。

霍夫斯徹大學醫學院（Zucker School of Medicine）傳染病學專家David Hirschwerk認為，現如今還無法知道最終能否實現群體免疫，「我們也有可能會繼續和新冠病毒共存」，但從連續七天的平均染疫人數和接種疫苗人數來看，當下確實可以取消更多的防疫限制。

石溪紐約州立大學（Stony Brook University）公共衛生學副教授Sean Clouston預測，因為防疫限制取消，今年夏天可能會比去年夏天出現更多的室內染疫病例，或者出現新一波的疫情。特別是變種病毒，如果像在英國那樣進一步傳播，就算民眾的疫苗接種率已經很高，還是會有確診病例增加，因為目前的疫苗對變種病毒的防護力較差，所以還是應該小心謹慎。

醫生朱自強說，疫苗的意義主要在於預防感染後出現重症，且接種後依然有可能染疫。再加上疫情仍在不斷發展，新的變種病毒出現，會不會流行還不知道，疫苗的保護性能持續多久也仍在研究中。雖然美國疾病防治中心宣布接種過疫苗的人大多數情況下無需再戴口罩，但外出時無從知道身邊的人打沒打，疫苗的保護性也並非100%，「所以如果你覺得不安心，還是應該戴口罩，跟著自己的感覺走」。沒有打疫苗的人更應該戴，既是保護自己、也是保護別人。

有的人擔心繼續戴口罩會被別人說三道四，朱自強認為，這就像是疫情剛爆發時有人害怕戴口罩被說一樣，凡事都有一個發展的過程，不必過於憂慮。「戴不戴口罩，都是根據疫情和接種人數的變化而相對建議的，這一年多來，大家對戴口罩的作用已經有目共睹，相信會比以前有更高的接受度」。經歷了疫情後大家也更重視個人衛生，戴口罩反而逐漸成為一種習慣。

★病毒仍在 威脅未減輕

由於新冠病毒仍在身邊、威脅依然存在，朱自強建議民眾還是繼續做好基本的防疫，包括勤洗手、保持社交距離、打噴嚏或咳嗽時遮住口鼻、為頻繁接觸的物體表面消毒等，「做好這些沒有壞處」，可以減少染疫風險。這個夏天想去旅遊的人，安全起見最好先打疫苗再出行，因為每個城市對疫情的防控程度都不一樣，在制定旅遊計畫時，也最好先查看一下心儀的目的地的疫情相關數據。

勤洗手可有效減少病毒傳播。（Getty Images）

如果身體感到不適，不管是否打了疫苗，都應避免外出，並及時找醫生診斷。朱自強說，疫情之初大家很謹慎，但凡有一點點症狀，就擔心自己染了新冠病毒，「現在不少人反而麻痺了，覺得自己已經和病毒近距離共存了那麼久，家人或朋友哪怕得了也沒怎麼樣」。

他就有病人出現上呼吸道感染的症狀，建議對方去做個檢測，對方認為不需要，說自己沒有發燒、咳嗽，不可能得了新冠。「這種病人只是獲得了部分的信息，殊不知並非所有的新冠病毒感染症狀都是發燒、咳嗽」。也有的病人覺得打完疫苗了，有症狀也絕不會是新冠。還有的認為自己過去一年都沒有感染，現在就更不可能感染。「這些都是過於自信的表現，症狀沒有那麼典型不代表就沒得，只是沒有像去年那麼多重症而已。」

★不打疫苗 染疫風險增

「到現在還沒打疫苗的人，都是比較猶豫的人，還在等最好的疫苗出現，但下一個疫苗是不是更好很難說，建議大家能接種就接種，畢竟疫苗開打以來，感染率、住院率、死亡率都呈下降趨勢，說明打疫苗很有效。」朱自強特別提到12歲以下的孩子，雖然患嚴重疾病的可能性很低，但仍然有風險。由於目前尚不屬於可以接種疫苗的人群，防護意識也不如大人強，家長更要幫孩子做好防護，安排暑期活動時應以戶外的為主，父母也最好繼續戴口罩，給孩子做榜樣。

紐約市規模最大華人醫生集團「仁德醫生」（Rendr）的兒童及青少年專科醫生陳毓青表示，因為近期曝出青少年接種疫苗後出現心肌炎的病例，讓不少家長對疫苗的安全性存疑，在她的接種點打疫苗的18歲以下青少年中，以16歲以上的居多，一方面這個群體有更多的社交需求，另一方面，更年幼的孩子的家長顧慮比較多。

但實際上目前報告的青少年心肌炎病例是很少的，症狀也比較輕，只要及時治療、好好休息，一般不會留下後遺症，美國疾病防治中心的調查也暫未發現這些病例與疫苗有直接的聯繫。且青少年在接種第二針疫苗後，雖然會經歷與成年人相似的副作用，像是注射的部位腫痛、發燒等，但症狀普遍更輕，持續的時間也只有一到三天。

青少年最好能在9月開學前完成疫苗注射。（美聯社）

★9月開學 兒少快接種

陳毓青還說，民眾普遍認為兒童和青少年感染新冠後發展為重症的可能性極低，但有的孩子在染疫後可能出現非常嚴重的多系統炎症綜合症（MIS-C），甚至會有死亡的風險。對於有慢性病的兒童和青少年來說，感染上新冠就更加危險了。她的病人中就有一名16歲的哮喘患者今年3月染疫，出現缺氧、高燒不退等症狀，經過多次住院治療後才痊癒，痊癒後馬上就去接種了疫苗。

「仁德醫生」的另一位兒童及青少年專科醫生鐘蔚說，根據美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）的報告，兒童確診新冠的病例約占美國確診總數的14%，其中有0.1%-1.9%需要住院，家長不應掉以輕心。另外，很多地方都已確定今年秋季學生必須返校上課，如果孩子不接種疫苗，返校後染疫的機率恐將增加，更有可能把病毒帶回家中，讓其他家庭成員也面臨感染的風險。因此，除了對疫苗有過敏史的青少年之外，其他人都應及時接種疫苗。考慮到打完第二針的兩周後才能實現完全免疫，建議青少年應在9月開學前的一個半月前開打第一針。

美國中老年人協會（AARP）也提醒，接種疫苗的利遠遠大於弊，有助於人們安全健康地回歸正常生活，雖然全美各地陸續解封，但仍有些注意事項應該牢記在心，比如能否回歸正常生活取決於能否實現群體免疫，只有足夠多的人接種了疫苗，才能顯著減緩病毒的傳播。

鑒於目前病毒仍在傳播，且又出現新的、傳染性更強的變種病毒，繼續戴口罩和保持社交距離，對於幫助減緩病毒傳播有重要作用，直至達到群體免疫。完全接種疫苗的人仍有可能在自己不知情的情況下，把病毒傳播給未接種疫苗的人，雖然概率很小，但仍然要注意。不過，就算接觸了新冠確診患者，只要沒出現任何症狀，就不用檢測和隔離。

醫生表示，保持社交距離等基本防護工作最好能繼續做。（Getty Images）