對抗新冠華人英雄／王年爽 創S-2P技術為疫苗鋪路

王年爽發明的S-2P技術為新冠疫苗的開發鋪平道路。（取自德州大學網站）

華盛頓郵報2020年12月6日發表題為《領先的冠狀病毒疫苗 如何到達終點》的報導說，新技術將為其他疫苗和突破性醫療鋪平道路。2020年年底可能只有輝瑞 疫苗（Pfizer）和莫德納 疫苗（Moderna）兩種疫苗問世，而這兩家疫苗都依賴於葛理翰實驗室（Barney Graham）設計的刺突蛋白以及一種新的技術。

報導提及的這種新技術，就是華人科學家王年爽博士發明的S-2P技術。亞洲協會（Asia Society）網站也介紹，王年爽開發的S-2P技術，可以鎖定突變的S蛋白使其更加穩定，這樣就使新冠疫苗開發「成為可能」。

疫苗研發過程充滿艱辛。（美聯社）

清華博士 開發創新技術

亞洲協會網站介紹，王年爽2014年獲清華大學博士學位，師從該校的王新泉教授。在此期間，他確定了莫斯病毒（MERS-CoV）受體識別的結構機制，並於2014年與張林奇實驗室（Linqi Zhang's lab）合作，分離出了第一個針對莫斯病毒的單克隆中和抗體（monoclonal neutralizing antibody）。

後來，王年爽在奧斯汀德州大學麥克里蘭（Jason McLellan）博士的實驗室繼續從事博士後研究，在那裡他繼續研究冠狀病毒。2016年，他運用「基於結構的疫苗設計」（structure-based vaccine design）的概念，成功開發了一種通用方法。該方法是，通過在蛋白質中引入兩個脯氨酸（prolines），將變形S蛋白鎖定在「融合前」狀態（prefusion state）。這些突變形式的S蛋白（稱為 S-2P）表現出較強的穩定性和免疫原性。

輝瑞製藥公司是第一批開發出新冠疫苗的公司之一。（美聯社）

2020年初，新冠病毒疫情在中國武漢爆發。2020年1月，王年爽和同事拿到新冠病毒序列後，使用這些突變來幫助確定新冠病毒S蛋白的第一個冷凍電鏡結構（Cryo-EM）。目前，這個S-2P技術已成功應用於至少五種主要的新冠疫苗，包括輝瑞、莫德納的mRNA疫苗、嬌生（J&J's）的AD26載體疫苗，以及諾瓦瓦克斯（Novavax）和賽諾菲、葛蘭素史克（Sanofi/GSK）的重組蛋白疫苗。

目前，王年爽博士是再生元製藥公司（Regeneron Pharmaceuticals，雷傑納隆公司）的科學家。記者給他去電子郵件表達採訪意願，但是截稿時尚未收到回覆。

新冠疫苗已經廣泛應用於美國民眾。（美聯社）

王的技術 成為疫苗關鍵

奧斯汀德州大學網站cns.utexas.edu報導，當2020年3月16日在美國開始第一次新冠疫苗試驗時，距離科學家公布病毒的基因組序列僅66天，「這個速度創造了歷史」。王年雙曾經在麥克里蘭教授主導的實驗室做過研究。該實驗室與葛理翰博士（Barney Graham）的實驗室有過合作，對新冠疫苗的開發做出過貢獻。

報導說，2008年，分子生物科學副教授麥克里蘭開始在衛生總署疫苗研究中心（VRC）進行博士後研究。他與葛理翰實驗室合作，尋找一種疫苗來對抗一種叫做RSV的呼吸道病毒。兩人在這個過程中學到的經驗，也為尋找當前新型冠狀病毒的疫苗提供了重要線索。

在本世紀初爆發了兩種不同的冠狀病毒莫斯病毒（MERS-CoV）和薩斯病毒（SARS-CoV）後，兩人也開始研究對抗冠狀病毒的方法。在這兩種病毒中，負責感染細胞的關鍵蛋白質會在感染前後改變形狀。如果免疫系統遇到第一種形狀的蛋白質，它會產生有效的抗體；但如果蛋白質呈現第二種形狀，則不會如此。

他們使用尖端技術在原子水平上確定RSV引起感染的蛋白質的結構，然後他們重新設計該蛋白質以去除其變形能力。將其鎖定在引發最佳抗體的形狀上，產生了一種新型候選疫苗，專門用於解決RSV中的結構改變問題，並產生疫苗。與RSV病毒一樣，冠狀病毒的表面有一種關鍵蛋白質，可以在感染細胞前後改變形狀。「在這種情況下，關鍵是刺突蛋白。」

麥克里蘭2013年在達特茅斯學院從事研究，2018年去了奧斯汀德州大學。此前，麥克里蘭聘請了一位博士後研究員王年爽，他在研究所研究過莫斯病毒。「王年爽確定了基因突變，可以穩定該冠狀病毒的變形刺突蛋白。」事實證明，其他冠狀病毒也是如此。

關鍵是對編碼蛋白質的基因序列進行小的遺傳修飾。他們在2017年申請了專利，使用精心設計的基因突變，使用類似「釘書機」的概念，通過將它們綁定到不想移動的區域來鎖定想要移動的尖峰區域。「這種對RSV、薩斯和莫斯蛋白有效的技術成為新冠病毒的候選疫苗的關鍵要素。」

莫德納公司是美國第一批生產新冠疫苗的藥廠之一。（美聯社）

研究成果 最初不被認可

清華校友會網站2021年2月20日發布《王年爽：輝瑞、莫德納疫苗背後的中國科學家》一文。文章說，2014年，王年爽加入了麥克里蘭在達特茅斯學院的實驗室。該實驗室的一個重要項目是和美國衛生總署（NIH）的疫苗研發中心合作，開發針對冠狀病毒的疫苗。王年爽的任務是找到能夠穩定冠狀病毒刺突蛋白的方法，這是疫苗研發的關鍵靶點。

研究過程可以說是充滿了艱辛，因為此前完全沒有相關的研究可參照。王年爽一開始連到底該往哪個方向走都不知道。當時世界對冠狀病毒的重視程度還不是很高，研究也不深入，許多關鍵問題沒有解釋。人們認為對愛滋病、流感的藥物和疫苗開發具有更高的價值，所以他「選擇的是一個很冷門的方向」。

整個研究過程就是一個不斷「試錯」的過程。他前後摸索嘗試了500多個質粒的構建和表達，用盡了各種手段；儘管壓力巨大，他卻從未有一刻想放棄。然而，讓他沒想到的是，試驗成功後，這份極具奠基性意義的成果在卻沒有得到青睞，五家全球頂級權威期刊拒絕了他的論文，究其原因是因為當時薩斯和莫斯病毒都已銷聲匿跡，這個方向太冷門了。

接種新冠疫苗者對於這種疫苗信心十足。（美聯社）

但是，王年爽仍然認為，冠狀病毒既然在過去十幾年中已經爆發了兩次，那未來依然可能再度爆發，可能成為人類現實存在的長期威脅，「我們需要一種奠基性的技術，能有效防止這種病毒的再次爆發。這是我從2013年起就一直想做的事情。」

2020年1月，拿到新冠病毒序列後，王年爽和他的同事們迅速在此前研究的基礎上進一步展開研究，2月就以最快速度解析出了穩定化的新冠病毒S蛋白結構。「這也為此後新冠診斷試劑、疫苗和藥物的開發提供了關鍵信息，並被迅速應用到輝瑞、莫德納、嬌生等藥企的疫苗試驗中。」

華盛頓郵報報導稱，美國衛生總署說，輝瑞公司冠狀病毒疫苗使用了他們設計的刺突蛋白，證明「非常有效」。