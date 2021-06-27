對抗新冠華人英雄／華裔青年 走在追蹤疫情最前線

中國博士生董恩盛設計的儀表板成為冠狀病毒數字和趨勢的最權威來源之一。（取自約翰霍普金斯大學網站）

耶魯大學全球健康政策與經濟學副教授陳希說，在這次美國 對抗新冠疫情 中，華人的抗疫貢獻可圈可點。約翰霍普金斯大學的中國 博士生董恩盛設計的儀表板（dashboard）已成為世界上冠狀病毒數字和趨勢的最權威來源之一。該項目填補了信息真空，提供了病毒傳播的最新、最全面的圖片。美國疾病防治中心（CDC）專家也使用這個系統。「現在，他們的統計資料成為權威。」另外一名中國博士生杜鴻儒也做出了貢獻。

中國博士生杜鴻儒也對儀表板的運營做出了貢獻。（取自約翰霍普金斯大學網站）

他說，除了約翰霍普金斯追蹤系統外，另一個是一群留美華裔青年組成的「一畝三分地」網站（1point3acres.com），從疫情伊始到現在一直準確、及時的向世界各地傳送疫情的關鍵數據。他們的瀏覽量達到近3億次，很受歡迎。他說，這個網站有些特色是其他網站沒有的。「我每天還會關注這個網站的數據。」

華人留學生 首創疫情追蹤表

2020年4月13日，正值美國新冠病毒流行的嚴峻時刻。美國國家公共電台（NPR）網站刊登一篇題為《數百萬人觀看的冠狀病毒追蹤器背後的團隊》的文章。文章說，對於實時更新的最新新冠病毒疫情統計數據，全球數百萬人已轉向由約翰霍普金斯大學的一個小團隊創建的基於Web的交互式儀表板（dashboard）。

文章說，該儀表板從一開始不起眼，但現已成為世界上有關最新冠狀病毒數字和趨勢的最權威來源之一。約翰霍普金斯大學土木和系統工程副教授加德納（Lauren Gardner）的專長是對寨卡病毒、登革熱和麻疹等傳染病的傳播進行建模。她一直密切關注一種致命的新病毒在中國傳播的報導。

1月21日，她和學生圍坐在一張桌子旁，邊喝咖啡邊開會。加德納問一年級的博士生董恩盛，是否一直在關注冠狀病毒的消息。今年30歲的董來自中國山西省。他告訴指導教授，「我真的很擔心那邊的家人，因為當地也有病人」。董有朋友住在武漢，武漢是當時疫情的中心。「我看到他們的數量每天都在增長。」

加德納問道：「我們為什麼不製作一個儀表板？」董接下這個任務。當天晚上，他就設計出了一個儀表板，顯示由新型冠狀病毒引起的病例。他的地圖上只有一點點紅圈，共有320例確診病例。多數都在中國，少數在泰國、日本和南韓。

幾個月後，隨著疫情成為大流行，病例從幾百增加到近200萬，地圖上的那些紅圈在全球範圍內快速地蔓延。在最初幾周裡，董自己輸入了所有數據，手動將確診病例、康復和死亡人數輸入儀表板中。不過，這很快變成了一項艱鉅的任務。

由於需求激增，服務器有時會崩潰。加德納說，她最初設想的儀表板是一種有價值的學術研究工具，但已經發展成為「更大的東西」。她說，他們嚴重低估了公眾的興趣。「我們甚至沒有想到這個界面會有多受歡迎。人們真的非常渴望他們信任的資訊。」

儀表板團隊已從兩名成員增加到幾十人，並且他們一直致力於開發新功能。他們添加了地圖，顯示人均新冠檢測率、住院率和發病率以及病死率。他們從數十個來源收集數據，包括美國疾病防治中心、世界衛生組織、歐洲疾病防治中心和中國國家衛生委員會，以及美國州衛生部門和媒體網站。

「一畝三分地」網站用不同顏色表示疫情的嚴重程度。（取自「一畝三分地」網站）

志願者團隊 創建病毒追蹤器

疫情爆發後，一群留美華裔青年不滿當時的疫情資訊，自己建成「一畝三分地」網站，從疫情已開始到現在一直向世界各地傳送疫情的關鍵數據。創立者自我介紹說，他們是美國第一代華人移民。「我們為美國和加拿大構建了這種實時冠狀病毒追蹤器，以提高疫情的透明度和人們對全球流行病的認識。」

這個網站的特色是，它共有五種語言顯示，包括英文、中文、法文、日文和西班牙文。每個國家用國旗代表，用柱狀圖表示病例數、死亡數、住院數、檢測數。同時，還有按州分布的紅綠顏色的病例地圖。顏色越紅，顯示病例越多；顏色越綠，代表病例越少。

以美國為例，病例數按照州的病例多少排列。病例越高的州，排的位置越高；病例越低的州，排的位置越低。他們統計的疫情數據，不僅包括美國的50個州及首都華盛頓，還有美國的託管地，如波多黎各、關島、維京群島等。

一位名為Yu Guo的博士成員寫道，通常他不會在Linkedin上分享個人資訊，但這可能是唯一的例外。「武漢是我的家鄉，自1月以來一直在與新冠病毒作鬥爭。我的大家庭和我童年的許多朋友仍然處於強制隔離之下。」作者透露，他的叔叔在2月走了。「我真的很想以某種方式提供幫助。」他的方法就是：為公眾帶來更多透明度，並提高對這一全球流行病的認識。「我們在過去7天內有1000萬次訪問，以及來自網路社區的大量積極反饋。」

「一畝三分地」網站的部分參與者。（取自「一畝三分地」網站）

作者說，工程師在跑這個延長的馬拉松，志願者團隊日夜檢查事實以提供準確的信息，支持社區提供反饋、新聞線索以及奶茶。「我們會繼續努力。」雖然這是一段美好的旅程，但希望「新冠疫情盡快結束，追蹤器停止更新內容」。