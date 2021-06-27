對抗新冠華人英雄／華裔青年 走在追蹤疫情最前線
耶魯大學全球健康政策與經濟學副教授陳希說，在這次美國對抗新冠疫情中，華人的抗疫貢獻可圈可點。約翰霍普金斯大學的中國博士生董恩盛設計的儀表板（dashboard）已成為世界上冠狀病毒數字和趨勢的最權威來源之一。該項目填補了信息真空，提供了病毒傳播的最新、最全面的圖片。美國疾病防治中心（CDC）專家也使用這個系統。「現在，他們的統計資料成為權威。」另外一名中國博士生杜鴻儒也做出了貢獻。
他說，除了約翰霍普金斯追蹤系統外，另一個是一群留美華裔青年組成的「一畝三分地」網站（1point3acres.com），從疫情伊始到現在一直準確、及時的向世界各地傳送疫情的關鍵數據。他們的瀏覽量達到近3億次，很受歡迎。他說，這個網站有些特色是其他網站沒有的。「我每天還會關注這個網站的數據。」
華人留學生 首創疫情追蹤表
2020年4月13日，正值美國新冠病毒流行的嚴峻時刻。美國國家公共電台（NPR）網站刊登一篇題為《數百萬人觀看的冠狀病毒追蹤器背後的團隊》的文章。文章說，對於實時更新的最新新冠病毒疫情統計數據，全球數百萬人已轉向由約翰霍普金斯大學的一個小團隊創建的基於Web的交互式儀表板（dashboard）。
文章說，該儀表板從一開始不起眼，但現已成為世界上有關最新冠狀病毒數字和趨勢的最權威來源之一。約翰霍普金斯大學土木和系統工程副教授加德納（Lauren Gardner）的專長是對寨卡病毒、登革熱和麻疹等傳染病的傳播進行建模。她一直密切關注一種致命的新病毒在中國傳播的報導。
1月21日，她和學生圍坐在一張桌子旁，邊喝咖啡邊開會。加德納問一年級的博士生董恩盛，是否一直在關注冠狀病毒的消息。今年30歲的董來自中國山西省。他告訴指導教授，「我真的很擔心那邊的家人，因為當地也有病人」。董有朋友住在武漢，武漢是當時疫情的中心。「我看到他們的數量每天都在增長。」
加德納問道：「我們為什麼不製作一個儀表板？」董接下這個任務。當天晚上，他就設計出了一個儀表板，顯示由新型冠狀病毒引起的病例。他的地圖上只有一點點紅圈，共有320例確診病例。多數都在中國，少數在泰國、日本和南韓。
幾個月後，隨著疫情成為大流行，病例從幾百增加到近200萬，地圖上的那些紅圈在全球範圍內快速地蔓延。在最初幾周裡，董自己輸入了所有數據，手動將確診病例、康復和死亡人數輸入儀表板中。不過，這很快變成了一項艱鉅的任務。
由於需求激增，服務器有時會崩潰。加德納說，她最初設想的儀表板是一種有價值的學術研究工具，但已經發展成為「更大的東西」。她說，他們嚴重低估了公眾的興趣。「我們甚至沒有想到這個界面會有多受歡迎。人們真的非常渴望他們信任的資訊。」
儀表板團隊已從兩名成員增加到幾十人，並且他們一直致力於開發新功能。他們添加了地圖，顯示人均新冠檢測率、住院率和發病率以及病死率。他們從數十個來源收集數據，包括美國疾病防治中心、世界衛生組織、歐洲疾病防治中心和中國國家衛生委員會，以及美國州衛生部門和媒體網站。
志願者團隊 創建病毒追蹤器
疫情爆發後，一群留美華裔青年不滿當時的疫情資訊，自己建成「一畝三分地」網站，從疫情已開始到現在一直向世界各地傳送疫情的關鍵數據。創立者自我介紹說，他們是美國第一代華人移民。「我們為美國和加拿大構建了這種實時冠狀病毒追蹤器，以提高疫情的透明度和人們對全球流行病的認識。」
這個網站的特色是，它共有五種語言顯示，包括英文、中文、法文、日文和西班牙文。每個國家用國旗代表，用柱狀圖表示病例數、死亡數、住院數、檢測數。同時，還有按州分布的紅綠顏色的病例地圖。顏色越紅，顯示病例越多；顏色越綠，代表病例越少。
以美國為例，病例數按照州的病例多少排列。病例越高的州，排的位置越高；病例越低的州，排的位置越低。他們統計的疫情數據，不僅包括美國的50個州及首都華盛頓，還有美國的託管地，如波多黎各、關島、維京群島等。
一位名為Yu Guo的博士成員寫道，通常他不會在Linkedin上分享個人資訊，但這可能是唯一的例外。「武漢是我的家鄉，自1月以來一直在與新冠病毒作鬥爭。我的大家庭和我童年的許多朋友仍然處於強制隔離之下。」作者透露，他的叔叔在2月走了。「我真的很想以某種方式提供幫助。」他的方法就是：為公眾帶來更多透明度，並提高對這一全球流行病的認識。「我們在過去7天內有1000萬次訪問，以及來自網路社區的大量積極反饋。」
作者說，工程師在跑這個延長的馬拉松，志願者團隊日夜檢查事實以提供準確的信息，支持社區提供反饋、新聞線索以及奶茶。「我們會繼續努力。」雖然這是一段美好的旅程，但希望「新冠疫情盡快結束，追蹤器停止更新內容」。
上一則
新聞眼／虎頭蜂入侵 農業拉警報
下一則
FB留言