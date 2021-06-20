封面故事／供不應求 出遊租車貴過機票

民眾出行熱情高，租車費用暴漲、一車難求。（美聯社）

去年因受新冠肺炎疫情影響，各家租車 公司嚴重虧損、不得不低價出售大批車輛的窘境還歷歷在目，轉眼間旅遊業就驟然回溫，導致租車公司完全來不及補給，無論店裡還是網上都一車難求、租金 暴漲，且這種情況還恐因進入旅遊旺季而持續下去。

疫情爆發之後，各項旅遊禁令等防疫政策相繼出台，國內外航線幾乎全部停擺，讓倚賴航空業和機場「吃飯」的租車公司受到重創，需求銳減造成租金猛跌、虧損嚴重，無奈只能將車迅速出手以維持生存，但儘管如此，還是有老牌租車公司陷入破產的泥潭。

共享汽車平台上也有車主提供把車開到機場的選項，交車前會對車輛進行消毒。（Getty Images） 旅遊業驟然回溫，在機場租車的人大排長龍。（美聯社）

租金暴漲 還要靠搶才有

如今雖仍未能擺脫虧損，但隨著疫情趨緩和疫苗接種穩步進行，民眾迫不及待開始搭乘飛機外出旅遊，市場瞬間活絡。然而一方面租車公司沒有足夠的車輛來滿足客人的需求，另一方面，新車的生產和調動也非一蹴而就，導致很多遊客都難在機場租到車，就算有車，租金也都翻了數倍、甚至貴過機票。

紐約的上班族張欣想在國慶節期間和男友一起到加州度假五天，「已經快兩年沒坐過飛機、徹底離開紐約玩一下了，原本非常期待能出個遠門放鬆身心，一查機票和租車費用，瞬間就沒了度假的心情」。張欣說，兩人原本計畫飛到舊金山，再沿一號公路自駕到洛杉磯，異地還車，提前一個多月查看費用，發現僅異地還車這項費用就至少要400元，再加上每日的租金和稅，任何車型都得破千元。

「想著到海邊去應該租個敞篷車，但敞篷車已經完全沒有了，不管是小車、還是大一點的SUV，一天的費用都至少要185元起跳。有兩、三款特別便宜的，一天45元，異地還車費卻要399元。等於日租便宜的、其他的雜費貴，雜費便宜的、日租又貴；你選哪一種，全部租車費用算下來都得在1000元上下。」

兩人後又想要放棄異地還車，發現每日的租金也得150元上下，總額相較異地還車只能省200元左右，而機票同一時間段已經飆到每張700元，「吃住行裡還沒算吃和住，行已經要近3000元了」，估算一下又覺得沒必要花這麼多的錢、跑那麼遠的地方，不如自駕在美東找個沿海的小鎮休閒放鬆，還能免去坐飛機的途中密閉空間的染疫風險。

租車網站「CheapCarRental」的數據顯示，美國目前的租車費用相較2019年同期增長了約30%，其中夏威夷、佛羅里達等旅遊勝地的租車費用增長超過50%。租車公司「AutoSlash」創辦人兼執行長（CEO）Jonathan Weinberg表示，早在3月春假期間，佛羅里達的前20大機場中，就有18個機場已經租不到車。夏威夷有車可租的話，一天的費用也至少在200元以上，但去年的價格最低一天才5塊錢；而阿拉斯加的車則早就被租完了，「你現在花多少錢都沒辦法再租到車」。

特別是夏威夷，因屬熱帶海灘度假勝地，檢測嚴、染疫風險低，吸引大批民眾湧入，租車費用3月就已出現天價，且能租到都算幸運。像是茂宜島（Maui）最便宜也要一天722元，檀香山（Honolulu）500元，敞篷車高達1000元以上。很多遊客甚至開始租U-Haul貨車，有的島民也開始把私家車租給遊客。

Weinberg說，租車公司完全沒預料到市場能這麼快恢復，「疫情期間的需求跌了90%之多」，所以業者都在賣車，也都覺得要過陣子才能回溫，誰想疫苗開打後需求馬上就有了，把業者打了個「措手不及」。

德意志銀行（Deutsche Bank）分析師Chris Woronka認為，租車公司補給車輛也是一個問題，一方面要考慮請人把車運來的經濟成本，通常都既費錢、又耗時，想通過提高現有車輛的租金來緩衝，「但提再高也還是有人租」。另一方面，目前半導體芯片全球性短缺，導致汽車 製造商的產量減少了很多，拖累到整個行業的供應鏈，讓租車公司想多買車都沒辦法。

老牌租車公司赫茲（Hertz）疫情期間申請破產保護。（美聯社） 去年疫情爆發後，民眾不再旅遊，機場無人租車。（美聯社）

一車難求 帶旺共享汽車

傳統租車公司一車難求，帶旺了「Turo」此類價格更親民的共享汽車（car-sharing）平台，與民宿行業的「愛彼迎」（Airbnb）一樣，車主可以把個人車輛放到平台上，自己設定一天的費用和里程，供有需要的民眾通過手機app或者上網租車，以此持續獲得收入。因為不在機場設點，民眾需要親自去找車主取車，個別車主提供把車開到機場的選項。車主在交車之前都會對車進行徹底清潔和消毒，特別是頻繁觸碰的方向盤、門把手、油箱蓋等。

根據「Turo」的調查，在該平台出租至少三輛汽車的車主，有73%從年初至今生意都不錯，70%計畫再去買車用於出租。另一家共享汽車平台「Avail」在芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）附近有設點，並提供接駁車，今年的生意相較去年同期增加了150%，車主在該平台出租的汽車，僅3月一個月也比去年同期多150%。同是共享汽車平台的「Getaround」最近幾個月生意也在猛增，以佛羅里達為例，從去年到今年的生意翻了一倍。

家住芝加哥的Autumn Wolfer國殤日（Memorial Day）期間想去需兩個小時車程的Mississippi Palisades State Park度假，發現傳統租車公司的費用驚人，租金、保險等都算在內後總額高達900元，「我到那兒露營的費用才50元，卻要花900元租車也太離譜」。她後來改用「Turo」，最後花250元租到一輛2020年的雪佛蘭（Chevrolet）Equinox，順利成行。

眼看國慶節長周末臨近，又給共享騎車平台帶來新的車源和客源，以新澤西為例，2015年的福特（Ford）Focus目前每日的租金為44元，福特Mustang敞篷車每日69元，想要更奢華一點的話，也有蘭博基尼（Lamborghini）Urus每日2270元。

共享汽車平台讓車主可以把個人車輛掛出來，自己設定一天的費用和里程，供有需要的民眾通過手機App或者上網租車使用。（取自「Getaround」官網）

動動腦筋 善用信用卡福利

很多人都抓住「報復性」旅遊的熱潮和租車難的商機，專門買車用來出租。新澤西的房地產經理Michael Gershfeld和妻子看到該趨勢後馬上開始做這項副業，目前在共享汽車平台上有七輛車出租，包括兩輛2020年的三菱（Mitsubishi）Outlanders和一輛2021年的吉普（Jeep）Grand Cherokee，每日的費用71元起。Gershfeld說，除了本職工作之外，他每周有15個小時以上都在經營副業，還有一個做健身教練的朋友，現在退休了，幫他把車開到紐約曼哈頓中城的PATH車站供遊客使用，「周末的生意最好，車幾乎都被租光了」。

還有一些並非全國連鎖、而是本地自營的小型租車行，因為在疫情期間有時間和精力管理和維護車輛，現如今也迎來絡繹不絕的客人。像紐約市的「AAMCAR」生意一直很穩定，租金也比連鎖的大型租車公司便宜得多，新澤西的「Priceless Car Rental」，國慶節期間的租金每日72元起，而大型租車公司則至少要每日144元，其中80%的客人都來自紐約。

針對租車又貴又難的情況，Weinberg建議民眾若有旅遊計畫，在出行前應盡可能早地先租好車，避免拖到最後要付高價、或者只能倚賴網約車旅遊。「我們確實聽說有不少人都去租U-Haul和皮卡作為替代，還有的乾脆就叫Uber或Lyft，但光等這些車也要兩個小時之久。」

另外，也可善用信用卡的福利租車，包括保險減免、租金優惠、免費申請額外的駕駛員等，還有一些航空公司和酒店預訂平台提供租車服務，雖然沒有價格優惠，但可通過積分換取里程、免費升級車型等。