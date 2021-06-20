封面故事／宏闊壯麗 國家公園遊客人數創紀錄

錫安國家公園景點之間的接駁車，等待時間要數小時。（取自錫安國家公園臉書）

隨著美國 新冠肺炎疫情 趨緩，外加疫苗開打以及天氣轉暖，在家憋了太久的人再也無法按捺住躁動的心、開始「報復性」出行，旺季尚未來到，各大景點就已提前啟動旅遊小高峰。特別是人少空曠、景色壯麗、特色鮮明的國家公園，熱門指數在疫情後更加水漲船高，春季的遊客量已紛紛創下歷史紀錄，目前仍在持續增加。業界人士表示，這個夏天國家公園的熱度只增不減，有意前往者需盡早規畫。

位於懷俄明州 （Wyoming) 的大提頓國家公園（Grand Teton National Park），早在4月就迎來了8萬7700多名遊客，由於去年4月園區因疫情而關閉，所以相較疫情前的2019年同期增長了32%，創下該公園4月的遊客量新紀錄。上一次的紀錄是2018年的6萬500人。

相鄰的黃石國家公園（Yellowstone National Park）作為美國第一個、也是最大的一個國家公園，更是創下遊客量的歷史新高。該公園的負責人Cam Sholly介紹，4月共有超過3萬4000人從北門進入園區，3萬3000多人從西門進入園區，總計約6萬7500名遊客，相較2019年同期增長40％。而上一次4月的遊客量最高紀錄是2016年的5萬9000多人。

國家公園人少空曠、景色壯麗、特色鮮明，疫情後變得更熱門。（Getty Images） 國家公園是民眾疫情後偏愛的戶外景點，便於保持社交距離、更安全也更安心。（美聯社）

遊客人數 多處刷新紀錄

Sholly預測，因今年民眾仍難出境遊，疫情期間總待在家的壓抑也讓人更嚮往戶外的休閒娛樂，再加上接種疫苗的人越來越多，這個夏天，黃石國家公園將迎來「破紀錄」的開放季，相信到時候園區內會越來越擁擠，目前中間歇泉盆地（Midway Geyser Basin）、諾里斯間歇泉盆地（Norris Geyser Basin）、猛獁溫泉（Mammoth Hot Spring）、大峽谷等地已經人滿為患。

5月國殤日（Memorial Day）長周末期間，黃石國家公園每天的車流比2019年同期增長了50%，這還是在僅懷俄明州的公園大門開放的情況下。猶他州的五大國家公園，國殤日小長假每天都需暫時關閉園區，等到已經入園的部分遊客離開之後才能再放新一批進去。

拱門國家公園（Arches National Park）自5月20日起就開始每天在推特上不斷更新客流的情況，提醒民眾停車場已滿、必須暫時停止入園，可以幾小時後再回來查看是否有空位，也可轉投附近其他景區。錫安國家公園（Zion National Park）景點之間的接駁車，等待時間已經長達至少兩個小時，若是前往天使降臨（Angels Landing）步道，則需要等四小時之多。

「沒想到國家公園今年能這麼火。」「縱橫集團」總裁兼執行長（CEO）孫耕（Rich Sun）表示，國家公園季節性強，都有最佳旅遊季節，尤其是黃石國家公園，每年開放的時間僅有短短幾個月，錯過了就要等來年。外加疫情發生之後，民眾都更偏愛戶外的景點，便於保持社交距離、更安全也更安心，「大家可能都以為國家公園沒人去呢，沒想到早就人滿為患了，相信接下來會更熱門和搶手，所以最好的旅遊時間就是現在、不要再等」。

園區內最熱門的地點應留在人最少的時段去，剩下的時段則可從容到其他地點走走看看（Getty Images） 國家公園太火爆，等待入園的車流大排長龍。（取自錫安國家公園官網）

關注官網 出遊減少掃興

「縱橫集團」從4月中旬開始推出「震撼國家公園系列」，囊括黃石國家公園、大提頓國家公園、落基山脈國家公園（Rocky Mountain National Park）、惡地國家公園（Badlands National Park）、總統山（Mount Rushmore National Memorial）、瘋馬紀念雕像（Crazy Horse Memorial）等景點，7月的大巴座位一售而空。

國家公園如此火熱，還沒把國際遊客算在內，倘若夏季入境政策放寬，數字將更可觀。這讓各個公園都考慮在夏天雇用更多的臨時工，也在考慮限制參觀人數，來保護園區內的生態環境和動植物。像是加州的優勝美地國家公園（Yosemite National Park）和蒙大拿州（Montana）的冰川國家公園（Glacier National Park），去年就因疫情以及山火之後林地需要保養恢復，開始管制車流，將遊客的數量壓低至400萬人次，今年也會繼續。

大提頓國家公園呼籲民眾提早計畫行程，黃石國家公園也說，除了盡早規畫，還要做好到場大排長龍、人頭攢動的準備，以及可能會因野生動物聚集而導致的堵車、行程時間拉長或延遲。如有可能，民眾應盡量到網上購買門票，避免現場購票的等待，並在參觀前隨時查看官網，了解是否有任何道路封鎖或其他的變化調整。

另外，過去很多人都愛到國家公園露營，今年有不少園區已禁止再露營，再加上允許露營的營地、酒店、小木屋等場所早就被訂完，民眾必須找好住宿再動身，如果還不知道住在哪，則應避免前往。

熱門旅遊網站「TripSavvy」建議民眾謹慎選擇參觀國家公園的時間，特別是在夏天旅遊旺季，要盡量避開國慶節、勞工節等人最多的公共假期。具體到一天中，清早或者傍晚人流相對較少，應把園區內最熱門的地點留在人最少的時段去，剩下的時段則可從容到其他地點走走看看。

今年不少園區禁止露營，民眾如果沒能敲定住宿，應避免前往國家公園。（Getty Images） 拱門國家公園每天在推特上不斷更新客流的情況，提醒民眾停車場已滿、必須暫時停止入園，可以幾小時後再回來查看是否有空位，也可轉投附近其他景區。（取自拱門國家公園推特）

避開人潮 可選特色公園

放棄最有名的國家公園，轉投一些知名度沒那麼高、卻同樣極具特色的國家公園，也不失為一個好選擇。像是位於華盛頓州北部美加邊境的北瀑布國家公園（North Cascades National Park），是華盛頓州三大國家公園之一，知名度遠不如其他的兩個，遊客也少很多。但這裡有翡翠般的雪山湖、宏偉的水壩、絕美的步道，群山環繞、煙霧繚繞、極為震撼。

還有位於南卡羅來納州中部的康葛里國家公園（Congaree National Park），擁有美國最大的原始常綠闊葉林和東岸最高的樹木。園區內最精華的步道由木板搭成並架空，為遊客提供了巨大的便利，可以飽覽沼澤地貌的原始森林和豐富的動植物生態。除了徒步之外，也是泛舟、垂釣的好去處。

美國國家公園管理局（National Park Service）每年都會指定幾天免費進場日，遊客無需支付入園費，即可參觀任何國家公園，但露營、導覽等額外的費用並不包括在內。今年下半年的免費進場日還有：8月4日（周三）、《偉大美國戶外法案》（Great American Outdoors Act）一周年紀念日，8月25日（周三）、國家公園管理局生日（National Park Service Birthday），9月25日（周六）、國家公共土地日（National Public Lands Day），11月11日（周四）、退伍軍人節（Veterans Day）。