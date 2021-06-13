封面故事／疫後旅遊井噴 撒大錢也要去玩

國殤日小長假搭飛機的人數大增，5月28日更是創下疫情發生後的新高，約有195萬名乘客在美國各地的機場安檢。（美聯社）

新冠肺炎疫情 全球大爆發，限制流動成為關鍵的應對和防範方式，為最講究流動體驗的旅遊業帶來了致命打擊。雖然居家避疫催生出「雲旅遊」和「宅度假」，但畢竟使用範圍有限，遠遠無法滿足大家對旅遊真正的需求，「疫情過後，我一定要痛痛快快玩一場」，成為多少人共同的夢想、最大的願望。

隨著天氣轉暖、疫苗開打，民眾好像一夜之間釋放了各自壓抑已久的旅遊的心，熱門景點和線路逐漸熙熙攘攘，機場、車站等交通樞紐愈加人頭攢動。酒店和機票的預定量猛增，租車費用飆漲、甚至一車難求。在剛剛過去的、通常標誌著夏天和旅遊旺季到來的國殤日（Memorial Day）小長假，全美機場單日安檢人數甚至接近200萬，讓旅遊業者驚覺業務的「井噴式」增長已經提前出現，「報復性」消費也已提早來臨。

天氣轉暖、疫苗開打，民眾釋放壓抑已久的旅遊的心，開始外出度假。（Getty Images） 堪稱美國「後花園」的附近幾個海島，深受遊客青睞。（葉秋生提供）

酒店復甦 預定超過疫前

「美國 國內旅遊的復甦之快超出預料，我們推出的新產品之受歡迎程度也超過預期。」「縱橫集團」總裁兼執行長（CEO）孫耕（Rich Sun）介紹，統計數據顯示，希爾頓（Hilton）酒店今年夏天的預定量，已經超過疫情前的2019年同期，「很多華人還不太敢出去住酒店，誰想預定量已經多於疫情前」。

酒店的價格也難以想像，「我們以為今年跟酒店談合同，價格上會更有優勢，沒想到比往年還難」，尤其是靠近國家公園、保護區、森林、海景、機場的酒店，變得特別貴，城市裡面的酒店反而價格更低。以南達科他州（South Dakota）的總統山（Mount Rushmore National Memorial）為例，它附近的「激流市」（Rapid City）任意一個品牌的酒店，每晚都要三、四百元；而拉斯維加斯、奧蘭多、紐約等市內的酒店，一晚上的平均價格可能比紐約甘迺迪國際機場（JFK）周圍、或者靠近拉瓜地亞機場（LGA）的法拉盛酒店還便宜。

目前商務旅遊尚未恢復，所以航班方面頭等艙和商務艙的預定量比較少，但休閒旅遊機票的預定量，比2019年同期超出4.4%。旅遊大城、佛羅里達的奧蘭多，在沒有商務旅遊和國際遊客的情況下，人流量目前已恢復到疫情前的90%，「換句話說，如果美國國門完全打開，國際遊客進來，奧蘭多的人流量當下早已遠超疫情前」。紐約的國內遊客數量2019年為5300萬人，今年至今已經達到3200萬人，預計明年將增長至4900萬人，後年重新突破5000萬人大關。

想要租車自駕的民眾會發現一車難求，而且每日費用遠超疫情前，「過去大家旅遊，通常都是先訂機票和酒店，然後再租車，如果今年還按這個順序，恐怕都難以成行了，最後要嘛車租不到、要嘛租到也是往年價格的兩倍」。像是奧蘭多、拉斯維加斯、洛杉磯，以前租車的費用中位數一天約為二、三十元，今年都100元以上，「七人座能達到一天1000元，比過去翻了十倍，簡直是嘆為觀止，但就算這種高價也還都需要搶」。

哪怕幸運地租到車，下了飛機取車時也是大排長龍，「當下的現實是：等接駁車到取車點要半小時，到了取車點排隊兩小時，輪到你的時候被告知車還在清潔、在準備，還需要再等，等你拿到車時已經疲憊不堪、非常崩潰」，原定的行程也都大幅延遲和受影響。

迪士尼樂園6月和7月的門票都已售罄。（美聯社） 不少酒店今年夏天的預定量，已經超過疫情前的2019年同期。（Getty Images）

國家公園 各處人滿為患

「環宇假期」負責人葉秋生（Rickie Ye）介紹，今年國家公園特別火爆，已經人滿為患，一方面民眾在疫情後喜歡去戶外的景點，覺得更安全和放心，另一方面，有些國家公園是季節性開放，錯過就要再等一年，而當下又正是旅遊需求大爆發的時候。

很多景點重開之後都在限制人數、參觀需要預約，「像是迪士尼樂園（Disneyland），以前有多少人就進多少人，現在則管控人流，目前6月、7月的門票都已經賣完了」。有的家長想在6月底、孩子放假後全家去迪士尼樂園玩，「沒有提前規畫、提早買票的話，根本買不到，最後只能選擇環球影城（Universal Studios）等其他的景點」。

「我們本以為還沒到旅遊旺季，人不會很多，結果到了之後發現滿是遊客，酒店很難定，租車和機票的價格也超高。」陳嘉和女友5月初從紐約搭飛機到德州旅遊，「在家憋了一年半，趁旺季到來前、人還不多的時候，出去透透氣」。兩人最早查機票時發現往返每人才90多元，「就覺得不著急，大概也就那個價位了」，結果周中出行，動身前的那個周末買票時，才發現已經飆到了每人400多元。

租車費用也是高得超乎想像，「我們整個行程其實就三天，租很普通的車都要400多元，坐接駁車去取車，車裡滿滿的人，擠到前胸貼後背」。到了取車點，雖然有預約，但也要排長隊等待，「差不多等了一小時，人爆炸多、很誇張」。

陳嘉說，完全沒想到疫情後的旅遊和疫情前如此之不同，再不能按過去的方式來計畫和操作，「明明還沒到旺季，以為旅遊的人會少，結果特別多，大家都覺得今年出國難，所以早就開始在國內到處玩」。飛機上也人擠人，「我們是疫情爆發後第一次搭飛機，都戴兩層口罩，只有喝水和吃東西時才短暫摘下來」。好在航空公司做足了消毒措施，會給乘客發消毒溼巾，並一直提醒大家戴口罩，以前座位背後的安全手冊、雜誌等紙質材料，也都換成了電子版，倒是有安全感。

從德州回來後，陳嘉略微統計了一下出行的開銷，「我們吃正常的餐點，住的酒店提供早餐，只需每天自付兩頓飯，去的景點也都免費、不用額外買門票，就這樣三天旅程每人還都花了1000多元，光是機票和租車就占了一大半」。而之前去迪士尼樂園玩，兩人的人均消費才500元。

兒童娛樂場所人滿為患。（葉秋生提供） 疫情過後痛快玩一場成為很多人共同的夢想。（Getty Images）

3個原因 荷包扁仍出門

不過陳嘉也說，雖然錢包薄了很多，但離開紐約，心情很放鬆。「雖然紐約已不再是疫情中心，可每天還是會被疫情的統計數字和新聞所轟炸，感覺很緊張」，到了德州之後，「明顯有遠離疫情的感覺」。然而也必須要承認，現在的旅遊成本要遠遠比疫情前高，「所以短時間內我們不會再考慮出遠門，紐約附近玩一下就好」。

根據聯邦運輸安全局（Transportation Security Administration）的統計，國殤日小長假搭飛機的人數大增，5月28日更是創下疫情發生後的新高，約有195萬名乘客在美國各地機場安檢，這個數字相當於去年3月疫情初期的水平，其中有很多人都是疫情後第一次搭飛機。近200萬的單日出行人數，對旅遊業者來說是行業在恢復的信號和標誌。

整個國殤日長周末期間，美國各地約有600萬人在機場進出，其中洛杉磯國際機場 （LAX）長周末期間已經出現今年以來單日最多乘客人數。機場官員指出，5月機場也迎來疫情爆發後最多的人潮，平均每日有6萬1400人在機場過安檢，雖然這個數字仍不到2019年的一半，但已比疫情期間的任何時候都多。

孫耕說，疫情趨緩後，大家為什麼迫切想去一些地方，哪怕花重金也要去，主要原因有三：一是慶祝抗疫總算進入尾聲，「快看到曙光」；二是過去14個月，不管是醫療領域、政壇還是平民百姓，大家都過得太辛苦，尤其是一線工作者，「忙碌了這麼久，非常需要解壓，也是對自己的一種獎勵」；再就是疫情提醒了所有人，要珍惜生命、及時行樂，「趁有機會的時候多去看看這個世界」。

不過也不得不說，整個旅遊業當下的主要特徵仍然是「亂」，「信息特別雜亂，美國國內的生態、中國國內的生態、歐洲的生態、全世界的生態不同，航班的情況、遊輪的情況各異」。

比如紐約的百老匯（Braodway）演出，一會兒說9月回歸，一會兒又提前到8月；德州的小布希總統圖書館暨博物館（The George W. Bush Presidential Library and Museum），前一天去可能還關著，後一天去可能就開了。

除非是過去一年持續不斷關注和追蹤旅訊的專業人士，否則普通民眾很難系統性地獲知第一手、可靠的信息。「現實就是這樣，信息量太大，每天都有新的信息出來，變化之快可能連媒體都不知道該如何去報導。」

國家公園特別火爆，是疫情後的熱門景點。（Getty Images） 陳嘉和女友到德州旅遊，以為沒到旅遊的旺季，人不會很多，結果發現滿是遊客。（陳嘉提供）

亂象+兩極 最好提前規畫

另一個主要特徵是「兩極化」，既有恢復層面的兩極化，「像美國的、中國的旅遊業，目前都已體會到井噴式發展的紅利，但泰國、菲律賓、馬來西亞仍慘不忍睹」；又有政策層面的兩極化，「以美國為代表，對疫情鬆散式處理，沒有強制隔離；而中國大陸、香港、新加坡則嚴格到極致，檢測加綠碼加隔離的規定幾乎意味著旅遊不可能、商務參會不可能、甚至基於人道主義的簽證也難發放」。

葉秋生提醒想要出行的民眾一定要提早規畫，重點了解行程中所涉及的每個國家、州和地區的不同規定，「這些規定都會隨著疫情的變化而變化」。有個客人想從美國飛中國，結果買了加拿大航空的機票、要在加拿大轉機，飛到加拿大又被送回美國來，就是因為不了解相關政策。還有個客人去住酒店只帶了現金，而酒店必須收信用卡做押金，最後有錢也住不成。

如果民眾沒有那麼多精力去了解最新的旅訊，可以向專業、資深的旅行社和旅遊顧問尋求幫助。現在不少人都喜歡自由行，「自由行不是全自理，而是由我們旅行社幫忙規畫，為客人定好機票和酒店，把車送到客人手上，再附送遊玩的攻略，客人自駕暢遊」。大家通常都是全家多代、或者幾家朋友約好，組成小團來自由行。

再就是堪稱美國「後花園」的、像是墨西哥坎昆等附近幾個海島，住五星級酒店，還六天五夜酒水美食全包，紐約來回直飛、酒店來回接送、各種娛樂設施隨心所欲地玩，另贈送免費的核酸檢測，深受客人青睞。「這種自由行免去客人的一切後顧之憂，完全不用操心，客人玩回來都覺得非常放鬆和盡興」。

孫耕表示，綜合當下旅遊業的大環境和新特點，參團的價值也重新體現了出來，「包三餐、包小費、包景點，客人不用擔心餐館約不上、沒有飯可吃，也不用擔心沒預約、買不到門票進不去，只要交了團費上了車，信用卡和現金都不帶也可以玩得非常好」。

如果自己租車去玩，去的時間不對，到了國家公園可能發現預約已滿、停車場沒空位，必須調頭、幾個小時之後再來。哪怕順利入園，「山裡手機沒有信號、沒有辦法google，就得完全倚賴經驗，而那種經驗又並非人人都有」。參團之後司導分開，司機專心開車，導遊深度講解，「不用你邊開車邊看景，一方面很累，另一方面開山路也緊張，無法全身心地感受和欣賞景色」。

所有大巴一天三次消毒，客人坐車時要戴口罩、上下車要量體溫，車裡設隔板，提供乾洗手液，嚴把防疫大關。「我們也讓客人在參團前出具72小時內的陰性檢測結果，這樣大家能更放心。」客人搭乘的任意時間的航班，都能定時定點專人接機、接到就走，免去自己要排長隊取車的勞頓。

疫情趨緩後，大家迫切想去旅遊。（美聯社） 民眾旅遊熱情高，機場人頭攢動。（美聯社）

心態改變 更願吃好住好

除了國家公園之外，「縱橫集團」推出的探祕公路系列，也是全包制，「一開始心裡沒有底，就只在6月推出一個團、9月推出一個團」，結果同樣巴士座位全賣光，「尤其老華僑，報名特別多」。

孫耕說，真的是沒想到超過千元的價位大家也能如此捧場，「代表客人都在尋找對自己有意義的東西、而不是便宜的東西，更注重價值、而非價格」。只要旅行社能真正幫客人排憂解難，客人便願意埋單。

疫情期間，旅行社也開始線下轉線上的新探索，在社交媒體推出自己的公眾號和視頻頻道，並雇用專業攝影團隊跟著導遊拍攝，繼續帶大家在線上看世界。「國家公園的視頻一發出去，都能有10幾萬人觀看，且90%還是美國國內的華人」。這種線上的輔助也幫客人維持住、甚至提升了好奇心和求知慾，更願意消費、購買體驗。

葉秋生最近同樣明顯感覺到客人在選擇服務時心態上的變化，願意「吃好一點、住好一點，能夠真正享受到、而不是圖便宜」。很多老華僑已經開始訂今年和明年的遊輪等項目，年輕人更偏向自由行、「看到好的行程就走」。雖然華人相較外族裔在旅遊上還是更保守，但打完疫苗之後，「確實比疫情期間膽子大了很多」。

葉秋生認為，旅不旅遊歸根結柢還是個信心的問題，「只要客人對這個地方有信心，就敢放心地去，價格已經不是最首要的考量」。建議民眾在選擇目的地時，最好挑疫情比較穩定、自己比較了解的地方去，出行時也盡量購買旅遊保險，萬一因為特殊情況需要取消行程，是對自己一種有效的保護。