封面故事／規則改變 大學申請策略要變

專家建議，學生應該將目光放遠。（Pexels）

根據《美國 新聞及世界報導》雜誌（US News & World Report）做出的大學排名，9所加大有6所排名在前50名，其他3所排在前100名以內。洛杉磯加大（UCLA）排名第20位，柏克萊加大（UC Berkeley）排名第22位，聖塔芭芭拉加大（UC Santa Barbara）排名第30位，爾灣加大（UC Irvine）及聖地牙哥加大（UC San Diego）並列第35位，戴維斯加大（UC Davis）第39位，河堤加大（UC Riverbank）第88位，聖塔克魯茲加大（UC Santa Cruz）及馬賽德加大（UC Marside）在第97位。

加州「新法教育學院」（Flex College Prep）華裔市場業務總監何怡平說，加大系統是全美最好的公立學校系統之一，學術聲望高，學費比大多私校便宜，排名也高，是許多華人 子弟申請大學的首選。現在，加州大學 等大學取消了標準考試，許多華人孩子要在其他方面設法凸出。這樣，他們也能獲得心儀大學的青睞。

兩硬三軟 三軟地位提高

何怡平說，由於各種原因，申請加大會越來越難，今年及未來的入學只有更難。他說，有標準考試的時候，申請好學校需要「兩硬三軟」。「兩硬」就是兩項硬指標，分別是標準考試（SAT/ACT）和高中平均成績（GPA），這兩者代表學生的綜合成績。「三軟」分別是教師的推薦信、領導才能和課外活動。「如果這五項指標都高，被加州大學、常春藤名校錄取的可能性也很高。」

他說，現在兩硬中已經去掉一硬，那麼另外一硬GPA就很重要。同時，三軟的地位也相應提高了。他透露，有的升學顧問為了提高三軟，把學生安排去許多地方參加活動，試圖提高三軟的份量。例如，他們安排學生去中國河南愛滋村，幫助愛滋病人，以體現學生的愛心。

目前，申請加州大學和常春藤有幾個途徑。許多人走運動特長的路子，但是華人的運動項目較弱。截至目前，華人籃球運動員只有姚明和林書豪在美國出頭。也有人走捐款的途徑，如中國富豪先向名校捐款，等到孩子申請入學時，學校會考慮錄取。但是，華裔富人也是少數；他說，加州政府也限制華人的入學比率，因此華人孩子上加大的比率在減少。

他說，升學顧問一般建議申請者選擇一些相對比較冷門且競爭沒有那麼激烈的科系，但是千萬不要不選擇專業，因為這樣的方式對於申請沒有加分。另外學校的地域性、男生或是女生及什麼專業，都會在申請時有著舉足輕重的影響。

過去，許多高中生在夏季準備標準考試。現在取消了標準考試，他們就安排高中生參加科研項目。他說，許多家長抱怨找不到大學教授教孩子做科學研究，就向升學顧問求救。「我們與許多學科的大學教授合作，在夏季開展科學研究。」他說，因為要請那些著名的教授，因此收費也比較高，如一個夏天費用需要7500元。

標準考試 最好還是參加

「新法教育學院」資深升學顧問洪茱蒂（Judy）說，如果訪問加州大學的網站，就會看到大學已經標明「不用標準考試」。不過她認為，實際上如果考了標準考試後，還是「有用的」。例如，入學後安排課程，就會參考標準考試成績。「如果要參加寫作課程，老師就會參考標準考試中的寫作分數。」

她說，許多私立大學在2021的入學要求中，把標準考試列為optional，就是「可交可不交」。但是，喬治亞州的大學都要求標準考試；而且2021年入學不要求提供標準考試，是因為新冠疫情的原因學生不能參加考試。華人家長問得最多的問題是，許多學校對標準考試都是optional，那麼他們的孩子要不要準備標準考試？她表示，這要看學生的目標，如果要申請加州大學，就不要參加標準考試；如果他們要去外州讀書，就要參加標準考試。

那麼，今年底申請2022年入學的學生要不要參加標準考試？她表示，現在還不知道，許多大學有可能還是optional。到了明年，新冠疫情消失，若是申請2023年入學，可能又要考試了。「因此，華人孩子要準備考標準考試，尤其是那些申請常春藤名校的學生。」

學生儘早準備，對申請大學會有幫助。（Pexels） 在學校社團中擔任領袖角色，在大學申請中也能加分。（Pexels）

洪茱蒂曾在哈佛大學讀社會研究，後來又在洛杉磯加大讀教育碩士。她說，她至今無法判斷取消標準考試究竟是好是壞。由於美國的高中教育千差萬別，又有私立高中和公立高中之分，而且學校提供的AP項目也不同，有的多有的少，因此的確需要一個統一的標準考試，來判斷學生的水準。

父母來自台灣的她說：「我申請到哈佛後，父母還要我去參加台灣的聯考。」在哈佛讀書時，她還獲得獎學金，去北京學習過一年語言。她說，中國也每年舉辦高考，想進入大學必須參加全國高考。

學校不同 要求標準不同

洪茱蒂說，學生還要看各個學校的具體要求，因為各個學校的要求不同。「如果準備申請的學校要求標準考試的成績，學生就要考試。」她說，選擇好major也很重要，申請人要解釋清楚為什麼要選擇這個major。她說，美國大學比較重視leadership。「高中裡的club很多，如果要參加，就要作leader。」做了leader後，可以讓自己在申請者中顯得different。

今年是部分大學取消標準考試的第一年。她說，許多大學都在探索，究竟將來怎樣發展，現在還無人知曉。不過，如果學生在自己的學校屬於top 10%，就說明學生的表現很好，不管是否有標準考試成績，對他們申請大學都很重要。

何怡平說，有些華人家長及孩子把目標轉向了私立大學的申請。他說，私立大學自有一套評估及錄取學生的方式，不管採用提早行動（EA）或是提早決定（ED）的入學申請，會極大化錄取的機會。但是，不是每一所私立大學都會有如此的選項，而且仍有一些條件限制及規範。

他說，有些優秀及高端的孩子會直接去常春藤名校，申請加大只是保底及測試水溫。「他們就算是被錄取，最後也不會選擇。」另外，加大也會重視的錄取率及報到率。如果二者皆高，來年學校的排名就會高。如果錄取率高而報到率低，則學校排名會有所滑落。因此，加州大學會錄取那些最有可能來上學的學生。

華人家長 採取五項對策

華爾街升學智庫CEO袁德坤說，他原來在紐約市教育局工作，後來從事升學顧問的工作。他說，在目前這種特殊的情況下，孩子在大學申請上要改變策略。下面是他建議的五項對策。

一、接受不能改變的事實。取消考試已經是不可能改變的事實。華人家庭要接受，注意不要煽動、傳播華裔吃虧了的思維，給孩子灌輸對非裔、西語裔學生的不滿情緒，同時還要疏導學生。他說，一旦孩子失去自我控制的能力，感到生活無望，與老師、家長及同學無法溝通，可能會導致作弊、吸毒等問題氾濫。

二、變危機為轉機，增加AP課程學習。加州大學的要求對所有學生都是一樣的。學生應該改變思路，就是迅速增加學生在高中的AP課程，並努力考出好成績。AP也是一種標準考試，和SAT的科目考試接近。SAT科目考試取消了，AP的比重就增加了。AP成績考得好，使學生的GPA 亮麗，更能在今後的大學中充當學分，省時又省錢，一舉數得。

他說，美國大學理事會 （The College Board）於2016年新增加AP電腦課目：「電腦科學原理」（AP Computer Science Principles ）；2018年增加AP歷史社科類課程：「美國政府和政治 」（AP United States Government and Politics）。他建議，想申請名校的學生要學習和通過這兩們AP的考試；如果學校不開設這兩門AP課，可以去社區大學選讀。

三、GPA保持優先。高中時期的選修課目、難易程度、學習能力的高低，都可在GPA中反映出來，在大學招生官眼裡是很有價值的。「學習能力是大學最為看重的。」許多大學的大一新生選修物理101，一半學生Drop掉，擔心不及格。加州各高中從10年級到12年級第一學期GPA top 4%的學生基本可以進洛杉磯加大和柏克萊加大。GPA 3.5 也可獲得加大的一席之地。學生從8年開始選修一些9年級的課，這樣可以在9年級開始就學修難度比較大的數學、 物理、外語等課程，11和12年級選修更多的AP課程。這樣，學生的GPA 就顯得與眾不同。

四、去社區大學多選一門外語，增加競爭力。若在高中選修西班牙語，也可以同時利用晚上或周末去社區大學選修一門法語、德語或拉丁語。「我曾介紹一位學生學習希伯來語，結果這位學生被UC Berkeley錄取。」

五、好好利用時間，參加感興趣的課外活動和有關科目的競賽。美國設有奧林匹克的數學、物理、化學、生物、電腦等科目的各級選拔賽、各種寫作比賽、美術比賽等，可以展示學術能力。從以往的申請經驗看，洛杉磯加大和聖地牙哥加大（UCSD）比較注重競賽成績，而柏克萊加大比較注重高中GPA和AP考試成績。

總之，學生的AP成績、高中GPA、課外活動、競賽成績、入學作文、推薦信，仍然是申請所有名校的敲門磚。若是加大推出自己的標準考試，一定要參加考試。「這應是加大考察你是否已準備好加入加大學習的先決條件。」

規則改變 適應新的要求

紐約市教育局原招生專員黎和平表示，標準考試取消後，錄取的盲目性增加了。「現在，美國大學的錄取規則改變，人們需要轉換到新的規則上來。」她說，大學錄取的考量根據是以下十項：標準考試成績、高中平均分、面試表現、教師推薦信、課外、社團活動、競賽結果、申請論文、校外學習、學生在校總體表現報告、課程的挑戰性。

有運動特長，有利於申請大學。（Pexels） 要想申請到理想大學，學生應該調整學習策略。（Pexels）

她說，第一項中的標準考試取消了，而其他方面的內容加重了。它們有大學先修課程（AP）、國際文憑考試課程（IB）等。她說，華人知道AP課程，但不知道IB課程比AP課程要高級。如果在中學就拿到IB，相當於大專畢業，表示水平比一般學生高，而將來分數也可以轉入大學。過去，紐約市的中學沒有IB課程，彭博擔任市長時開始建立，現在紐約市有幾所中學設立這個課程。「這讓窮人家的孩子在中學就可以讀IB課程，拿到IB文憑。」

她認為，未來學校招生官主要看下來幾項：教師的推薦信、求知慾和成長環境。如果教師極力推薦，作用應該很大。求知慾可以表現在幾個方面，如平均成績（GPA）、選擇課程的難易程度、競賽成績。「如果成績很好，說明學生的求知慾旺盛。」如果家庭經濟狀況不好，家中有病人，學生還要打工養家，照顧病人，這些都是加分項。

另外，學生作文的重要性也凸顯出來。過去，有個綜合分數來說明水平，現在沒有分數後，文章就起到更大的作用。「這些都需要學生寫出來。」她說，去年底申請大學時，沒有標準考試成績，許多學生就靠作文進入名校。「我的感受是，作文的重要性超過預計的水平。」

她表示，學生在申請大學時，申請表上有個標準考試的window，這個窗口至今沒有關閉，申請人可以遞交。目前，許多大學對標準考試成績設為optional，就是說你可以遞交這個標準考試的成績，沒有說「遞交了就要扣分」。因此，她建議還是準備標準考試。「如果考得好，就交上去。」