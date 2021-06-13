封面故事／取消SAT、ACT 加大惹怒華人

SAT曾經是美國高中生申請大學的必考項目。 （Getty Images）

2020年5月21日，加州大學 發表新聞稿稱「將變更對申請大學者的標準考試（standardized exam）要求」。當年11月24日，加州大學公告：隨後發生的事件改變加州大學如何評估2021年秋季入學申請。加州大學在做出入學決定或授予助學金時，不會考慮SAT 或ACT考試成績。對於提交標準考試成績的學生，大學將使用它們來確定是否有資格獲得加大錄取、滿足最低要求的一種方式或入學後的課程安排。公平考試組織（FairTest） 2021年2月17日發布消息稱，美國1350所四年制大學對2022年入學的學生不再要求標準考試成績。

加州大學領頭去除標準考試引起了華人 社區的強烈反響。加州著名的學習輔導機構「新法教育學院」（Flex College Prep）華裔市場業務總監何怡平說，華人孩子都比較擅長考試，「現在入學門檻突然降下，讓許多華人家長急得跳腳」。紐約華爾街升學智庫CEO袁德坤說，加州大學取消參考標準考試成績後，不少華人家長和學生有憤怒、抱怨及擔心的情緒。他們認為，如果大學不要考試成績，華人孩子申請大學「會吃虧」。

盲試招生 取消標準考試

加州大學董事會2020年5月21日一致批准暫停對加大新生申請的標準考試要求，直至2024年秋季。這個暫停將使加大能夠創建一種新的考試，以更好地滿足大學的需求。但是，如果新的考試未能在2025年秋季入學之前使用，則加大將取消學生的標準考試要求。新聞稿概述了這五項內容：

一、2021年秋季和2022年秋季入學的學生採取自願考試（Test-optional）：如果申請人提交成績，則學校可以使用ACT或SAT考試成績作為考慮因素，並將製定適當的政策和程序來執行理事會的決定。

二、2023年秋季和2024年秋季入學的學生採取無視考試（Test-blind）：在招生中，學校將不考慮加州公立和私立高中生的考試分數，這種做法為「盲試招生」。但仍可考慮將考試成績用於其他目的，如課程安排、某些獎學金和獲得該州招生保證的資格。

三、新的標準考試：從2020年夏季開始，到2021年1月結束，加州大學將創建與加州大學希望學生掌握的內容相符的新的考試，以測量大學新生的準備情況。

四、取消ACT、SAT考試要求：到2025年，加大將不再使用ACT或 SAT考試成績，並且推出新的加大認可的考試來衡量學生的準備情況。如果到2025年新的考試尚未準備就緒，加大仍不考慮將ACT或SAT成績作為新生入學要求。

五、取消寫作考試：大學將完全取消SAT作文和ACT寫作作為加大學生入學的要求，並且這些分數將完全不用於2021年秋季入學。

標準考試是用一個標準衡量各地學生的綜合水平。（Pexels） 柏克萊加大。(Getty Images)

自認吃虧 華人家長緊張

何怡平說，在2020年，因為新冠疫情的關係，許多學生無法參加標準考試，因此加州大學不再要求申請者提供標準考試成績，故加州大學申請人數達到「有史以來的最高峰」。他說，許多華人家長聽到加州大學停止使用標準考試成績作為判定入學和助學金的標準後，都有些「心理不平衡」。

他說，華人擅長考試，在標準考試中拿高分的比率較高。他舉例說，SAT的滿分是1600分，而進入加州大學的其他族裔學生的SAT平均分數是1100分。這對華人學生來說分數較低。「如果華人考了1500分，說出去會被人笑話。」

過去加州的華人孩子都是把加州大學作為第一志願，但現在風向變化，他們將加州大學作為「保底的學校」，轉為申請私立大學HYPMS。他解釋說，H代表哈佛大學，Y為耶魯大學，P是普林斯頓，M是麻州理工學院，S代表史丹福。另外，矽谷的華人家庭則不計較學校是否名校，而是希望孩子讀當地的技術學院，將來能夠進入谷歌、臉書、微軟等高科技公司工作。

袁德坤說，加州大學取消參考標準考試成績後，華人家長都很失望。「而ABC沒有反對，認為這樣做是應該的。」華人家長認為，加州大學的這個決定，對西語裔和非裔有好處。他說，許多家長很緊張，感覺進入加州大學的機會下降了。

他說，接受他輔導的學生有美國當地的華人移民，也有居住在美國以外的華人孩子，如加拿大、英國、澳洲、新加坡和印度等地。他說，原先許多境外華人學生準備申請加大，現在也改變了主意。他說，準備申請大學的華人孩子有兩種情況。一、自暴自棄。他們過去只要努力，標準考試定能取得好成績，但現在努力不行了。二、放棄申請加大，轉而申請那些要求標準考試的大學。

實際上，美國東部的部分華人孩子也希望去加州大學讀書。他說，加州大學是世界上最好的公立大學，排名靠前，與東岸的常春藤差不了多少。雖然紐約州立大學也是公立大學，但是與加州大學差很多。同時，一些東岸的華人孩子希望「離家遠遠的，以防止媽媽兩周來看一次」。

加州學生 要去外州考試

世界日報此前報導，由於加州大學從去年開始停止使用SAT和ACT作為入學考試成績，加州各地SAT考點也紛紛取消考試。11月7日的SAT考試是2021年高中畢業生申請大學的最後一次考試。有意申請長春藤或加州以外大學的學生只能去外州趕考。

鳳凰城SAT考場是離洛杉磯最近的一個考點，許多加州人開車前往鳳凰城。一大早，當地高中考點外面排成幾百米的長龍。「停車場的車牌中，超過半數來自加州。」有的家長表示，由於孩子堅持要上藤校，要考SAT，被身邊不少同學取笑「傻」。

也有家長表示，只要保持在全校畢業生前10%，進入加大不會有問題。但在加州高中排名前10%的，2021年進入加大都有困難，因為排名靠前的學生約八成是華人和亞裔；如果要求種族平衡，就沒有進入大學的希望。大家都不知道給加大提交SAT成績管不管用，都是「死馬當活馬醫，有總比沒有好」。

2020年9月2日，加州阿拉米達縣高等法院法官裁定，加州大學所有10個校區必須停止使用ACT 、SAT考試成績作為衡量錄取的核心因素，來進行招生和獎學金決定。早在2019年12月，學生和倡導組織對學校提起訴訟，稱這些考試「違反憲章且有偏見」。

阿拉米達縣高等法院法官塞利格曼（Brad Seligman）稱：在加州大學校園中，test optional政策為身體健康的學生提供了獲取多種錄取特權。而在同時，無法參加考試的殘障學生就失去了獲得這種錄取條件的機會。因此，法院做出消除所有測試的裁決。訴訟方公共律師稱，「塞利格曼的決定結束了一些歧視」。

東岸考生 按部就班準備

與加州華人社區激烈反應不同，紐約華人社區則相對平靜。記者聯繫了幾家輔導標準考試培訓機構，多數培訓機構不回電話和電郵。一位培訓SAT考試的業者回信表示，他「對加州大學的SAT改變不清楚，紐約沒有變」。他說，他的工作仍然是培訓學生如何考試，讓學生能拿高分。

紐約陳先生的女兒5月剛剛考過SAT。因為他的女兒現在上11年級，所以他比較關注標準考試。他說，他有一個同事的孩子去年底申請了大學，今年9月就要上大學。「同事告訴我，現在許多大學不再要求學生提交SAT。」紐約也有議員要求取消標準考試，但現在還沒有定論。

由於華人學生標準考試成績分數較高，被大學錄取的機會較大。（Pexels） 華人考試比較輕鬆，故對加大取消標準考試反響最大。（Pexels）

他聽說，「德州的大學也不要這些成績了。」如果是高中學校的前5%或者7%，憑這些成績就能錄取。他的女兒在紐約市最好的特殊高中史岱文森（Stuyvesant High School）讀書，今年10月就要申請大學，於是先考一個SAT。「如果考得好，就交上去；如果考得不好，就算了。」但是，女兒的SAT成績很不理想。

他認為女兒沒有考好是因為天天在家上課，而他要天天要上班。「我們工程師，都要到現場才能工作。」他認為，由於許多學校不要求SAT，女兒也失去了考試的動力。」他說，如果女兒願意再考，就去考。「現在看來，她不準備考了。」他感到，紐約市九所特殊高中學生，承受的壓力太大。「現在，她開心最重要。」他對女兒的要求是，開心讀書，大學畢業後找到工作，將來能夠養活自己。

他說，女兒想學電腦，他建議申請石溪紐約州大。他說，紐約州大的學費比較便宜，本州居民只要1萬元，排名在全國第40名。而紐約大學是私立大學，雖然排名第30名，但是學費要6萬元，不合算。他女兒的性格比較外向，喜歡參加各種課外活動。在疫情期間，女兒一直想出去，但是不能出門，於是就天天畫畫。「她每天要畫兩個小時，還把畫post到網上去。」他說，疫情改變了一切，包括女兒的學習。

毋需考試 某些考生有利

紐約市教育局原招生專員黎和平說，加州大學牽頭取消標準考試成績作為錄取和發放助學金的標準，而且加州法官還通過法律加以確認。她說，加州大學是世界有名的公立大學，影響太大。「取消行動對美國的私立大學也有影響，估計將來都要跟進。」

現在，許多大學讓學生自己決定是否提供標準考試成績。她說，學生一定要注意：如果提供了成績，大學可能會看的。因此在申請大學時，學生要看這所學校過去對標準考試成績的要求是多少。「如果你的分數沒有達到過去的水準，就不要提供。」

她說，取消標準考試成績，對一些學生可能是壞事，但對另外一些學生也許是好事。她舉例說，她曾經輔導過許多華人學生，包括留學生。去年，一名華人留學生成績中上，有運動特長，參加課外活動較多，老師都很喜歡。他報名參加SAT補習，但模擬考分數越來越低。「我告訴他媽媽，孩子不要考了。」

後來，這名學生在其他方面用功。他的申請表很好看，老師也強烈推薦。另外，他的作文寫得很好，包括150字的短文。他申請14所學校，最後被12所大學錄取，包括賓漢頓紐約州大、戴維斯加大、紐約大學（NYU）。他最後選擇紐約大學。國際學生要提供托福（TOEFL）成績。而紐約大學只要求他提供多林哥成績（duolingo）。這也是一種英語水平考試，但比托福簡單，明顯是想要他。

加州大學取消標準考試，高中學生有所放鬆。（Pexels） 華人家長認為，加州大學取消標準考試會影響孩子的大學錄取。（Pexels）

她說，其實他的SAT的成績不到1100。這名學生的姊姊比弟弟早兩年申請大學，SAT的成績是1300多，但姊姊被錄取的大學比弟弟的差很多。「疫情對大多數人是悲劇，但是對有些人來說是機會。」

加州「新法教育學院」資深升學顧問張駿昊（Jay）說，許多學生父母對加州大學取消標準考試的作用感到不解，總是問「不看SAT成績，還能看什麼」。他說，如果學校不看標準考試的成績，它們必然要看其他方面的成績。「這個決定對一部分人不利，但是會對另一部分人有利。」

他說，華人學生要改變策略，除了努力學習外，還要增加課外活動，做社團領導，參加義工，多幫助別人。暑假就要到了。他說，高中生的暑假非常valuable。有的家庭認為不要考標準考試，就不要孩子參加補習班，而是讓他們去旅遊；但他認為，旅遊就浪費的這個機會。他建議，高中生應該利用暑假學習有關課程，參加標準考試。同時，他們還要參加課外活動，做義工，為申請大學做好準備。