仇亞犯罪頻發 華人「武裝自己」買槍求平安

針對亞裔的歧視持續發生，以前從不持槍用槍的華人也開始買槍自保。（記者劉大琪／攝影）

新冠肺炎疫情 爆發以來，針對亞裔 的歧視持續發生，疫情持續一年之後，雖然新增確診病例不斷減少，但亞裔受到的傷害和攻擊卻有增無減、甚至不斷升級。以前從不持槍用槍的華人 開始買槍、或者考慮買槍自保，積極主動學習槍枝知識和使用技能；胡椒噴霧（pepper spray）、警報器更已成為女性出門的防身必備，在仇恨犯罪的陰雲籠罩下，大家各自「武裝」、只求平安。

位於紐約長島的槍店「Equilibrium Firearms」注意到，近期亞裔買家就越來越多。負責人之一李潔（Sandy Li）介紹，其實不止亞裔，各族裔顧客都曾表達過對當今時局的擔心，「有位堅持去教會、一生都信教的老太太就親口對我說，『這輩子都從沒想過需要買槍來防身，現在連我都出來買槍了，說明這世界真的是亂了』，大家的不安全感可見一斑」。

特別是近期針對亞裔的暴力攻擊、歧視騷擾頻發，李潔說，她親自接待的華人顧客和熟識的朋友中，有好幾位都是受害者。「一個男生頭陣子來店裡，說要買胡椒噴霧，因為女朋友在曼哈頓，僅一周內就被連續攻擊兩次，想多買些胡椒噴霧給女朋友防身」。

為打而打 報警也來不及

李潔還有兩個朋友，她們的先生都在曼哈頓搭地鐵時被攻擊，「才40多歲，幾個男男女女光天化日之下先搶手機再打人，不要錢包、不為偷錢，就是找事兒、為打而打，報警也沒什麼辦法，畢竟打人的早跑了，只能買點工具防身用」。

根據槍枝行業組織「全國射擊運動基金會」（ National Shooting Sports Foundation）的統計，自疫情發生後，首次買槍的人有逾840萬之多，槍枝銷量猛增。聯邦調查局（Federal Bureau of Investigation, FBI）的數據顯示，2020年，針對買槍者的背景調查有約3969萬份，創下年度最高紀錄。而進入2021年還不到六個月，買槍者背景調查的速度已超過去年，很多人在收到紓困金後都選擇把錢花在槍枝彈藥上，特別是彈藥，供不應求，全國範圍內已出現短缺。

李潔表示，家庭、或者具備一定槍枝知識和經驗的人，多傾向選擇家防類（home defense）的槍，長槍中又以散彈槍（shotgun）最暢銷，一方面殺傷力比較大，方便操作，打一發拉一下；另一方面，散彈槍又是長槍中槍身偏短小、便攜的一種，萬一遇到險情，拿著槍好躲藏、不會被卡住，屬於入門級的最傳統和普遍的家防槍枝。除此之外，很多亞裔也喜歡買AR-15步槍（rifle），有手托，可以抵住肩，能分散一些槍身的重量。

手槍中（pistol）暢銷的是Glock 19，小巧靈活、容易攜帶，不過李潔解釋，手槍的申請更難，各州有不同的要求，尤其紐約州的法律規定嚴格，紐約市更慎之又慎，必須向警局申請槍證，再經審核和批准，「整個過程耗時很長，疫情以來需要的時間就更久」。長島相對來說寬鬆一些，以長槍為例，只要居住在當地、是公民或綠卡身分，「由槍店做個背景調查，通過了即可把槍買走」。

槍店出售的不同手槍。（記者劉大琪／攝影）

槍店出售的長槍。（記者劉大琪／攝影）

疫情年 亞裔購槍增加

在俄亥俄州和俄勒岡州都有營業的槍店「Towers Armory」經理Tim Hensley表示，疫情之前，來買槍的亞裔顧客每個月平均只有兩到三人，現在每天就有五到六人，「他們覺得所處的環境越來越不安全」，特別是在亞特蘭大按摩店和水療店針對亞裔的槍擊案發生後，「不安全感更加強烈」，這些新客人買的多是Glock手槍和AR-15步槍，而且會花相當時間到靶場認真練習、熟悉槍枝。

加州槍店「Poway Weapons & Gear」過去一年，首次來店裡買槍防身的亞裔顧客，相較前一年增加了20%。華盛頓州槍店「Wade’s Eastside Guns」也迎來很多買槍的亞裔顧客，購買的多是半自動手槍和步槍。店員黃Jerry說，這些新客人因為過去一年的疫情和騷亂，看到很多店面和財產被毀，所以想要買槍來防身。加州槍店「Arcadia Firearms & Safety」老闆劉David表示，針對亞裔的仇恨犯罪頻發，不少亞裔選擇買槍來作為自我保護的方式。

槍≠凶器 學習正確用槍

「華人對槍枝存在知識上的盲區，甚至認為槍即凶器，這種觀念需要轉變。槍在不裝子彈的時候就是一塊鐵，手不去碰扳機，它永遠不會響，罪惡的不是槍本身，而是使用它的人。」李潔表示，身邊有好幾個女性朋友都從來沒碰過槍，跟著她去打槍，不知道怎麼用，只覺得打槍的聲音特別吵，「但去過幾次之後就喜歡上了，它其實也是一項很好的運動」。

李潔也不避諱帶孩子接觸槍枝，「恐懼是因為缺乏基本的知識，了解了就不會再害怕」。很多影視劇作品或新聞報導中都有小孩拿槍把自己打死的情況發生，「如果大人知道如何正確存放槍枝，這種事情是不可能出現的，槍有彈夾，而彈夾要和槍分開放，槍裡沒子彈的話，小孩根本不知道該怎麼上子彈」。大家一聽到類似的消息就覺得槍太危險，有的家庭先生想買槍、太太卻不讓，殊不知危險全是因自己不知道怎麼用。

這就好比把小孩放上了行進中的汽車駕駛位置，「撞車了絕不是小孩的錯，而是因為汽車在行進」，父母堅決不能讓孩子摸已上了膛的槍，但如果槍是空的，孩子根本不知道該怎麼把子彈裝填進去，何況很多槍還需要拉一下才能打一發，而空槍再怎麼摸都不會危險。

另外，一般人拿到槍之後，最自然的反應就是碰扳機，「實際上手指應該是直的，放在扳機外，看一個人會不會用槍，只要看手指是不是直的就夠了」，不到要開槍則不要碰扳機，而只要不去碰扳機，就自然不會走火。再者就是槍口要保持朝地面，永遠不要對著人，「這些其實都是基本知識，但除非家裡有條件或環境了解，否則很少有人知道這些知識」。

李潔強調，槍口要保持朝地面，永遠不要對著人。（記者劉大琪／攝影）

「雖然一生都可能難遇到一次需要真正開槍才能化解的危險，但有槍確實會提升心理上的安全感。且槍最大的意義不在於射擊、而在於震懾；在危險面前，通常把槍拿出來、舉起來的那刻，就已經實現了槍的價值。」槍枝愛好者陳磊四、五年前開始接觸槍枝，經由參過軍、後來又開槍店的朋友，逐漸正式了解和認識槍，加上男生普遍都對槍感興趣，美國公民或綠卡又有權合法買槍用槍，他便申請了槍證，不僅購買了長槍和手槍，最近還更難得地被紐約市警總局批准，可以有限度地隱藏攜帶（concealed carry）手槍。

自保工具 震懾重於射擊

陳磊表示，美國是移民國家，華人持槍一方面是享有體制所提供的機會和條件，另一方面也能充分利用這種機會和條件來保護自己。「不少華人都覺得槍危險，主要是因為對槍不了解，槍實際上是很好的自我保護的工具，只要合理操作，比刀都安全。」市面上發生的槍擊案，大多都是因不合法持槍而發生，其實申請持槍的相關法律法規都非常嚴格，申請隨身攜帶手槍的要求就更多、時間也更久。

早在疫情爆發之前，華人被欺負的事件就時常發生，疫情後針對華人的暴力攻擊和歧視騷擾更有增無減。陳磊說，經歷了疫情，過去一年，他身邊有不少朋友來問他如何買槍持槍，「世道很亂，有槍可以更好地保護生命和財產安全」。像他因經營餐飲業，更特別去申請了可以隨身攜帶手槍的證件，「這個行業的業者是有資格申請這類槍證的，只是很多同行沒關注、不知道」。

陳磊建議華人加強對槍枝的了解和認識，通過練習學習槍枝原理和正確使用。（陳磊提供）

陳磊說，槍實際上是很好的自我保護的工具，華人對其了解不夠，容易感到害怕。（陳磊提供）

陳磊認為，絕大多數的華人是不了解槍的，「這在原生地是普通人不能碰、總敬而遠之的東西」，既然美國允許持有和使用槍枝，華人就應該多嘗試，「別放棄保護自己的權利，且了解了槍之後，就知道它只是個工具，不需要避諱、更不需要恐懼」。只要保存得當、做到槍彈分離，通過專業的培訓學習槍枝原理和正確使用，便不會有意外發生。「槍震懾的意義也遠大於射擊的意義，如果真的遇到險情，哪怕槍還沒上子彈，拿出來、舉起來可能就已經化解了一半的危險，槍也已實現了它的價值。」

克服恐懼 女性也學用槍

長島射擊協會會長林Larry也說，在美國，擁槍是在別處難享有的權利之一，「這是件好事」，但如何持有和使用，各個州有各自的法律規定，需要認真了解和嚴格遵守。過去一年，疫情、「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）、以及政黨交替等種種因素，都影響到包括華人在內的各族裔，買槍的人明顯增加 。

他很樂見越來越多的華人、特別是女性，了解和練習使用槍枝的興趣顯著提高，「這其中有不少媽媽，還有媽媽帶著孩子，大家互相支持，克服對槍枝的恐懼，增加自我保護的信心，變得更有成就感」。長島射擊協會目前就正大力幫助女性和青年這兩個團體，加強對槍枝的學習和認識。

有的人對槍存在不少的誤解，「比如覺得槍越大越好、越貴的越好，其實不見得，主要看功能，像家防類的槍，最好的就是中小口徑，適合自我保護」。有的人還喜歡把槍當作炫耀的工具，「炫耀的結果就是樹大招風、被人盯上」，槍不是用來炫耀的，「真正成熟和智慧的使用者不會用槍引起別人的關注，只要能正確、有效地為己所用就好」。

林Larry也提醒，「某些情況下槍比什麼都好用，但有些情況下卻不見得是最好的選擇，也不是解決問題的唯一方式」。華人、尤其新移民在享有擁槍權利的同時，也要積極學習英文，與身邊的朋友、同事和鄰居互動，「良好的人際關係，及在家中裝警報器，也有助於保障自己和親人的生命財產安全」。

長島射擊協會定期帶大家打靶，練習正確使用槍枝。（記者劉大琪／攝影）

胡椒噴霧 防身好選擇

鑒於大多數人可能這輩子都遇不到需要用槍解決的衝突，有的確實難以克服對槍的恐懼、擔心操作有誤帶來安全隱患，不會造成生死之別的防身工具近期也成為暢銷品。李潔介紹，最常見的、便於隨身攜帶的防護裝置包括胡椒噴霧，可以噴出霧狀、水柱狀、膠狀、泡沫狀等多種形態，各有其優勢，像是霧狀的擴散性好，膠狀的射程較遠、比較不會因風向變化而傷及自己。

外形和設計上也越來越多樣，有的像口紅，有的可以夾在腰帶或腕帶，還有的能拴在鑰匙鏈，都小巧、便攜。但不管樣子為何、噴出來又是哪種形態，在使用時都應重點朝對方的眼睛上噴，再趁機迅速逃脫和求助。

噴出膠狀的胡椒噴霧射程較遠。（記者劉大琪／攝影）

胡椒噴霧等防身工具在外形和設計上很多樣。（記者劉大琪／攝影）

除了胡椒噴霧之外，電擊槍（stun gun）也是一種防身工具，通常都會附帶手電筒的功能，「看起來以為是手電筒，但卻是威力強大的防身工具，適合超近距離使用」，可以讓人短時間內喪失行動能力。再者就是能發出高分貝噪音的警報器（alarm），不會噴出任何東西，但警報聲大到足以嚇跑對方、吸引關注，增加自己獲救和逃脫的機會。

陳瑩復工後一直隨身攜帶警報器通勤。（陳瑩提供）

家住皇后區、在曼哈頓上班的陳瑩，自復工後就一直隨身攜帶警報器通勤，她表示，疫情發生後，聽聞了太多華人和亞裔在地鐵、街頭被騷擾和攻擊的事，「雖然沒有降臨到自己身上，但仍然非常擔心和害怕」，遠在台灣的親朋好友也為她在紐約的人身安全憂慮。

陳瑩說，因為上下班都要搭地鐵，她現在等地鐵時都會與月台邊保持相當的距離，防止萬一有人從背後推她。「離開辦公室、進地鐵站前，會特別把警報器從包裡轉移到外套的口袋，並且把手放在口袋中、握好警報器。」以前上下班路上都會戴耳機聽音樂，「現在仍然會戴耳機、但實際上什麼音樂也沒播放，努力營造從容淡定的表面，心裡卻緊張到不行，時刻觀察和留意周圍的環境」。

不光是陳瑩自己，她的很多女同事和女性朋友都配備上了警報器或者胡椒噴霧，大家經常互相溝通、彼此推薦好用的防身工具，網路和社媒上關於怎樣購買和使用這類裝置的討論也越來越多。「經常看到有人想買，但又聽說胡椒噴霧不能郵寄」，好在槍店也在出售此類用品，可以直接進店購買。

避免觸法 注意各州規定

李潔提醒，針對如何購買防身工具、以及什麼場合才能使用，每個州的規定確實有所不同，建議大家在買之前先查看相關信息，或者諮詢商家和專業人士，以免雖為自我保護、但卻在無意間觸法。買到之後也應認真閱讀使用說明，如果只會買不會用，再好的性能都是徒勞，且錯誤的使用不僅無法發揮功效，還有可能殃及自己或身邊的人，反而給了對方可乘之機。

針對如何購買防身工具、以及什麼場合才能使用，每個州都有嚴格的規定。（記者劉大琪／攝影）

防身自衛安全專家張勇表示，胡椒噴霧等防護裝置最好放在方便取用的地方，而不是塞到包的某個角落、或者埋在雜物底下，「如果隨便亂放，遇到緊急情況，時間都浪費在翻找上了」。另外自己要有安全意識，一旦進入自認為較危險的空間，比如無人的角落、視線的死角、黑暗的街道等，就可以提前握在手中、準備隨時使用。哪怕是在人多的公共空間，像是地鐵、公園、廣場，倘若覺得危險，也應提前準備好。

張勇認為，在沒有準備好之前，無需先將胡椒噴霧拿出來，而應在危險臨近時，出其不意反擊對方，讓對方來不及應對，從而為自己爭取逃脫的時間。但也要和對方保持好安全距離，「你可以噴到他，他卻較難碰到你」。與此同時大聲喊叫，尤其是女生，高聲尖叫也不為過，這樣既能轉移對方的注意力，也有機會讓周圍的人聽到、前來提供幫助。

「有的人擔心自己也被噴霧影響，使用時下意識閉眼，這樣是不對的。」張勇說，在朝對方噴的同時，也應看向對方、確認噴的效果，只要選擇好適合自己使用的防身工具，並且懂得如何正確操作，就無需擔心傷及自己，「但這也突顯了慎選防護裝置的重要性，適合自己的才是最好的」。

噴完對方之後則應該迅速離開，但離開的路線也有講究。如果條件允許的話，可以改變脫離的方向，「盡量選擇轉彎跑、而不是直著跑，否則等到對方的視覺恢復之後，仍然有可能會往前跑追上你」。當自己能百分百確認已脫離危險後，應選擇安全的地方報警，由執法人員幫忙處理。